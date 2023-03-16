Андреев Леонид Удивительную популярность, которую приобрёл писатель Леонид Николаевич Андреев в России начала XX века, можно сравнить разве что со славой современных кинозвёзд и топ-блогеров.

Удивительную популярность, которую приобрёл писатель Николаевич Андреев в России начала XX века, можно сравнить разве что со славой современных кинозвёзд и топ-блогеров. В течение нескольких лет его имя не сходило с уст читающей публики, каждая его новинка буквально сметалась с книжных полок, а споры о его творчестве выходили далеко за рамки литературоведческой дискуссии.

Детство и юность Леонида Андреева

Будущий литератор родился 9 (21) августа 1871 года в Орле в семье землемера Николая Ивановича Андреева (1847–1889) и его супруги, дочери разорившегося польского помещика Анастасии Николаевны Пацковской (1850–1920). После Леонида в семье родились ещё пять детей – три мальчика и две девочки. Детские годы он писателя прошли в родном городе, в доме, построенном родителями вскоре после его рождения. Особо доверительные отношения у Леонида сложились с матерью.

В 1882 году Леонид Андреев поступил в Орловскую классическую гимназию и вскоре увлёкся чтением серьёзной литературы. Среди его любимых авторов той поры – Лев Толстой, Эдуард фон Гартман и Артур Шопенгауэр. Под влиянием работ публициста Н.К. Михайловского в подростке пробудился интерес к народничеству. Весьма рано проявился честолюбивый, гордый и неуравновешенный характер Леонида Андреева: в 15 лет он задумывался о самоубийстве, в 16 лет ложился на шпалы перед несущимся железнодорожным составом, чтобы испытать себя.

Учился гимназист Андреев весьма посредственно и с трудом высиживал уроки в ожидании перемены. В 1889 году после смерти отца большая семья осталась почти без средств к существованию. Жили Андреевы за счёт продажи вещей и предприимчивости Леонида: он рисовал портреты по 10 рублей за работу и писал за вознаграждение сочинения для одноклассников.

По окончании гимназии в 1891 году Леонид Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. Голодная студенческая жизнь в столице вызывала у него хроническую депрессию, спровоцировала попытку самоубийства и стала источником для знаменитых «ницшеанских» рассказов начала века. В 1893 году за неуплату Андреева исключили из университета, но он добился бесплатного обучения в Московском университете, где в 1897 году и получил диплом.

Московские студенческие годы остались памятны Андрееву прежде всего театром, пьянством, безудержным разгулом и страстными влюблённостями. В октябре 1897 года 26-летний Леонид начал юридическую карьеру в качестве помощника присяжного поверенного Московского окружного суда. Вскоре он начал сотрудничать в качестве судебного репортёра и театрального рецензента с газетами «Курьер» и «Московский вестник».

Жизнь Леонида Андреева

Знаковым событием в творческой биографии Леонида Андреева стало появление в 1898 году в печати рассказа «Баргамот и Гераська», от которого идёт отсчёт его настоящей литературной деятельности. Рассказ привлёк внимание Максима Горького, завязалась переписка. Горький ввёл Андреева в писательский круг, научил строгому отношению к работе, содействовал публикации первого сборника рассказов. Острый психологизм, пограничные ситуации, экспрессивный стиль, характерные для рассказов Андреева, способствовали успеху книги. О ней одобрительно отозвались Чехов и Толстой, ею заинтересовалась публика.

Перед Первой русской революцией Андреев открыто симпатизировал эсерам и даже подвергся аресту по подозрению в сборе средств для них. Его произведения 1902–1904 гг. были полны обличительного пафоса против «лицемерной буржуазной морали» и балансировали на грани дозволенного. В сюжетах фигурировали проституция, террор, суицид. Рассказы «В тумане», «Бездна», «Нет прощения», «Красный смех» вызвали настоящий ажиотаж вокруг Андреева и доставили ему славу первого писателя своего времени. Мода на Андреева длилась с 1902 по 1908 гг., она принесла ему баснословные гонорары и одновременно внутреннее опустошение.

События 1905–1907 гг. Андреев воспринял близко к сердцу. Он предоставлял свою квартиру для революционных заседаний, выступал на митингах, вновь подвергался краткосрочным арестам. Его симпатии в это время, не без влияния Горького, склонялись уже к РСДРП. В 1905 году Андреев попробовал себя как драматург. Хотя первая пьеса «К звёздам» попала под запрет цензуры, на путях Мельпомены Андреева сопровождал успех, хотя и несколько меньший, чем в прозе. Его пьесы ставили К.С. Станиславский, Ф.Ф. Комиссаржевский, Е.П. Карпов, В.И. Немирович-Данченко.

Приобретённый материальный достаток позволил Леониду Андрееву в 1908 году построить по оригинальному проекту архитектора А.А. Оля просторную виллу в финской деревеньке Ваммельсуу. Здесь, на северном побережье Финского залива, он щедро принимал гостей, путешествовал в прибрежных шхерах на собственной яхте, занимался живописью, фотографией и спортом, но, прежде всего, писал. Самые заметные его творения в период перед началом Первой мировой войны – «Рассказ о семи повешенных», трагедия «Анатэма», пьеса «Анфиса», памфлет «Смерть Гулливера».

В августе 1914 года произошло разительное политическое перерождение Леонида Андреева. С социал-демократических позиций он перешёл на патриотические, всей душой восприняв лозунг войны до победного конца и яростно обличая германский цезаризм. Военная публицистика Андреева в это время выходила в «Биржевых ведомостях», «Дне», «Русской воле», «Утре России» и других периодических изданиях.

Приветствуя Февральскую революцию, Андреев считал, что она поможет России победе над «ненавистным немцем», а в большевиках, Ленине и Октябрьской революции, напротив, видел крах страны. В 1918 году с провозглашением независимости Финляндии писатель, не покидая собственной дачи, оказался в эмиграции. В статье «S.O.S.» Андреев призывал народы Европы к крестовому походу против большевиков. Летом 1919 года он пытался сотрудничать с обосновавшимся в эстонском Таллине антибольшевистским Северо-Западным правительством, затем совершил турне по США, объясняя слушателям «подлинную сущность большевизма». С этой же целью писатель намеревался посетить Англию, но внезапная смерть поставила на всех политических и прочих замыслах точку.

Творчество Леонида Андреева

Леониду Андрееву принадлежит особое место в русской литературе. В начале XX века яркий писательский талант, эстетика смерти и небытия, политический радикализм привлекли к его творчеству колоссальный интерес. Впоследствии, когда шумиха схлынула, въедливые критики нашли у писателя массу недостатков – нехватку культуры, недостаток юмора, символистскую эклектику. Однако во времена славы Андреева наделяли эпитетами «главного таланта», «наследника Льва Толстого» и т.д.

Для рассказов и пьес Леонида Андреева характерны две основные манеры подачи. Первая – реалистическая, в которой автор излагает какую-либо трагическую историю, и где чувствуется традиция русской классики с её сочувствием к «лишнему человеку», и вторая – символистская, в которой он поднимает злободневные философские темы, переданные в модернистском ключе. Андреевские герои, сродни отверженным людям Ф.М. Достоевского, попав в ужасные обстоятельства, совершают низменные поступки или ищут бога. Так, в рассказе «Бездна» любовная идиллия разрушена групповым изнасилованием; «В тумане» заразившийся венерической болезнью студент убивает «виноватую» проститутку; в «Воре» трижды судимый рецидивист представлен в виде тоскующей души, затерянной в мире; в «Тьме» скрывающийся террорист спорит с обитательницей публичного дома о чистоте души.

В своих пьесах и рассказах Андреев все время поднимал вечные вопросы: в «Красном смехе» – о безумии войны, поглощающей мир, в «Губернаторе» – о душевных терзаниях невольного убийцы-начальника, в «Иуде Искариоте» – о предательстве, свободе воли и необходимости и т.д. Загадка Леонида Андреева, обладателя мятежного духа, «ниспровергателя основ» и при этом верующего человека, до сих пор волнует его почитателей.

Семья и личная жизнь Леонида Андреева

Леонид Андреев обладал яркой внешностью и страстным темпераментом, а потому никогда не был обделён женским вниманием. Он пережил несколько драматических романов, пока не встретил свою первую жену Александру Михайловну Велигорскую (1881–1906), внучатую племянницу поэта Т.Г. Шевченко. Свадьба состоялась в Москве 10 февраля 1902 года. Писатель был счастлив в браке, и смерть супруги в послеродовой горячке в 1906 году воспринял крайне тяжело.

Второй женой Леонида Андреева стала Матильда Ильинична Денисевич (1883–1948). Они венчались в Ялте в апреле 1908 года. Коллеги-писатели шутили, что Андреев «завёл жену как дополнение к даче», но Анна (это имя женщина приняла после замужества) оказалась незаменимой поддержкой мужу, даже несмотря на натянутые отношения с его роднёй и детьми от первого брака.

Всего у Леонида Андреева родилось пятеро детей: два сына от первой жены, два сына и дочь – от второй. Старший сын Вадим (1902–1976) стал поэтом и жил в эмиграции. Второй сын Даниил (1906–1959) – известный мистик, автор «Розы мира». Третий сын Савва (1909–1970) посвятил себя балету, самый младший, Валентин (1912–1988), названный в честь художника В.А. Серова, занимался хореографией, писательством и переводами. Единственная дочь Вера (1910–1986) тоже пробовала свои силы в литературе.

Смерть и похороны Леонида Андреева

Смерть настигла Леонида Андреева внезапно, без всяких предостережений. В начале сентября 1919 года после бомбёжки Ваммельсуу (шла первая советско-финская война) писатель с семьёй перебрался на дачу драматурга Ф.Н. Фальковского в близлежащем посёлке Нейвола. 12 сентября Андреев обдумывал новое произведение, когда вдруг резко кольнуло сердце. Старший сын бросился в деревню в поисках врача, но всё кончилось очень быстро: через два с половиной часа «певца сумерек» не стало.

Жена писателя свято верила в победу над большевиками и мечтала похоронить мужа с почестями на родине. В течение пяти лет чёрный гроб с останками Леонида Андреева стоял в деревенской часовне, и только в 1924 году его похоронили на местном кладбище. С потеплением отношений между СССР и Финляндией прах писателя в 1956 году перенесли на Литераторские мостки Волковского кладбища Ленинграда. На месте нового захоронения установили восьмигранную гранитную стелу с лаконичной надписью «Леонид Андреев. 1871–1919».

Библиография произведений Леонида Андреева

Повести и романы:

Жизнь Василия Фивейского (1903)

Губернатор (1905)

Иуда Искариот (1907)

Мои записки (1908)

Сашка Жегулёв (1911)

Иго войны (1916)

Дневник Сатаны (1919)

Пьесы:

К звёздам (1906)

Жизнь человека (1907)

Савва (1907)

Любовь к ближнему (1908)

Царь Голод (1908)

Чёрные маски (1908)

Анатэма (1909)

Дни нашей жизни (1909)

Gaudeamus (1910)

Анфиса (1910)

Океан (1910)

Екатерина Ивановна (1912)

Профессор Сторицын (1912)

Честь (Старый граф) (1912)

Каинова печать (Не убий) (1913)

Прекрасные сабинянки (1913)

Король, закон и свобода (1914)

Мысль (1914)

Попугай (Дурак) (1914)

Кающийся (1915)

Конь в сенате (1915)

Самсон в оковах (1915)

Тот, кто получает пощёчины (1915)

Младость (1916)

Монумент (1916)

Реквием (1916)

Собачий вальс (1916)

Милые призраки (1917)

Рассказы:

В холоде и золоте (1892)

Загадка (1895)

Он, она и водка (1895)

Чудак (1896)

Алёша-дурачок (1898)

Баргамот и Гараська (1898)

Защита (1898)

Из жизни штабс-капитана Каблукова (1898)

Любовь, Вера и Надежда (1898)

Что видела галка (1898)

Ангелочек (1899)

Большой шлем (1899)

В Сабурове (1899)

Друг (1899)

Молодёжь (1899)

Памятник (1899)

Петька на даче (1899)

Случай (1899)

У окна (1899)

В тёмную даль (1900)

Валя (1900)

Мельком (1900)

Молчание (1900)

На реке (1900)

Первый гонорар (1900)

Праздник (1900)

Прекрасна жизнь для воскресших (1900)

Рассказ о Сергее Петровиче (1900)

Бездна (1901)

Буяниха (1901)

В подвале (1901)

В поезде (1901)

Гостинец (1901)

Жили-были (1901)

Иностранец (1901)

Книга (1901)

Кусака (1901)

Ложь (1901)

Набат (1901)

Случай (1901)

Смех (1901)

Стена (1901)

В тумане (1902)

Весной (1902)

Город (1902)

Мысль (1902)

Оригинальный человек (1902)

Предстояла кража (1902)

Весенние обещания (1903)

На станции (1903)

Вор (1904)

Красный смех (1904)

Нет прощения (1904)

Призраки (1904)

Бен-Товит (1905)

Губернатор (1905)

Марсельеза (1905)

Так было (1905)

Христиане (1905)

Елеазар (1906)

Из рассказа, который никогда не будет окончен (1907)

Тьма (1907)

Великан (1908)

Иван Иванович (1908)

Мои записки (1908)

Проклятие зверя (1908)

Рассказ о семи повешенных (1908)

Сын человеческий (1909)

День гнева (1910)

Неосторожность (1910)

Рассказ змеи о том, как у неё появились ядовитые зубы (1910)

Ипатов (1911)

Покой (1911)

Правила добра (1911)

Смерть Гулливера (1911)

Цветок под ногою (1911)

Возврат (1913)

Земля (1913)

Негодяй (1913)

Он (Рассказ неизвестного) (1913)

Орешек (1913)

Полёт (1913)

Фальшивый рубль и добрый дядя (1913)

Храбрый волк (1913)

Воскресение всех мёртвых (1914)

Герман и Марта (1914)

Конец Джона-Проповедника (1914)

Три ночи (Сон) (1914)

Чёрт на свадьбе (1914)

Мои анекдоты (1915)

Ослы (1915)

Рогоносцы (1915)

Два письма (1916)

Жертва (1916)

Таракашка (1916)

Чемоданов (1916)

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