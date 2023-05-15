Шульженко Клавдия Клавдия Шульженко. Звезда мирного и военного времени.

Клавдия Шульженко. Звезда мирного и военного времени.

Эта выдающаяся советская певица прославилась ещё до Великой Отечественной войны, а исполненный ей «Синий платочек» стал поистине одним из символов Великой Победы, известным каждому в нашей стране. Немного было в то время на советской эстраде женщин, которые по любви публики могли бы сравниться с ней...

Отец будущей певицы Иван Иванович Шульженко работал в Управлении Юго-Западной железной дороги в Харькове. Именно в этом городе и появилась на свет его дочь Клавдия. Произошло это 11 (по новому стилю – 24) марта 1906 года. Её отец, по воспоминаниям, неплохо пел, и дочь от природы унаследовала музыкальный слух и голос. Поэтому, когда папа отдал Клавдию в частное обучение к профессору Харьковской консерватории, он сразу же отметил талант.

В начале 1920-х годов в Харькове блистала знаменитая театральная труппа Николая Николаевича Синельникова. Именно туда и стремилась попасть Клавдия Ивановна, обнаружившая в себе к тому времени не только музыкальные, но и недюжинные актёрские способности. Её неподражаемая манера представлять песню как небольшой актёрский номер останется визитной карточкой певицы на всю её оставшуюся жизнь. В эпоху, когда большая часть эстрадных исполнителей стояли на сцене, как приклеенные, это вызывало у публики настоящий восторг. А первым это отметил именно Синельников, обративший внимание на семнадцатилетнюю Клавдию, которая прекрасно исполнила песню «Распрягайте, хлопцы, коней» - кстати, аккомпанировал ей на прослушивании не кто иной, как Исаак Осипович Дунаевский.

Так, с синельниковской труппы, начался творческий путь Клавдии Ивановны. Поначалу она пела романсы в спектаклях, затем постепенно расширяла репертуар. А всего через пять лет Шульженко уже выступала в Ленинграде, в знаменитом Мариинском театре, со своим репертуаром. Далее она продолжила работать с Исааком Дунаевским в Ленинградском Мюзик-холле. Там же, во время концерта, она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Коралли, конферансье, куплетистом и чечёточником. Любовь ленинградской публики принесла ей роль Машеньки Фунтиковой в спектакле «Условно убитый», музыку к которой писал Дмитрий Шостакович. А в 1936 году она впервые сделала запись для грампластинки. В её исполнении навеки в историю нашей музыкальной культуры вписаны исполненные ей танго «Утомлённое солнце», фокстроты «Когда простым и нежным взором», «Андрюша», «Дядя Ваня».

Настоящим триумфом Шульженко стал I Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Здесь вновь её свела судьба с Исааком Дунаевским, который председательствовал в жюри. Конкуренция была большая во всех номинациях – танцевальной, вокальной и разговорной. Именно этот конкурс вывел на союзный уровень как Шульженко, так и целое новое поколение артистов советской эстрады (достаточно сказать, что среди победителей значились Аркадий Райкин и Мария Миронова). К тому времени Шульженко, получившая четвёртую премию за исполнение песен «Челита», «Девушка, прощай» и «Записка», работала в Ленинградском джаз-оркестре под управлением Алексея Семёнова. А в январе 1940 года она и её муж становятся художественными руководителями этого оркестра, приобретшего в предвоенные годы необычайную популярность.

Начало Великой Отечественной войны застало Шульженко в Ереване, где она находилась на гастролях. Её оркестр стал фронтовым джаз-оркестром Ленинградского фронта и стал работать на базе Ленинградского Дома Красной Армии имени С. М. Кирова. Певица выступала как перед бойцами в госпиталях, так и выезжала в прифронтовые районы. А в конце 1941 года появилась песня «Синий платочек», завоевавшая сердца многих миллионов советских людей. Оригинальный текст был написан польским пианистом и композитором Ежи Петерсбурским ещё в 1940 году. Во время гастролей его оркестра в Москве на композицию обратил внимание поэт Яков Галицкий, который написал русский текст. Но Шульженко исполнила уже переделанный текст, который составил лейтенант Михаил Максимов, в ту пору – корреспондент газеты 54-й армии Волховского фронта. Переделанная на военный лад уже известная песня стала настоящим шлягером, и именно в таком виде, исполненная Клавдией Шульженко, известна большинству наших сограждан. Хотя были и другие варианты исполнения популярных советских исполнителей – Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, Екатерины Юровской. Известно и ещё несколько текстовых переделок на мотив «Синего платочка», самая известная из которых поэта Бориса Ковынева «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...». Но в истории навсегда осталось в первую очередь неподражаемое шульженковское исполнение этого сентиментальнейшего хита, трогавшего даже самых суровых мужчин.

За время блокады Ленинграда Шульженко дала более 500 концертов, и каждый её приезд в любую часть превращался в огромный праздник. Перед её лирическими песнями таяли даже самые суровые мужчины-фронтовики. Когда была прорвана блокада, уже знаменитую певицу вызвали в Москву, где она стала работать на базе объединения «Москонцерт». Слава её была настолько большой, что ей одной из первых после войны разрешили поехать в зарубежные гастроли, что в поздние сталинские времена было нечастым. Одна за другой выходили её граммофонные пластинки. А в июле 1945 года Клавдию Ивановну наградили орденом Красной Звезды.

Певица неустанно радовала поклонников новыми шлягерами, многие из которых на слуху и сегодня: «Друзья-однополчане», «Давай закурим», «Школьный вальс»... В 1954 году она снялась в известной музыкальной комедии Веры Строевой «Весёлые звёзды», исполнив в ней песни «Молчание» и «Звёзды милой Родины».

Клавдия Шульженко работала до преклонного возраста. С годами она не только много гастролировала, но и работала в жюри эстрадных фестивалей, выводивших на профессиональную сцену новых, более молодых исполнителей. Последнюю свою пластинку под названием «Портрет» она записала в 1980 году, в возрасте 74 лет. А годом позже издательство «Молодая гвардия» выпустила её мемуары «Когда вы спросите меня...» В декабре 1983 года вышел документальный фильм о жизни выдающейся певицы. Фактически эти книги и фильм стали своеобразным подведением итогов жизни прежде всего самой Клавдии Ивановны, которая уже испытывала проблемы со здоровьем. Спустя ещё полгода, 17 июня 1984 года, её не стало. Похоронили её на Новодевичьем кладбище Москвы. На могиле установили большой гранитный памятник с барельефом, на котором Шульженко держит платочек, кем-то заботливо выкрашенный в синий цвет.