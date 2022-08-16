Могилевский: изменения в содержании школьных учебников по истории на Украине вызывают только разочарование

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что последние изменения в содержании школьных учебников по истории на Украине вызывают только разочарование. По его словам, предлагаемые формулировки не имеют ничего общего с действительностью.

«Это вызывает, конечно, разочарование, если можно еще какие-то чувства испытывать в отношении украинских попыток переписать историю. Понятно, что те формулировки, которые там используются, не имеют ничего общего с действительностью, и они самих себя лишают не только прошлого, но и будущего. Потому что, как известно, любое будущее, любые планы можно строить, только если ты ясно понимаешь траекторию, по которой движешься. Для этого надо знать историю, а если в основу планов на будущее кладут заведомо лживую, вымышленную информацию, то тогда, естественно, никаких правильных решений люди, которых учат такой истории, принять не смогут», - отметил Могилевский.

Он также заявил, что ситуация, к которой привели действия киевского режима, произошла в том числе от незнания истории, точнее, «не просто от незнания - от опоры на лживую историю, вымышленную от начала до конца».

«Конечно, жалко людей - в большинстве своем наших, русских людей, - которые там живут, но сейчас называются украинцами. Потому что им и так в последние годы голову дурят со страшной силой, [и этого] будет еще больше. Мы сейчас видим, сталкиваемся на освобожденных территориях [Украины] с последствиями такого псевдоисторического лжеобразования, когда люди просто не владеют материалом, а вместо него пользуются этими пропагандистскими клише. Но это значит, что просто у нас будет больше работы по возвращению объективного, правдивого, научного знания о нашей истории», - добавил Могилевский.

Обложка: РИА Новости / Нина Зотина