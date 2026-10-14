Аксёнов Василий Василий Павлович Аксёнов – русский и советский писатель и драматург, автор киносценариев, переводчик, журналист и преподаватель. Один из самых известных неподцензурных авторов Советского Союза, диссидент и эмигрант.

Василий Павлович Аксёнов – русский и советский писатель и драматург, автор киносценариев, переводчик, журналист и преподаватель. Один из самых известных неподцензурных авторов Советского Союза, диссидент и эмигрант.

Детство и юность Василия Аксёнова

Будущий писатель появился на свет 20 августа 1932 года. Детство Василия Аксёнова прошло в Казани. Он стал младшим ребёнком в семье, где росли ещё двое детей от прежних браков родителей – единокровная сестра Майя и единоутробный брат Алексей. Отец будущего писателя, Павел Васильевич Аксёнов (1899–1991), был известным партийным деятелем, членом бюро Татарского обкома КПСС. Мать, Евгения Соломоновна Гинзбург (1904–1977), занималась журналистикой и преподавала в вузе, впоследствии оставила мемуары о временах сталинских репрессий, через которые ей пришлось пройти самой.

Когда мальчику было четыре с половиной года, в семью пришла беда. Одного за другим родителей арестовали, после короткого следствия осудили и отправили в исправительные лагеря на 10 лет каждого. Старших детей забрали родственники, но Василия бабушкам не отдали. Ребёнка отправили в детдом, и лишь год спустя его в другом городе сумел найти и забрать в свою семью дядя по отцу Андреян Васильевич Аксёнов.

У дяди, а затем у тёти Ксении Васильевны Аксёновой мальчик жил до 16-летнего возраста, ничего не зная о судьбе родителей. Только в 1948 году Василий Аксёнов вновь смог увидеться с матерью: он приехал в Магадан, где Евгения Соломоновна, освободившись из заключения, жила на поселении.

Окончив школу, Василий Аксёнов в 1950 году поступил в Казанский медицинский университет, но через два года его исключили как сына «врагов народа». Лишь после смерти Сталина юноша сумел продолжить учёбу в Ленинградском мединституте. В 1956 году Василий Аксёнов получил диплом и по распределению отправился в Балтийское морское пароходство. Однако допуск к работе непосредственно на судах, ходивших в дальнее плавание, он так и не получил, хотя его родители к тому времени уже были реабилитированы. Несколько лет Аксёнов проработал карантинным врачом на севере, трудился также в туберкулёзной больнице Москвы.

Жизнь и творчество Василия Аксёнова

Интерес к литературе проявился у Василия Аксёнова ещё в юности. Немалую роль в его становлении как писателя сыграла мать: она сумела привить сыну любовь к чтению, познакомила с поэзией Серебряного века, которую запрещали публиковать в СССР. Первые литературные опыты Аксёнова относятся ко времени учёбы в институте. В юности он писал стихи, но к концу 1950-х гг. обратился к прозе. Его первые рассказы приняли к публикации в журнале «Юность», главный редактор которого В.П. Катаев благосклонно воспринял произведения молодого автора.

На рубеже 1950-х и 1960-х гг. биография Василия Аксёнова сделала резкий поворот: он оставил медицину и стал профессиональным литератором – тогда в «Юности» вышли повесть «Коллеги» и роман «Звёздный билет». Эти произведения очень быстро сделали начинающего писателя знаменитым, а режиссёры взялись за экранизацию его работ, пригласив на главные роли набирающих популярность молодых актёров. Фильм «Мой младший брат» по роману «Звёздный билет» снимали прямо по рукописи, не дожидаясь даже первой журнальной публикации. Картина, главные роли в которой сыграли Олег Даль, Александр Збруев, Людмила Марченко, Андрей Миронов и Олег Ефремов, отправилась в прокат в 1962 году, спустя год после выхода романа из печати.

В первой половине 1960-х гг. на страницах «Юности» появилось ещё несколько произведений Аксёнова, в том числе повести «Апельсины из Марокко» и «Пора, мой друг, пора». Вскоре Аксёнов вошёл в состав редакции журнала. Помимо прозы, в 1960-х гг. он писал и драматургические произведения (пьеса «Всегда в продаже»), работал над литературой для детей и подростков (цикл произведений о приключениях пионера Геннадия Стратофонтова).

Аксёнов модернизировал привычные жанры романа и повести, вносил в них сатирические, фантастические и пародийные элементы (повесть «Затоваренная бочкотара»). В то же время, его тексты не были чужды и социальной проблематики. Всё это не могло нравиться властям, и вслед за популярностью на молодого писателя обрушилась критика. Одним из первых и главных критиков стал сам генсек КПСС Н.С. Хрущёв, ещё в 1963 году публично распекавший Аксёнова на встрече с интеллигенцией в Москве. Тучи сгустились не только над самим писателем, но и над всем журналом «Юность», так что Аксёнову пришлось опубликовать «покаянную» статью «Ответственность». На время его простили, но ничего не забыли.

Ситуацию усугубляла открытая гражданская позиция Аксёнова. Во второй половине 1960-х гг. он подписывал письма в защиту диссидентов, участвовал в демонстрации против реабилитации Сталина. Всё это привело к тому, что с окончанием хрущёвской «оттепели» произведения писателя запретили печатать, и тексты второй половины 1970-х гг. он писал уже без всякой надежды на публикацию. К этому времени Аксёнов, которого в официальной прессе заклеймили как антисоветчика, окончательно ушёл в «литературное подполье» – неподцензурную печать, или самиздат. Его произведения тайно перепечатывались, распространялись в списках. Одновременно с этим они официально публиковались за рубежом, прежде всего в США.

В 1979 году Василий Аксёнов принял деятельное участие в выходе альманаха «Метрополь» – сборника произведений авторов, которых ни за что бы не пропустила советская цензура, – Андрея Битова, Виктора Ерофеева, Евгения Попова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Рейна, Юрия Кублановского, Генриха Сапгира и многих других. В знак протеста против травли и исключения коллег-авторов альманаха из Союза писателей СССР Аксёнов и сам покинул организацию. В следующем 1980 году Василий Аксёнов уехал в США и вслед за этим немедленно был лишён советского гражданства.

В США Аксёнов занимался журналистикой и преподавательской деятельностью, работал в нескольких университетах и колледжах, где читал курсы по русской литературе. Он вёл передачи на станциях «Голос Америки» и «Радио Свобода» (организации признаны иностранными агентами, деятельность запрещена на территории Российской Федерации), активно публиковал свои произведения, не изданные в СССР: «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж» и другие.

В перестроечные годы Василию Аксёнову вернули советское гражданство. В последние годы жизни писатель жил во Франции, однако часто приезжал и надолго оставался в России. Он продолжал работать, писал романы, рассказы и мемуары. После 1990 года в России и США вышли «Московская сага», «Негатив положительного героя», «Кесарево свечение», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Зеница ока», «Редкие земли». Трилогия «Московская сага» была экранизирована в России в 2004 году.

Семья и личная жизнь Василия Аксёнова

Василий Аксёнов был дважды женат. Его первой супругой стала Кира Людвиговна Менделева (1934–2013), с которой он познакомился в середине 1950-х гг. Молодых людей связала любовь к джазовой музыке: они встречались на подпольных концертах в компании других московских стиляг. Василий Павлович и Кира Людвиговна сыграли свадьбу в 1957 году, а через три года у них родился сын Алексей.

Второй женой писателя стала Майя Афанасьевна Змеул (1930–2014), с которой Василий Аксёнов встретился в 1970 году. К тому времени она была замужем за известным кинорежиссёром Романом Карменом, до самой смерти которого в 1978 году их брак официально не расторгался. В 1980 году Майя Кармен и Василий Аксёнов расписались. В счастливом союзе они прожили до самой смерти писателя.

Смерть и похороны Василия Аксёнова

В последние годы Василий Аксёнов тяжело болел, страдая от сахарного диабета и нарушений работы сердца. В 2008 году он перенёс инсульт, после которого так и не восстановился. Проведя больше года в стационаре московского НИИ имени Бурденко, писатель скончался от последствий нарушения мозгового кровообращения и сопутствующих тяжёлых заболеваний. Смерть Василия Аксёнова наступила 6 июля 2009 года. Похороны состоялись на московском Ваганьковском кладбище 9 июля 2009 года.

Значение творчества Василия Аксёнова

Василий Аксёнов – один из самых значительных неподцензурных писателей-шестидесятников. Его эксперименты с жанром и стилем, ироничность и критическое отношение к советской действительности сделали его не только врагом советской власти, но и одним из самых модных русскоязычных авторов второй половины XX века. Заслуги Аксёнова отмечены наградами нескольких стран мира, в том числе премией «Русский Букер» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» и французским орденом Искусств и литературы.

Избранная библиография произведений Василия Аксёнова

Романы

Звёздный билет (1961)

Пора, мой друг, пора (1963)

Джин Грин – неприкасаемый (в соавторстве с О.А. Горчаковым и Г.М. Поженяном) (1972)

Ожог (1975)

Остров Крым (1979)

Бумажный пейзаж (1982)

Скажи «изюм»! (1985)

Желток яйца (Yolk of the Egg) (1989)

Московская сага (роман-эпопея) (1989–1993)

Новый сладостный стиль (Новый сладостный стиль. Dolce Stil Nuovo) (1996)

Кесарево свечение (2000)

Вольтерьянцы и вольтерьянки (2004)

Москва-ква-ква (2006)

Редкие земли (2007)

Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках (2007)

Lend-leasing. Дети ленд-лиза (Ленд-Лизовские) (не окончен) (2008)

Повести

Коллеги (1960)

Апельсины из Марокко (1963)

Стальная птица (1965)

Затоваренная бочкотара (1968)

Любовь к электричеству (Повесть о Леониде Красине) (1969)

Под небом знойной Аргентины (1969)

Мой дедушка – памятник (1970)

Рандеву (1971)

Сундучок, в котором что-то стучит (1975)

В поисках жанра (Поиски жанра) (1978)

Золотая наша Железка (1980)

Свияжск (1990)

Рассказы

Полторы врачебных единицы (1958)

Факелы и дороги (1958)

Асфальтовые дороги (1959)

Наша Вера Ивановна (1959)

Сюрпризы (1959)

Катапульта (1961)

Перемена образа жизни (1961)

Завтраки 43-го года (1962)

На полпути к Луне (1962)

Папа, сложи! (1962)

Дикой (1964)

Маленький Кит, лакировщик действительности (1964)

Местный хулиган Абрамашвили (1964)

С утра до темноты (1964)

Самсон и Самсониха (1964)

Товарищ красивый Фуражкин (1964)

«Победа» (1965)

Жаль, что вас не было с нами (1965)

На площади и за рекой (1966)

Японские заметки (1966)

Голубые морские пушки (1967)

Любителям баскетбола (1967)

Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах (1967)

Рыжий с того двора (1967)

Вывод нежелательного гостя из дома (1968)

В свете подготовки к предстоящей весне (1969)

Промежуточная посадка в Сайгоне (1969)

Феномен пузыря (1969)

В ожидании Вани-золотушника (Мечта таксиста) (1970)

Ранимая личность (1970)

Счастье на берегу загрязнённого океана (1970)

Вне сезона (1971)

Рассказ о баскетбольной команде, играющей в баскетбол (1971)

Миллион разлук (1972)

Чёрный юмор (Рассказ из жизни Мемозова) (1972)

Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и таинственная Маргарита (1973)

Лебяжье озеро (1976)

Поэма экстаза (1978)

Суперлюкс (1978)

Гибель Помпеи (1979)

Право на остров (1981)

Прошу климатического убежища (1981)

Одно сплошное Карузо (1982)

Ржавая канатная дорога (1982)

Карусели (1995)

69 (1996)

PhD, QE2 and H2O (1996)

АААА (1996)

Базар (1996)

В районе площади Дюпон (1996)

Второй отрыв Палмер (1996)

Глоб-футурум (1996)

Долина (1996)

Досье моей матери (1996)

Из практики романостроительства (1996)

Корабль мира «Василий Чапаев» (1996)

Негатив положительного героя (1996)

Памфилов в Памфилии (1996)

Первый отрыв Палмер (1996)

Сен-Санс (1996)

Стена (1996)

Титан революции (1996)

Тост за Шампанское (1996)

Три шинели и Нос (1996)

Физолирика (1996)

Храм (1996)

Экскурсия (1996)

Блюз 116-го маршрута (1999)

Гикки и Бэби Кассандра (1999)

Костя, это – мы? (2003)

Высоко в горах, где растут рододендроны, где играют патефоны и улыбки на устах (2005)

Зеница ока (2005)

Логово льва (2005)

Непрерывная линия (2005)

Шестьсот метров по прямой (2005)

Пьесы

Коллеги (в соавторстве с Г.М. Стабовым) (1961)

География любви (1975)

Любовь к электричеству (1975)

Четыре темперамента (1979)

Цапля (1981)

Всегда в продаже (1991)

Аврора Горелика (2000)

Ах, Артур Шопенгауэр (2000)

Горе, гора, гореть (2000)

Аристофаника с лягушками (2008)

Поцелуй, оркестр, рыба, колбаса (2008)

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