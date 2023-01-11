Шагал Марк Марк Захарович Шагал (1887–1985) – один из самых значимых художников-авангардистов XX столетия, автор живописных, графических, витражных работ, а также литературных произведений и мемуаров.

Марк Захарович Шагал (1887–1985) – один из самых значимых художников-авангардистов XX столетия, автор живописных, графических, витражных работ, а также литературных произведений и мемуаров.

Детство и юность Марка Шагала

Марк Захарович (Мовша Хацкелевич) Шагал появился на свет 24 июня (6 июля) 1887 года в небольшом еврейском местечке Лиозно неподалёку от Витебска. Он был старшим из восьмерых детей в семье Хацкеля Мордуховича Шагала и его жены Фейги-Иты Менделевны Черниной. Отец будущего художника работал в лавке торговца рыбой и, по воспоминаниям Шагала, добывал свой хлеб, перетаскивая огромные бочки, а от одежды его всегда пахло селёдочным рассолом.

С 1890 года семья жила в Витебске, где и прошло детство Шагала. Учился он в еврейской религиозной школе-хедере, а после неё – в 1-м Витебском четырёхклассном училище. Быт и традиции еврейской местечковой жизни, впечатления детства и ранней юности Шагал воплощал в живописных сюжетах до конца жизни. Мальчик рано понял, что хочет стать художником, но занятия живописью были не по нраву его родителям и родственникам: отец предпочёл бы, чтобы сын выбрал более надёжную в плане доходов профессию, а некоторые религиозные дядюшки и тётушки даже боялись, что он напишет их портрет, считая это грехом.

Первые уроки рисования юноша брал у Иегуды (Юделя) Пэна, известного еврейского художника из Витебска. Уже тогда стало ясно, что живописная манера Шагала совершенно не похожа на академическую. В 1907 году, после года занятий, Шагал отправился в столицу. В Санкт-Петербурге он два года посещал школу Н.К. Рериха, а после стал учеником Л.С. Бакста.

Постепенно живопись Шагала стала привлекать внимание публики. В 1911 году он получил стипендию от депутата Государственной думы и видного деятеля еврейского движения Максима Винавера, и на эти деньги отправился учиться в Париж. Впоследствии Шагал с огромной теплотой и признательностью вспоминал мецената и утверждал, что именно Винавер сделал его художником.

Биография и творчество Марка Шагала

Продолжая обучение живописи во Франции, Шагал присоединился к обществу парижских авангардистов – не только художников, но и литераторов. Он познакомился с Робером Делоне, Максом Жакобом, Гийомом Аполлинером, подружился с Блезом Сандраром и поселился в легендарном «Улье» – артистическом доме-коммуне, где жили многие представители Парижской живописной школы. Молодой художник посещал занятия в академиях, музеи, выставки. Живя во Франции, Мовша Шагал взял себе имя Марк, под которым и стал известен всему миру.

Уже в 1912 году Шагал принял участие в Осеннем Парижском салоне – одной из наиболее престижных художественных выставок. В 1913 году прошла его первая персональная выставка, а в сентябре того же года работы Шагала экспонировались в Первом Немецком Осеннем салоне в Берлине.

После берлинской выставки Шагал отправился в Витебск, чтобы повидаться с семьёй и возлюбленной. Он собирался вскоре вернуться в Европу, но началась Первая мировая война. С 1915 по 1917 гг. художник жил в Санкт-Петербурге, а затем вернулся в Витебск. На родине Шагалу пришлось встретить не только войну, но и революцию, после которой он стал работать уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. В 1919 году Шагал открыл в Витебске художественное училище, где преподавали многие знаменитые художники-авангардисты.

В 1920 году Марк Шагал переехал в Москву, где работал оформителем в Московском Еврейском камерном театре и учил беспризорников рисовать. За годы жизни в России были написаны многие знаменитые работы Марка Захаровича («Над городом», «Портрет Беллы в белом воротничке», «Молящийся еврей») и живописные циклы («Любовники»).

Впрочем, новая Советская Россия так и не стала художнику близка, и он мечтал вернуться в Европу. В 1922 году Шагал вместе с женой и дочерью отправился в Литву, где проходила его персональная выставка, а оттуда – в Германию. Впоследствии, в 1923 году, он перебрался в Париж. Лишь 14 лет спустя, в 1937 году, Шагал получил французское гражданство.

После начала Второй мировой войны жизнь в оккупированной Франции быстро стала смертельно опасной для художника-еврея. В 1941 году, благодаря руководству Музея современного искусства и американскому консулу, Шагалу удалось выбраться в США и поселиться в Нью-Йорке. Годы жизни в Америке оказались омрачены не только войной, но и смертью самого близкого для художника человека – его жены Беллы. В 1947 году Марк Шагал вернулся во Францию.

К 1960–1970-м гг. слава живописца стала всемирной. Картины Шагала стоили невероятных денег, и коллекционеры охотились даже за бессознательными набросками, которые он оставлял на салфетках в ресторанах. В это время художник занимался в основном монументальными работами – мозаиками, фресками, витражами для храмов и синагог, принимал заказы от правительств многих стран. Так, по приглашению государства Израиль Шагал выполнил мозаики и шпалеры для здания правительства, а по заказу президента Франции расписал плафон знаменитой парижской Гранд-опера. Продолжал Шагал работать и в США: в 1966 году в Нью-Йорке он украсил двумя панно здание Метрополитен-опера, а в 1972 году создал мозаику для чикагского Национального банка.

Тогда же, в 1960–1970-е гг., Шагал много работал как гравёр, иллюстрируя не только собственные книги (стихотворения и автобиографию), но и шедевры мировой литературы. Искусство гравюры и литографии художник освоил ещё до Второй мировой войны и оставил после себя множество офортов, в том числе иллюстрации к «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя, «Дафнису и Хлое» Лонга, «Буре» Уильяма Шекспира, «Одиссее» Гомера и многим другим литературным произведениям, а также работы на библейскую тематику.

В 1966 году Марк Шагал поселился в коммуне Сен-Поль-де-Ванс на юго-востоке Франции, где для него построили дом с мастерской.

В 1973 году власти СССР организовали визит художника в Москву и Ленинград, а также его персональную выставку в Третьяковской галерее. Во время этого визита Марк Шагал передал Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств имени Пушкина несколько работ.

В 1977–1978 гг. Франция широко отмечала 90-летний юбилей Марка Шагала. В честь этого события была открыта персональная выставка художника в Лувре. Для художественной жизни Франции это стало беспрецедентным событием: прижизненные выставки в Лувре проводятся исключительно редко.

Семья и личная жизнь Марка Шагала

Единственной настоящей любовью всей жизни стала для Шагала его первая супруга, Белла (Бася-Рейза) Самойловна Розенфельд (1895–1944), писательница и переводчица. Брак был заключён в 1915 году после шести лет знакомства. Через год после свадьбы родилась дочь Ида (1916–1994), которая стала первым биографом отца и его помощницей, нередко спасавшей художника от депрессии.

Белла Шагал умерла в 1944 году в Америке от сепсиса, вызванного инфекционным заболеванием. Художник посвятил жене многие работы («Над городом», «Прогулка», «Двойной портрет», «Свадебные свечи» и др.). Вскоре после смерти Беллы у Шагала завязался роман с англичанкой Вирджинией Хаггард, которая была моложе художника почти на 30 лет. Она родила ему сына, однако ушла от Шагала семь лет спустя.

Второй официальный брак Марка Шагала был зарегистрирован в 1952 году с Валентиной Григорьевной Бродской (1905–1993), владелицей магазина женской одежды и шляп в Лондоне. Этот брак, ровный и спокойный, продлился до смерти художника, но до конца дней он считал своей музой первую жену и придавал черты Беллы всем женским персонажам.

Смерть и похороны Марка Шагала

Марк Шагал скончался 28 марта 1985 года в возрасте 97 лет у себя дома в Сен-Поль-де-Вансе, работая до последнего дня жизни. Со смертью Шагала связана легенда: якобы когда-то цыганка нагадала художнику, что он умрёт в полете.

Предсказание гадалки отчасти сбылось: сердце Шагала внезапно остановилось, когда он поднимался в лифте с первого на второй этаж собственного особняка. Похороны Марка Шагала прошли на маленьком местном кладбище в Сен-Поль-де-Вансе.

Значение творчества Марка Шагала

Выходец из крохотного еврейского местечка, ставший свидетелем мировых войн и революций, живший в нескольких столицах и на двух континентах, Шагал в своём творчестве охватил весь неумолимо сложный XX век, отразил его культурные, философские и эстетические искания. Стиль картин Шагала невозможно отнести к какому-то определённому течению. Сам художник говорил, что ему равно чужды импрессионизм и кубизм, и не примыкал к какой-либо живописной школе.

Направление творчества Шагала – это постимпрессионизм в широком его понимании, причём многие художественные приёмы живописца непосредственно связаны с еврейской культурной традицией, религиозными и фольклорными образами, с национальным самосознанием художника. Творчество Марка Шагала было отмечено многими наградами и премиями, в том числе премией Эразма (1960), премией Вольфа (1981) и высшей французской государственной наградой – Большим крестом ордена Почётного легиона (1977).

Известные работы Марка Шагала

Исчерпывающего каталога всех произведений Шагала не существует до сих пор. Перечислим наиболее известные полотна художника.

Старуха с клубком (1906)

Девочка на софе (Марьяся) (1907)

Вид из окна. Витебск (1908)

Грустный праздник (Похороны в деревне) (1908)

Маленькая гостиная (1908)

Окно. Витебск (1908)

Покойник (1908)

Сидящая обнажённая рыжая женщина (1908)

Дом в местечке Лиозно (1908)

Арлекин (1909)

Белла в черных перчатках (1909)

Женщина с книгой (Портрет сестры) (1909)

Обрезание (1909)

Посвящение Гоголю (1909)

Пара, или Святое семейство (1909)

Русская свадьба (1909)

Автопортрет с кистями (1909–1910)

Женщина с букетом (1910)

Летний дом. Задний двор (1910)

Мастерская (1910)

Натюрморт с лампой (1910)

Натюрморт с вазой цветов (1910)

Обнажённая с веером (1910)

Продавщица хлеба (1910)

Рождение (1910)

Суббота (1910)

Портрет сестры (1910)

Натурщица (1910)

Мясник (1910)

Деревня (1911)

Обнажённая в цветах (1911)

Дождь. Этюд (1911)

Каин и Авель (1911)

Лавка (1911)

Натюрморт (1911)

Наш зал (1911)

Невеста с веером (1911)

Обнажённая с блузкой (1911)

Портрет сестры художника (1911)

Полулежащая обнажённая (1911)

Поэт с птицами (1911)

Рождение ребёнка (1911)

Русская деревня под луной (1911)

Снег. Зима в Витебске (1911)

Я и моя деревня (1911)

Адам и Ева (1912)

Голгофа (1912)

Еврейская свадьба (1912)

Зима (1912)

К моей невесте (1912)

Ложка молока (1912)

Мазин, поэт (1912)

Натюрморт (1912)

Понюшка табака (1912)

Посвящение Аполлинеру. Адам и Ева (1912)

Поэт, или половина четвёртого (1912)

Продавец скота (1912)

Пьяница (1912)

Рождение (1912)

России, ослам и другим (1912)

Святой кучер фиакра (1912)

Солдат пьёт чай (1912)

Солдаты (1912)

Автопортрет с семью пальцами (1913)

Беременность. Россия (1913)

Горящий дом (1913)

Еврей за молитвой (1913)

Материнство (1913)

Метельщик (1913)

Обнажённый (1913)

Обручённые и Эйфелева башня (1913)

Париж через окно (1913)

Скрипач (1913)

Автопортрет с мольбертом (1914)

Автопортрет (1914)

Аптека в Витебске (1914)

Газета «Смоленский вестник» (1914)

Давид в профиль (1914)

Давид (1914)

Зелёный еврей (1914)

Лиза с мандолиной (1914)

Любовники (1914)

Мать у печи (1914)

Молящийся еврей. Раввин Витебска (1914)

Мужчина с кошкой и женщина с ребёнком (1914)

Над Витебском. Окрестности города (1914)

Парикмахерская. Дядя Зусман (1914)

Портрет брата Давида с мандолиной (1914)

Портрет сестры Марьяси (1914)

Праздник или Раввин с лимоном (1914)

Продавец газет (1914)

Раненый солдат (1914)

Синие любовники (1914)

Скрипач II (1914)

Солдат, отдающий честь (1914)

Часы (1914)

Воспоминание (1914)

Белла за столом (1915)

Война (1915)

Группа людей. Мужчина и женщина с ребёнком (1915)

Зелёные любовники (1915)

Красный еврей (1915)

Окно на даче (1915)

Поэт, лежащий на земле (1915)

Розовые любовники (1915)

Старик и старуха (1915)

Юбилей (1915)

Белла и Ида у окна (1916)

Визит к бабушке и дедушке (1916)

Клубника. Белла и Ида за столом (1916)

Купание ребёнка (1916)

Ландыши (1916)

Праздник Кущей, или Суккот (1916)

Автопортрет с палитрой (1917)

Белла в белом воротничке (1917)

Возлюбленные в сером (1917)

Дача (1917)

Коровник (1917)

Окно в сад (1917)

Вид на Витебск с горы (1917)

Ворота кладбища (1917)

Жизнь крестьянина. Конюх с кнутом (1917)

Композиция с козлом (1917)

Красные ворота (1917)

Любители зелёного (1917)

Пурим (1917)

Серые дома. Витебск (1917)

Синий дом (1917)

Художник на Луне (1917)

Автопортрет с музой (Сон) (1918)

Война дворцам (1918)

Двойной портрет с бокалом вина (1918)

Интерьер с цветами (1918)

Над городом (1918)

Прогулка (1918)

Свадьба. Венчание (1918)

Кубистический пейзаж (1918)

Вечные странники (1919)

Музыкант со скрипкой (1919)

Ох, Боже! (1919)

Художник у мольберта. Автопортрет (1919)

Цирк (1919)

Чарли (Чаплин) (1919)

Введение в еврейский театр (1920)

Драма (1920)

Композиция с кругами и козлом (1920)

Литература (Переписчик Торы) (1920)

Любовь к сцене (1920)

Музыкант (1920)

Танец (1920)

Молитва еврея II (1923)

Старики (1923)

Зелёный скрипач (1924)

Окно (1924)

Белла (1925)

Корыто с водой (1925)

Крестьянская жизнь (1925)

Любовники под лилиями (1925)

Белла в Мурийоне (1926)

Скрипач (1926)

Три акробата (1926)

Хризантемы (1926)

Возвращение из синагоги (1927)

Всадница (1927)

Заснеженная церковь (1927)

Лев состарился (1927)

Пионы и сирень (1927)

Сон (1927)

Женщина и розы (1929)

Петух (1929)

Русская деревня (1929)

Акробатка (1930)

Обнажённая над Витебском (1933)

Одиночество (1933)

Ангел с палитрой (1936)

Кубистический пейзаж (1937)

Белое распятие (1938)

Сон в летнюю ночь (1939)

Карнавал. Три свечи (1940)

Сельская мадонна (1942)

Жонглёр (1943)

Коза (1943)

Ночью (1943)

Свадьба (1944)

Слушая петуха (1944)

Душа города (1945)

Мечта (Сновидение) (1945)

Корова с зонтиком (1946)

Букет с лилиями и летящие любовники (1947)

Ноктюрн (Ночная сцена) (1947)

Падший ангел (1947)

Синий скрипач (1947)

Мадонна и сани (1947)

Освежёванный бык (1947)

Автопортрет с часами. Перед распятием (1947)

Древо жизни (1948)

Влюблённые у моста (1948)

Зелёный пейзаж (1949)

Часы с голубым крылом (1949)

Рождество (1950)

Синий цирк (1950)

Ванс. Ночь (1953)

Набережная Берси (1953)

Моисей обрушивает воду на египетскую армию (1954)

Мосты над Сеной (1954)

Сен-Жермен-де-Пре (1954)

Для Вавы (1955)

Большой цирк (1956)

Новобрачные и скрипач (1956)

Радость в деревне (1957)

Цирк. Концерт (1957)

Цирк. Наездница на красном коне (1957)

Большое солнце (1958)

Невеста с синим лицом (1960)

Песнь песней III (1960)

Танец (1960)

Весна на лугу (1961)

Винный урожай (1961)

Залив Ангелов (1962)

Давид и Вирсавия (1963)

Музыка (1963)

Танец II (1963)

Царь Давид (1963)

Цирк (1963)

Корзина фруктов и ананас (1964)

Пара и рыба (1964)

Авраам и три ангела (1966)

Два зелёных профиля в цирке (1966)

Начала музыки (1966)

Портрет Вавы (1966)

Война (1966)

Исход (1966)

Сон Иакова (1966)

Битва цветов (1967)

Русалка и сосна (1967)

Автопортрет (1968)

Артисты (Игроки) (1968)

Большой цирк (1968)

Париж (1968)

Цирк в городке (1969)

Арена цирка (1971)

Семья (1971)

Волшебная флейта (1972)

Любовники с цветами (1972)

Перед картиной с распятием (1972)

Прогулка (1973)

Лестница Иакова (1973)

Акробат (1975)

Большой серый цирк (1975)

Зелёный Христос (1975)

Отдых (1975)

Падение Икара (1975)

Клоун и скрипач (1976)

Мечта (1976)

Пара с корзиной фруктов (1976)

Художник (1976)

Миф об Орфее (1977)

Невеста с букетом (1977)

Св. Иоанн (1978)

Св. Марк и св. Матфей (1978)

Художник и его невеста (1980)

Автопортрет с букетом (1981)

Художник над Витебском (1982)

Букет цветов (1982)

Новобрачные на фоне Эйфелевой башни (1982–1983)

Пара на красном фоне (1983)

Обложка: https://edition.cnn.com