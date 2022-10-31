Бунин Иван Иван Алексеевич Бунин принадлежит к плеяде самых великих русских писателей XX века. Литературный талант и художественное мастерство первого отечественного нобелевского лауреата в области литературы таковы, что даже на фоне богатого на дарования Серебряного века он оказался едва ли не самым выдающимся представителем своего цеха.

Иван Алексеевич Бунин

Иван Алексеевич Бунин принадлежит к плеяде самых великих русских писателей XX века. Литературный талант и художественное мастерство первого отечественного нобелевского лауреата в области литературы таковы, что даже на фоне богатого на дарования Серебряного века он оказался едва ли не самым выдающимся представителем своего цеха. Завоевав признание ясностью и точностью прозы, лиричностью поэзии, верностью переводов, Бунин неизменно оставался настоящим классиком, не склоняясь ни к каким модным течениям тех дней: ни к символизму, как Александр Блок или Андрей Белый, ни к остросоциальным темам, как Максим Горький или Леонид Андреев.

Детство и юность

Будущий литератор родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в старинной дворянской семье. Детство Бунина, проведённое в фамильном поместье Бутырки, что под Ельцом, навсегда привило в живом и впечатлительном мальчике любовь к природе. Иван рос в обстановке усадебной культуры, получал домашнее образование, где особое внимание уделялось чтению и иностранным языкам.

В 10 лет он пошёл в гимназию в Ельце, где учился с 1881 по 1886 гг. Отличаясь обострённым восприятием внешнего мира, – зорким зрением, острым слухом, чутким обонянием, – молодой гимназист жадно впитывал всё вокруг, и впоследствии эти наблюдения за природой стали одной из основ его творчества.

Литературное творчество

В юности Иван Бунин дебютировал как поэт. Самые ранние произведения датированы 1887 годом, а в 1891 году в Орле вышла первая книга стихов. Поэзия Бунина по манере исполнения характерна для моды 1880-х гг., но её техника была доведена до совершенства, а содержание – главным образом, описания природы – отличалось объёмом и убедительностью. Вскоре на юношу обратили внимание корифеи литературной критики Н.К. Михайловский и А.М. Жемчужников, продвигавшие молодого поэта в столичных журналах.

К 1901 году Бунин выпустил четыре поэтических сборника и утвердил себя как самобытный автор. Страстное увлечение поэзией наложило неизгладимый отпечаток на его прозаическое творчество. Проза Бунина наполнена тончайшим лиризмом высокой поэзии, виртуозностью оттенков, точностью описания. «Антоновские яблоки» (1900) – один из лучших ранних рассказов – можно без преувеличения назвать поэмой в прозе, где утончённость слога покрыта лёгким флёром грусти. Чехов, ознакомившись с ранними рассказами Бунина, был от них в восторге.

С 1902 года, продолжая классическую традицию в поэзии (А.А. Фет, Я.П. Полонский) и прозе (И.А. Гончаров, И.С. Тургенев), Бунин начал сотрудничать как с горьковским издательством «Знание», так и с модернистским издательством «Шиповник». В 1903 году за образцовый перевод поэмы Г.-У. Лонгфелло «Песни о Гайавате» и сборник стихов «Листопад» он удостоился самой престижной дореволюционной премии в области литературы – Пушкинской, а в 1909 году был избран почётным членом Российской императорской академии наук, прежде всего за поэтические достижения. В эти годы Бунин много путешествовал по свету, заводил многочисленные знакомства в литературной среде, занимался переводами.

Переломными в творчестве Бунина стали повести «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911), в которых писатель осмысливал русскую действительность с точки зрения опыта Первой русской революции 1905–1907 гг. и «вечных проблем мироздания». Жестокая реальность быта в этих произведениях переплетена с неизбывной красотой природы, а сарказм автора неотделим от сердечной боли в отношении своих героев – простых крестьян и провинциальных дворян.

Одновременно Иван Алексеевич издал свои путевые дневники, делясь наблюдениями и впечатлениями от посещения стран Востока и размышляя о древней культуре человечества. Подлинных вершин художественного мастерства Бунин достиг в рассказах, написанных с отточенным стилистическим совершенством. Это «Братья» (1911), «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Сны Чанга» (1916), «Лёгкое дыхание» (1916), «Петлистые уши» (1916) и многие другие. В этих рассказах трагизм бытия и восхищение прелестью жизни переданы с невероятным талантом.

Эмиграция и Нобелевская премия

Бунин с большим скепсисом воспринял Февральскую революцию, а Октябрьскую встретил откровенно враждебно. В это время, в 1917–1920 гг., писатель переживал глубокий психологический слом и затяжной творческий кризис. Печальные и едкие мысли о происходящем он излагал в дневнике, изданном в 1926 году под названием «Окаянные дни». После скитаний по горящей в пламени Гражданской войны России в 1920 году Бунин эмигрировал во Францию. Сначала он поселился в Париже, а в 1923 году перебрался в маленький городок Грас (Грасс) в провинции Приморские Альпы.

В Грасе Бунин последовательно жил на трёх виллах – сначала ненадолго снял «Мон-Флери», но в том же 1923 году перебрался в «Бельведер». Именно на этой вилле, изображённой выше на картине художника Николая Кожуховского, прошли самые плодотворные годы писателя. С началом Второй мировой войны Бунин с домочадцами перебрался на виллу «Жаннетт», арендная плата за которую была существенно ниже.

В первые годы в эмиграции Бунин писал мало, занимаясь больше общественной деятельностью и личной жизнью: он организовал издательство «Русская земля», стал председателем парижского Союза русских писателей и журналистов, много путешествовал по Европе. Только к середине 1920-х гг. писатель вновь заявил о себе как о выдающемся мастере – в библиографии Бунина появились рассказы «Роза Иерихона», «Митина любовь», «Солнечный удар». С 1927 по 1930 гг. Иван Алексеевич работал над главным произведением всей жизни – романом «Жизнь Арсеньева». Это «автобиографическое» путешествие в собственное прошлое и былое ушедшей России принадлежит к высшим завоеваниям русской прозы XX века.

9 ноября 1933 года стало памятной датой в истории русской литературы. Нобелевский комитет Шведской академии впервые присудил премию по литературе русскому писателю, и им стал Бунин. Это знаменательное событие имело огромный резонанс в эмигрантской среде.

Актриса, играющая святую, пожимает руку супруге писателя Вере Николаевне, а сам он погружен в какие-то размышления.

Многие, как композитор С.В. Рахманинов, с воодушевлением приветствовали лауреата, некоторые считали более достойными А.М. Горького, Д.С. Мережковского или И.С. Шмелёва, но все соглашались, что русская литература давно заслуживала своего лауреата. Стоит упомянуть, что не слишком обеспеченный финансово писатель истратил пятую часть полученной премии на помощь нуждающимся русским эмигрантам.

После всемирного признания писатель не переставал работать. Среди главных трудов последнего двадцатилетия жизни и творчества Бунина – философское размышление «Освобождение Толстого» (1937), сборник новелл «Тёмные аллеи» (1943), книга о Чехове (1950-е гг.). В сборник «Тёмные аллеи» вошли 38 эстетически безупречных рассказов о любовной страсти, составив уникальную в русской литературе книгу, где чудо любви передано через трагизм существования.

Последние годы жизни (1947–1953 гг.) писатель серьёзно болел и отошёл от активной литературной деятельности. После вышедшего в 1946 году в СССР «Указа о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции» Бунина навещали Константин Симонов и Илья Эренбург, которые уговаривали его вернуться на Родину, но тяжело больной писатель не решился на этот шаг. Тем не менее, запрет на публикации произведений Бунина в Советском Союзе был снят.

Семья и личная жизнь

Современники вспоминают Бунина как человека среднего роста, стройного, изящно одетого, барских манер. В общении, особенно в молодости, он был остроумен и находчив, любил хорошую кухню, имел множество знакомств в литературном обществе – среди его лучших друзей можно отметить К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, Н.Д. Телешова. По темпераменту Бунин был непоседой, объездившим полмира: Иван Алексеевич посетил Палестину, Цейлон, Египет, Турцию, гулял по русской глуши и блистал в парижских салонах. Выражаясь словами самого писателя, он стремился обозреть лицо мира.

Большую часть жизни Бунин прожил по съёмным апартаментам, гостиницам, квартирам друзей, так и не обзаведясь собственным жильём. Даже виллы в Грасе, где он прожил в общей сложности более 20 лет, арендовались. Во времена режима Виши и немецкой оккупации Франции Бунин укрывал у себя несколько евреев, в т.ч. пианиста А.Б. Либермана и литературоведа А.В. Бахраха, чем спас их от концлагеря.

Четыре женщины оставили яркий след в судьбе Бунина. На трёх из них он был женат – на Варваре Пащенко, Анне Цакни, Вере Муромцевой. Четвертая – Галина Кузнецова стала музой писателя в эмиграции.

Первый брак с 21-летней Варварой был гражданским. Они познакомились в 1891 году в редакции «Орловского вестника», но через три года этот союз распался из-за бытовой неустроенности и охватившего тогда Бунина увлечения толстовством. Варвара не выдержала вечного безденежья и ушла.

Осенью 1898 года в Одессе Бунин женился на 19-летней Анне Цакни – по воспоминаниям писателя, девушке «красивой, но изумительно чистой и простой». Но увлечение быстро улетучилось, и через два года супруги расстались. Родившийся в этом браке единственный сын писателя Николай умер от скарлатины в 6-летнем возрасте.

Главной женщиной в жизни Бунина в конце 1906 года стала третья (официально вторая) жена Вера Николаевна Муромцева (1881–1961). Она принадлежала к влиятельному в Петербурге семейству, дядя её был председателем Государственной думы. Сама Вера изучала химию в университете. Несмотря на неприятие Бунина в семье, Вера начала встречаться с Яном, как она называла избранника, и осталась его верным спутником на всю жизнь.

В середине 1920-х в жизни Бунина появилась молодая поэтесса Галина Кузнецова. В 1926 году между ними вспыхнул бурный роман с оттенком скандальности. В 1927–1934 гг. Кузнецова вела записи личного характера, изданные в 1967 году как «Грасский дневник». Многие его страницы посвящены отношениям с Буниным.

Смерть

В последние годы жизни, после 70 лет, Бунин часто болел. Особенно его одолевал бронхит. Писатель проходил курсы лечения, ездил на курорты. Временами болезнь отступала, но это сильно отражалось на творчестве. В октябре 1953 года произошло резкое ухудшение здоровья, и в ночь на 8 ноября Иван Алексеевич скончался во сне на 84-м году жизни.

Согласно заключению лечащего врача, причиной смерти Бунина стали склероз лёгких и сердечная астма. Отпевание прошло в русской церкви в Париже, а 30 января 1954 года состоялись похороны на знаменитом кладбище русской эмиграции в Сент-Женевьев-де-Буа.

Благодаря классической выучке, безошибочному восприятию слова, дару художественного переживания, чувству прекрасного и яркому самобытному стилю Иван Алексеевич Бунин вошёл в золотой фонд русской литературы.

Библиография

Стихотворения, переводы:

Над могилой С.Я. Надсона (1887)

Деревенский нищий (1887)

«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса…» (1891)

«Бушует полая вода…» (1893)

Соловьи (1893)

Ковыль (1895)

Костёр (1895)

В костёле (1896)

Генри Лонгфелло, «Песнь о Гайавате» (перевод) (1896)

«Не видно птиц. Покорно чахнет…» (1898)

В поезде (1898)

«Долог был во мраке ночи…» (1898)

Родина (1898)

В степи (1899)

Кипарисы (1899)

На хуторе (1899)

«В стороне далёкой от родного края» (1900)

Мать (1900)

«Могилы, ветряки, дороги и курганы…» (1900)

Метель (1900)

На Днепре (1900)

«Отчего ты печально, вечернее небо?» (1900)

Листопад (Осенняя поэма) (1900)

На распутье (1900)

После половодья (1900)

«Не угас ещё вдали закат…» (1900)

«Один встречаю я дни радостной недели…» (1901)

«Ту звезду, что качалася в тёмной воде…» (1901)

«Нагая степь пустыней веет…» (1901)

Косогор (1904)

«Звёзды горят над безлюдной землёю…» (1905)

Северная берёза (1906)

Мороз (1906)

Одиночество (1906)

За гробом (1907)

«Люблю цветные стёкла окон…» (1907)

Гробница Рахили (1915)

«Чалма на мудром – как Луна…» (1919)

Русская сказка (1924)

«Уныние и сумрачность зимы…» (1924)

«Бывает море белое, молочное…» (1925)

Ночная прогулка (1946)

Рассказы, повести, романы:

Танька (1893)

Кастрюк (1895)

На край света (1895)

Учитель (1896)

Антоновские яблоки (1900)

Перевал (1901)

Сосны (1901)

Сны (1904)

Маленький роман (1909)

Деревня (1910)

Ночной разговор (1911)

Братья (1911)

Суходол (1912)

Чаша жизни (1913)

Оброк (1913)

Грамматика любви (1915)

Господин из Сан-Франциско (1915)

Лёгкое дыхание (1916)

Аглая (1916)

Сны Чанга (1916)

Преображение (1921)

Несрочная весна (1923)

Роза Иерихона (1924)

Святитель (1924)

Митина любовь (1925)

Солнечный удар (1926)

Дело корнета Елагина (1926)

Жизнь Арсеньева (1927)

Божье древо (1927)

Муза (1938)

Поздний час (1938)

Тёмные аллеи (1943)

Натали (1943)

Чистый понедельник (1943)

Дневники, мемуары, публицистика:

«Окаянные дни» (1918–1920)

Освобождение Толстого (1937)

Воспоминания (1950)

О Чехове (1955)

Устами Буниных. Дневники. В трёх книгах (1977–1982)

Прижизненные сборники, собрания сочинений:

Стихотворения (1891)

На край света и другие рассказы (1897)

Под открытым небом. Стихотворения (1898)

Листопад. Стихотворения (1901)

Собрание сочинений в пяти томах (1902–1909)

Суходол. Повести и рассказы (1912)

Иоанн Рыдалец (1913)

Чаша жизни (1915)

Полное собрание сочинений в шести томах (1915)

Господин из Сан-Франциско (1915)

Полное собрание сочинений в шести томах (1915)

Роза Иерихона (1924)

Митина любовь (1925)

Последнее свидание (1927)

Солнечный удар (1927)

Грамматика любви (1929)

Избранные стихи (1929)

Божье древо (1931)

Собрание сочинений в двенадцати томах (1934–1939)

Освобождение Толстого (1937)

Тёмные аллеи (1943)

Тёмные аллеи (дополненное) (1946)

Воспоминания (1950)

Жизнь Арсеньева (первое полное издание) (1952)