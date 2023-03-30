Фёдоров Святослав Святослав Фёдоров: враг очков.

Святослав Фёдоров: враг очков.

Имя этого человека не нуждается в представлении — любой мало-мальски образованный человек слышал об институте, носящем имя Святослава Николаевича Фёдорова. Сегодня специалисты этого научно-лечебного учреждения лечат людей и обучают офтальмологов по всей стране. А имя основателя этого учреждения и сегодня является символом прогресса и наилучших отечественных достижений в области медицины.

Святослав Николаевич появился на свет 8 августа 1927 года в городе Проскурове Украинской ССР (ныне — Хмельницкий). Его отец был кадровый командир Красной Армии, командовал дивизией. По воспоминаниям вдовы Фёдорова Ирэн Ефимовны, известие о рождении сына он получил, находясь на учениях. Но во время Большого террора Николай Фёдорович Фёдоров попал под репрессии и был осуждён на 15 лет лагерей. Освободили и реабилитировали его уже после смерти И. В. Сталина, а тогда семья «врага народа» была вынуждена уехать в Ростов-на-Дону.

По примеру отца, Фёдоров в детстве мечтал стать военным, причём лётчиком — а как было не проникнуться романтикой авиации молодому человеку в то время? Он не сомневался в выборе дальнейшего пути. К тому времени уже вовсю шла Великая Отечественная война, и Святослав Николаевич с матерью оказался в эвакуации в Армянской ССР, и, едва получив аттестат зрелости, подал документы в артиллерийскую спецшколу. Через некоторое время он перевёлся в другую спецшколу, уже авиационной направленности, в освобождённом Ростове-на-Дону.

Казалось, будущее юноши предопределено, но судьбе было угодно распорядиться совсем иначе. В марте 1945 года, накануне выпуска, молодой курсант Фёдоров, торопившийся на танцы, на полном ходу спрыгнул с трамвая. Прыжок оказался крайне неудачным — левую ногу его засосало под трамвай. Результатом стала ампутация ступни левой ноги, как следствие, пришлось попрощаться и с мечтой о небе. Впрочем, со временем он выучился ходить на протезе, и спустя годы встречавшие его люди не могли предположить, что у Фёдорова на самом деле нет ступни левой ноги.

Оставшись инвалидом в восемнадцать лет, когда жизнь только начинается, лишиться мечты всей жизни — здесь ему впору было бы опустить руки, и многие в такой ситуации бы сдались. Но у Святослава Николаевича оказался крепкий характер, и он не стал корить судьбу. Когда встал вопрос, куда пойти дальше, он выбрал Ростовский государственный медицинский институт — сам Фёдоров впоследствии рассказывал, что, например, в строительный или машиностроительный институт он не захотел идти, поскольку там пришлось бы много чертить, а он терпеть не мог этим заниматься. Завершив обучение в средней школе (и даже получив серебряную медаль), он поступил в мединститут. А вот с врачебной специальностью он определился не сразу — по его словам, он изначально думал стать рентгенологом или хирургом, но позднее всё-таки увлёкся офтальмологией. В интернатуре он провёл свою первую операцию, сумев спасти зрение рабочему, которому в глаз влетел кусок металлического зубила.

По окончании института Фёдоров получил распределение в Ростовскую область, в станицу Вёшенскую, воспетую самым знаменитым здешним уроженцем и жителем, писателем, Нобелевским лауреатом Михаилом Шолоховым. Именно здесь началась и медицинская карьера будущего светила офтальмологии. Впрочем, обычная рутинная работа в провинциальной больнице Фёдорову быстро наскучила. В 1958 году он защитил кандидатскую диссертацию, темой которой было исследование соска зрительного нерва и слепого пятна при заболеваниях центральной нервной системы.

Молодого перспективного учёного пригласили в Чебоксары, в филиал Московского института глазных болезней. Фёдоров возглавлял клиническое отделение филиала, одновременно читал лекции в Чувашском государственном педагогическом университете. Он получил возможность полноценно заниматься научной деятельностью и проводить экспериментальное лечение. Начинал экспериментировать Фёдоров на кроликах, которым учёный успешно импланировал искусственные хрусталики. А вскоре он впервые в СССР выполнил операцию по имплантированию искусственного хрусталика глаза девочке с врождённой катарактой. Далеко не всем коллегам и начальству понравился такой подход к лечению глазных болезней, Фёдорова даже снимали с должности, но в конце концов для него всё обошлось, во многом благодаря заступничеству близкого к Кремлю, известного в те годы журналиста «Известий» и «Литературной газеты» Анатолия Аграновского. С его помощью доклад Фёдорова заслушали на учёном совете в Минздраве, и идеи его одобрили.

Но после такой истории отношения с чебоксарским начальстом у Фёдорова остались весьма натянутые, и в 1961 году он уволился из филиала. Святослав Николаевич переехал в Архангельск, где возглавил кафедру глазных болезней и одновременно офтальмологическую лабораторию Архангельского государственного медицинского института. Спустя год, совместно с хирургом-офтальмолоргом Валерием Дмитриевичем Захаровым, он заканчивает работу над новой моделью жёсткого искусственного хрусталика, получившего название «линза Фёдорова-Захарова». В 1967 году в Казани Фёдоров успешно защитил докторскую диссертацию.

В 1967 году Святослав Николаевич был переведён на работу в Москву, где возглавил лабораторию при медицинском институте. Начался пик его научной и врачебной деятельности. Его имя быстро стало известно во всём Советском Союзе и далеко за его пределами. В начале 1970-х годов предметом исследований Фёдорова стало лечение глаукомы на ранней стадии. Он стал первым в мире офтальмологом, которому удалось провести такую операцию. Сегодня разработанный им метод применяется во многих странах мира, в том числе и в нашей.

Масштаб достижений Фёдорова уже не соответствовали его должности завлаба, и в 1974 году решением Советского Правительства началось строительство Научно-исследовательского института «Микрохирургия глаза» (спустя двенадцать лет он был преобразован в Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Микрохирургия глаза», который сейчас носит имя Фёдорова), и Святослав Николаевич был назначен его директором. На этом посту максимальным образом проявились его выдающиеся организаторские качества — далеко не всякий талантливый учёный и прекрасный практикующий врач смог бы управиться с таким тяжёлым хозяйством. Это был настоящие поворот в организации лечебного процесса, по меркам советской медицины намного опередивший своё время. На базе комплекса были открыты два собственных завода, основал совместно с иностранными коллегами около десятка совместных предприятия. Продукция комплекса Фёдорова, большая часть наименований которой была разработана при активном участии самого Святослава Николаевича, пользовалась огромным спросом за рубежом. Для своего комплекса он выбил беспрецедентные для советского медицинского учреждения права — у него был валютный счёт, право на обслуживание иностранных пациентов, самостоятельно устанавливать штатное расписание и зарплату сотрудникам, и даже заниматься деятельностью, не связанной с медициной — например, сельским хозяйством для организации подсобного хозяйства, усешно работавшего даже в кризисные девяностые годы. Комплекс имел первоклассный автопарк, вертолёты и даже морское судно — морскую офтальмологическую клинику «Пётр Первый».

МНТК открыл десяток филиалов в различных городах, и Фёдоров лично ездил по регионам, обучая офтальмологов методике лечения глазных заболеваний. «Если зрение до шести диоптрий, нужны не очки, а операция» - любил приговаривать он. Другая известная его фраза: «Операция — процесс динамический, всегда творческий. Двух одинаковых не бывает». И его дело приносило ощутимые результаты — действительно, многие пациенты после перенесённых операций очки могли выбрасывать. Пропускная способность его комплекса достигала 18 тысяч человек в год, правда, и этого было недостаточно.

В 1987 году заслуги Фёдорова были особо оценены — ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, а спустя несколько месяцев избрали членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР. Действительным академиком он уже станет в 1995 году, в Российской академии медицинских наук.

Бурная политическая жизнь конца 1980-х годов увлекла и Фёдорова. Он был избран народным депутатом СССР, затем, уже в Российской Федерации, стал депутатом Госдумы и в 1996 году даже стал одним из соперников Бориса Ельцина на президентских выборах, заняв шестое место.

За свою бурную жизнь Святослав Николаевич Фёдоров перенёс несколько аварий. О первой, из-за которой он лишился ступни, уже упоминалось. В 1967 году он попал в страшную автомобильную катастрофу — машина, в которой он находился, на полном ходу на Ленинградском шоссе лоб в лоб столкнулась с грузовиком «ЗиЛ». Один из его спутников погиб, но самому Святославу Николаевичу тогда повезло. Очередная авария произошла в 1971 году — машина, в которой он находился, вновь влетела в другую, на сей раз в «Волгу». Подолгу на больничных он никогда не задерживался, при первой же возможности выходя на работу.

Жизнь выдающегося врача оборвалась 2 июня 2000 года. В тот день он летел на вертолёте из Тамбова в Москву, возвращаясь с конференции. В результате технической неисправности, в районе Братцево, машина упала, все находившиеся на борту, в том числе и Фёдоров, погибли. Похоронили Святослава Николаевича на кладбище в селе Рождественно Мытищинского района Московской области.

Имя Святослава Николаевича Фёдорова заслуженно стоит в ряду выдающихся личностей отечественной медицины. Его именем назван основанный им МНТК «Микрохирургия глаза» и многопрофильный медицинский центр. В Москве есть парк имени Святослава Фёдорова, а в нём стоит памятник знаменитому учёному, сквер его имени разбит и в Санкт-Петербурге. В городах, где есть филиалы Фёдоровского комплекса, установлены его бюсты. Улицы его имени есть в Москве и Ростове-на-Дону, в Чебоксарах и Калуге, также на многих местах, где он жил и работал, установлены мемориальные доски.

Святослав Фёдоров и сегодня является крайне редким примером сочетания в одном человеке выдающегося учёного, талантливого практикующего врача и делового администратора, способного управлять сложноструктурированным медицинским учреждением. Он и сегодня почитается новыми поколениями медиков, никогда его не видевших вживую и не работавших с ним, как воплотившего в себе, во всей своей жизни, тот самый образец, каким должен быть врач — настоящим профессионалом своего дела, способным отстоять своё мнение, специалистом, неустанно стремящимся к самосовершенствованию во всех сферах, наконец, просто человеком, вникающим в проблемы пациента и искренне желающим помочь ему победить болезнь.