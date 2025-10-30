Мемориал «Кызыл Кош» Мемориал «Кызыл кош», посвященный трудовому подвигу тувинского народа, был открыт в Кызыле 12 декабря 2019 года.

Мемориал «Кызыл кош», посвященный трудовому подвигу тувинского народа, был открыт в Кызыле 12 декабря 2019 года. Скульптурная композиция установлена Российским военно-историческим обществом. Автор памятника – Виталий Шанов.

Вклад Тувинской Народной Республики в достижение Великой Победы огромен. В тяжелейшие дни испытаний тувинцы проявили самые благородные качества – любовь к Родине, отзывчивость, мужество, самоотверженность.

Всего для нужд Красной Армии тувинским народом направлены около 700 000 голов скота, 50 000 строевых лошадей, 52 000 пар лыж, сотни тонн продовольствия. Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами Ордена Славы. Младший лейтенант Хомушку Чургуй-оол Намгаевич и гвардии капитан Кечил-оол Тулуш Балданович были удостоены высокого звания Героев Советского Союза.

Огненная летопись войны навсегда сохранила память о том, что именно Тувинская Народная Республика стала первым союзником СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На обоих краях девятиметрового бронзового памятника выбиты стихотворения народного писателя Тывы Сергея Пюрбю и заслуженного работника культуры Тывы Монгуша Олчей-оола.

Композиция была изготовлена в течение трёх месяцев и представляет собой изогнутый полукольцом бронзовый барельеф, изображающий сцену отправки тувинским народом обозов с продовольствием и припасами на фронт.