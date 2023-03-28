Шукшин Василий Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в крестьянской семье в селе Сростки Алтайского края.

Василий Шукшин ещё при жизни завоевал народную любовь и признание. Природный талант, уникальная харизма и трудолюбие позволили парню из сибирской глуши стать своим во всех слоях советского общества, от простого рабочего до московского профессора, а герои его рассказов и фильмов – от деревенского краснобая Глеба Капустина до трагического Егора Прокудина – вошли в нашу жизнь и стали её неотъемлемой частью.

Детство и юность Василия Шукшина

Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в крестьянской семье в селе Сростки Алтайского края. Его отца Макара Леонтьевича (1912–1933) арестовали и расстреляли по решению особой тройки в апреле 1933 года, когда Василию не исполнилось и четырёх лет. Заботу о воспитании мальчика взяли на себя дед Леонтий Павлович Шукшин (1882–1960) и мать Мария Сергеевна (1909–1979), а позднее отчим Павел Николаевич Куксин (1905–1942), погибший на фронте.

С детства будущий писатель привык к тяжёлому крестьянскому труду: помогал старшим по хозяйству, работал в поле. Единственной отдушиной было чтение, к которому мальчик рано пристрастился. После окончания в 1943 году школы-семилетки в родных Сростках Василий поступил в Бийский автомобильный техникум, где проучился два с половиной года и который вынужден был оставить – по причине «непонимания поведения поршней в цилиндрах», как шутил сам Шукшин. В 1947 году он покинул родные места и отправился на заработки «на материк» – в Центральную Россию.

Василий трудился на заводах и стройках Калуги, Владимира, Подмосковья, перепробовал профессии разнорабочего, грузчика, маляра, такелажника. В 1949 году его призвали на срочную службу, которая проходила на Балтийском и Черноморском флотах. В конце 1952 года старшего матроса-радиста Василия Шукшина комиссовали из-за обнаруженной язвы желудка, и он вернулся в родные Сростки. Весной 1953 года Василий экстерном сдал экзамены за курс средней школы, и при содействии местного начальства, заинтересованного в сохранении молодых кадров на селе, его назначили и.о. директора вечерней школы.

В 1954 году произошёл решительный поворот в биографии Василия Шукшина: он решил получить высшее образование и для поступления в институт уехал в Москву.

Жизнь Василия Шукшина

Известно, что молодой сибиряк подавал заявления сразу в три места – Литературный институт, Всесоюзный государственный институт кинематографии и Историко-архивный институт. Выдержав экзамены в два последних, Шукшин отдал предпочтение кинематографу и начал обучение на режиссёрском отделении у знаменитого М.И. Ромма. Среди его однокурсников были А.А. Тарковский, А.Н. Митта, Ю.А. Файт, А.В. Гордон. И хотя в знания приходилось буквально «вгрызаться», – сказывалась нехватка общего образования, – Шукшин стремительно прогрессировал.

По воспоминаниям очевидцев, на курсе сформировалось два выраженных полюса: часть студентов концентрировалась вокруг Андрея Тарковского, а часть – вокруг Василия Шукшина, которые негласно соперничали. К годам студенчества относится серьёзное увлечение Шукшина писательством. Его рассказы о крестьянской жизни появились на страницах журналов «Смена» и «Октябрь». Одновременно состоялся и дебют в большом кино – в 1958 году Шукшин снялся в главной роли фильма М.М. Хуциева «Два Фёдора».

В 1964 году Шукшин заявил о себе не только как актёр, но и как режиссёр. Картина «Живёт такой парень» вызвала зрительский интерес, положительные отклики критики, а исполнителя главной роли Леонида Куравлева признали одним из лучших актёров года. В 1965 году, когда Шукшин написал роман «Любавины», – свой первый опыт с большими формами, – его приняли в Союз писателей.

С конца 1960-х гг. творческая карьера Шукшина резко пошла в гору. Его фильмы, роли и книги неизменно находили преданных почитателей, его имя получило широкую известность. Среди его друзей – писатели В.И. Белов и В.П. Некрасов, актёр Г.И. Бурков, оператор Анатолий Заболоцкий. Фильмы начала 1970-х гг. «Печки-лавочки» и особенно «Калина красная» только укрепили его авторитет. Творческая сила Шукшина росла, впереди виделись новые цели, планы, свершения, но судьба распорядилась иначе.

Литературное творчество Василия Шукшина

В своих произведениях и прежде всего в рассказах, Шукшин придерживался направления, известного как «деревенская проза», к которому принадлежали В.А. Солоухин, В.И. Белов, В.Г. Распутин, Ф.А. Абрамов и другие. Главным посылом этого неформального течения стало обращение к традиционным ценностям, поиск истины в вековом укладе, противостояние «городской» и «сельской» морали. Шукшин, на себе не раз испытавший пренебрежение к выходцам из деревни со стороны рафинированных горожан, в своём творчестве протестовал против упрощённого взгляда на сельскую Россию, предпочитал внутренний критерий личности, а не внешний социальный статус. Ему был интересен человек как таковой, а не его положение в обществе.

В лучших своих рассказах Шукшин избавлен от морализаторства, его герои свободно рассуждают о самых злободневных вещах. Автор мастерски демонстрировал разнообразие человеческих типов: хвастливого пьяницы, бесшабашного молодого лихача, тороватого мужика, рассудительного хозяина и др. Но на первый план всегда выходил особый шукшинский тип, т.н. «чудик» или «шизя». Эти герои обладали неукротимым нравом, тягой к необыкновенному, неприятием официоза и усреднённости. Таковы Николай Князев из цикла рассказов «Штрихи к портрету», одержимый идеей «целесообразного государства», Моня Квасов из «Упорного», помешанный на создании вечного двигателя, Бронька Пупков из «Миль пардон, мадам!», заливающий каждому встречному-поперечному историю о своём участии в покушении на Гитлера, и пр.

Яркость и самобытность шукшинских персонажей озадачила критику: спорили и до сих пор спорят о том, кто он, этот «чудик» – собирательный образ Ивана-дурачка или «представитель смеховой традиции карнавальной литературы», гоголевско-лесковский типаж, или «естественный человек»? Не вдаваясь в дискуссию, можно утверждать, что вне зависимости от правоты или ошибочности того или иного взгляда, Шукшин создал по-настоящему живую и запоминающуюся галерею героев.

Кинематограф Василия Шукшина

Как актёр, Василий Шукшин снялся более чем в 30 картинах, из них в семи – в главной роли. Как режиссёр, он снял пять картин. Первый большой актёрский успех пришёл ещё во время учёбы во ВГИКе, после вышедшего на экраны в 1958 году фильма «Два Фёдора». Шукшин сыграл фронтовика, по возвращении с войны подобравшего мальчишку-беспризорника и усыновившего его. Удачными оказались роли председателя колхоза в «Когда деревья были большими» (1961), директора комбината в «У озера» (1969), маршала Конева в «Освобождении» (1971), Василия Улыбина в «Даурии» (1971).

Лучшие свои роли Шукшин сыграл незадолго до смерти. Это хлебороб-тракторист Иван Расторгуев из «Печек-лавочек» (1972), отрёкшийся от преступного прошлого вор-рецидивист Егор Прокудин из «Калины красной» (1973) и боец-бронебойщик Пётр Лопахин из «Они сражались за Родину» (1975). Воплощение этих персонажей принесло актёру безусловную народную любовь.

Из всех фильмов Шукшина-режиссёра особняком стоит «Калина красная» – несомненный шедевр советского кинематографа. Пронзительная история об уголовнике на жизненном распутье, гениально сыгранном самим Шукшиным, произвела неизгладимое впечатление на публику. В первый год проката лента собрала более 60 млн зрителей и стала абсолютным лидером 1974 года. Журнал «Советский экран» признал «Калину красную» фильмом года, а Василия Шукшина – актёром года. К сожалению, ранняя смерть и препоны со стороны руководителей советской киноиндустрии не позволили Шукшину снять задуманный масштабный фильм о восстании Степана Разина.

Семья и личная жизнь Василия Шукшина

Четырьмя главными женщинами в жизни Василия Шукшина стали Мария Шумская, Виктория Софронова, Лидия Александрова и Лидия Федосеева. Красавица-односельчанка Мария Ивановна Шумская (1930–2021) стала первой женой вернувшегося домой бравого моряка Василия Шукшина. Они расписались в 1955 году, когда Шукшин приехал на каникулы из Москвы в родные Сростки. Очень скоро отказ жены ехать с мужем в Москву разрушил брак.

Дочь главного редактора журнала «Огонёк» Виктория Анатольевна Софронова (1931–2000) появилась в жизни Шукшина в 1964 году. Их отношения, официально никак не оформленные, длились всего около года. В феврале 1965 года родилась дочь Екатерина, но к этому времени Шукшин увлёкся студенткой ВГИКа Лидией Александровной Александровой (род. 1942), более известной по фамилии следующего мужа как Лидия Чащина. Этот союз тоже оказался неудачным. Шукшин нашёл своё счастье лишь с актрисой Лидией Николаевной Федосеевой (род. 1938). Её усилия отвратили мужа от алкоголя, позволили полнее реализоваться в творчестве. В браке с Лидией Федосеевой появились на свет две дочери – Мария (род. 1967) и Ольга (род. 1968). Обе они стали известными актрисами.

Смерть и похороны Шукшина

Василий Шукшин скончался 2 октября 1974 года во время съёмок киноэпопеи режиссёра С.Ф. Бондарчука «Они сражались за Родину» вследствие обширного инфаркта. Смерть произошла в Волгоградской области на борту теплохода «Дунай», где жили актёры. По воспоминаниям Георгия Буркова, в третьем часу ночи Шукшин вышел на палубу, держась за сердце. Валидол не помог, штатного врача съёмочной группы на теплоходе не оказалось – он уехал на свадьбу.

Шукшин лёг в своей каюте и велел другу уйти: «Нужен будешь – позову». Когда в двенадцатом часу дня заглянули в каюту, Шукшин был мёртв. Прощание в московском Доме кино прошло при огромном стечении народа. Василия Макаровича Шукшина похоронили 7 октября 1974 года на Новодевичьем кладбище.

Библиография произведений Василия Шукшина

Романы

Любавины (1965)

Я пришёл дать вам волю (1971)

Повести и пьесы

Бум бум (1966)

Там, вдали… (1966)

Калина красная (1973)

А поутру они проснулись (1973–1974)

Брат мой… (1974)

До третьих петухов (1974)

Позови меня в даль светлую (1974)

Точка зрения (1974)

Энергичные люди (1974)

Рассказы

Двое на телеге (1958)

Лида приехала (начало 1960-х гг.)

Племянник главбуха (1961)

Правда (1961)

Светлые души (1961)

Стёпкина любовь (1961)

Артист Фёдор Грай (1962)

Воскресная тоска (1962)

Демагоги (1962)

Классный водитель (1962)

Коленчатые валы (1962)

Лёля Селезнёва с факультета журналистики (1962)

Лёнька (1962)

Сельские жители (1962)

Стенька Разин (1962)

Экзамен (1962)

Гринька Малюгин (1963)

Далёкие зимние вечера (1963)

Игнаха приехал (1963)

Одни (1963)

Солнце, старик и девушка (1963)

Змеиный яд (1964)

И разыгрались же кони в поле (1964)

Критики (1964)

Стёпка (1964)

Ваня, ты как здесь?! (1966)

Дождь на заре (Заревой дождь) (1966)

Капроновая ёлочка (1966)

Космос, нервная система и шмат сала (1966)

Кукушкины слёзки (1966)

Нечаянный выстрел (1966)

В воскресенье мать-старушка… (1967)

В профиль и анфас (1967)

Внутреннее содержание (1967)

Волки (1967)

Вянет, пропадает (1967)

Горе (1967)

Даёшь сердце! (1967)

Два письма (1967)

Думы (1967)

Как помирал старик (1967)

Начальник (1967)

Охота жить (1967)

«Раскас» (1967)

Случай в ресторане (1967)

Чудик (1967)

Бык (1968)

Гоголь и Райка (1968)

Жатва (1968)

Земляки (1968)

Миль пардон, мадам! (1968)

Первое знакомство с городом (1968)

Самолёт (1968)

Материнское сердце (1969)

Микроскоп (1969)

Непротивленец Макар Жеребцов (1969)

Свояк Сергей Сергеевич (1969)

Суд (1969)

Хахаль (1969)

Бессовестные (1970)

Залётный (1970)

Крепкий мужик (1970)

Крыша над головой (1970)

Операция Ефима Пьяных (1970)

Петя (1970)

Сапожки (1970)

Сильные идут дальше (1970)

Срезал (1970)

Сураз (1970)

Чередниченко и цирк (1970)

Шире шаг, маэстро! (1970)

Билетик на второй сеанс (1971)

Верую! (1971)

Дебил (1971)

Дядя Ермолай (1971)

Жена мужа в Париж провожала (1971)

Лёся (1971)

Мастер (1971)

Мой зять украл машину дров! (1971)

Ноль-ноль целых (1971)

Обида (1971)

Ораторский приём (1971)

Письмо (1971)

Хмырь (1971)

Хозяин бани и огорода (1971)

Беседы при ясной луне (1972)

Беспалый (1972)

Генерал Малафейкин (1972)

Как зайка летал на воздушных шариках (1972)

Медик Володя (1972)

Мнение (1972)

Наказ (1972)

Постскриптум (1972)

Страдания молодого Ваганова (1972)

Танцующий Шива (1972)

«О государстве» (1973)

«О проблеме свободного времени» (1973)

«О смысле жизни» (1973)

Алёша Бесконвойный (1973)

Боря (1973)

Ванька Тепляшин (1973)

Версия (1973)

Владимир Семёныч из мягкой секции (1973)

Выбираю деревню на жительство (1973)

Гена Пройдисвет (1973)

Забуксовал (1973)

Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту (1973)

Конец мыслям (1973)

Мечты (1973)

На кладбище (1973)

Осенью (1973)

Петька Краснов рассказывает… (1973)

Психопат (1973)

Пьедестал (1973)

Сны матери (1973)

Три грации (1973)

Упорный (1973)

Штрихи к портрету (1973)

Вечно недовольный Яковлев (1974)

Други игрищ и забав (1974)

Жена Степана (1974)

Жил человек (1974)

Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток (1974)

Кляуза (1974)

Мужик Дерябин (1974)

Ночью в бойлерной (1974)

Привет Сивому! (1974)

Приезжий (1974)

Рыжий (1974)

Чужие (1974)

Работы в кино

Убийцы (актёр) (1956)

Два Фёдора (актёр) (1958)

Тихий Дон (актёр) (1958)

Золотой эшелон (актёр) (1959)

Из Лебяжьего сообщают (сценарист, режиссёр, актёр) (1960)

Простая история (актёр) (1960)

Алёнка (актёр) (1961)

Когда деревья были большими (актёр) (1961)

Командировка (актёр) (1961)

Мишка, Серёга и я (актёр) (1961)

Мы, двое мужчин (актёр) (1962)

Живёт такой парень (сценарист, режиссёр) (1964)

Какое оно, море? (актёр) (1964)

Ваш сын и брат (сценарист, режиссёр) (1965)

Журналист (актёр) (1967)

Комиссар (актёр) (1967)

Мужской разговор (актёр) (1968)

Три дня Виктора Чернышёва (актёр) (1968)

Освобождение (актёр) (1968–1971)

Ваня, ты как здесь? (сценарист) (1969)

Странные люди (сценарист, режиссёр) (1969)

У озера (актёр) (1969)

Эхо далёких снегов (актёр) (1969)

Любовь Яровая (актёр) (1970)

Даурия (актёр) (1971)

Держись за облака (актёр) (1971)

Пришёл солдат с фронта (сценарист) (1971)

Печки-лавочки (сценарист, режиссёр, актёр) (1972)

Калина красная (сценарист, режиссёр, актёр) (1973)

Если хочешь быть счастливым (актёр) (1974)

Они сражались за Родину (актёр) (1975)

Прошу слова (актёр) (1975)

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