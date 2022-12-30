Будённый Семён Семён Михайлович Будённый – один из первых пяти маршалов Советского Союза. Этот могучий человек умел во всех смыслах хорошо держаться в седле: он стал легендой в годы Гражданской войны, выжил во время Большого террора 1930-х гг. и прошёл Великую Отечественную, чтобы в пожилом возрасте обрести спокойную семейную жизнь.

Семён Михайлович Будённый – один из первых пяти маршалов Советского Союза. Этот могучий человек умел во всех смыслах хорошо держаться в седле: он стал легендой в годы Гражданской войны, выжил во время Большого террора 1930-х гг. и прошёл Великую Отечественную, чтобы в пожилом возрасте обрести спокойную семейную жизнь.

Детство и юность Будённого

Семён Будённый родился 13 (25) апреля 1883 года на ныне несуществующем хуторе Козюрин, на территории современного Мартыновского района Ростовской области. Позднее семья перебралась в станицу Платовскую (ныне Будённовская). Родители будущего маршала – Михаил Иванович (1862–1919) и Меланья Никитична (1859–1944) – происходили из небогатых крестьян Воронежской губернии. Кроме Семёна, у них росло ещё семеро детей.

Детство Будённого было бедным – переехавшая на земли Войска Донского семья оказалась в статусе «иногородних», буквально людей второго сорта. Безземельным приезжим приходилось наниматься в батраки к зажиточным соседям-казакам. Трудовая биография Семена Будённого началась в 9 лет, когда он устроился посыльным к местному купцу. По мере взросления рослый и крепкий юноша работал молотобойцем в кузнице, кочегаром, машинистом локомобильной молотилки, умел и любил ухаживать за лошадьми, что в дальнейшем сыграло свою роль в карьере Будённого.

Служба в Русской императорской армии

В 1903 году Семёна Будённого призвали в армию, определили в кавалерию и отправили на Дальний Восток, в 26-й Донской казачий полк. К началу войны с Японией Будённый был уже опытным кавалеристом. Защищая коммуникации русской армии в Маньчжурии, в составе казачьих разъездов он гонялся за бандами разбойников-хунхузов и в одной из стычек получил первое ранение.

После окончания русско-японской войны Будённого перевели под Владивосток, в Приморский драгунский полк. Здесь он получил лычки младшего унтер-офицера и остался на сверхсрочную службу. В 1907 году командование отправило Будённого в Санкт-Петербург, на унтер-офицерские курсы при Офицерской кавалерийской школе, готовившие инструкторов для кавалерийских частей. В 1908 году он завершил обучение с отличными результатами, позволявшими остаться инструктором в самой школе, однако командование полка, у которого образцовый кавалерист был на лучшем счету, затребовало возвращения Будённого. Прибыв на Дальний Восток, он получил звание старшего унтер-офицера и занялся подготовкой новобранцев.

Дальнейшие сведения о службе Семена Будённого разнятся. По одним свидетельствам, в том же 1908 году он уволился в запас и вернулся домой, устроившись на работу на конезавод, по другим – так и служил на Дальнем Востоке, а на родине оказался лишь в отпуске. Как бы то ни было, с началом Первой мировой войны Будённый оказался в строю. В составе 18-го Северского драгунского полка он воевал сначала с немцами и австрийцами, а затем с турками, неоднократно проявил себя в боях и фактически достиг солдатского «потолка» – стал георгиевским кавалером и получил звание вахмистра.

Гражданская война

После Февральской революции 1917 года Северский драгунский полк перевели в Тбилиси, где привели к присяге Временному правительству, а в июне того же года отправили на запад, в Минск. Там С.М. Будённый познакомился с М.В. Фрунзе, под влиянием которого безоговорочно выбрал сторону, на которой ему вскоре придётся сражаться. После Октябрьской революции Будённый вернулся в родные края, в станицу Платовскую. Там он вошёл в исполнительный комитет окружного Совета, а также возглавил окружной земельный отдел.

В феврале 1918 года в Платовскую вошли белые казаки, развязавшие террор против сторонников советской власти. Будённый организовал из местных жителей небольшой отряд и сумел выбить врага из станицы. Затем он вместе со своими станичниками влился в 1-й крестьянский кавалерийский социалистический полк и стал заместителем его командира Б.М. Думенко. В сентябре 1918 года 1-й крестьянский полк стал бригадой, в ноябре –1-й сводной кавалерийской дивизией. В мае 1919 года Думенко и Будённый сумели развернуть на базе дивизии 1-й конный корпус – первое столь крупное кавалерийское соединение Красной Армии.

В ноябре 1919 года 1-й конный корпус стал 1-й конной армией, командующим которой решением Реввоенсовета РСФСР назначили Семёна Будённого. Под его руководством конармия стала одним из важнейших воинских объединений молодого государства. Эскадроны Будённого сражались на полях Гражданской войны, сыграв важнейшую роль в разгроме войск П.Н. Врангеля и А.И. Деникина, участвовали в советско-польской войне – даже знаменитый островерхий головной убор красноармейцев со временем стал именоваться не иначе как будёновкой.

Межвоенное время

После окончания Гражданской войны и подписания мирного договора с Польшей Будённый вошёл в состав Реввоенсовета РСФСР. В 1921–1923 гг. он занимал должность заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом, организованным на базе 1-й конной армии. В 1923 году Будённый стал помощником главнокомандующего РККА по кавалерии, годом позже возглавил инспекцию кавалерии РККА, параллельно входил в состав коллегии наркомата земледелия СССР по конному хозяйству.

Хорошо разбираясь в лошадях, Семён Михайлович сделал многое для обеспечения кавалерии конским составом. Работы велись сразу по нескольким направлениям, что должно было как улучшить качество верховых и тягловых лошадей, так и увеличить их поголовье. В 1928 году Будённый курировал специализированный журнал «Коневодство и конезаводство», в 1930 году контролировал создание специализированного Института коневодства и конезаводства.

В 1932 году Будённый окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1935 году, после введения в Красной Армии воинских званий, стал одним из пяти первых маршалов Советского Союза – кроме него, в этом списке оказались В.К. Блюхер, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский. С 1937 по 1940 гг. маршал Будённый командовал войсками важнейшего Московского военного округа. С марта 1938 года он стал членом Главного военного совета Народного комиссариата обороны СССР, с марта 1939 года – заместителем наркома обороны К.Е. Ворошилова.

Несмотря на часто звучащие в 1990-е гг. и позднее обвинения в косности и консерватизме, в излишней приверженности шашке и коню, в действительности маршал Будённый выступал за скорейшее перевооружение армии. Он живо интересовался техническими новинками, способными в преддверии новой большой войны усилить РККА, и всячески способствовал развитию механизированных и бронетанковых войск. В то же время, как опытный командир, он трезво оценивал научный и промышленный потенциал страны, а потому полагал, что полностью отказываться от использования в армии лошадей слишком рано. Последующая война подтвердила правильность этой позиции.

Великая Отечественная война

С началом войны маршал Будённый как первый заместитель наркома обороны вошёл в состав оперативно созданной Ставки Верховного Главнокомандования. Он успел получить назначение на должность командующего группы армий резерва Западного направления и начал строить оборону по Днепру и Западной Двине, однако стремительное продвижение вермахта в Белоруссии уже к 1 июля заставило бросить все резервы в бой. Сам маршал стал заместителем командующего Западным фронтом.

В июле-сентябре 1941 года маршал Будённый командовал войсками Юго-Западного направления, объединявшего Юго-Западный и Южный фронты. Он сумел предугадать катастрофу Юго-Западного фронта и предупреждал Ставку о возможности формирования немцами котла окружения под Киевом и необходимости своевременного отхода на этом участке, но не был услышан. Напротив, маршала сняли с должности и отправили командовать Резервным фронтом, войска которого в начале октября попали в окружение и большей частью погибли под Вязьмой. С этого момента и до весны 1942 года Будённый оставался без командных должностей, выполняя различные поручения Ставки.

С конца апреля 1942 года Семён Михайлович командовал войсками Северо-Кавказского направления, а затем Северо-Кавказского фронта. Летом 1942 года его войска вели тяжёлые оборонительные бои, отступая на юг, к Кавказским горам и побережью Чёрного моря. К сентябрю немцев удалось остановить, однако Северо-Кавказский фронт из-за тяжёлых потерь был расформирован, а командующего отозвали в Москву. Вплоть до конца войны маршал Будённый командных должностей на фронте больше не занимал, однако на посту командующего кавалерией Красной Армии вёл большую работу по формированию новых кавалерийских соединений, выезжал в войска с инспекторскими проверками и т.д.

Послевоенная деятельность

После победного мая 1945 года маршал Будённый продолжал до весны 1953 года оставаться командующим кавалерией Советской Армии, а затем до сентября 1954 года возглавлял инспекцию этого рода войск, окончательно упразднённого в 1955 году. Вышло так, что красная кавалерия родилась, достигла своего расцвета и ушла в прошлое на глазах и при непосредственном участии Будённого. С 1947 по 1953 гг. он также трудился на посту заместителя министра земледелия СССР по коневодству, продолжая работу по организации конного хозяйства СССР – к примеру, под его руководством были выведены будёновская и терская породы лошадей.

В сентябре 1954 года после критики в адрес Н.С. Хрущёва маршала сняли со всех должностей и отправили в отставку, однако вскоре после принесённых извинений вернули в армию. Будённому к этому времени перевалило за 70 лет. Следующие два десятилетия он числился в группе инспекторов Министерства обороны, что служило разновидностью почётной отставки, а также занимался военно-патриотической работой с молодёжью.

Семья и личная жизнь Будённого

Семейная жизнь маршала складывалась непросто, чем-то напоминая ход истории страны в миниатюре. Первая жена, Надежда Ивановна Будённая (1883–1925), происходила из соседней станицы. Они обвенчались в 1903 году, перед уходом Семёна на службу. Следующие 15 лет супруги прожили порознь, а вот Гражданскую войну прошли бок о бок – Надежда служила рядом с Семёном, в медсанчасти 1-й конной армии. В конце 1925 года женщина застрелилась из револьвера мужа – было это самоубийство или несчастный случай, неизвестно до сих пор.

Меньше чем через год после смерти первой жены Будённый женился второй раз. Его избранницей стала Ольга Стефановна Будницкая (Михайлова) (1905–1956) – молодая яркая красавица, будущая оперная певица, прима Большого театра. Считается, что именно любовь к яркой жизни и многочисленные романы, в том числе с иностранцами, стали причиной ареста женщины в 1937 году. Под давлением следователей она давала ложные показания на мужа, ему же при попытке навести справки сообщили, что жены уже нет в живых. Брак официально был расторгнут в 1939 году, после возвращения Ольги из ссылки маршал помог ей устроиться в Москве.

Вскоре после ареста второй жены Будённый заключил третий брак – с её двоюродной сестрой Марией Васильевной Михайловой (1916–2006). Несмотря на разницу в возрасте в 33 года, маршал обрёл настоящее семейное счастье с женщиной, которая его буквально боготворила – первое время Семёну Михайловичу стоило больших трудов отучить Марию называть его по имени-отчеству. В 55 лет Будённый впервые стал отцом, когда в 1938 году у пары родился сын Игорь. Следом, в 1939 году, появилась на свет дочь Нина, а в 1944 году – сын Михаил. Несмотря на позднее отцовство, маршал успел увидеть и своих внуков.

Награды и звания Будённого

В Российской императорской армии драгунский вахмистр Семён Будённый за отличия на поле боя удостоился Георгиевских крестов III и IV степеней. Долгое время считалось, что будущий маршал имел так называемый «полный бант» – все четыре степени Георгиевского креста и четыре степени Георгиевской медали. Более того, известны фотографии самого кавалера с таким набором наград, однако современные архивные исследования историков-фалеристов не обнаружили этому каких-либо документальных подтверждений.

В Красной Армии все ступени служебной лестницы Семён Будённый успел пройти до учреждения воинских званий, а поэтому в 1935 году стал сразу маршалом. К концу жизни на его мундире блестели три «Золотые Звезды» Героя Советского Союза – больше, по четыре, было только у Л.И. Брежнева и Г.К. Жукова, по три имели прославленные лётчики-истребители А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб. Кроме того, у Будённого было 15 советских орденов (восемь орденов Ленина, шесть орденов Красного Знамени, полководческий орден Суворова I степени), а также приравнённые к союзным наградам ордена Красного Знамени Азербайджанской и Узбекской ССР, и многочисленные медали. Трижды маршал награждался почётным оружием.

Смерть и похороны Будённого

Семён Михайлович Будённый всегда отличался отменным здоровьем, а потому прожил долгую и насыщенную жизнь – смерть настигла его только на 91-м году. Маршал умер 26 октября 1973 года от кровоизлияния в мозг. Похороны прошли на высочайшем уровне, в траурной церемонии на Красной площади приняли участие первые лица государства. Под звуки оружейного салюта гроб с телом главного красного кавалериста опустили в могилу у Кремлёвской стены.

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