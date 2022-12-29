Тропинин Василий Василий Тропинин: талант, помноженный на удачу.

Василий Тропинин: талант, помноженный на удачу

Если и был в первой половине XIX века конкурент в портретном жанре у Ореста Кипренского, так это Василий Тропинин. Оба они были выходцами из самых низов общества, благодаря выдающимся способностям и боьшой удаче пробившимся на самый верх, став великими русскими живописцами. Разве что Тропинину было отмерено куда больше лет жизни…

В отличие от Ореста Кипренского, Тропинин не только по бумагам, но и по реальному происхождению был самым что ни на есть крепостным крестьянином. Он появился на свет 19 (по новому стилю — 30) марта 1776 года в селе Карпово Новгородской губернии. Село это принадлежало богатому роду графов Минихов. Дочь графа Антона Миниха вышла замуж за графа Ираклия Моркова, к которому и перешло Карпово. Интересно, что отец Тропинина за усердную службу ещё от Миниха получил вольную, но на его детей она не распространилась.

Несмотря на крестьянское происхождение, Тропинин по воле барина смог получить начальное образование в Новгородском народном училище, а затем вовсе был послан в Санкт-Петербург для обучения кондитерскому делу. Надо сказать, что такая практика была вовсе нередкой — конечно, дворян, которых кроме барщины и оброка ничего не интересовало, хватало, но много было и тех, кто пытался перестроить своё хозяйство на новых началах, а для этого нужны были специалисты — вот и слали в города учиться своих крепостных, разумеется, с наказом по завершении учёбы вернуться.

Способности к рисованию Василий проявил ещё в детстве, но тогда особо на его рисунки никто внимания не обращал, почитая за детские забавы. Лишь во время учёбы в Петербурге юноша, попавший в Императорскую Академию художеств, был заворожён творческой атмосферой и стал посещать занятия, начав с изучения анатомии и копирования гравюр. Но судьба крепостных зависела от помещика, и по его прихоти в любой момент могла кончиться и учёба, и столичная жизнь. Но и здесь Василию Андреевичу улыбнулась удача — двоюродный брат его барина, Алексей Морков, увидев работы парня, за свой счёт определил в Академию художеств. Найти такого щедрого мецената было для Тропинина поистине подарком судьбы. Художественному мастерству Тропинин учился у выдающихся живописцев своей эпохи — Степана Щукина, Григория Угрюмова, Габриэля Дуайена, Иоганна Лампи-младшего. Первая известность пришла к Василию Андреевичу в 1804 году, когда на академической выставке была представлена его картина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке», высоко оценённая критиками.

Но успехи успехами, а Тропинин продолжал оставаться крепостным крестьянином, не властным над своей судьбой. В сентябре всё того же 1804 года граф Ираклий Морков отозвал его в своё имение в селе Кукавка. И вот уже познавшему творчество Василию Андреевичу пришлось, как писали его биографы, занять «место среднее между поваром-кондитером и личным лакеем графа». Но барин не забыл и о художественном даровании своего слуги — по его приказу тот расписал церковь в Кукавке, скопировал несколько картин Рембрандта. В кукавский же период жизни Тропинин познакомился с будущей женой, которая ради брака с ним согласилась из вольных перейти в крепостные.

После окончания войны с Наполеоном Тропинин поселился в Москве, где продолжил заниматься творчеством. Он писал портреты дворян, чиновников, военных. В частности, к этой поре его деятельности относятся портреты историка Николая Карамзина и писателя Ивана Дмитриева. Целая галерея портретов принесла живописцу немалую известность, о нём писали ведущие журналы эпохи. Среди современников его слава выдащегося портретиста могла соперничать, пожалуй, лишь со славой Кипренского.

В 1818-1821 годах он вновь жил в Кукавке. Здесь он отошёл от портретного жанра и переключился на пейзажи, бытовые и жанровые картины. Целый ряд его работ запечатлел быт и жизненный уклад крестьянства. Для них характерна особая выразительность линий, тщательное внимание к совмещению цветов и кропотливая работа со светотенью. Яркие примеры его работ того времени - «Девушка с прялкой», «Мальчик с дудкой», «Украинец с палкой», «Свадьба в Кукавке», «Кружевница», «Старик нищий».

В 1823 году художник наконец получил вольную, но вся его семья осталась крепостными. Вскоре ему дали звание «назначенного в академики» Императорской Академии художеств. А в 1824 году Тропинин стал академиком за портрет работника Петербургского монетного двора Карла Леберехта. Но в северной столице художник не прижился — прожив там всего несколько месяцев, он вернулся в Москву. Ему предлагали выгодные заказы на портреты, в том числе сам Михаил Сперанский, но живописец отказался. Петербургский период его творчества оставил нам только несколько бытовых зарисовок из жизни жителей города. По возвращении в Москву граф Морков предложил ему устроиться преподавателем рисования, но и здесь художник отказался — получивший свободу, он хотел свободно творить.

Последующее десятилетие Василий Андреевич посвятил живописи. Известные картины тех лет - «Гитарист», «Каменщик», «Дама в зелёном платье». Публика ценила его за «домашние» портреты, исполненные в непринуждённой, домашней обстановке и одежде. В таком стиле исполнен второй по известности портрет Александра Пушкина после того, который был кисти Ореста Кипренского. Ещё известны портреты друзей и коллег по творческому цеху — Карла Брюллова, Ивана Витали, Егора Скотникова. Продолжал он активную работу и над бытовыми картинами — наиболее известны «Мальчик-слуга со свечкой» и «Старик, обстругивающий костыль».

С 1833 года Тропинин всё же решил начать преподавательскую деятельность. Незадолго до того был создан художественный класс, позже преобразованный в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — место для учёбы представителей низших сословий. На десятом году преподавания он стал почётным членом Московского художественного общества. Основным хлебом для него по-прежнему оставались портреты. Многие дворянские семьи за честь считали повесить портрет, одиночный или групповой, в своей семейной галерее. А для души он писал городских низов, жанровые сцены. В 1846 году Тропинин закончил свой известный автопортрет на фоне Московского Кремля.

Но художнику было уже много лет. В 1855 году ушла из жизни его горячо любимая жена, а двумя годами позже не стало и самого художника. Похоронен он на Ваганьковском кладбище в Москве.

Более чем сто лет спустя был открыт Музей Василия Тропинина. Его работы можно увидеть в музее изобразительных имени А. С. Пушкина, Русском музее и Третьяковской галерее. Его имя носят улицы в разных городах. Вот так мальчик из простой семьи, которому, казалось бы, всю жизнь уготовано прислуживать в барском доме, вошёл в пантеон великих русских художников и обессмертил своим творчеством собственное имя.

Обложка: Автопортрет. Источник: https://cdn.culture.ru/