Салтыков-Щедрин Михаил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) – русский писатель-реалист, публицист, редактор, государственный служащий и общественный деятель. Один из знаменитых сатириков XIX столетия.

Детство и юность Михаила Салтыкова-Щедрина

Михаил Евграфович Салтыков (такова настоящая фамилия писателя) появился на свет 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Он происходил из потомственного дворянского рода и был шестым ребёнком в семье Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны Забелиной. Всего в семье Салтыковых родилось девять детей.

Детство Михаила прошло в имении родителей, а потому начальное образование мальчик получил дома. Сначала его учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, затем с Михаилом занимались сестра, местный священник, гувернантка и студент духовной академии. Когда Мише исполнилось 10 лет, он отправился учиться в Московский дворянский институт, где проявил себя как один из лучших учеников. Два года спустя, в 1838 году, его приняли в Царскосельский лицей, где он обучался за государственный счёт.

Лицейская юность Михаила Салтыкова раскрыла в нём способности к литературному творчеству. В годы учёбы он писал стихи, которые, впрочем, нельзя считать особо удачными. Впоследствии писатель не любил вспоминать о своих ранних литературных опытах: он быстро понял, что поэтическим даром не обладает, и сосредоточился на прозе. Впрочем, за юношеские стихи он успел пострадать: лицейское начальство сочло их «неблагонамеренными», и по окончании обучения присвоило ему чин коллежского секретаря вместо обычного для выпускников лицея чина титулярного советника – т.е., на ступень ниже.

Жизнь Михаила Салтыкова-Щедрина

Михаил Евграфович Салтыков окончил Царскосельский лицей в 1844 году. Год спустя его приняли на службу в канцелярию военного министра, где в 1847 году он получил штатное место помощника секретаря. Служба мало увлекала молодого человека. Уже тогда он всерьёз увлёкся литературной деятельностью: много читал, публиковал первые заметки и повести в литературных журналах. В 1845 году Михаил Салтыков стал постоянным участником еженедельных собраний в доме своего лицейского товарища, социалиста и революционера Михаила Петрашевского.

Одна из первых повестей Михаила Салтыкова – «Запутанное дело» – навлекла на себя гнев властей, и в 1848 году «за вольнодумство» он был выслан из столицы в Вятку (ныне Киров). Там писатель провёл семь лет на службе в губернской администрации: сначала на должности старшего чиновника по особым поручениям при губернаторе, затем заведующим губернаторской канцелярией и, наконец, советником губернского правления. Литературную деятельность Салтыкову вести запретили, однако он занимался переводами, много читал и даже обучал дочерей вятского вице-губернатора А.П. Болтина – составил для них «Краткую историю России».

За годы ссылки Михаил Салтыков глубоко изучил провинциальную жизнь, увидел самые мрачные её черты – многочисленные злоупотребления чиновников, необразованность, жестокость и бесправие населения. Абсурдность и беспросветная бессмысленность этой жизни нашли отражение во многих сатирических произведениях писателя.

Салтыков несколько раз обращался к императору с просьбами о помиловании, однако получал отказ. Лишь в 1855 году, после смерти Николая I, опальному чиновнику удалось покинуть Вятскую губернию. В 1856 году он поступил на службу в Министерство внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям. Перед Салтыковым поставили задачу контролировать работу Тверского и Владимирского губернских комитетов по набору ополчения, созванного в связи с Крымской войной. На этой должности Михаил Евграфович столкнулся с масштабными злоупотреблениями местных властей. В том же 1856 году Михаил Салтыков вернулся к литературной деятельности и начал публиковаться в различных петербургских журналах под псевдонимом «Николай Щедрин». Впоследствии этот псевдоним стал неразделимым с его настоящей фамилией.

Старания Салтыкова-Щедрина как чиновника не остались незамеченными, и в 1858 году он стал вице-губернатором в Рязани, а ещё два года спустя – в Твери. Его едкие памфлеты, в которых многие государственные деятели узнавали себя, и слишком прямой характер часто приводили к служебным конфликтам. В 1862 году Салтыков-Щедрин вышел в отставку, чтобы заняться литературной и редакторской деятельностью. В 1863 году он перебрался в Санкт-Петербург и начал работать в редколлегии журнала «Современник». Впрочем, его деловые качества оказались востребованными, и год спустя он вернулся на государственную службу – в должности управляющего казённой палатой сначала в Пензе, затем в Туле и в Рязани.

В 1868 году Салтыков-Щедрин вновь оставил службу и перешёл в редколлегию «Отечественных записок». На этом поприще он трудился вплоть до закрытия журнала в 1884 году. Запрет «Отечественных записок» стал серьёзным ударом для пожилого писателя, но он продолжал работать до самой своей смерти, в последние годы жизни публикуясь в журнале «Вестник Европы».

Творчество Михаила Салтыкова-Щедрина

Литературное творчество Михаила Салтыкова-Щедрина достигло своего расцвета после того, как автор вернулся из вятской ссылки. В 1856–1857 гг. он пишет «Губернские очерки» – цикл, публиковавшийся в журнале «Русский вестник». В них сатира на злоупотребления чиновников и беззаконие провинциальной жизни сменялась грустными лирическими отступлениями, что заставляло современников возводить литературную манеру Салтыкова-Щедрина к традициям Гоголя.

С конца 1850-х гг. Михаил Евграфович много писал для различных журналов: его публикации выходили в «Русском вестнике», «Атенее», «Библиотеке для чтения», «Московском вестнике», «Московских ведомостях» и журнале «Время», но чаще всего статьи, рассказы и небольшие сцены Салтыкова-Щедрина появлялись на страницах «Современника».

С конца 1860-х гг. литературная и редакторская деятельность Салтыкова-Щедрина была связана с журналом «Отечественные записки», которым с 1868 года руководил Н.А. Некрасов. С этого времени и до закрытия журнала писатель публиковал в нём все свои произведения, интенсивно работал как редактор, наставник для молодых литераторов, а после смерти Некрасова в 1878 году взял на себя управление изданием. В «Отечественных записках» увидели свет такие произведения Салтыкова-Щедрина как «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлёвы» и многие другие.

В 1880-е гг. Салтыков-Щедрин всё чаще обращался к фантастическим, сказочным сюжетам. В эти годы он создал свои знаменитые сатирические сказки, в том числе «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист». Эти и многие другие сказки, включая и более ранние («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), вошли в цикл «Сказки для детей изрядного возраста».

В произведениях Михаила Салтыкова-Щедрина исследователи чаще всего отмечают именно сатирическую составляющую. Писатель едко высмеивал пороки общественной жизни – как современной ему, так и прошлой: к идеализации российской истории он, как можно судить по «Истории одного города», отнюдь не был склонен. В этой сатирической хронике Салтыков-Щедрин пародировал стилистику летописей, официальных «историй» и документов, доводя описание жизни вымышленного города Глупова до абсурда и фантасмагории. За политической сатирой, впрочем, скрывались и более глубокие социальные наблюдения писателя, его размышления над самим ходом русской истории, над важнейшими чертами национального характера.

Гораздо дальше от гротескной сатиры отстоит роман «Господа Головлёвы», сложившийся из рассказов, первоначально выходивших в журнале «Отечественные записки», а затем переработанных автором и выпущенных в виде отдельного крупного произведения. В этом романе, написанном в жанре семейной хроники, Салтыков-Щедрин изобразил жизнь провинциальных помещиков, чьё нравственное вырождение и гибель показаны с невероятной психологической точностью и настоящим трагизмом.

Имя главного героя романа, «Иудушки» Порфирия Головлёва, стало нарицательным для всякого рода предателей и лицемеров, однако и он изображён не в плоско-сатирическом измерении: финал романа наделяет его фигуру глубиной, отыскивает даже в этом негодяе частичку человечности. «Господа Головлёвы» считаются одной из вершин русского реалистического романа второй половины XIX столетия. Некоторые литературоведы видят в образе Иудушки предтечу модернистских исканий начала XX века.

Семья и личная жизнь Михаила Салтыкова-Щедрина

Со своей будущей супругой Михаил Салтыков познакомился в 1851 году в Вятке. Его избранницей стала дочь вице-губернатора Елизавета Аполлоновна Болтина, красивая и образованная девушка. Поженились они не сразу: Елизавета была младше Михаила на 13 лет, и её отец медлил с согласием на брак. Обвенчались молодые люди лишь в 1856 году в Москве. Семья Салтыкова-Щедрина, а в особенности его мать, не одобряли этот брак, и свадьбу из всех членов семьи посетил лишь один младший брат Михаила Евграфовича.

Салтыков-Щедрин был очень привязан к жене, она же не разделяла устремления мужа. Ей нравились пышные балы и богатая светская жизнь, а сочинения супруга она скептически именовала «глупостями». Пара долго оставалась бездетной, и это также омрачало жизнь супругов. Писатель стал отцом лишь в 46-летнем возрасте: первенцем стал сын Константин, родившийся в 1872 году, а ещё год спустя на свет появилась дочь Елизавета. Жена Салтыкова-Щедрина пережила его более чем на 20 лет и скончалась в 1910 году.

Смерть и похороны Михаила Салтыкова-Щедрина

В последние годы жизни Михаил Евграфович тяжело болел, страдая от судорожных приступов. Он скончался 28 апреля (10 мая) 1889 года: смерть наступила от нарушения мозгового кровообращения. Согласно последней воле самого писателя, похоронили его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой И.С. Тургенева. В 1936 году прах Салтыкова-Щедрина перенесли на Литераторские мостки – в музей-некрополь, где покоятся многие знаменитые деятели культуры, искусства, общественные деятели.

Библиография произведений Михаила Салтыкова-Щедрина

Романы:

История одного города (1869–1870)

Убежище Монрепо (1878–1879)

Господа Головлёвы (1875–1880)

Современная идиллия (1877–1883)

Пошехонская старина (1887–1889)

Сказки:

Годовщина (1869)

Дикий помещик (1869)

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил (1869)

«Пропала совесть» (1869)

Игрушечного дела людишки (1880)

Бедный волк (1883)

Премудрый пескарь (1883)

Самоотверженный заяц (1883)

Сказка о ретивом начальнике (1883)

Вяленая вобла (1884)

Добродетели и Пороки (1884)

Карась-идеалист (1884)

Медведь на воеводстве (1884)

Обманщик-газетчик и легковерный читатель (1884)

Орёл-меценат (1884)

Чижиково горе (1884)

Баран-непомнящий (1885)

Верный Трезор (1885)

Дурак (1885)

Здравомысленный заяц (1885)

Кисель (1885)

Коняга (1885)

Либерал (1885)

Недреманное око (1885)

Соседи (1885)

Богатырь (1886)

Ворон-челобитчик (1886)

Праздный разговор (1886)

Приключение с Крамольниковым (1886)

Христова ночь (1886)

Рождественская сказка (1886)

Деревенский пожар (1886)

Путём-дорогою (1886)

Повести, пьесы и рассказы:

Противоречия (1847)

Смерть Пазухина (1857)

Тени (1862–1865)

Запутанное дело (1848)

Невинные рассказы (цикл, 1863)

Брусин (1890)

Благонамеренные речи (1872–1876)

Чужую беду – руками разведу (1877)

Добрая душа (1869)

Испорченные дети (1869)

Пошехонские рассказы (цикл, 1883–1884)

Очерки:

Губернские очерки (1856–1857)

Сатиры в прозе (1863)

Помпадуры и помпадурши (1863–1874)

Господа ташкентцы (1873)

Господа Молчалины (1878)

Дневник провинциала в Петербурге (1872)

За рубежом (1880–1881)

Письма к тётеньке (1881–1882)