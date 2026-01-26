Амосов Николай Николай Амосов: вся жизнь в движении

Николай Амосов: вся жизнь в движении

Имя этого человека было известно всему Советскому Союзу, люди читали его статьи и книги, пытаясь вести здоровый образ жизни по его методике, а сердечники в очередь выстраивались к нему. Николая Амосова заслуженно называли гордостью советской медицины.

Николай Михайлович Амосов родился 6 (по новому стилю – 19) декабря 1913 года в селе Ольхово Череповецкого уезда Новгородской губернии (было затоплено при создании Рыбинского водохранилища). Его мать была акушеркой, очень принципиальным человеком. Она никогда не брала подарки от пациентов – этого же принципа придерживался и сын.

Сам Николай врачом поначалу не думал становиться. После школы он окончил Череповецкий механический техникум. Затем год проработал на электростанции при Архангельском лесопильном заводе. В 1935 году Амосов поступил в Архангельский государственный медицинский институт. Особенный интерес вызвала у него физиология человека. По завершении обучения решил продолжать учёбу в аспирантуре, но места остались только для хирургов, и выбирать не пришлось. Так и определилась дальнейшая специальность Амосова. Одновременно с аспирантурой он успел заочно окончить индустриальный институт: самостоятельно разработав проект летательного аппарата с паровой турбиной, он получил диплом инженера.

Первую свою операцию по удалению опухоли на шее Амосов выполнил в августе 1939 года. Когда началась Великая Отечественная война, он был призван на службу в Красную армию. К тому времени Амосов уже считался опытным профессионалом. Его назначили начальником хирургического отделения полевого подвижного госпиталя № 2266. В особо напряжённые периоды боевых действий через его отделение проходило ежедневно по 120-150 раненых. Порой работать ему приходилось по 20-22 часов в сутки. На войне Амосов провёл несколько тысяч операций, в том числе сложных. За всю свою жизнь он так и не смог привыкнуть к смерти своих пациентов, тяжело переживая каждый случай как профессиональную неудачу. Неслучайно он говорил впоследствии: «Не помню никого, кого спас, а всех, кого зарезал, помню».

Амосов, несмотря на чудовищную загруженность, следил за новыми исследованиями и методиками современной медицины. Сам он за военные годы опубликовал целый ряд научных работ и защитил кандидатскую диссертацию. Успевал он заниматься и обучением молодых хирургов, хирургических сестёр и гипсовальщиц. Во время советско-японской войны вместе со своим госпиталем следовал за наступающими частями, продолжая проводить операции. А когда окончились бои, работал в лагере японских военнопленных. За боевые заслуги Амосов получил орден Отечественной войны 2-й степени и 2 ордена Красной Звезды.

В 1946 году подполковник медицинской службы Амосов был уволен в запас. К тому времени он уже был виртуозным хирургом, способным проводить сложнейшие операции. Глава Института имени Склифосовского Сергей Сергеевич Юдин предложил Амосову место руководителя операционным корпусом. Большую часть времени Амосов занимался административной работой: больница нуждалась в ремонте и новом оборудовании. Он прекрасно справлялся с новыми задачами, но грезил об операционной работе. В 1947 году при первой же возможности он уехал из Москвы в Брянск, где занял должность главного хирурга Брянского областного отдела здравоохранения. В этот период он создал свою методику операций по резекции лёгких при тяжёлых заболеваниях и написал докторскую диссертацию. Представлять результаты своей научной работы ему предстояло в Киеве, где его доклад так понравился коллегам, что его пригласили работать в клинику и на кафедру Киевского государственного медицинского института. Николай Михайлович переехал в Киев, где прожил всю свою оставшуюся жизнь.

Во второй половине 1950-х Амосов увлёкся идеей создания отечественного аппарата искусственного кровообращения для проведения сложных операций на сердце. В апреле 1960 года была проведена первая успешная операция. Киевская клиника стала первой в стране проводить подобные операции по лечению сердечных патологий, в том числе врождённых. Талантливого учёного поставили во главе отдела биологической кибернетики Института кибернетики Академии наук Украинской ССР. Это было одно из передовых научных учреждений своего времени, которым руководил легендарный Виктор Михайлович Глушков. Он активно продвигал возможность применения в разных сферах электронно-вычислительных машин. Под руководством Амосова было освоено моделирование психических функций и социально-психологических механизмов поведения человека. Николай Михайлович был уверен: будущее в междисциплинарном подходе, в объединении достижений медицины, биологии, физики, химии, кибернетики. Пусть не все мечты академика сбылись, но никто не сделал для советской биокибернетики столько, сколько успел Амосов.

В 1968 году Амосов стал заместителем по научной работе Киевского НИИ туберкулёза и грудной хирургии, и одновременно завкафедрой грудной хирургии Киевского института усовершенствования врачей (первой подобной кафедрой в СССР). Амосов создал в Киеве очень сильную кардиохирургическкую школу. Под его руководством было защищено 85 кандидатских и 35 докторских диссертацией.

Деятельность Амосова не ограничивалась медициной и преподаванием. Он прославился и как писатель: в 1969 году в свет вышла его книга «Мысли и сердце». Амосов писал статьи, опубликовал воспоминания, пробовал свои силы в фантастике. В 1974 году его приняли в Союз писателей СССР. Кроме того, он избирался депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом СССР. В 1973 году Амосов был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1983 году на базе клиники Амосова был развёрнут Институт сердечно-сосудистой хирургии, Николай Михайлович стал его первым директором. Но здоровье Амосова сильно пошатнулось. Всю жизнь лечивший чужие сердца доктор теперь сам нуждался в помощи. В 1986 году его коллега из Каунаса провёл операцию, вшив Амосову кардиостимулятор.

Николай Михайлович искренне считал, что человек живёт, пока он в движении. Многие годы он ежедневно занимался физическими упражнениями, бегал, разработал собственную методику по ведению здорового образа жизни. Правда, бешеный ритм жизни, многочасовые изнурительные операции, руководство большим учреждением и в придачу многолетнее курение не способствовали его здоровью. В 1988 году Амосов оставил директорский пост, а в 1992 году прекратил оперировать. На закате жизни он говорил: «Хирургия была моим страданием и счастьем».

В 1995 году Николай Михайлович перенёс вторую операцию на сердце. Несмотря на надвигающуюся немощь, Амосов продолжал активно заниматься физкультурой, как будто бы проверяя на себе пределы компенсаторных возможностей человеческого организма. За 2 года до смерти академик завёл свой сайт. В последние годы жизни Амосов переживал из-за изменений, которые происходили в стране. Он, никогда не думавший о деньгах и сурово отвергавший все попытки пациентов поднести подарки, не мог представить, что настанет момент, когда все операции в основанном им центре станут платными.

Николая Михайловича Амосова не стало 12 декабря 2002 года в возрасте 89 лет. Похоронен он на Байковом кладбище Киева.

Имя Амосова продолжает пользоваться известностью и уважением в научно-медицинском мире, особенно на просторах бывшего СССР. В честь него названа улица в Киеве и в крымском посёлке Старый Крым, куда академик часто ездил и лечил местных жителей. В Старом Крыму также установлен бюст Амосова.

Обложка: Николай Амосов. Источник: https://psy-files.ru/