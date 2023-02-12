Щедрин Семён Семён Щедрин. Первый русский пейзажист.

Семён Щедрин. Первый русский пейзажист.

Из названия может показаться, что до этого замечательного художника пейзажных работ в России не было от слова совсем. Конечно, это не совсем так – были и мелкие работы, и гравюры, и книжные зарисовки. Но Семён Фёдорович Щедрин стал первым отечественным профессиональным художником-пейзажистом.

Будущий академик Щедрин появился на свет 6 (по новому стилю – 17) апреля 1745 года в Санкт-Петербурге в семье солдата лейб-гвардии Преображенского полка. Дети военнослужащих этой привилегированной части могли получить начальное образование в так называемой «счётной комиссии для обучения письму». Способности мальчика проявились рано, и всего с четырнадцати лет от роду он был принят в Императорскую Академию художеств, которая открылась двумя годами ранее.

Семён учился орнаментальной скульптуре, гравёрному мастерству, и получил первые уроки ландшафтной живописи. В 1765 году он с отличием окончил Академию. Подарками ему стали малая золотая медаль, звание художника с правом на чин коллежского регистратора, шпага и, видимо, самое ценное для него – право поехать на заграничную стажировку за казённый счёт.

Щедрин побывал в Париже и Риме, познакомившись с классической европейской живописью и современными на тот момент течениями искусства. Возможно, судьбоносным для него стало знакомство с академиком Дени Дидро, реалистические идеи которого наложили на Семёна Фёдоровича отпечаток. И впоследствии эти мысли легли на холсты картин художника, который как никто среди своих современников видел красоту повседневности. Тогда же автор всё больше внимания уделяет практике в натурной живописи. Он много работал на пленэрах, постигал мастерство у маститых художников, в том числе у знаменитого французского баталиста и пейзажиста Франческо Казановы. К большому сожалению, очень мало работ этого периода дошло до наших дней – живописных работ нет вообще, остались только несколько рисунков, хранящихся в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Забавно, что в академических документах эти рисунки, присланные из Парижа, получили наименование «Ландшафты со скотиною».

В 1776 году, после нескольких лет пребывания в Европе, Щедрин возвращается в Россию. Здесь он быстро сделал себе имя своими работами, и слава его быстро дошла до самых высоких сфер. Он был обласкан Екатериной II, которая сделала его своим придворным художником, и сначала утвердила во главе класса ландшафтной живописи, а потом и адъюнкт-ректором Академии художеств. В 1779 году Семён Фёдорович стал академиком.

То время было поистине пиком его творчества. Он писал виды дворцов и парков, столичных улиц и каналов. Щедрин сумел творчески обогатить академический стиль, доставшийся ещё от прежней эпохи, и ещё полвека спустя после его смерти обучали писать пейзажные работы «по Щедрину». Необыкновенная декоративность небольших по формату работ Щедрина очень шла дворцовым интерьерам, и во многих богатых домах и дворцах той эпохи можно было их встретить. Искусствоведы отмечают, что композиция произведений Щедрина похожа на театральную постановку – условно их можно «разложить» на центральный мотив, симметрично расположенные прочие элементы и боковые объёмы, напоминающие кулисы.

Вглядываясь в сохранившиеся работы Семёна Фёдоровича, понимаешь, что, несмотря на схоластический академизм, без которого, впрочем, обойтись в те годы было невозможно, он обладал способностью по-особому переживать и чувствовать природу. Он стал первым художником, который обратился к изображению отечественного пейзажа, заложив основы для будущих поколений пейзажистов, даже тогда, когда живописцы стали отходить от академических традиций и перешли к романтическому пейзажу.

В своих работах Щедрин запечатлел для нас свою эпоху. Виды величественных дворцов и роскошных парков Петербурга и его окрестностей (Павловска, Царского Села, Петергофа, Гатчины), и одновременно умиротворяющие пейзажи городской и деревенской жизни как будто переносят нас в то время.

Щедрин проявил себя и как реставратор – по распоряжению императрицы он восстанавливал произведения, хранящиеся в Эрмитаже. А в 1799 году, уже при Павле I, он возглавил новый класс пейзажной живописи Академии художеств. Тогда же он возглавил гравировальный ландшафтный класс при Кабинете Его Императорского Величества. Этот класс был фактически настоящей мастерской при мастере, а его воспитанники, делая гравюры с оригиналов, имели возможность изучать живописные и композиционные способы их создания.

Щедрин был выдающимся академическим деятелем своего времени, пользовавшимся непререкаемым авторитетом. Он заботился о пополнении библиотеки, следил за порядком в классах как инспектор, большое внимание уделял практическому аспекту художественной деятельности. Наиболее заметными его учениками стали Яков Яковлевич Филимонов и Василий Петрович Причетников – в их работах отчётливо видна щедринская школа.

Семён Фёдорович Щедрин ушёл из жизни 1 (по новому стилю – 13) сентября 1804 года в Санкт-Петербурге. Первоначально он был похоронен на Смоленском православном кладбище, что на Васильевском острове, но при Советской власти в числе выдающихся личностей он был перезахоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, превращённом в музей-некрополь.