Олеша Юрий По сравнению с большинством классиков отечественной литературы Юрий Олеша написал не много, но каждая его книга стала событием. Его жизнь напоминает синусоиду – за резким взлётом яркого таланта, который принёс всесоюзную известность, последовал растянувшийся на десятилетия творческий кризис.

По сравнению с большинством классиков отечественной литературы Юрий Олеша написал не много, но каждая его книга стала событием. Его жизнь напоминает синусоиду – за резким взлётом яркого таланта, который принёс всесоюзную известность, последовал растянувшийся на десятилетия творческий кризис. Когда же имя писателя основательно подзабыли, он вернулся в литературу с новым шедевром, восхитившим уже новое поколение читателей.

Детство и юность Юрия Олеши

Юрий Карлович Олеша родился 19 февраля (3 марта) 1899 года в Елисаветграде Херсонской губернии (ныне Кропивницкий), однако после переезда в возрасте трёх лет в Одессу всегда считал себя уроженцем этого города. Отец семейства Карл Антонович происходил из шляхетского сословия. В молодости он проиграл родовое имение в карты, что заставило его пойти в акцизные чиновники. Впоследствии писатель вспоминал, что отец любил кутить, а однажды в пьяном виде едва не устроил стрельбу из револьвера прямо в квартире. Мать Ольга Владиславовна Герлович, как и муж, была родом из Западного края и отличалась красотой и высокомерием.

Дома звучала польская речь, сына называли Ежи, а не Юрием. Олеша вспоминал, что русскому языку и арифметике его научила бабушка Мальвина Францевна. Обладая поэтической душой, она преподала маленькому Юре и первые уроки эстетики, умение восхищаться природой. Родители никогда не имели духовной близости с сыном и не особо интересовались его делами: так, уже в 1939 году Ольга Владиславовна удивилась, услышав от кого-то, что её сын стал известным писателем.

Образование Юрия Олеши

В 1910 году Юрий Олеша поступил в Ришельевскую гимназию, самую престижную в Одессе. Учился он без особых сложностей, считался одним из лучших учеников заведения и окончил его с золотой медалью. Но за порогом школы Олеша менялся. Непоседливый и живой, Юра любил цирк и кинематограф, море и книги, но больше всего – футбол. Как-то он даже забил решающий гол в финале чемпионата городских гимназий. Страсть к этой игре он сохранил и позднее – уже как болельщик.

Окончание гимназии совпало с революционными событиями 1917 года. Радикальные перемены в стране Олеша воспринял с юношеским воодушевлением. Два года в Одесском (Новороссийском) университете совпали с периодом гражданской войны, поэтому всё вокруг отвлекало от посещения лекций. Юрий учился на юридическом факультете, но, по собственному признанию, сдал только один зачёт и помнил фамилию лишь одного профессора. В 1919 году Олеша бросил университет. «Капитальные знания – из гимназии», – подчёркивал писатель.

Начало творческой деятельности Юрия Олеши

Деятельный и талантливый юноша не мог пройти мимо литературы в городе, где красочность языка и бурление жизни располагали к занимательным историям и живописным повествованиям. Литературный дебют Юрия Олеши пришёлся на 1916 год, когда первые его стихи вышли в «Одесском листке». Вскоре в Одессе сложился кружок молодых, дерзких и весёлых писателей, в который входили Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель и другие. Их отличала романтическая приподнятость стиля, живой язык, неистощимый юмор.

После кратковременной службы телефонистом в Красной Армии в 1919 году Олеша работал в газете одесских железнодорожников «Южный гудок» и харьковском филиале РОСТА. Писал пьески, эпиграммы, фельетоны, набирался писательского опыта. В 1922 году Олеша по примеру многих друзей-одесситов перебрался в Москву. В течение нескольких лет он сотрудничал с газетой «Гудок». Литературный отдел «Гудка» по праву считали первоклассным коллективом – помимо одесситов, в нем трудились Михаил Зощенко, Михаил Булгаков, Константин Паустовский. Под псевдонимом «Зубило» Олеша сочинял стихотворные сатиры и юморески, получившие широкое признание. Лучшие из них выходили отдельными сборниками.

Творчество Юрия Олеши

Первым писательским успехом Юрия Карловича стал роман-сказка «Три толстяка», написанный в 1924 году и опубликованный четырьмя годами позднее. Навеянная революционными событиями и фактами личной жизни книга отличалась метафоричностью слова и простодушием изложения. История об оружейнике Просперо, канатоходце Тибуле и девочке-кукле Суок полюбилась миллионам детей. Она не раз ставилась на сцене, а в 1966 году была экранизирована А.В. Баталовым.

В 1927 году к Олеше пришла настоящая известность. Роман «Зависть» сразу привлёк всеобщее внимание. Критики отмечали сочность письма, отменный литературный вкус, энергию текста. В то же время, «Зависть» подняла животрепещущую проблему художника и общества, старого и нового взглядов на мир. Герои книги – Бабичев, Макаров, Кавалеров – отражали разные грани современного существования. Первый представлен энтузиастом социалистического строительства, второй – сторонником создания человеко-машин, третий – поэт по натуре. Последний, самый талантливый, оказался наименее востребованным – под ним Олеша вывел себя. По мотивам романа в 1929 году режиссёр театра им. Евгения Вахтангова А.Д. Попов поставил эффектный спектакль «Заговор чувств».

Рассказы «Лиомпа» и «Вишнёвая косточка», пьеса «Список благодеяний», написанные в 1928–1930 гг., укрепили писательский авторитет Олеши. Однако триумфальное утверждение соцреализма в литературе в начале 1930-х гг. напрямую отразилось на его творчестве. Олеша лично осудил ошибки «Зависти» на I Всесоюзном съезде советских писателей, обещая писать в ином ключе, но, по сути, перестал писать вообще.

Юрия Карловича гораздо чаще видели в ресторане Центрального дома литераторов или на футболе, чем на страницах литературных журналов. Спорадические порывы вернуться к перу быстро иссякали, он все больше превращался в экзотический экспонат из прошлого. Тем удивительнее появление в 1965 году, уже после смерти писателя, цикла автобиографических миниатюр «Ни дня без строчки». Вспоминая на склоне лет свою жизнь – от рождения до печальных минут литературного простоя и забвения – Олеша обрёл прежний звонкий голос и выразительную интонацию.

Семья и личная жизнь Юрия Олеши

Важнейшую роль в биографии Юрия Олеши сыграли сестры Суок. Три дочери австрийского эмигранта Густава Суока – Лидия, Ольга и Серафима – находились в эпицентре одесской литературной жизни. 20-летний Олеша увлёкся младшей из сестёр, 16-летней Симой. Она звала его «Ключик», в ответ он звал её «Дружочек». Но светлое счастье улетучилось довольно быстро. Очаровательная Сима оказалась девочкой легкомысленной, способной на необдуманные поступки.

Сначала она ушла от Олеши к одному харьковскому нэпману, затем к поэту В.И. Нарбуту. В дальнейшем её мужьями были литературоведы Н.И. Харджиев и В.Б. Шкловский. Образ Серафимы увековечен Олешей в девочке-кукле Суок из «Трёх толстяков». В итоге писатель женился на Ольге, средней из сестёр. Ради Олеши она развелась с первым мужем, стала писателю верным другом и надёжной опорой. Детей в этом браке не было.

Смерть и похороны Юрия Олеши

Юрий Олеша скончался 10 мая 1960 года в своей московской квартире от инфаркта миокарда. Прощание прошло без особой пышности: присутствовали лишь родные и близкие. Похоронили автора «Трёх толстяков» на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Э.Г. Багрицкого – давнего друга юности и свояка, некогда женатом на старшей из сестёр Суок Лидии. Долгие годы могила Юрия Олеши находилась в запустении, и только в 2010 году по решению Союза писателей Москвы провели реконструкцию надгробия и привели захоронение в надлежащий вид.

Значение творчества Юрия Олеши

Для прозы Юрия Олеши в лучших её проявлениях характерны самобытный язык, оптические эффекты фраз и даже «щеголеватость слога». Он был новатором и в то же время ценителем слова, не готовым ради эпатажа нанести ему ущерб. Его насыщенные метафорами выразительные образы запоминались.

Олеша стоял у истоков новой манеры письма, точнее и вернее отражавшей перемены, чаяния, действительность, чем прежде существовавший набор лексики и синтаксиса. В этом отношении он стоит в одном ряду с И.Э. Бабелем и А.П. Платоновым.

Известные работы Юрия Олеши

По произведениям Юрия Олеши и написанным им сценариям снято несколько художественных и мультипликационных фильмов. Фильм 1936 года «Строгий юноша» режиссёра А.М. Роома лёг на полку на долгие десятилетия, «Болотные солдаты», снятый А.В. Мачаретом в 1938 году, оказался проходной агиткой, фильм «Ошибка инженера Кочина» 1939 года того же А.М. Роома снимался на фоне расцвета шпиономании. Намного удачнее вышла кинокартина А.В. Баталова «Три толстяка», снятая в 1966 году, и мультфильмы «Три толстяка» (1963) и «Разлучённые» (1980) по одной и той же знаменитой сказке.

Библиография произведений Юрия Олеши

Поэмы:

Агасфер (1920)

Беатриче (1920)

Романы:

Три Толстяка (1924)

Зависть (1927)

Нищий (1929, не окончен)

Рассказы:

Лиомпа (1926)

В цирке (1928)

Человеческий материал (1928)

Пророк (1928)

Я смотрю в прошлое (1928)

Вишнёвая косточка (1929)

Любовь (1929)

Цепь (1929)

Записки писателя (1930)

Альдебаран (1931)

Пьесы:

Маленькое сердце (1918, текст утерян)

Игра в плаху (1920)

Заговор чувств (1929)

Три толстяка (1929)

Список благодеяний (1930)

Смерть Занда («Нищий», «Нищета философии») (1929–1930, не окончена)

Смерть Занда («Чёрный человек») (1931–1934, не окончена)

Бильбао (1937–1938, не окончена)

Чёрная бутылка (1946, по Ж. Верну, не окончена)

Идиот (1958, по Ф.М. Достоевскому)

Цветы запоздалые (1959, по А.П. Чехову)

Гранатовый браслет (1959, по А.И. Куприну, не окончена)

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