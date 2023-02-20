Лебедев Владимир Владимир Васильевич Лебедев (1891–1967) – выдающийся русский и советский художник-график, иллюстратор, живописец, театральный художник, особенно известный своими плакатами и иллюстрациями к детской литературе.

Владимир Васильевич Лебедев (1891–1967) – выдающийся русский и советский художник-график, иллюстратор, живописец, театральный художник, особенно известный своими плакатами и иллюстрациями к детской литературе.

Детство и юность

Владимир Лебедев родился 14 (26) мая 1891 года в Санкт-Петербурге. Семья будущего художника быланезнатной: отец трудился механиком, мать занималась воспитанием детей. Детство прошло в родном городе, где он окончил Петровское коммерческое училище. Однако заниматься торговлей выпускник не спешил: с юности Владимир посещал частные живописные мастерские и студии А.И. Титова, Ф.А. Рубо, М.Д. Бернштейна.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, молодого человека призвали в армию и отправили на фронт: его талант художника и чертёжника оказался востребован в воздухоплавательной разведывательной части. Демобилизовался он лишь в 1917 году. Академического художественного образования Владимир Лебедев не получил, но уже с 19 лет участвовал в различных выставках авангардистов и входил в художественные объединения «Союз молодёжи», «Четыре искусства», «Объединение новых течений в искусстве».

Творчество

После революционных событий 1917 года Лебедев нарисовал множество политических карикатур для журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». В 1918 году его взяли преподавателем в Петроградские государственные свободные художественные мастерские, где он проработал 3 года. Тогда же он активно принимал участие в выставках, работал как театральный оформитель: создал декорации к пьесе «Весна» в культовом литературно-артистическом кабаре «Привал комедиантов». В 1923 году Лебедев рисовал эскизы для костюмов и декораций постановки «Ужин шуток» в Большом драматическом театре Петрограда.

К 1920 году авангардный стиль картин и рисунков Лебедева нашёл своё применение в плакатной графике. Владимир Лебедев стал одним из создателей знаменитых агитационных плакатов, размещаемых в «Окнах РОСТА». Эти плакаты, направленные против внешних и внутренних врагов советской власти, выпускались в годы Гражданской войны художниками и поэтами-авангардистами по заказу Российского телеграфного агентства.

Популярность «окон» определялась не только их злободневностью и остросатирическим содержанием, но и выразительным художественным оформлением, сочетавшим традиции лубочного рисунка и авангарда первой трети XX столетия. «Окна» размещались в витринах магазинов, на проходных фабрик и заводов, в клубах – повсюду, где можно было ожидать большого скопления людей. В серии «Окна РОСТА» вышло около 600 плакатов Владимира Лебедева.

Начиная с середины 1920-х гг., когда бурные революционные годы остались в прошлом, Владимир Лебедев занимался преимущественно книжной иллюстрацией. С 1923 года он тесно сотрудничал с замечательным детским поэтом и блестящим редактором С.Я. Маршаком: сначала в издательстве «Радуга», а с 1925 года – в детской редакции Госиздата (с 1933 года Детгиз, ещё позже – издательство «Детская литература»).

Вместе с Маршаком Лебедев выработал требования к содержанию, оформлению, композиционным особенностям и выразительным приёмам, характерным именно для детской книги. Свои редакторские усилия Лебедев и Маршак направляли на создание абсолютно новой, не похожей на произведения XIX века детской литературы – как по тематике, содержанию, литературной форме и назначению, так и по визуальным характеристикам: художественной стилистике, технике вёрстки, шрифтовой выразительности и т.д.

Как художественный редактор, Владимир Лебедев привлёк к работе над книжной иллюстрацией многих выдающихся мастеров живописи и графики, принадлежащих к самым разным творческим стилям и направлениям – от наследников книжных традиций «Мира искусства» до приверженцев авангарда. В Детгизе трудились не только ученики самого Лебедева, работавшие в русле конструктивной графики, но и последователи К.С. Малевича, П.Н. Филонова, П.И. Соколова.

Впрочем, художник работал не только как книжный график, но и как живописец. Среди произведений Лебедева довольно много портретов и натюрмортов, написанных в особой узнаваемой манере, отчасти отсылающей к живописи французских импрессионистов.

В 1936 году на Владимира Лебедева начались гонения в советской прессе. Он и его коллеги по детской книге, в том числе В.М. Конашевич, подверглись травле, распространившейся на многих ленинградских художников и иллюстраторов. Статья «О художниках-пачкунах» в газете «Правда» грозила суровыми последствиями. В ней работы Лебедева и Конашевича не просто называли «мазнёй», но и упрекали художников в том, что они «уродуют детей», обвиняли в формализме, реакционности, отрицании реалистического изображения мира и требовали «беспощадно изгонять» их из детской литературы, из «радостного и солнечного мира советского ребёнка».

После этой статьи Владимир Лебедев был сломлен. Ему позволили остаться в издательстве, но потребовали следовать принципам соцреалистического искусства. Лебедев попытался отказаться от своей прежней манеры, однако не преуспел в этом. По мнению критиков, с конца 1930-х гг. работы Лебедева стали значительно хуже.

В начале Великой Отечественной войны Лебедев отправился в эвакуацию в Киров. В 1942 году, с улучшением ситуации на фронте под Москвой, художник перебрался в столицу. В эту пору вновь оказался востребованным его талант художника-плакатиста: он сотрудничал с «Окнами ТАСС», создавал сатирические и карикатурные рисунки для поддержания боевого духа солдат на фронте и мирных жителей в тылу.

В 1950 году художник вернулся в Ленинград, где до конца своих дней продолжал работать в сфере книгоиздания. В 1950-1960-х гг. творчество Лебедева наконец получило сильно запоздавшее официальное признание властей. В 1959 году художника наградили серебряной медалью на Международной выставке искусства книги социалистических стран в Лейпциге, в 1960 году – большой серебряной медалью ВДНХ. В 1966 году Лебедеву присвоили почётное звание Народного художника РСФСР, а год спустя он стал членом-корреспондентом Академии художеств СССР.

Семья и личная жизнь

Владимир Лебедев был женат трижды. Его первой супругой была Сарра Дмитриевна Дармолатова, с которой Лебедев познакомился ещё в начале 1910-х гг. во время учёбы в школе М.Д. Бернштейна. Сарра Лебедева известна скульптурными портретами. Супруги развелись в 1925 году, однако до конца жизни много общались и сохранили тёплую дружбу.

В 1927 году Владимир Лебедев женился на Надежде Сергеевне Надеждиной (Бруштейн), известной танцовщице и преподавательнице, основательнице ансамбля «Берёзка». Этот брак продлился до середины 1930-х гг. В 1940 году в жизни Лебедева появилась третья супруга – дочь знаменитого военачальника времён Гражданской войны С.Г. Лазо Ада Сергеевна Лазо. Редактор детской литературы, она известна также как издатель дневников и писем своего отца.

Смерть и похороны

Последнее десятилетие художник вёл уединённую жизнь и почти ни с кем из прежних друзей и знакомых не общался. Смерть Владимира Лебедева наступила 21 ноября 1967 года вскоре после его последней персональной выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Похоронилихудожника на Богословском кладбище в Ленинграде.

Значение творчества

Владимир Лебедев создал собственную школу книжной графики и иллюстрации. У него учились Ю.А. Васнецов, А.Ф. Пахомов, Е.И. Чарушин, В.И. Курдов, Е.К. Эвенбах, М.Н. Бутрова, Т.В. Шишмарёва. Направление творчества Владимира Лебедева принято называть графическим реализмом или конструктивной графикой. На него во многом повлияли идеи К.С. Малевича, его плоский рисунок.

Среди картин Лебедева есть и живописные работы, и станковая графика. Известны его серии рисунков 1920-х гг. на бытовые и революционные темы – «Прачки», «Панель революции», «НЭП», «Новый быт». В 1930-х гг. он создал много живописных натюрмортов и портретов, несколько портретов появились и в послевоенные годы. До конца жизни художник сохранил связь с воспитавшей его эстетикой 1920-х гг. и искусством авангарда, сумев проявить это родство даже в детской книжной иллюстрации.

Известные работы Владимира Лебедева

Книжные иллюстрации:

Ёлка. Сборник стихов, рассказов и сказок (1918)

Лев и бык: Арабская сказка (1918)

Новые русские сказки. Народная библиотека (1919)

Лебедев В.В. Приключения Чуч-ло (1921)

Киплинг Р. Слонёнок. Пер. К. Чуковского (1922)

Лебедев В.В. Золотое яичко: Сказка (1923)

Лебедев В.В. Медведь. Русская сказка (1923)

Лебедев В.В. Три козла. Русская сказка (1923)

Лебедев В.В. Заяц, петух и лиса: Сказка (1924)

Лебедев В.В. Азбука (1925)

Лебедев В.В. Охота (1925)

Маршак С.Я. Вчера и сегодня (1925)

Маршак С.Я. Мороженое (1925)

Маршак С.Я. О глупом мышонке (1925)

Маршак С.Я. Пудель (1925)

Маршак С.Я. Цирк (1925)

Маршак С.Я. Багаж (1926)

Лебедев В.В. Кто сильней (1927)

Маршак С.Я. Как рубанок сделал рубанок (1927)

Лебедев В.В. Верхом (1928)

Киплинг Р. Сказки (1929)

Маршак С.Я. Весёлый час (1929)

Берггольц О.Ф. Зима – лето – попугай (1930)

Маршак С.Я. Прогулка на осле (1930)

Маршак С.Я. Усатый-полосатый (1930)

Первое мая. Рисунки бригады художников (1932)

Маршак С.Я. Мистер Твистер (1933)

Маршак С.Я. Вот какой рассеянный (1934)

Маршак С.Я. Петрушка-иностранец (1935)

Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки (1935)

Маршак С.Я. Мы военные (1938)

Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки (1938)

Лебедев В.В. Игрушки и зверушки (1939)

Маршак С.Я. Весёлый день. Стихи и сказки (1939)

Маршак С.Я. Отчего кошку назвали кошкой? Мельник, мальчик и осел (1939)

Маршак С.Я. Живые буквы (1940)

Маршак С.Я. Английские баллады и песни (1941)

Маршак С.Я. Раз, два, три, четыре (1941)

Короленко В.Г. Без языка (1942)

Красная Армия. Сборник рассказов, сказок, игр и стихов (1942)

Куприн А.И. Белый пудель (1942)

Маршак С.Я. Двенадцать месяцев: Славянская сказка (1943)

Маршак С.Я. Голуби: Сказки (1946)

Маршак С.Я. Откуда стол пришёл? (1946)

Маршак С.Я. Вересковый мёд (1947)

Маршак С.Я. Разноцветная книга (1947)

Маршак С.Я. Стихи для детей (1947)

Маршак С.Я. Детки в клетке (1948)

Толстой Л.Н. Три медведя (1948)

Маршак С.Я. Великан (1949)

Маршак С.Я. Круглый год (1949)

Михалков С.В. Котята (1949)

Маршак С.Я. Лесная книга (1950)

Маршак С.Я. Курочка ряба и десять утят (1953)

Маяковский В.В. Что ни страница – то слон, то львица (1954)

Маршак С.Я. Чего боялся Петя? (1955)

Маршак С.Я. Сказка об умном мышонке (1956)

Толстой Л.Н. Рассказы для маленьких детей (1956)

Маршак С.Я. Тихая сказка (1958)

Маршак С.Я. Кто колечко найдёт? (1962)

Маршак С.Я. О чём говорили лошади, хомяки и куры (1962)

Маршак С.Я. Цирк (1964)

Маршак С.Я. Детям (1967)

Графические серии:

Панель революции (Улица революции) (1922)

Прачки (1920–1925)

Новый быт (середина 1920-х гг.)

НЭП (середина 1920-х гг.)

Акробатки(1920-е гг.)

Балерины (1920-е гг.)

Натурщицы (1920-е гг.)

Живописные работы:

Натюрморт с палитрой (1919)

Кофейник, ложка, кружка (1920)

Пила и доска (1920)

Рабочий у наковальни (1920–1921)

серия «Контррельефы» (1920–1921)

Натурщица с мандолиной (Мальвина Штерн) (1927)

Портрет артистки Н.С. Надеждиной (1927)

Девушка с кувшином (1928)

Женщина с гитарой (1930)

серия «Фрукты в корзине» (1930–1931)

серия «Натюрморты с гитарой» (1930–1932)

серия «Физкультурницы» («Девушки с букетами») (1933)

Портрет художницы Нины Лекаренко (1934)

Портрет художницы Нины Носкович (1934)

Портрет художницы Татьяны Шишмарёвой (1935)

Портрет скульптора Сарры Лебедевой (1936)

Краснофлотец (1937)

серия «Турецкие борцы» (1937)

Портрет писательницы Сусанны Георгиевской (1937)

Рабфаковка с портфелем (1937)

Автопортрет (1939)

Портрет Самуила Яковлевича Маршака (1951)

Портрет Ады Сергеевны Лазо (1954)

Портрет молодой девушки в зелёном платке (1957)

Портрет А.А. Салтыковой (1950-е гг.)

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