Высоцкий Владимир Владимир Высоцкий – пожалуй, самый популярный и самый любимый в народе поэт конца советской эпохи. Его узнаваемый хриплый голос и характерный «жегловский» прищур знала вся страна.

Владимир Высоцкий – пожалуй, самый популярный и самый любимый в народе поэт конца советской эпохи. Его узнаваемый хриплый голос и характерный «жегловский» прищур знала вся страна. Его имя обросло легендами, его уважали и ценили люди, в обычной жизни едва ли в чём-то схожие – от простых заводских рабочих до академиков. На песнях Высоцкого росли, постигали жизнь, отводили душу. Кумир своего времени, он до сих пор продолжает оставлять неизгладимое впечатление своими строчками.

Детство и юность Владимира Высоцкого

Владимир Семёнович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье Семёна Владимировича и Нины Максимовны Высоцких. Отец, родившийся в Киеве, в 1926 году вместе с родителями перебрался в Москву, окончил техникум связи, после чего избрал военную карьеру и дослужился до полковника. О нём с уважением отзывался в своих мемуарах знаменитый танковый командарм Д.Д. Лелюшенко. Мать происходила из тульских крестьян, выучилась на переводчика-референта с немецкого, долгие годы работала на предприятиях Министерства внешней торговли.

Вскоре после рождения сына отношения между супругами разладились. Этому поспособствовали и несходство характеров, и война, и эвакуация, и появление новой женщины у отца семейства. После официального развода, последовавшего в 1943 году, Володя поначалу жил с матерью и отчимом, но в 1946 году его по постановлению суда забрал отец. Хотя расставание с матерью мальчик перенёс тяжело, мачеха Евгения Степановна Лихалатова своей чуткостью и заботой вскоре завоевала расположение пасынка. Она привила ему любовь к музыке, поддержала увлечение театром.

Образование Владимира Высоцкого

В первый класс школы Володя пошёл в 1945 году. Проучившись два года в столичной школе №273, с 1947 по 1949 гг. он жил с отцом и мачехой в Германии, где посещал гарнизонную школу для советских детей в Эберсвальде. Германия не нравилась шустрому пареньку, он грустил о Москве. В 1949 году, по возвращении на Родину, Высоцкий стал учеником пятого класса средней школы №186. Феноменальная память помогала мальчику играючи справляться с домашними заданиями: учился он легко, особенно хорошо давались ему литература и французский язык.

Послевоенная Москва была наполнена шпаной, и двор в Большом Каретном переулке, где жили Высоцкие, ни в чём не уступал в этом плане другим. Любознательный подросток находил время и погулять, и пошалить, и послушать рассказы «бывалых». Отец проходил службу в Киеве, мачеха часто уезжала к мужу, и за Володей приглядывала её племянница. Рос он вполне самостоятельным, предпочитая проводить свободное время в обществе парней на три-четыре года старше. Здесь же Высоцкий научился играть на гитаре, заинтересовался театром. Школу он окончил в 1955 году без троек, горя желанием поступать в театральный институт, но отец и дед настаивали на «солидной» профессии. Пришлось уступить старшим – осенью того же года Владимир стал студентом Московского инженерно-строительного института, но уже после первого семестра перестал посещать занятия.

Начало творческой деятельности Владимира Высоцкого

Любовь к театру перевесила и мнение отца, и материальные трудности. Зиму и весну 1956 года Высоцкий жил у друзей, дома почти не появлялся, а в июне поступил в школу-студию МХАТ, где постигал тонкости актёрского мастерства под руководством Б.И. Вершилова, А.М. Комиссарова и П.В. Массальского. Тогда же появились первые поэтические опыты, возник интерес к кинематографу. В 1959 году Высоцкий впервые снялся в эпизодической роли в фильме режиссёра В.С. Ордынского «Сверстницы».

В июле 1961 года Высоцкий, по его собственному признанию, написал первую песню «Татуировка». Он нашёл точное сочетание жанров, которое помогло раскрыться таланту – исполнение стихов собственного сочинения под гитару. Поначалу репертуар крутился вокруг блатной романтики, но уже вскоре в незатейливых историях хулиганов и зэков обнаружилась способность Высоцкого в нескольких словах схватывать самое главное и передавать оттенки настроения. Через два года появились первые магнитофонные записи его песен. Широкая интонационная палитра – от пародийно-шутливых зарисовок до исповедальных размышлений – сразу привлекла внимание аудитории. Уже во второй половине 1960-х гг. творчество Высоцкого «ушло в народ».

Свой «второй дом» после недолгой работы в Театре им. Пушкина и Театре миниатюр молодой бард обрёл в 1964 году в Театре на Таганке. В своей третьей ипостаси – киноактёра – Высоцкий не мог реализоваться гораздо дольше. Он регулярно получал роли, но, как правило, второстепенные, затем снявшись в фильмах «Я родом из детства» В.Т. Турова (1966), «Короткие встречи» К.Г. Муратовой (1967), «Вертикаль» С.С. Говорухина (1967). «Альпинистский» цикл песен, написанный Высоцким к последнему фильму, мгновенно стал популярным.

Творчество Владимира Высоцкого

Благодаря атмосфере Таганки Высоцкий ощутил востребованность в своём творчестве. Песни артиста регулярно использовались в спектаклях, а их репертуар заметно расширился. Появились военные, лирические, шуточные, бытовые и даже спортивные песни. Доверительная манера исполнения от первого лица, отсутствие фальши и официоза быстро завоевали сердца поклонников из всех слоёв общества. Каждый находил в песнях Высоцкого что-то своё, близкое – искромётный юмор или трагический надрыв, чистоту любовного чувства или философский подтекст.

Однако отражение живой жизни в песнях Высоцкого быстро пришло в противоречие с идеологическими установками. В 1968 году в «Советской России», «Комсомольской правде» и других изданиях поэт с удивлением читал о себе: «Быстрее вируса гриппа распространяется эпидемия пошлых песен», «Высоцкий поёт от имени и во имя алкоголиков» и т.д. Аура полузапретности, возникшая вокруг имени поэта в конце 1960-х гг., отразилась, прежде всего, на его кинематографической карьере – многие режиссёры предпочитали не рисковать. Тем не менее, заметными стали роли в фильмах «Интервенция» Г.И. Полоки (1968), «Служили два товарища» Е.Е. Карелова (1968), «Хозяин тайги» В.А. Назарова (1968), «Плохой хороший человек» И.Е. Хейфица (1973), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» А.Н. Митты (1976) и «Место встречи изменить нельзя» С.С. Говорухина (1979). Последний фильм стал главной кинематографической удачей в биографии Владимира Высоцкого.

На сценических подмостках талант актёра раскрылся намного полнее. «Таганка» благодаря главному режиссёру Ю.В. Любимову вошла в число лучших театров страны. Высоцкий блистал в «Антимирах», «Жизни Галилея», «Пугачёве». В конце ноября 1971 года состоялась премьера «Гамлета», где он исполнил главную роль.

И всё же, Высоцкого более всего ценили как исполнителя собственных песен. В 1970-х гг. его концерты вызывали невиданный ажиотаж. В основном площадки для выступления давали различные институты и дома культуры, а самих концертов набиралось до 50 в год. Двусмысленность положения Высоцкого – власти его не запрещали, но и не приветствовали – отразилась на дискографии. При жизни барда государственная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила лишь семь миньонов и одну полноразмерную пластинку. Главным источником распространения песен стали магнитофонные записи.

Расцвет поэтического творчества Высоцкого пришёлся на 1973–1980 гг., когда его стихи достигли широкого охвата и философского осмысления действительности. В поздней лирике поэта стали преобладать монологи и баллады, усилилась трагическая интонация. Во многом это связано с трудным периодом в жизни самого Владимира Семёновича. В последние годы жизни из-за сумасшедшего графика и «натянутых нервов» у него возникли алкогольная и наркотическая зависимости, приходилось даже ложиться в клинику.

Семья и личная жизнь Владимира Высоцкого

Высоцкий всегда был не обделён вниманием женщин, при этом трижды связывая себя узами официального брака. Первый раз он «лишил себя свободы», как шутил на свадьбе сам жених, 25 апреля 1960 года. Избранницей поэта стала Изольда Жукова. Романтическое увлечение студенткой театральной студии прошло достаточно быстро. Этому способствовала и кочевая жизнь молодой супруги: она редко бывала дома, уезжая на гастроли. Летом 1961 года на съёмках кинофильма «713-й просит посадки» Высоцкий увлёкся Людмилой Абрамовой, через четыре года ставшей его второй женой и матерью его детей – Аркадия (1962) и Никиты (1964).

Большой любовью поэта стала третья супруга – знаменитая француженка Марина Влади (настоящая фамилия Полякова-Байдарова), происходившая из семьи русских эмигрантов. В конце 1950-х гг. актриса стала широко известна в СССР после проката фильма «Колдунья» и наряду с Софи Лорен и Бриджит Бардо заняла место одного из символов «заграничной» красоты. История отношений Высоцкого и Влади описана в книге мемуаров актрисы. Они познакомились в июле 1967 года во время Московского международного кинофестиваля. Высоцкий вдохновенно пел красавице и тут же признался ей в любви. В декабре 1970 года они поженились. Брак дал Высоцкому возможность часто бывать за рубежом, прежде всего в Париже. Марина Влади стала адресатом многих лирических шедевров поэта.

Смерть и похороны Владимира Высоцкого

Азартный, бескомпромиссный характер Владимира Высоцкого проявился и в его вредных привычках. Он не умел что-то делать наполовину, и поэтому, когда начинал пить, уходил в запой. Это сказывалось и на работе, и на отношениях с людьми, и на здоровье. На фоне алкогольной интоксикации развилась почечная недостаточность, начало давать сбои сердце. Попытки избавиться от зависимости с помощью стимуляторов лишь усугубили проблему. С 1975 года бард стал употреблять амфетамин, а вскоре морфий. В 1979 году Высоцкий пережил клиническую смерть. Он понимал, что нужно остановиться, но к тому времени здоровье оказалось расшатано окончательно. В итоге 25 июля 1980 года у него случился обширный инфаркт во сне, в результате которого наступила смерть.

Прощание с поэтом проходило 28 июля в здании театра на Таганке, превратившись во впечатляющее проявление подлинной народной любви. Очередь из десятков тысяч людей, желающих проститься с Высоцким, растянулась на несколько километров. В Москве в те дни проходили Олимпийские игры, но кончина Высоцкого затмила всемирный праздник спорта. Похоронили Владимира Семёновича на Ваганьковском кладбище. В 1985 году над его могилой установили памятник по проекту скульптора А.И. Рукавишникова.

Значение творчества Владимира Высоцкого

В произведениях Высоцкого, как ни у одного другого из творцов-современников, отразился мир гражданина позднего СССР – со всеми его чаяниями, тревогами и надеждами. С помощью гитары и голоса поэт смог передать все грани существования простого человека – через профессию, увлечение, подвиг, но также через быт, повседневность и шутку. Его военные песни («Черные бушлаты», «Песня о погибшем друге», «Мы вращаем землю» и др.) стали данью великого уважения к павшим героям, а жанровые зарисовки («Диалог у телевизора», «Дорогая передача», «Товарищи учёные», «Милицейский протокол» и др.) – великолепными сатирическими документами эпохи.

Известные работы Владимира Высоцкого

Библиография произведений Высоцкого насчитывает, по разным оценкам, от 400 до 600 песен – в зависимости от текстологического подхода, порой трудно определить, что считать песней, а что экспромтом для театрального капустника или стихотворной пародией. Некоторые тексты имеют несколько вариантов, порой весьма отличных друг от друга.

Творчество Высоцкого и сегодня привлекает миллионы слушателей. Если проанализировать данные всевозможных интернет-платформ, то к самым известным и любимым песням можно отнести следующие – «Кони привередливые», «Он не вернулся из боя», «Дом хрустальный», «Баллада о любви», «Охота на волков», «Я не люблю», «Песня о друге», «Большой Каретный», «На братских могилах», «Моя цыганская», «Банька по-белому» и другие.

Список произведений Владимира Высоцкого

Стихотворения:

Моя клятва (1953)

«Тебе б филфак был лучшим местом…» (И. Кохановскому) (1959)

«День на редкость – тепло и не тает…» (1960)

«Если б я был физически слабым…» (1960)

«Про меня говорят: он, конечно, не гений…» (1960)

«Самое красивое…» (1960)

Н.М. Высоцкой (1960)

Педагогу (Е.Ф. Саричевой) (1960)

Сорок девять дней («Суров же ты, климат охотский…») (1960)

«Город уши заткнул и уснуть захотел…» (1961)

«Дорога, дорога – счёта нет шагам…» (1961)

«Если нравится – мало…» (1961)

«Из-за гор – я не знаю, где горы те…» (1961)

«Когда наши устои уродские…» (1961)

«Красное, зелёное…» (1961)

«Не давали мне покоя…» (1961)

«Пока вы здесь в ванночке с кафелем…» (1961)

«У тебя глаза – как нож…» (1961)

«Что же ты, зараза…» (1961)

«Я в деле, и со мною нож…» (1961)

Бодайбо («Ты уехала на короткий срок…») (1961)

Ленинградская блокада («Я вырос в Ленинградскую блокаду…») (1961)

Татуировка («Не делили мы тебя и не ласкали…») (1961)

«Весна ещё в начале…» (1962)

«Как в старинной русской сказке…» (1962)

«Как хорошо ложиться одному…» (1962)

«Лежит камень в степи…» (Артуру Макарову) (1962)

«Люди говорили морю: «До свиданья»…» (1962)

«Мы искали дорогу по Веге…» (1962)

«Правда, ведь, обидно…» (1962)

«Я был душой дурного общества…» (1962)

«Я не пил, не воровал…» (1962)

Большой Каретный (посвящено Лёве Кочеряну) (1962)

Зэка Васильев и Петров-зэка («Сгорели мы по недоразумению…») (1962)

Серебряные струны («У меня гитара есть – расступитесь, стены!..») (1962)

Тот, кто раньше с нею был («В тот вечер я не пил, не пел…») (1962)

«Давно я понял: жить мы не смогли бы…» (1963)

«За меня невеста отрыдает честно…» (1963)

«Мы вместе грабили одну и ту же хату…» (1963)

«Позабыв про дела и тревоги…» (1963)

«У меня было сорок фамилий…» (1963)

«У Наполеона Ватерлоо есть, хотя б…» (1963)

«Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор…» (1963)

«Я женщин не бил до семнадцати лет…» (1963)

Антисемиты («Зачем мне считаться шпаной и бандитом…») (1963)

Бал-маскарад («Сегодня в нашей комплексной бригаде…») (1963)

Городской романс («Я однажды гулял по столице…») (1963)

Колыбельная («За тобой ещё нет пройдённых дорог…») (1963)

Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям (1963)

Про Серёжку Фомина (1963)

Простите Мишку! («Говорят, арестован добрый парень за три слова…») (1963)

Сивка-Бурка («Кучера из МУРа укатали Сивку…») (1963)

Штрафные батальоны («Всего лишь час дают на артобстрел…») (1963)

«В этом доме большом раньше пьянка была…» (1964)

«Вот раньше жизнь…» (1964)

«Все мы чьи-то племянники…» (1964)

«Всё позади: и КПЗ, и суд…» (1964)

«Если б водка была на одного…» (1964)

«Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…» (1964)

«Нам говорят без всякой лести…» (1964)

«Ну, о чём с тобою говорить…» (1964)

«Парня спасём, парня в детдом…» (1964)

«Передо мной любой факир…» (1964)

«Помню, я однажды и в очко, и в стос играл…» (1964)

«Потеряю истинную веру…» (1964)

«Так оно и есть…» (1964)

«Там были генеральши, были жёны офицеров…» (1964)

«Я был слесарь шестого разряда…» (1964)

«Я любил и женщин, и проказы…» (1964)

«Я теперь на девок крепкий…» (1964)

Все ушли на фронт («Нынче все срока закончены…») (1964)

Г. Яловичу и М. Добровольской на юбилей (1964)

Марш студентов-физиков («Тропы ещё в антимир не протоптаны…») (1964)

Наводчица («Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою…») (1964)

О нашей встрече (1964)

Песня о госпитале («Жил я с матерью и батей на Арбате – здесь бы так!..») (1964)

Песня о звёздах («Мне этот бой не забыть нипочём…») (1964)

Песня про стукача («В наш тесный круг не каждый попадал…») (1964)

Песня про Уголовный кодекс («Нам ни к чему сюжеты и интриги…») (1964)

«Ребята, напишите мне письмо…» (1964)

Рецидивист («Это был воскресный день – и я не лазил по карманам…») (1964)

Счётчик щёлкает (1964)

«В куски разлетелася корона…» (1965)

«В плен приказ не сдаваться…» (1965)

«В тюрьме Таганской нас стало мало…» (1965)

«В холода, в холода…» (1965)

«Войны и голодухи натерпелися мы всласть…» (1965)

«Дайте собакам мяса…» (1965)

«Есть на Земле предостаточно рас…» (1965)

«Есть у всех у дураков…» (1965)

«Заказал я два коктейля…» (1965)

«И фюрер кричал, от завода бледнея…» (1965)

«Катерина, Катя, Катерина…» (1965)

«Мне ребята сказали про такую «наколку»…» (1965)

«Мой друг уехал в Магадан…» (И. Кохановскому) (1965)

«Моя метрика где-то в архиве хранится…» (1965)

«На мой на юный возраст не смотри…» (1965)

«Она на двор – он со двора…» (1965)

«Пенсионер Василий Палыч Кочин…» (1965)

«Перед выездом в загранку заполняешь кучу бланков…» (1965)

«Сегодня не боги горшки обжигают…» (1965)

«Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог…» (1965)

«Смех, веселье, радость – у него всё было…» (1965)

«Сыт я по горло, до подбородка…» (И. Кохановскому) (1965)

«То была не интрижка…» (1965)

«Ты не вейся, чёрный ворон…» (1965)

«У нас, у всех наземных жителей…» (1965)

«Шофёр ругал погоду…» (1965)

Братские могилы («На братских могилах не ставят крестов…») (1965)

Высота («Вцепились они в высоту, как в своё…») (1965)

День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» («Побудьте день вы в милицейской шкуре…») (1965)

Из письма И. Кохановскому (1965)

К 100-му спектаклю «Добрый человек из Сезуана» (1965)

К 50-летию К.М. Симонова (1965)

К премьере спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» (1965)

Песня завистника («Мой сосед объездил весь Союз…») (1965)

Песня матроса («Всю Россию до границы царь наш кровью затопил…») (1965)

Песня о нейтральной полосе (1965)

Песня о сумасшедшем доме («Сказал себе я: брось писать…») (1965)

Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане (1965)

Песня студентов-археологов («Наш Федя с детства связан был с землёю…») (1965)

Попутчик («Хоть бы облачко, хоть бы тучка…») (1965)

Про чёрта («У меня запой от одиночества…») (1965)

Солдаты группы «Центр» («Солдат всегда здоров…») (1965)

«А люди всё роптали и роптали…» (1966)

«Бродят по свету люди разные…» (1966)

«Быть может, о нём не узнают в стране…» (1966)

«В далёком созвездии Тау Кита…» (1966)

«В энском царстве жил король…» (1966)

«Возле города Пекина…» (1966)

«Вот и настал этот час опять…» (1966)

«Вот что: жизнь прекрасна, товарищи…» (1966)

«Вот – главный вход…» (1966)

«Здесь вам не равнина…» (1966)

«Здесь сидел ты, валет…» (1966)

«И отец давал ему отцовского пинка…» (1966)

«Каждому хочется малость погреться…» (1966)

«Корабли постоят – и ложатся на курс…» (1966)

«Машины идут…» (1966)

«Наши добрые зрители…» (1966)

«Неважен возраст – все имеют цену…» (1966)

«Нынче очень сложный век…» (1966)

«О вкусах не спорят…» (1966)

«Пишет мне сестричка, только…» (1966)

«По полю шли три полуидиота…» (1966)

«Подымайте руки, в урны суйте…» (1966)

«Потихоньку, гады…» (1966)

«При всякой погоде – раз надо, так надо…» (1966)

«Проходят годы, прожитые всеми…» (1966)

«Прошлое остаётся только здесь…» (1966)

«Свои обиды каждый человек…» (1966)

«Сколько лет, сколько лет – всё одно и то же…» (1966)

«Схлынули вешние воды…» (1966)

«У домашних и хищных зверей…» (1966)

«Холодно, метёт кругом…» (1966)

«Чем и как, с каких позиций…» (1966)

«Что сегодня мне суды и заседанья…» (1966)

«Что-то ничего не пишется…» (1966)

«Экспресс «Москва – Варшава», тринадцатое место…» (1966)

Актёрам театра «Современник» после премьеры спектакля «Жизнь Галилея» (1966)

Военная песня («Мерцал закат, как блеск клинка…») (1966)

Гитара («Один музыкант объяснил мне пространно…») (1966)

Гололёд («Гололёд на земле, гололёд…») (1966)

Дела (В. Абдулову) (1966)

Забыли («Икона висит у них в левом углу…») (1966)

К 50-летию Г.М. Ронинсона (1966)

О процессах над А. Синявским и Ю. Даниэлем (1966)

Она была в Париже (Л. Лужиной) (1966)

Пародия на плохой детектив («Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской…») (1966)

Парус. Песня-беспокойство (1966)

Песня космических негодяев («Вы мне не поверите и просто не поймёте…») (1966)

Песня о друге («Если друг оказался вдруг…») (1966)

Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную (1966)

Песня о сентиментальном боксёре («Удар, удар… Ещё удар…») (1966)

Песня парня у обелиска космонавтам (к кинофильму «Саша-Сашенька») (1966)

Песня-сказка о нечисти (1966)

Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате (1966)

Про дикого вепря («В королевстве, где всё тихо и складно…») (1966)

Прощание с горами («В суету городов и в потоки машин…») (1966)

Скалолазка («Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы?..»») (1966)

Случай в ресторане («В ресторане по стенкам висят тут и там…») (1966)

«Бывало, Пушкина читал…» (1967)

«В сон мне – жёлтые огни…» (1967)

«Вот и кончилось всё, продолжения жду…» (1967)

«Вы учтите, я раньше был стоиком…» (1967)

«Гром прогремел – золяция идёт…» (1967)

«День-деньской я с тобой, за тобой…» (1967)

«До нашей эры соблюдалось чувство меры…» (1967)

«Запретили все цари всем царевичам…» (1967)

«Мао Цзэдун – большой шалун…» (1967)

«Мне каждый вечер зажигают свечи…» (1967)

«Напролёт целый год – гололёд…» (1967)

«Наши предки – люди тёмные и грубые…» (1967)

«Не отдавайте в физики детей…» (1967)

«Ну что, Кузьма?..» (1967)

«Нынче мне не до улыбок…» (1967)

«Нынче он закончил вехи…» (1967)

«Он был хирургом, даже нейро-…» (1967)

«От скучных шабашей смертельно уставши…» (1967)

«Ох, где был я вчера…» (1967)

«Ох, ругает меня милка…» (1967)

«Почти не стало усов и бак…» (1967)

«Приехал в Монако какой-то вояка…» (1967)

«У нас вчера с позавчера…» (1967)

«Я тут подвиг совершил…» (1967)

Аисты («Небо этого дня – ясное…») (1967)

Два письма («Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный!..») (1967)

Дом хрустальный («Если я богат, как царь морской…») (1967)

Зарисовка о Ленинграде («В Ленинграде-городе у Пяти углов…») (1967)

К 50-летию В.В. Фролова (1967)

К 50-летию Ю.П. Любимова (1967)

Лукоморья больше нет (Антисказка) (1967)

Мать говорила доченьке (1967)

Москва – Одесса («В который раз лечу Москва – Одесса…») (1967)

Невидимка («Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай…») (1967)

О. Ефремову («Вот Вы докатились до сороковых…») (1967)

Песенка про йогов («Чем славится индийская культура?..») (1967)

Песня Бродского («Как все, мы веселы бываем и угрюмы…») (1967)

Песня о вещей Кассандре («Долго Троя в положении осадном…») (1967)

Песня о вещем Олеге («Как ныне сбирается вещий Олег…») (1967)

Песня о новом времени («Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги…») (1967)

Песня про плотника Иосифа, Святого Духа, Деву Марию и непорочное зачатие (1967)

Песня Саньки («У моря, у порта живёт одна девчонка…») (1967)

Песня-сказка про джинна («У вина достоинства, говорят, целебные…») (1967)

Письмо («Полчаса до атаки, скоро снова под танки…») (1967)

Профессионалы («Профессионалам – зарплата навалом…») (1967)

Сказка о несчастных сказочных персонажах (1967)

Случай на шахте («Сидели, пили вразнобой…») (1967)

Спасите наши души (1967)

«А меня тут узнают…» (1968)

«А про неё слыхал слегка…» (1968)

«В Средней Азии – безобразие…» (1968)

«Вова испугался…» (1968)

«Возвратился друг у меня…» (1968)

«Всё было не так, как хотелось вначале…» (1968)

«Давно смолкли залпы орудий…» (1968)

«Как тесто на дрожжах растут рекорды…» (1968)

«Кончился срок, мой друг приезжает…» (1968)

«Короткие, как пословицы…» (1968)

«Красивых любят чаще и прилежней…» (1968)

«На острове необитаемом…» (1968)

«На стол колоду, господа…» (1968)

«Не печалься, не качайся…» (1968)

«Сколько чудес за туманами кроется…» (1968)

«У доски, где почётные граждане…» (1968)

«У неё всё своё…» (1968)

«Угадаешь ли сегодня, ёлки-палки…» (1968)

«Хоть нас в наш век ничем не удивить…» (1968)

«Шофёр самосвала, не очень красив…» (1968)

«Я всё чаще думаю о судьях…» (1968)

«Я лётчик, я истребитель…» (1968)

«Я не люблю фатального исхода…» (1968)

«Я сказал врачу: Я за всё плачу…» (1968)

А. Грицюку (1968)

Баллада о цветах, деревьях и миллионерах (1968)

Банька по-белому (1968)

В. Абрамову («Вот и разошлись пути-дороги вдруг…») (1968)

Ещё не вечер (К 4-летию «Таганки», Ю. Любимову) (1968)

Куплеты Бенгальского («Дамы, господа! Других не вижу здесь…») (1968)

Марине («То ли в избу – и запеть…») (1968)

Марш аквалангистов («Нас тянет на дно, как балласты…») (1968)

Н.С. Хрущёву («Жил-был добрый дурачина-простофиля…») (1968)

Охота на волков (1968)

Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (Одна семейная хроника) (1968)

Песенка про метателя молота («Я раззудил плечо – трибуны замерли…») (1968)

Песня Геращенко («Нат Пинкертон – вот с детства мой кумир…») (1968)

Песня командированного («Всего один мотив доносит с корабля…») (1968)

Песня лётчика (1968)

Песня о двух красивых автомобилях («Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины…») (1968)

Песня Понедельника («Понятие «кресло» – интересно…») (1968)

Песня про правого инсайда (1968)

Песня Рябого («На реке ль, на озере работал на бульдозере…») (1968)

Песня самолёта-истребителя (1968)

Песня Снежина («Вот некролог, словно отговорка…») (1968)

Романс («Было так – я любил и страдал…») (1968)

Утренняя гимнастика («Вдох глубокий, руки шире…») (1968)

Цыганская песня («Камнем грусть висит на мне, в омут меня тянет…») (1968)

Я уехал в Магадан («Ты думаешь, что мне – не по годам…») (1968)

«Бросьте скуку, как корку арбузную…» (1969)

«В Азии, в Европе ли родился озноб…» (1969)

«В Африке, в районе Сенегала…» (1969)

«В порт не заходят пароходы…» (1969)

«В прекрасном зале «Гранд-опера»…» (1969)

«В царстве троллей…» (1969)

«Говорят, лезу прямо под нож…» (1969)

«Грезится мне наяву…» (1969)

«Долго же шёл ты, в конверте листок…» (1969)

«Жизни после смерти нет…» (1969)

«Заживайте, раны мои…» (1969)

«И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят…» (1969)

«И вкусы, и запросы мои странны…» (1969)

«И душа, и голова, кажись, болит…» (1969)

«Как-то раз, цитаты Мао прочитав…» (1969)

«Маринка! Слушай, милая Маринка!..» (1969)

«Не бывает кораблей без названия…» (1969)

«Не возьмут и невзгоды в крутой оборот…» (1969)

«Не писать стихов мне и романов…» (1969)

«Нет рядом никого, как ни дыши…» (1969)

«Ну вот, исчезла дрожь в руках…» (1969)

«Ну почему…» (1969)

«Парад-алле, не видно кресел…» (1969)

«По переулкам, по переулкам…» (1969)

«Подумаешь, в семье не очень складно…» (1969)

«Посмотришь – сразу скажешь: «Это кит…»» (1969)

«Рядовой Борисов…» (1969)

«Слухи по России верховодят…» (1969)

«Теперь я буду сохнуть от тоски…» (1969)

«То бишь, о чём? – о невесте я…» (1969)

«У меня долги перед друзьями…» (1969)

«Я думал: это всё без сожаленья…» (1969)

«Я лежу в изоляторе…» (1969)

«Я склонен думать, гражданин судья…» (1969)

«Я скольжу по коричневой плёнке…» (1969)

«Я уверен, как ни разу в жизни…» (1969)

Анатолию Гарагуле («Ну вот и всё! Закончен сон глубокий!..») (1969)

В темноте («Темнота впереди – подожди!..») (1969)

К 50-летию В. Плучека («В Москву я вылетаю из Одессы…») (1969)

К 5-летию Театра на Таганке («Даёшь пять лет! Ну, да! Короткий срок!..») (1969)

К вершине (Памяти Михаила Хергиани) (1969)

Ноль семь (1969)

Оловянные солдатики (Аркадию Высоцкому) (1969)

Он не вернулся из боя (1969)

Песенка о переселении душ (1969)

Песенка о слухах («Сколько слухов наши уши поражает…») (1969)

Песня о Земле («Кто сказал: «Всё сгорело дотла…»») (1969)

Песня о нотах («Я изучил все ноты от и до…») (1969)

Пиратская («На судне бунт, над нами чайки реют!..) (1969)

Поездка в город («Я самый непьющий из всех мужуков…») (1969)

Про любовь в каменном веке («А ну, отдай мой каменный топор!..) (1969)

Про любовь в Средние века («Сто сарацинов я убил во славу ей…») (1969)

Про любовь в эпоху Возрождения («Может быть, выпив поллитру…») (1969)

Романс («Она была чиста, как снег зимой…») (1969)

Семейные дела в Древнем Риме («Как-то вечером патриции собрались у Капитолия…») (1969)

Старательская (Письмо друга. И. Кохановскому) (1969)

Странная сказка («В тридевятом государстве…») (1969)

Сыновья уходят в бой (1969)

Танго («Как счастье зыбко!..») (1969)

Тексты для капустника к 5-летию Театра на Таганке (1969)

Цунами («Пословица звучит витиевато…») (1969)

Человек за бортом (Анатолию Гарагуле) (1969)

«Боксы и хоккеи – мне на какого чёрта…» (1970)

«Вагоны не обедают…» (1970)

«Вот я вошёл, и дверь прикрыл…» (1970)

«За окном – только вьюга, смотри…» (1970)

«Запомню, оставлю в душе этот вечер…» (1970)

«Здесь лапы у елей дрожат на весу…» (1970)

«Как заарканенный…» (1970)

«Комментатор из своей кабины…» (1970)

«Мне в душу ступит кто-то посторонний…» (1970)

«Надо с кем-то рассорить кого-то…» (1970)

«Нараспашку – при любой погоде…» (1970)

«Не будь такой послушный и воспитанный я…» (1970)

«Не покупают никакой еды…» (1970)

«Нет меня – я покинул Расею…» (1970)

«Переворот в мозгах из края в край…» (1970)

«У кого на душе только тихая грусть…» (1970)

«Цыган кричал, коня менял…» (1970)

«Я ей Виктора простил…» (1970)

«Я стою – стою спиною к строю…» (1970)

Баллада о брошенном корабле («Капитана в тот день называли на «ты»…») (1970)

Бег иноходца («Я скачу, но я скачу иначе…») (1970)

В день рождения Валерию Фриду и Юлию Дунскому (1970)

В тайгу! (1970)

Весёлая покойницкая («Едешь ли в поезде, в автомобиле…») (1970)

Детская поэма (1970)

Ко дню рожденья Н. Шацкой (1970)

Маски («Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал…») (1970)

О моём старшине («Я помню райвоенкомат…») (1970)

Охота на кабанов (1970)

Песенка киноактёра («Словно в сказке, на экране…») (1970)

Песенка прыгуна в высоту («Разбег, толчок…») (1970)

Песня про первые ряды («Была пора – я рвался в первый ряд…») (1970)

Посещение Музы, или Песенка плагиатора (1970)

Свой остров («Отплываем в тёплый край навсегда…») (1970)

Чёрное золото (1970)

««Не бросать!», «Не топтать!»…» (1971)

«В голове моей тучи безумных идей…» (1971)

«Давно, в эпоху мрачного язычества…» (1971)

«Дурацкий сон, как кистенём…» (1971)

«Если всё – и спасенье в ноже…» (1971)

«Жизнь оборвёт мою водитель-ротозей…» (1971)

«Зарыты в нашу память на века…» (1971)

«И дошёл же татарчонок…» (1971)

«Как всё, как это было…» (1971)

«Может быть, моряком по призванию…» (1971)

«Мы живём в большом селе Большие Вилы…» (1971)

«Не заманишь меня на эстрадный концерт…» (1971)

«Неизвестно одной моей бедной мамане…» (1971)

«Нет прохода и давно…» (1971)

«Общеприемлемые перлы!..» (1971)

«Отпишите мне в Сибирь…» (1971)

«Отпустите мне грехи…» (1971)

«Прошла пора вступлений и прелюдий…» (1971)

«Прошу прощения заранее…» (1971)

«С общей суммой 650 килограмм…» (1971)

«Сколько великих выбыло…» (1971)

«Так дымно, что в зеркале нет отраженья…» (1971)

«Целуя знамя в пропылённый шёлк…» (1971)

«Эврика! Ура! Известно точно…» (1971)

«Я б тоже согласился на полёт…» (1971)

«Я все вопросы освещу сполна…» (1971)

«Я несла свою беду…» (1971)

«Я твёрдо на земле стою…» (1971)

«Я теперь в дураках – не уйти мне с земли…» (1971)

«Я хочу в герцога или в принцы…» (1971)

«Ядовит и зол, ну, словно кобра, я…» (1971)

Александру Назаренко и экипажу теплохода «Шота Руставели» («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…») (1971)

Баллада о бане («Благодать или благословение…») (1971)

Банька по-чёрному (1971)

Валентину и Светлане Савич (1971)

Вратарь (Льву Яшину) (1971)

Горизонт («Чтоб не было следов, повсюду подмели…») (1971)

Запись в книге почётных гостей Киевского завода шампанских вин (1971)

К 50-летию Театра им. Е. Вахтангова (1971)

Марафон («Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке…») (1971)

Милицейский протокол («Считай по-нашему, мы выпили не много…») (1971)

Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека (1971)

О фатальных датах и цифрах, или Моим друзьям-поэтам («Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт…») (1971)

Певец у микрофона («Я весь в свету, доступен всем глазам…») (1971)

Песенка про мангустов («Змеи, змеи кругом – будь им пусто!..») (1971)

Песенка про прыгуна в длину («Что случилось, почему кричат?..») (1971)

Песня автозавистника («Произошёл необъяснимый катаклизм…») (1971)

Песня автомобилиста («Отбросив прочь свой деревянный посох…») (1971)

Песня из радиоспектакля «Зелёный фургон» («Нет друга, но смогу ли…») (1971)

Песня конченого человека («Истома ящерицей ползает в костях…») (1971)

Песня микрофона («Я оглох от ударов ладоней…») (1971)

Песня о штангисте («Как спорт – поднятье тяжестей не ново…») (1971)

Про двух громилов – братьев Прова и Николая («Как в селе Большие Вилы…») (1971)

Противоборцы перемерли (1971)

Случай («Мне в ресторане вечером вчера…») (1971)

Частушки к спектаклю «Живой» («Видно, острая заноза…») (1971)

«Всё с себя снимаю – слишком душно…» (1972)

«Всё, что сумел запомнить…» (1972)

«Всю туманную серую краску…» (1972)

«Жил-был человек, который очень много видел…» (1972)

«И сегодня, и намедни…» (1972)

«Когда я спотыкаюсь на стихах…» (1972)

«Мажорный светофор, трёхцветье, трио…» (1972)

«Может быть, покажется странным…» (1972)

«Мосты сгорели, углубились броды…» (1972)

«Мы воспитаны в презренье к воровству…» (1972)

«Мы – просто куклы…» (1972)

«Наш киль скользит по Дону ли, по Шпрее…» (1972)

«Наши помехи эпохе под стать…» (1972)

«Не гуди без меры, без причины…» (1972)

«Неужели мы заперты в замкнутый круг…» (1972)

«Он вышел – зал взбесился…» (1972)

«Оплавляются свечи на старинный паркет…» (1972)

«По воде, на колёсах, в седле, меж горбов и в вагонах…» (1972)

«Поздно говорить и смешно…» (1972)

«При свечах тишина – наших душ глубина…» (1972)

«Проделав брешь в затишье…» (1972)

«Проложите, проложите хоть тоннель по дну реки…» (1972)

«Свет потушите, вырубите звук…» (1972)

«Сколько я, сколько я видел на свете их…» (1972)

«Снег удлинил в два раза все столбы…» (1972)

«Сорняков, когда созреют…» (1972)

«Так случилось – мужчины ушли…» (1972)

«Товарищи учёные…» (1972)

«Я загадочен, как марсианин…» (1972)

«Я первый смерил жизнь обратным счётом…» (1972)

Баллада о гипсе (Всеволоду Абдулову) («Нет острых ощущений – всё старьё, гнильё и хлам…») (1972)

Белое безмолвие («Все года, и века, и эпохи подряд…») (1972)

В лабиринте («Миф этот в детстве каждый прочёл…») (1972)

Дорожная история («Я вышел ростом и лицом…») (1972)

Енгибарову – от зрителей («Шут был вор: он воровал минуты…») (1972)

Жертва телевидения («Есть телевизор – подайте трибуну…») (1972)

З. Славиной (1972)

Заповедник («Бегают по лесу стаи зверей…») (1972)

Знакомым в Гаграх (1972)

Кони привередливые («Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю…») (1972)

Мишка Шифман (1972)

Мой Гамлет («Я только малость объясню в стихе…») (1972)

Мы вращаем Землю («От границы мы Землю вертели назад…») (1972)

Набат («Вот в набат забили…») (1972)

Натянутый канат («Он не вышел ни званьем, ни ростом…») (1972)

Песня про белого слона («Жили-были в Индии с самой старины…») (1972)

Песня таксиста («Рты подъездов, уши арок и глаза оконных рам…») (1972)

Революция в Тюмени («В нас вера есть и не в одних богов!..») (1972)

Тот, который не стрелял (1972)

Тюменская нефть («Один чудак из партии геологов…») (1972)

Частушки к 8-летию Театра на Таганке (1972)

Чёрные бушлаты (Евпаторийскому десанту) («За нашей спиною остались паденья, закаты…») (1972)

Честь шахматной короны («Я кричал: «Вы что там, обалдели?..»») (1972)

Чужая колея («Сам виноват: и слёзы лью, и охаю…») (1972)

Я к вам пишу («Спасибо вам, мои корреспонденты…») (1972)

«Без ярких гирлянд и без лавров…» (1973)

«Был развесёлый розовый восход…» (1973)

«В день, когда мы, поддержкой земли заручась…» (1973)

«Всему на свете выходят сроки…» (1973)

«Один смотрел, другой орал…» (1973)

«Я бодрствую, но вещий сон мне снится…» (1973)

«Я из дела ушёл…» (1973)

Александру Галичу («Штормит весь вечер, и, пока…») (1973)

Баллада о Кокильоне («Жил-был учитель скромный Кокильон…») (1973)

Баллада о короткой шее («Полководец с шеею короткой…») (1973)

Баллада о маленьком человеке («Погода славная, а это – главное…») (1973)

Баллада о манекенах («Семь дней усталый старый бог…») (1973)

Баллада об оружии (1973)

Баллада об уходе в рай («Вот твой билет, вот твой вагон…») (1973)

Воздушные потоки («Хорошо, что за рёвом не слышалось звука…») (1973)

Диалог у телевизора («Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!..») (1973)

Дорожный дневник, часть 1 («Ожидание длилось, а проводы были недолги…») (1973)

Дорожный дневник, часть 2 («Жил-был один чудак…») (1973)

Дорожный дневник, часть 3 (Пятна на солнце) (1973)

Дорожный дневник, часть 4 (Сказочная история) (1973)

Дорожный дневник, часть 5 («Люблю тебя сейчас…») (1973)

Дорожный дневник, часть 6 («Дороги… Дороги…») (1973)

Дорожный дневник, часть 7 («Когда я отпою и отыграю…») (1973)

Дорожный дневник, часть 8 («Лес ушёл, и обзор расширяется…») (1973)

Дорожный дневник, часть 9 (Приговорённые к жизни) (1973)

Дорожный дневник, часть 10 («Мы без этих машин – словно птицы без крыл…») (1973)

Дорожный дневник, часть 11 («Я скачу позади на полслова…») (1973)

Дорожный дневник, часть 12 (Я не успел, или Тоска по романтике) (1973)

Дорожный дневник, часть 13 (Песня про Козла отпущения) (1973)

Дуэт разлучённых («Дорога сломала степь напополам…») (1973)

Дуэт Шуры и Ливеровского (1973)

Колыбельная Хопкинсона («Спи, дитя! My baby, бай!..») (1973)

Куплеты Гусева (1973)

Марш футбольной команды «Медведей» («Когда лакают святые свой нектар и шерри-бренди…») (1973)

Мистерия хиппи («Мы рвём – и не найти концов…») (1973)

О знаках Зодиака («Неправда! Над нами не бездна, не мрак…») (1973)

Памятник («Я при жизни был рослым и стройным…») (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Кэрролла (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Алисы (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Белого Кролика (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Падение Алисы (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Марш антиподов (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Про Мэри Энн (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песни Алисы про цифры (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». В море слёз (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Мыши (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Странные скачки (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Попугая (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песенка-представление Робин Гуся (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песенка-представление Орлёнка Эда (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песенка-представление Орлёнком Эдом Атаки Гризли (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песенка про ребёнка-поросёнка (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня Лягушонка (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песенка Лягушонка Джимми и Ящерки Билли (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня о планах (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Причитания Синей Гусеницы (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Чеширский Кот (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Шляпник (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Мартовский Заяц (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Соня (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Песня об обиженном времени (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Про королевское шествие (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Королевский крокей (1973)

Песни из аудиоспектакля «Алиса в Стране Чудес». Заключительная песня Кэрролла (1973)

Песня Билла Сиггера («Вот это да, вот это да!..») (1973)

Песня о Волге («Как по Волге-матушке, по реке-кормилице…») (1973)

Посадка («Мест не хватит, уж больно вы ловки!..») (1973)

Прерванный полёт («Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел…») (1973)

Романс мисс Ребус (1973)

Случаи («Мы все живём как будто, но…») (1973)

Смотрины (В. Золотухину и Б. Можаеву) («Там у соседа – пир горой…») (1973)

Чечётка (1973)

Экспромт – И. Бортнику (1973)

«Водой наполненные горсти…» (1974)

«Если где-то в чужой, неспокойной ночи…» (1974)

«Жили-были на море…» (1974)

«Не дыми, голова трещит…» (1974)

«Сначала было слово печали и тоски…» (1974)

«Усталы по-вечернему с утра…» (1974)

«Что ж сидишь ты сиднем…» (1974)

«Шматок у вечности урвать…» (1974)

День без единой смерти («Секунд, минут, часов – нули…») (1974)

Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме («Я вчера закончил ковку…») (1974)

К 10-летию Театра на Таганке. Театрально-тюремный этюд на таганские темы («Легавым быть, готов был умереть я…») (1974)

Кто за чем бежит («На дистанции – четвёрка первачей…») (1974)

Очи чёрные-1. Погоня («Во хмелю слегка лесом правил я…») (1974)

Очи чёрные-2. Старый дом («Что за дом притих, погружён во мрак…») (1974)

Памяти Василия Шукшина («Ещё – ни холодов, ни льдин…») (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Скоморохи на ярмарке (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Песня солдата на часах (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Песня солдата, идущего на войну (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Песня Соловья-разбойника и его дружков (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Серенада Соловья-разбойника (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Песня глашатая (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Песня Марьи (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Иван да Марья (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Солдат и привидение (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Куплеты нечистой силы (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Куплеты кассира и казначея (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Солдат с победою (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Частушки Марьи (1974)

Песни из кинофильма «Иван да Марья». Свадебная (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Песня Вани у Марии (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Песня о чёрном и белом лебедях (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Величальная – отцу (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Частушки к свадьбе (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Студенческая песня (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Субботник (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Грустная песня о Ванечке (1974)

Песни из кинофильма «Одиножды один». Песня Вани перед студентами (1974)

Песня про Джеймса Бонда, агента 007 («Себя от надоевшей славы спрятав…») (1974)

Расстрел горного эха («В тиши перевала…») (1974)

Случай на таможне (В. Румянцеву) («Над Шереметьево в ноябре третьего…») (1974)

Театру «Современник» («Всё начинается со МХАТа…») (1974)

«В забавах ратных целый век…» (1975)

«Вот в плащах, подобных плащ-палаткам…» (1975)

«Вы были у Беллы…» (1975)

«Говорили игроки…» (1975)

«Знать бы всё до конца бы и сразу б…» (1975)

«Знаю, когда по улицам, по улицам гуляю…» (1975)

«И не пишется, и не поётся…» (1975)

«Копошатся, а мне невдомёк…» (1975)

«Мне бы те годочки…» (1975)

«Муру на блюде доедаю подчистую…» (1975)

«Мы взлетали, как утки…» (1975)

«Мы с мастером по велоспорту Галею…» (1975)

«Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты…» (1975)

«Не могу ни выпить, ни забыться…» (1975)

«Не однажды встречал на пути подлецов…» (1975)

«Препинаний и букв чародей…» (1975)

«Склоны жизни прямые до жути…» (1975)

«Тоска немая гложет иногда…» (1975)

«Ублажаю ли душу романсом…» (1975)

«Узнаю и в пальто, и в плаще их…» (1975)

«Что брюхо-то поджалось-то…» (1975)

«Что ни слух – так оплеуха…» (1975)

«Я был завсегдатаем всех пивных…» (1975)

«Я груз растряс и растерял…» (1975)

«Я ещё не в угаре…» (1975)

«Я прожил целый день в миру…» (1975)

«Я юркнул с головой под покрывало…» (1975)

Баллада о борьбе («Средь оплывших свечей и вечерних молитв…») (1975)

Баллада о вольных стрелках («Если рыщут за твоею непокорной головой…») (1975)

Баллада о времени («Замок временем срыт…») (1975)

Баллада о двух погибших лебедях («Трубят рога: скорей, скорей!..») (1975)

Баллада о детстве («Час зачатья я помню неточно…») (1975)

Баллада о любви («Когда вода всемирного потопа…») (1975)

Баллада о ненависти («Торопись – тощий гриф над страною кружит!..») (1975)

Купола (Михаилу Шемякину) («Как засмотрится мне нынче, как задышится…») (1975)

Песня о погибшем лётчике («Всю войну под завязку…») (1975)

Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (И. Бортнику) (1975)

Разбойничья («Как во смутной волости…») (1975)

Седьмая струна («Ах, порвалась на гитаре струна…») (1975)

«Ах, откуда у меня грубые замашки…» (1976)

«Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода…» (1976)

«Где-то дышит женщина – нежно, привлекательно…» (1976)

«Есть всегда и стол, и кров…» (1976)

«Напрасно я лицо своё разбил…» (1976)

«Ох, да помогите, помогите, помогите…» (1976)

«Позвольте, значит, доложить…» (1976)

«Растревожили в логове старое зло…» (1976)

«Скучаю, Ваня, я, кругом Испания…» (1976)

«У профессиональных игроков…» (1976)

«Этот день будет первым всегда и везде…» (1976)

«Я вам расскажу про то, что будет…» (1976)

Благословенная богом страна (1976)

Гербарий («Чужие карбонарии, закушав водку килечкой…») (1976)

Гимн морю и горам («Заказана погода нам Удачею самой…») (1976)

Запись в книге отзывов на выставке В. Плотникова (1976)

История болезни-1. Ошибка вышла («Я был и слаб, и уязвим…») (1976)

История болезни-2. Никакой ошибки («На стене висели в рамках…») (1976)

История болезни-3. История болезни («Вдруг словно канули во мрак…») (1976)

Клубу «ВАМИтяне» (1976)

Мореплаватель-одиночка («Вот послал Господь родителям сыночка…») (1976)

Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». Живучий парень (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». «Расскажи, дорогой…» (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». Не грусти! (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». Вооружён и очень опасен (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». «Живу я в лучшем из миров…» (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». «Черны все кошки, если ночь…» (1976)

Песни из кинофильма «Вооружён и очень опасен». «Это вовсе не френч-канкан…» (1976)

Песня о Судьбе («Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену…») (1976)

Шторм («Мы говорим не «штормы», а «шторма»…») (1976)

«В одной державе с населеньем…» (1977)

«Говорят в Одессе дети…» (1977)

«Здравствуй, «Юность»…» (1977)

«Мне судьба – до последней черты, до креста…» (1977)

«Реальней сновидения и бреда…» (1977)

«Снег скрипел подо мной…» (1977)

«Снова печь барахлит – тут рублей не жалей…» (1977)

«Схвати судьбу за горло, словно посох…» (М. Барышникову) (1977)

«Упрямо я стремлюсь ко дну…» (1977)

«Чистый мёд, как нектар из пыльцы…» (1977)

«Что может быть яснее, загадочней…» (1977)

Вадиму Туманову («Был побег «на рывок»…») (1977)

Вадиму Туманову («В младенчестве нас матери пугали…») (1977)

Д. Финну (1977)

Две судьбы («Жил я славно в первой трети…») (1977)

Живёт на свете человек (1977)

Летела жизнь («Я сам с Ростова, я, вообще, подкидыш…») (1977)

Михаилу Шемякину под впечатлением от серии «Чрево» (1977)

О конце войны («Сбивают из досок столы во дворе…») (1977)

Олегу Ефремову («Мы из породы битых, но живучих…») (1977)

Палач («Когда я об стену разбил лицо и члены…») (1977)

Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома (1977)

Пожары («Пожары над страной всё выше, жарче, веселей…») (1977)

Притча о Правде и Лжи (В подражание Булату Окуджаве) (1977)

Про глупцов («Этот шум не начало конца…») (1977)

Про речку Вачу и попутчицу Валю (В. Туманову) (1977)

Разговор в трамвае («Граждане! Зачем толкаетесь?..») (1977)

Райские яблоки («Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем…») (1977)

Юрию Петровичу Любимову с любовью в 60 его лет от Владимира Высоцкого (1977)

«Всё меньше вас, участники войны…» (1978)

«Давайте, я спою вам в подражанье радиолам…» (1978)

«Много во мне маминого…» (1978)

«Новые левые – мальчики бравые…» (1978)

«Пародии делает он под тебя…» (1978)

Белый вальс («Какой был бал! Накал движенья, звука, нервов…») (1978)

Борису Хмельницкому (1978)

Другу моему Михаилу Шемякину (1978)

Запись в книге почётных гостей ВНИИФТРИ (1978)

Запись в книге почётных гостей Ледового дворца Северодонецка (1978)

Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолётов (Михаилу Шемякину) (1978)

Осторожно! Гризли! (Михаилу Шемякину с огромной любовью и пониманием) (1978)

Песня Гогера-Могера для спектакля «Турандот, или Конгресс обелителей» (1978)

Попытка самоубийства («Подшит крахмальный подворотничок…») (1978)

Юрию Яковлеву к 50-летию (1978)

«А мы живём в мертвящей пустоте…» (1979)

«В белье плотной вязки…» (1979)

«Меня опять ударило в озноб…» (1979)

«Мне скулы от досады сводит…» (1979)

«Мой чёрный человек в костюме сером…» (1979)

«Мы бдительны – мы тайн не разболтаем…» (1979)

«Слева бесы, справа бесы…» (1979)

«Стареем, брат, ты говоришь…» (1979)

«Я верю в нашу общую звезду…» (1979)

«Я никогда не верил в миражи…» (1979)

«Я спокоен – Он мне всё поведал…» (1979)

А. Кацаю (1979)

Из детства (Посвящено Аркаше) (1979)

К 15-летию Театра на Таганке (1979)

Куда всё делось, и откуда что берётся…» (1979)

Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток… (1979)

С.Я. Долецкому в день 50-летия (1979)

Через 10 лет («Ещё бы не бояться мне полётов…») (1979)

«В стае диких гусей был второй…» (1980)

«Граждане, ах, сколько ж я не пел, но не от лени…» (1980)

«Жан, Жак, Гийом, Густав – нормальные французы…» (1980)

«И снизу лёд, и сверху – маюсь между…» (1980)

«Мог бы быть я при тёще, при тесте…» (1980)

«На Филиппинах бархатный сезон…» (1980)

«Неужто здесь сошёлся клином свет…» (1980)

«Общаюсь с тишиной я…» (1980)

«Однако, втягивать живот…» (1980)

«По речке жизни плавал честный Грека…» (1980)

«Стреляли мы по черепу – на счастье…» (1980)

«Я не спел вам в кино, хоть хотел…» (1980)

Гимн бузовиков («Из класса в класс мы вверх пойдём как по ступеням…») (1980)

Грусть моя, тоска моя (Вариации на цыганские темы) (1980)

Две просьбы (М. Шемякину – другу и брату – посвящён сей полуэкспромт) (1980)

Михаилу Шемякину – чьим другом посчастливилось быть мне! (1980)

Песни из кинофильма «Зелёный фургон». Одесские куплеты (1980)

Песни из кинофильма «Зелёный фургон». Песня инвалида (1980)

Песни из кинофильма «Зелёный фургон». Песня Сашки Червня (1980)

Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка (1980)

Роли в кино:

Сверстницы (1959)

Карьера Димы Горина (1961)

713-й просит посадку (1962)

Грешница (1962)

Увольнение на берег (1962)

Живые и мёртвые (1963)

Штрафной удар (1963)

Наш дом (1965)

Стряпуха (1965)

Саша-Сашенька (1966)

Я родом из детства (1966)

Вертикаль (1967)

Война под крышами (1967)

Короткие встречи (1967)

Интервенция (1968)

Служили два товарища (1968)

Хозяин тайги (1968)

Белый взрыв (1969)

Опасные гастроли (1969)

Четвёртый (1972)

Плохой хороший человек (1973)

Единственная дорога (1974)

Бегство мистера Мак-Кинли (1975)

Единственная... (1975)

Сказ про то, как Царь Пётр арапа женил (1976)

Их двое (1977)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Маленькие трагедии (1979)

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