Носов Николай Замечательный детский писатель Николай Николаевич Носов не только придумал неунывающего Незнайку, но и нарисовал для него и других коротышек целый яркий мир.

Замечательный детский писатель Николай Николаевич Носов не только придумал неунывающего Незнайку, но и нарисовал для него и других коротышек целый яркий мир. На примере Вити Малеева и его одноклассников, на приключениях закадычных друзей Коли и Мишки он незаметно учил советских детей качествам, которые пригодятся им во взрослой жизни. Удивительно, но своё признание классик детской литературы нашёл далеко не сразу, прежде перепробовав массу профессий.

Детство и юность Николая Носова

Николай Носов появился на свет 10 (23) ноября 1908 года в Киеве. Его отец Николай Петрович был эстрадным артистом, мать Варвара Петровна вела домашнее хозяйство и воспитывала четверых детей – кроме Николая, в семье родились ещё два мальчика и девочка. Семья Носовых жила в пригороде Киева очень скромно и в дореволюционное время, а бурные революционные и послереволюционные годы вообще поставили их на грань выживания. Власть менялась как в калейдоскопе, но неизменно в доме Носовых не было света и воды, порой приходилось голодать. Всё семейство переболело сыпным тифом, при этом Николай перенёс болезнь тяжелее остальных. Доктора даже предполагали, что мальчик не выживет, но он сумел выкарабкаться.

Как любой нормальный мальчишка своего времени, Коля Носов имел массу увлечений – играл в шахматы и гонял голубей, собирал радиоприёмники и пытался фотографировать. Он с удовольствием посещал выступления отца, его восхищала актёрская жизнь. Выпросив у родителей скрипку, он вскоре забросил её. Впоследствии подросток продолжал интересоваться всем на свете, и никак не мог выбрать для себя настоящее дело. Жизнь сама скорректировала его планы: чтобы помочь семье, с 14-летнего возраста Коля Носов был вынужден искать работу. Он копал землю и косил траву, продавал газеты, а чуть повзрослев, месил бетон и формовал кирпич.

Жизнь Николая Носова

Получив в 1924 году документ о семилетнем образовании, в продолжение детского увлечения химическими опытами Николай решил поступать на соответствующий факультет Киевского политехнического института. Там его предсказуемо не приняли из-за отсутствия аттестата о полном среднем образовании. Пришлось параллельно с работой на кирпичном заводе учиться в вечерней школе. К 1927 году, когда юноша получил аттестат, он снова успел поменять свою цель. Химия Николая больше не влекла: вместо политеха он поступил сначала в Киевский художественный институт, а в 1929 году переехал в Москву и перевёлся во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

В 1932 году 24-летний Николай Носов окончил институт и следующие 20 лет работал режиссёром-постановщиком научно-популярных и учебных фильмов. Примечательной страницей биографии Николая Носова стала его работа в годы Великой Отечественной войны: под руководством Николая Носова вышел целый ряд фильмов, знакомивших советских танкистов с узлами, агрегатами и системами новых отечественных бронированных машин, а также танков, поставлявшихся из США и Великобритании по ленд-лизу. В 1943 году за эти заслуги он был награждён орденом Красной Звезды.

Зарабатывая на жизнь выбранным ремеслом, Николай Носов совсем не планировал становиться писателем. Все началось с историй, которые в середине 1930-х гг. Носов начал придумывать для своего маленького сына Пети. Впоследствии писатель вспоминал: «Постепенно я понял, что сочинять для детей – наилучшая работа». В 1938 году первый его рассказ «Затейники» опубликовали в популярнейшем детском журнале «Мурзилка», затем последовали рассказы «Живая шляпа», «Автомобиль», «Метро», «Фантазёры», но война прервала занятия литературой. Полноценно вернуться к творчеству Николай Носов смог только к концу войны.

Творчество Николая Носова

Профессиональный писатель Николай Носов состоялся ко второй половине 1940-х гг. – его рассказы «Огурцы», «Мишкина каша», «Тук-тук-тук», «Про репку» и другие теперь знал каждый школьник. За публикациями в журналах последовали книжные сборники рассказов, а к 1950-м гг. Николай Николаевич взялся за более крупные литературные формы. В 1949 году увидела свет первая повесть «Весёлая семейка», а за изданную в 1951 году повесть «Витя Малеев в школе и дома» писатель добился государственного признания, получив Сталинскую премию III степени.

Все эти произведения Николая Носова учили ребят дружбе, честности, трудолюбию, поощряли самостоятельность, верность чувству долга, одновременно высмеивая жадность, трусость, эгоизм. Неожиданно писатель оказался превосходным детским психологом и даже педагогом: в полушутливых произведениях Носова молодые родители могли увидеть часто возникающие при воспитании детей ситуации и достойные выходы из них.

Настоящую всесоюзную славу Николай Носов приобрёл после выхода в 1954 году сказочного романа «Приключения Незнайки и его друзей». В центре живущей в Солнечном городе цивилизации крошечных человечков ростом не более огурца, которых автор назвал коротышками, оказался Незнайка. Благодаря своему задиристому и непоседливому характеру он всё время попадает в разные нелепые и смешные ситуации, но никогда не унывает и всегда находит правильный выход.

Приключения Незнайки и его друзей сразу же пришлись по вкусу читателям, в том числе и взрослым, и вслед за первой книгой о приключениях коротышек последовали ещё две – «Незнайка в Солнечном городе» (1958) и «Незнайка на Луне» (1965), а также несколько малых произведений с теми же главными героями. Не будет преувеличением сказать, что с популярностью Незнайки у отечественного читателя младшего школьного возраста и по сей день могут поспорить разве что Буратино и Чиполлино.

Большинство детских произведений Николая Носова так или иначе были экранизированы в десятках телеспектаклей, художественных и мультипликационных фильмов, в том числе и зарубежных. Часть своего творчества профессиональный кинематографист Носов адаптировал под сценарии самостоятельно.

Семья и личная жизнь Николая Носова

Николай Носов был женат дважды. В 1930 году он женился на журналистке Елене Мазуренко, через год у пары родился сын Петя. Перед началом Великой Отечественной войны Носов ушёл из семьи к художнице Татьяне Фёдоровне Серединой (1910–1982). Этот брак оказался бездетным, но когда первая жена писателя умерла в молодом возрасте, Носов забрал единственного сына к себе. Пётр Носов стал известным фотохудожником и фотожурналистом, стал настоящим классиком отечественной фотографии. После рождения у него сына Игоря Николай Носов проводил с внуком едва ли не всё свободное время. Как и дед, Игорь Носов со временем стал детским писателем и даже написал продолжение истории коротышек.

Николай Носов был очень нетребовательным к быту человеком. Почти всю жизнь он прожил в коммуналках, а маленькую собственную квартиру, полученную уже в 1950-х гг., делил с семьёй сына. Так же, независимо от гонораров, он оставался неприхотливым в отношении к еде, одежде и т.д. – возможно, сказались полные лишений детство и юность Николая Носова. В отношениях с людьми писатель, напротив, был щепетильным и избирательным, близкими друзьями Носова могли себя назвать не многие литераторы.

Смерть и похороны писателя

В последнее десятилетие жизни писатель почти отошёл от детской литературы, преимущественно вёл дневниковые и автобиографические записи, а также писал сатирические эссе для взрослой аудитории. На фоне проблем со здоровьем он ещё более замкнулся, сократил до минимума общение с друзьями и родственниками, практически перестал выходить из квартиры. 26 июля 1976 года писатель умер во сне. Смерть Николая Николаевича Носова наступила от обширного инфаркта. При небольшом стечении народа был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Столь же скромной, как и жизнь писателя, оказалась посмертная память о нём – по сей день не известно ни об одном памятнике или мемориальной доске Николаю Носову, не говоря о музеях.

Избранная библиография произведений Николая Носова

Романы:

Приключения Незнайки и его друзей (1954)

Незнайка в Солнечном городе (1958)

Незнайка на Луне (1965)

Повести:

Весёлая семейка (1949)

Дневник Коли Синицына (1950)

Витя Малеев в школе и дома (1951)

Повесть о моём друге Игоре (1971)

Тайна на дне колодца (1976)

Рассказы и сказки:

Живая шляпа (1938)

Затейники (1938)

Автомобиль (1939)

Метро (1940)

Фантазёры (1940)

Заплатка (1941)

Мишкина каша (1944)

Огородники (1945)

Огурцы (1945)

Ступеньки (1945)

Тук-тук-тук (1945)

Леденец (1946)

Милиционер (1946)

На горке (1946)

Покупатель (1946)

Телефон (1946)

Бенгальские огни (1947)

Дружок (1947)

Про репку (1947)

Саша (1949)

Карасик (1952)

Прятки (1952)

Бобик в гостях у Барбоса (1956)

И я помогаю (1956)

Когда мы смеёмся (1956)

Находчивость (1956)

Три охотника (1956)

Федина задача (1956)

Шурик у дедушки (1956)

Клякса (1957)

Замазка (1959)

Про Гену (1959)

Винтик, Шпунтик и пылесос (1960)

Приключения Толи Клюквина (1960)

Наш каток (1961)

Про тигра (1961)

Под одной крышей (1962)

Как шутили в старину (1963)

Бабушка Дина (1967)

Голышка (1969)

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