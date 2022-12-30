Бакст Лев Лев Бакст: путь к всемирной славе

Наверное, это одна из самых удивительных биографий отечественной истории искусств. Судьба вознесла его на Олимп мировой художественной мысли, и сделала первым русским модельером, известным всему цивилизованному миру...

Настоящее имя мастера – Лейб-Хаим Израилевич Розенберг. Он появился на свет 26 января (по новому стилю – 8 февраля) 1868 года в городе Гродно (теперь это белорусский областной центр, а в ту пору он входил в Литовское генерал-губернаторство). Семья его была очень верующей, блюдущей иудейские традиции. Розенберги были потомственными предпринимателями – дед художника заработал капитал на поставках сукна, а отец занимался игрой на бирже. Тем удивительнее, как в такой семье появился человек, избравший своей жизненной дорогой творчество.

Со временем Розенберги переехали в Санкт-Петербург. В богатой и со вкусом обставленной квартире его деда, расположенной в самом центре города, мальчик впервые познакомился с творческой стороной жизни. Знакомый семьи, знаменитый скульптор своего времени Марк Антокольский, как-то увидел его рисунки и посоветовал учиться живописи. Повезло Лейбу-Хайму и с учителем 6-й Санкт-Петербургской гимназии Андреем Лосевым. В 1883 году он получил первую, хоть и небольшую славу, победив в конкурсе на лучший портрет поэта Жуковского. Не доучившись в гимназии, в том же году юноша поступил в Императорскую Академию художеств. Один за другим он прошёл все курсы, проявив выдающиеся способности. К сожалению, ему так и не удалось закончить Академию – комиссии не понравилась его экспрессивная работа «Оплакивание Христа», представленная на Серебряную медаль, и его твёрдо вознамерились изгнать из учебного заведения. Лишь благодаря заступничеству Валентина Серова и ещё нескольких педагогов Розенберг был исключён из-за плохого зрения, а не за преступление против веры, которое в те годы могло повлечь за собой наказание.

С 1888 года молодой человек стал свободным художником, зарабатывая попервости на иллюстрации книг и журналов. Жил он в ту пору на Вознесенском проспекте столицы, в одной квартире с братом и двумя сёстрами. В 1889 году состоялась первая персональная выставка, на которой автор выступал перед публикой уже под своим новым творческим псевдонимом. Так родился Лев Бакст – имя, под которым мастер станет мировой художественной знаменитостью. Существуют разночтения о происхождении псевдонима, но все сходятся в том, что это укороченная фамилия одного из родственников художника – дескать, то ли дед, то ли дядя, то ли мать или бабушка носили фамилию Бакстер.

В 1890-е годы Бакст уже активно выставлялся. Не сумев дойти до пансионерского этапа учёбы в Академии художеств, он на свои средства поехал в Европу. С 1893 года он жил на два города – Париж и Санкт-Петербург. Ему посчастливилось получить во Франции хороший заказ, что позволило ему продолжить обучение у выдающихся мастеров своего времени – Жана-Леона Жерома, Рудольфа Жулиана, Альберта Эдельфельта. В середине десятилетия он примкнул к новаторскому творческому объединению «Мир искусства», формировавшегося вокруг Александра Бенуа и Сергея Дягилева. Позднее был основан одноимённый журнал, в оформлении которого принял участие Бакст.

Самый конец XIX века – время увлечения Бакста станковой живописью. Он стал модным портретистом, запечатлевшим на холсте немало своих выдающихся современников – хорошо известны его эскизные портреты Андрея Белого, Сергея Дягилева, Зинаиды Гиппииус, Александра Бенуа.

Художник стал вхож и в высший свет. Он преподавал рисование детям великого князя Владимира Александровича – младшего брата Александра III, в ту пору командовавшего Санкт-Петербургским военным округом. Заказы на картины он получал от самых высокопоставленных людей, в том числе от самого императора Николая II. Одна за другой в России и Европе проходили выставки, неизменно вызывавшие интерес у публики.

К началу ХХ века Бакст уже был признанным мастером в самых разных сферах искусства – книжной и журнальной графике, станковой живописи, театральной декорации. Интересно, что в 1903 году, вступая в брак с дочерью Павла Третьякова, официально сменил свою фамилию с Розенберга на Бакста, окончательно слившись со своим псевдонимом. Однако семейная жизнь не задалась – супруги то сходились, то расходились, и в итоге брак распался.

С 1906 года Бакст заведовал художественной школой-студией Елизаветы Званцевой в Петербурге. Среди его учеников в то время был Марк Шагал, впоследствии выдающийся авангардист.

В 1910 году Бакст переезжает в Париж, где начинается самый известный публике период его творчества. Известный благодаря знаменитым «Русским сезонам» Сергея Дягилева в Париже. Бакст произвёл настоящую революцию в театральном оформительском искусстве. Успех дягилевских балетных постановок был бы положительно невозможен без творческого видения Льва Самойловича! В историю театрального искусства вошли исполненные им декорации для самых известных спектаклей Дягилева – «Клеопатра», «Шахерезада», «Жар-птица», «Нарцисс», «Карнавал» и так далее.

азвив свои идеи, Бакст занялся в те же годы и модельерным искусством. Он принадлежал к тем редким деятелям в этой сфере, которые не просто следуют модным трендам, но буквально своими руками творят моду, задают её тон. Обращаясь к восточным и античным мотивам, он интерпретировал её на новую почву. С его подачи в Европе модными стали кимоно, тюрбаны и шаровары. У мастера считали за честь одеваться влиятельнейшие особы, вплоть до великих княгинь дома Романовых.

В 1914 году Бакст был удостоен французского ордена Почётного легиона – честь, которой удостаивались немногие художники. К тому времени слава его достигла и Великобритании, где русские театральные труппы с декорациями работы Бакста триумфально выступили на гастролях. Богатейшие олигархи Ротшильды даже заказали у него серию портретов и панно для своего особняка.

Но впереди были нелёгкие годы. Началась Первая мировая война, затем революция свергла императора. Возвращаться в Россию для Бакста уже было невозможно. На это наложился его конфликт с Дягилевым. Тридцать лет дружившие, они в одночасье рассорились, поскольку антрпренёр совершил довольно некрасивый поступок. Не оплатив предыдущих работ Бакста по оформлению его спектаклей, Дягилев ещё и проигнорировал его декорации к новому балету «Волшебная лавка», приняв работу другого художника. Сам Лев Самойлович делал их в течение года, отложив дорогие заказы, и, разумеется, обиделся. Дягилев при этом ещё и облил его грязью через прессу. Тем не менее, спустя несколько лет они ещё посотрудничали при постановке балета Петра Чайковского «Спящая красавица». Увы, но он стал последней крупной работой Бакста.

Художника не стало 27 декабря 1924 года в городе Рюэй-Мальмезон во Франции. Похоронили его на кладбище Батиньоль в Париже.