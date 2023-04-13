Некрасов Виктор Виктор Платонович Некрасов вошёл в отечественную литературу прежде всего как один из родоначальников послевоенной «лейтенантской прозы» – жанра, чуждого псевдоромантике и излишней героике, часто нелицеприятного и основанного на личном боевом опыте автора.

Виктор Платонович Некрасов вошёл в отечественную литературу прежде всего как один из родоначальников послевоенной «лейтенантской прозы» – жанра, чуждого псевдоромантике и излишней героике, часто нелицеприятного и основанного на личном боевом опыте автора. Традиции «солдатской правды», заложенные его повестью «В окопах Сталинграда», стали примером для многих авторов книг о Великой Отечественной войне.

Детство и юность Виктора Некрасова

Виктор Некрасов родился 4 (17) июня 1911 года в Киеве. Его отец Платон Федосеевич Некрасов (1878–1917) работал банковским служащим, мать Зинаида Николаевна, урождённая Мотовилова (1879–1970), была врачом и специализировалась на лёгочных заболеваниях. По матери Виктор Некрасов приходился троюродным племянником Анне Ахматовой. С 1912 по 1915 гг. с матерью и старшим братом мальчик жил в Лозанне и Париже, а потому первые свои слова произнёс по-французски.

В 1915 году в связи с началом Первой мировой войны семья вернулась в родной Киев. Революции и гражданская война, смерть отца и гибель брата стали тем фоном, на котором проходили ранние годы будущего писателя. С 1918 по 1926 гг. Виктор Некрасов получал среднее образование в различных киевских школах, с 1926 по 1929 гг. обучался в железнодорожной профшколе. С детства он тяготел к искусству, театру и архитектуре, проявляя недюжинный кругозор в истории художественной культуры. Увлечение зодчеством привело его в Киевский строительный институт, который он в 1936 году окончил по специальности архитектора.

Помимо получения профессии, молодой человек увлекался театром, занимаясь с 1933 по 1937 гг. в актёрской студии И.П. Чужого при Киевском театре русской драмы. В итоге любовь к искусству взяла вверх, и, проработав два года в архитектурных мастерских, в 1938 году Виктор Некрасов обосновался на театральных подмостках. До начала Великой Отечественной войны он успел поработать актёром, художником и режиссёром в театрах Кирова, Ростова-на-Дону и Владивостока.

Жизнь Виктора Некрасова

Война застала Виктора Некрасова на гастролях. В августе 1941 года его мобилизовали и использовали по основной специальности, отправив в инженерные войска. Как командир взвода, полковой инженер, заместитель командира сапёрного батальона он воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше, сооружал укрепления, наводил переправы, взрывал мосты. Дослужившись до звания капитана, он был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», а также тяжело ранен в ногу. После второго тяжёлого ранения, полученного летом 1944 года под польским Люблином, капитана Некрасова комиссовали по инвалидности.

После возвращения к гражданской жизни Виктор Некрасов устроился журналистом в киевскую газету «Радянське мистецтво» и одновременно засел за книгу о недавно пережитом. В основу повести «В окопах Сталинграда», опубликованной в 1946 году и сразу же ставшей знаменитой, легла масса самых разных впечатлений – от курьёзных до трагических. Книга вместила множество характеров – отважных и легкомысленных, тысячи переживаний – от отчаяния поражений до восторга побед. В 1947 году за свою повесть Виктор Некрасов получил Сталинскую премию II степени, его избрали членом Союза писателей. В последующих произведениях он так же, без прикрас, описывал неустроенность вернувшихся домой фронтовиков, а затем одним из первых поведал о поломанных судьбах репрессированных.

В конце 1950-х гг. Некрасов несколько раз выезжал за границу, побывав во Франции, Италии, США. Опубликованные очерки о поездках отличались нейтральностью и не обличали «загнивающий Запад». Это вызвало недовольство Н.С. Хрущёва: с его подачи в январе 1963 года в газете «Известия» вышла статья «Турист с тросточкой», в которой на Некрасова обрушились упрёки в непонимании момента, поверхностности и т.д. Писателя обвинили в приверженности принципу «и нашим, и вашим», песочили на совещаниях, и даже поставили в вину хлопоты по увековечению памяти расстрелянных в киевском Бабьем Яру.

С середины 1960-х гг. Некрасов фактически находился в опале. Очерки и эссе писателя публиковались в «Новом мире» и «Радуге», по его сценарию сняли документальный фильм «Жил человек…», но литературное начальство относилось к нему с открытой неприязнью. Некрасова едва терпели до 1973 года – до того момента, пока он не подписал несколько писем в защиту преследуемых диссидентов. В итоге последовало исключение из партии, в которую Некрасов вступил на фронте в 1943 году.

14 января 1974 года на киевской квартире Некрасова прошёл обыск. Оперативники изъяли у него книги и рукописи, пишущую машинку, фотоаппарат. Писателя целую неделю вызывали на допросы в КГБ, где дали понять, что лучший для него выход – покинуть СССР. 21 мая 1974 года Некрасова исключили из Союза писателей СССР как «опозорившего высокое звание советского писателя антисоветской деятельностью и аморальным поведением». В сентябре того же года ему пришлось покинуть СССР – в биографии Некрасова наступил «заграничный период».

Виктор Некрасов поселился в Париже, стал заместителем главного редактора журнала «Континент», регулярно выступал на радиостанции «Свобода». После одной из передач, в которой писатель весьма язвительно отозвался о книге воспоминаний Л.И. Брежнева «Малая земля», в 1979 году вышел указ о лишении Некрасова советского гражданства. Находясь в изгнании, Некрасов много путешествовал, знакомился с известными русскими эмигрантами, поддерживал правозащитников, постоянно публиковался в русскоязычных зарубежных изданиях.

Творчество Виктора Некрасова

Виктор Некрасов начал свой путь в литературе с подлинного триумфа. Повесть «В окопах Сталинграда», написанная по горячим следам и неостывшим впечатлениям, и поныне остаётся в числе лучших произведений о войне. Как художник, военный инженер и архитектор, Некрасов обладал фотографической памятью, на десятилетия запомнив расположение своих и вражеских укреплений и оборонительных линий, легко воспроизводил ситуации и события. Это придавало его повествованию особое ощущение достоверности и правдивости.

Книга была написана в дневниково-эпистолярной манере, с фрагментарностью, свойственной киномонтажу, но отдельные сцены оказались мастерски сведены в единое повествование, иногда доходящее до яркого накала, несмотря на приземлённость и обыденность всего действия. Главный герой книги, лейтенант Юрий Керженцев, оказался у Некрасова во многом автобиографичен. Изначально критики приняли повесть настороженно, упрекая автора в узости взгляда, в опрощении подвига, но после того, как «Сталинград» (под таким названием повесть вышла в 1946 году в журнале «Знамя») прочёл и одобрил лично И.В. Сталин, тональность высказываний резко поменялась.

В 1947 году дебютная книга Виктора Некрасова удостоилась Сталинской премии, при этом все немалые по советским меркам премиальные деньги автор передал на покупку инвалидных колясок для ветеранов войны. Повесть имела огромный читательский успех: её перевели на десятки языков всего мира, суммарные тиражи составили несколько миллионов экземпляров. В 1956 году по мотивам книги Некрасов написал сценарий, по которому режиссёр А.Г. Иванов снял художественный фильм «Солдаты».

Тема нравственности, мужества, человечности, «толстовская традиция» всегда преобладали в произведениях Виктора Некрасова. В рассказах «Рядовой Лютиков» (1948), «Сенька» (1956), «Судак» (1958) и других он продолжал излагать жестокую, неприглядную правду войны, в повести «В родном городе» (1954) затронул тему неустроенности вернувшихся с войны победителей, в повести «Кира Георгиевна» (1961) описал возвращение амнистированных «врагов народа» из тюрем и лагерей.

В 1960–1970-е гг. Виктор Некрасов опубликовал множество путевых заметок, личных воспоминаний, литературных рецензий, публицистических статей. За два года до смерти он написал одну из лучших своих вещей – «Маленькую печальную повесть» о безысходном существовании советской интеллигенции во времена застоя.

Семья и личная жизнь Виктора Некрасова

Со своей будущей женой актрисой Галиной Викторовной Базий (в первом браке Кондырева, 1914–2001) Виктор Некрасов познакомился в 1940 году во время совместной работы в драматическом театре Северо-Кавказского военного округа в Ростове-на-Дону. Несмотря на то, что женщина была не свободна, Некрасов влюбился. В 1941 году он отправился на фронт, а Галина с труппой театра уехала в эвакуацию.

Отношения пары возобновились лишь в конце 1950-х гг. – они регулярно созванивались, переписывались, встречались. Официально супруги оформили отношения только в 1972 году. Галина Викторовна стала верной подругой писателя, его главной опорой в эмиграции. Своих детей у Виктора Некрасова не было, но его связывали крепкие дружеские отношения с пасынком Виктором Кондыревым.

Смерть и похороны Виктора Некрасова

Если не считать фронта, где смерть поджидала сапёра за каждым углом, первый раз Виктора Некрасова «похоронили» в июне 1975 года. Тогда сложная форма перитонита потребовала трёх операций подряд, и после третьей врачи сказали, что надежды на поправку нет. Писатель-диссидент А.Д. Синявский даже успел написать некролог, но необъяснимым образом тогда Некрасов сумел выкарабкаться.

В мае 1987 года у Некрасова обнаружили неоперабельную форму рака лёгких. Он дважды прошёл курс химиотерапии, однако в конце августа здоровье писателя резко ухудшилось. 3 сентября 1987 года в парижской клинике Жантийи Виктор Платонович Некрасов скончался от внутреннего кровоизлияния и рака лёгких. 10 сентября в парижском соборе Св. Александра Невского прошло отпевание, и в тот же день писателя похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Библиография произведений Виктора Некрасова

Повести

В окопах Сталинграда (1947)

В родном городе (1954)

Кира Георгиевна (1961)

Саперлипопет, или Если бы да кабы, да во рту росли грибы (1983)

Маленькая печальная повесть (1986)

Рассказы

Рядовой Лютиков (1947)

Сенька (1956)

Судак (1958)

Новичок. Из блокнота (Царь-рыба. Из Касабланки в Дарницу) (1963)

Вторая ночь (1965)

Персональное дело коммуниста Юфы (1976)

Как я пропил Валегу (1977)

Сорок лет… (1979)

Виктория (1983)

Девятое мая (1983)

Pont Neuf я обхожу сейчас стороной (Памяти Н.И. Столяровой) (1984)

Собачья жизнь (1985)

Как я стал шевалье (1986)

Лёжа на диване (1986)

Старый уличный фонарь (1986)

Пиши – не забывай! (1987)

Очерки и заметки

Дом Турбиных (1967)

1 февраля 2001 года (1976)

Если бы знать, если бы знать… (1980)

Кому стыдно, а я горд (О Л.И. Брежневе) (1980)

Жизнь прожить – не поле перейти (1982)

Павлик Морозов и «Бежин луг» (1982)

Пять лет без Галича (1982)

Две встречи с Генрихом Бёллем (1983)

А Рудольф Гесс пусть сидит (90-летие Рудольфа Гесса) (1984)

Десять лет во Франции (1984)

Если б они пошли по другому пути (1984)

Ване Фищенко – 60 лет (1985)

Егоров и Кантария – знамя над Рейхстагом (1985)

Исаак Ильич Левитан (К 125-летию со дня рождения) (1985)

Первый нарком просвещения (1985)

Самый либеральный (60 лет «Новому миру») (1985)

Юбилейное – без тёплых слов (Об А.Е. Корнейчуке) (1985)

В музее бывшего врага (Немецкий военный музей под Линдау) (1986)

Загадка и трагедия художника (К 85-летию М.И. Ромма) (1986)

Как снимался «Ленин в Октябре» (1986)

Опять об афганцах (1986)

Пакту Риббентропа-Молотова – 47 лет (1986)

Памятник Победы в Москве (1986)

Чаши добра и недобра (К 95-летию со дня рождения Ильи Эренбурга) (1986)

Писатель Проханов и солдат Зверев (Об Афганистане) (1987)

Сегодня и 30 лет назад (1987)

Уничтожение и реабилитация (О Б.Л. Пастернаке) (1987)

Путевые заметки

Барселона (1976)

Верден (1976)

Городок Эгалье. Юг Франции (1979)

Австралия (1980)

Из дальних странствий возвратясь… (1980)

Израиль (1981)

По дорогам Европы (1983)

В поисках зрелых черт коммунизма (1984)

Гонконг (1984)

Поездка в Японию (1984)

Югославия (1984)

Бразилия (1985)

Десять дней в Финляндии (1985)

Сан-Франциско (1985)

Верден (1986)

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