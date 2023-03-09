Юон Константин Константин Фёдорович Юон – русский живописец и график, пейзажист и портретист, театральный художник, педагог, академик. Один из признанных мастеров городского пейзажа.

Константин Фёдорович Юон – русский живописец и график, пейзажист и портретист, театральный художник, педагог, академик. Один из признанных мастеров городского пейзажа.

Детство и юность Константина Юона

Будущий художник родился в Москве 12 (24) октября 1875 года в состоятельной семье обрусевшего швейцарца Фёдора Юона, работавшего в страховой компании, а затем возглавившего её. Мать мальчика воспитывала 11 детей, среди которых Константин был четвертым по старшинству. В семье хорошо разбирались в искусстве и ценили его. В доме постоянно звучала музыка, дети участвовали в семейных спектаклях, для которых родители и их близкие самостоятельно писали пьесы и оформляли декорации. Братья и сестры Константина учились в консерватории и стали музыкантами, однако сам он с раннего детства увлёкся рисованием. Ещё ребёнком часто бывая в Третьяковке, к юности Юон уже твёрдо знал, что выберет для себя путь живописца.

В 1890-х гг. Константин Юон учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества – сначала на архитектурном отделении, а затем на живописном. Наставниками юноши были такие знаменитые художники, как К.А. Савицкий, А.Е. Архипов и Н.А. Касаткин. Получив диплом училища, Юон ещё на два года остался в частной мастерской В.А. Серова, где совершенствовался в пейзажной живописи.

Уже в годы учёбы молодой художник начал участвовать в выставках, и вскоре картины Юона получили известность. Он начал зарабатывать на продаже своих работ – достаточно, чтобы позволить себе регулярные путешествия по России и странам Европы. В путешествиях Юон черпал вдохновение, находил сюжеты для новых работ и знакомился с величайшими мастерами европейского искусства – как классического, так и современного.

Биография и творчество Константина Юона

К началу XX столетия 25-летний художник был уже признанным мастером. Он участвовал в выставках передвижников, произведения Юона приобретала Третьяковская галерея. Так, в 1900 году коллекцию музея пополнила картина «У Новодевичьего монастыря весной». В том же году Юон вместе с И.О. Дудиным открыл школу-студию живописи, которая прекратила свою работу лишь в 1917 году. В этой школе учились знаменитые впоследствии мастера, в том числе В.И. Мухина, В.А. Фаворский, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк и многие другие.

Константин Юон состоял в нескольких художественных объединениях. Он тесно сотрудничал с «Миром искусства», а к 1903 году и сам организовал творческое общество – «Союз русских художников». В него, помимо самого Юона, вошли А.Е Архипов, И.Э. Грабарь, А.А. Рылов и многие другие московские мастера, преимущественно связанные с передвижниками и с училищем живописи, ваяния и зодчества. Первоначально в объединение вошли и некоторые петербургские «мирискусники», однако в 1910 году покинули объединение из-за разногласий в подходах к творчеству. «Союз русских художников» просуществовал 20 лет. Его участники провели 16 выставок, которые принесли им заслуженное признание публики и знатоков искусства.

Дореволюционное творчество Юона разворачивалось в двух основных направлениях: городской пейзаж и театральная декорация. В это время Юон писал преимущественно виды старинных русских городов. На его картинах много света и воздуха, часто запечатлены купола церквей и площади. Картины Юона этого времени дарят зрителям чувство праздничной радости – художник нередко вдохновлялся традициями русских народных гуляний.

Особенностью стиля картин Юона была необычная перспектива – художник часто выбирал верхнюю панорамную точку, изображая города с высоты птичьего полёта. На дореволюционных картинах Юона можно увидеть также и сцены народного быта, портреты крестьянок, интерьеры городских и деревенских домов. Художник много ездил по России, при этом больше всего вдохновлялся природой средней полосы: любил Волгу, подолгу останавливался в древних небольших городках и в деревнях. Так, он любил бывать в подмосковном селе Лигачёво, где выстроил себе дом с мастерской.

В качестве театрального декоратора с 1907 года Юон работал со знаменитым балетным деятелем С.П. Дягилевым – по эскизам художника оформлялись декорации к некоторым спектаклям знаменитых «Русских сезонов» в Париже. В 1913 году Юон создал эскизы к постановке оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в рамках всё тех же «Русских сезонов». Несколько эскизов впоследствии выкупил исполнявший роль Годунова Ф.И. Шаляпин.

После Октябрьской революции творческая биография Юона в общих чертах мало изменилась. Он принял революционные события и революционное искусство, вступив в 1923 году в «Ассоциацию художников революционной России» (АХРР), однако его творческий метод трансформировался незначительно. Мастер по-прежнему предпочитал пейзажную живопись и сторонился авангардистских экспериментов, разве что цветовая гамма его работ стала иной: более сдержанной, тёмной и спокойной, особенно в работах, посвящённых революционным и военным сюжетам. Однако Юон сохранил свою приверженность панорамному изображению городского пейзажа.

Единственными относительно необычными работами в его жизни стали картины так называемого «космического» цикла, и, прежде всего, знаменитое полотно «Новая планета», которое считается одним из самых противоречивых по замыслу и настроению – трактовки его сюжета зачастую прямо противоположны друг другу. В работах этого цикла заметны условность и символизм хорошо знакомых художнику театральных декораций.

В годы советской власти Константин Юон оставался признанным и уважаемым мастером. Он успешно продолжал работать как сценограф и оформитель, в том числе в Большом театре и МХАТе. Не прекращал художник и педагогическую деятельность: теперь уже не в частной студии, а в государственных учреждениях – Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Заочном народном университете искусств в Москве.

Юон много писал об истории и теории живописи. Занимался он и административной деятельностью в системе Академии художеств и Союза художников СССР: став в 1947 году академиком, с 1948 по 1950 гг. он возглавлял Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Академии, в 1957 году его избрали первым секретарём правления Союза художников.

Семья и личная жизнь Константина Юона

Семья Юона оказалась необычной для человека его круга. Ещё в 1900 году в селе Лигачёво он встретил любовь всей своей жизни – простую крестьянку Клавдию Алексеевну Никитину (1883–1965) – и вскоре женился на ней. Отец художника счёл этот брак чудовищным мезальянсом и надолго разорвал отношения с сыном, однако постепенно общение восстановилось, во многом благодаря удивительно доброму характеру Клавдии Алексеевны.

В долгом браке у четы Юонов родились двое сыновей, но, к несчастью Константина Фёдоровича и его супруги, им пришлось пережить раннюю смерть обоих. Старший сын Борис скончался 15-летним юношей в 1917 году, младший Игорь успел создать семью, по отцовскому примеру стал художником, но в 1932 году тоже умер в 28 лет. Эти несчастья надолго омрачили личную жизнь Константина Юона, но общее горе ещё сильнее сплотило его с любимой женой.

Смерть и похороны Константина Юона

Художник прожил долгую и плодотворную жизнь. Он умер 11 апреля 1958 года в возрасте 82 лет и был похоронен в родной Москве, на Новодевичьем кладбище. Авторами лаконичного гранитного памятника на его надгробии стали скульптор Е.Ф. Белашова и архитектор Л.М. Холмянский.

Значение творчества Константина Юона

Творческое направление Юона принято относить к реализму, в том числе – после революции – к социалистическому реализму. Однако нужно признать, что он, как и многие художники-пейзажисты XX столетия, испытал на себе влияние импрессионизма и символизма. Это отразилось не только в его пейзажах, изображениях интерьера и портретах, но и в работе с театральными декорациями.

Произведения Юона пополнили золотой фон русского пейзажного искусства и хранятся сегодня во многих галереях и музеях мира, в том числе в Русском музее и Третьяковке, а сам мастер воспитал не одно поколение выдающихся живописцев. Творчество Юона было отмечено многими наградами: в 1926 году ему было присуждено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1945 году он стал народным художником РСФСР, в 1950 году – народным художником СССР. В 1943 году за многолетние выдающиеся достижения в искусстве К.Ф. Юон удостоился Сталинской премией I степени, а в 1945 году его наградили орденом Ленина.

Известные работы Константина Юона

Константин Юон стал автором множества живописных произведений, а также графических работ и эскизов к театральным декорациям. Назовём наиболее известные из них.

Живописные произведения

Портрет З.А. Перцовой (1899)

Монастырь в снегу (1900)

У Новодевичьего монастыря весной (1900)

К Троице. Март (1903)

Пейзаж (1903)

Хороводы. Внуково Московской области (1903)

Лодки у берега. Псков (1904)

Красный товар. Ростов Великий (1905)

Лубянская площадь зимой (1905)

Окно. Москва. Квартира родителей художника (1905)

Весенний вечер. Ростов Великий (1906)

Голубой куст (1907)

Интерьер (1907)

Куст бузины (1907)

Город Воскресенск (1908)

Мост через Оку в Нижнем Новгороде (1908)

Полоцк. Река Двина (1908)

Старая Москва (1908)

Рождение ночных светил (1908–1909)

Нижний Новгород зимой (1909)

Ночь. Тверской бульвар (1909)

Тройка у старого «Яра» (1909)

Весенний солнечный день (1910)

Вид с балкона осенью (1910)

Интимный мир (1910)

Троицкая лавра зимой (1910)

Сергиевский Посад (1911)

Весна в Троицкой лавре (1911)

Закат на Волге. Нижний Новгород (1911)

Москворецкий мост. Зима (1911)

Московский университет (1911)

Ночной час. Портрет жены художника (1911)

Пристань «Самолёт» на Волге. Нижний Новгород (1911)

Автопортрет (1912)

Волшебница-зима (1912)

Деревня Новгородской губернии (1912)

Пейзаж Новгородской губернии (1912)

Пляска свах. Лигачёво (Московская губерния) (1912)

Портрет Бори Юона, сына художника (1912)

Пристань на Волге. Нижний Новгород (1912)

Речная пристань (1912)

Коронация Михаила Фёдоровича в 1613 году. Соборная площадь (1913)

Мельница. Октябрь. Лигачёво (1913)

Старый город. Углич (1913)

Тело (1913)

Утро в Угличе (1913)

В провинции. Город Торжок. Тверская губерния (1914)

Торжок (1914)

Майское утро. Соловьиное место. Лигачёво (1915)

Мартовское солнце (1915)

Вербный базар на Красной площади (1916)

Зимнее солнце. Лигачёво (1916)

Синий домик. Петровское (1916)

На водопое (1917)

Приволье. Водопой (Лигачёво) (1917)

Полоцк. Улица Великая, костёл Святого Стефана (до 1918)

Полоцк. Улица Витебская (до 1918)

Утро в деревне. Хозяйка (1920)

Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1921)

Новая планета (1921)

Августовский вечер (1922)

Провинциалки (1922)

Симфония действия (1922)

Люди (1923)

Парад Красной Армии (1923)

Комсомолки. Подмосковная молодёжь (1926)

Первое появление В.И. Ленина на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 года (1927)

Перед вступлением в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота (1927)

Первые колхозницы. В лучах солнца (1928)

Конец зимы. Полдень (1929)

Люди будущего (1929)

Сени. Лигачёво (1929)

Молодые. Смех (1930)

«Есть такая партия!» (1934)

Начало весны (1935)

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года (1942)

Москва салютует (1945)

Кормление голубей на Красной площади (1946)

Гулянье на Девичьем поле (1947)

Раскрытое окно (1947)

Русская зима. Лигачёво (1947)

Штурм Кремля в 1917 году (1947)

Августовский вечер. Последний луч (1948)

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года (1949)

Утро индустриальной Москвы (1949)

Автопортрет (1953)

Оформление театральных спектаклей

Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, Театр Елисейских полей, Париж (1912–1913)

Пьеса «Ревизор» Н.В. Гоголя, МХАТ (1921)

Пьеса «Сердце не камень» А.Н. Островского, Малый театр (1923)

Пьеса «Егор Булычов и другие» А.М. Горького, МХАТ (1934)

Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского, Большой театр (1940)