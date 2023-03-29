Заходер Борис Борис Владимирович Заходер (1918–2000) – известный советский и российский литератор и переводчик, автор стихов, сказок и пьес для детей и взрослых, а также пересказов и переложений на русский язык известных произведений зарубежной детской литературы.

Борис Владимирович Заходер (1918–2000) – известный советский и российский литератор и переводчик, автор стихов, сказок и пьес для детей и взрослых, а также пересказов и переложений на русский язык известных произведений зарубежной детской литературы.

Детство и юность Бориса Заходера

Борис Заходер появился на свет 9 сентября 1918 года в городке Кагул в Бессарабии (территория современной Молдавии) в известной и образованной еврейской семье. Дед писателя был раввином во Владимире и Нижнем Новгороде. Отец, Владимир Борисович Заходер, получил юридическое образование в Московском университете, а мать, Полина Наумовна Герценштейн, была переводчицей. Детство Бориса прошло в Кагуле и Одессе, затем семья Заходеров переехала в Москву.

Юность Бориса Заходера омрачила трагедия: его мать умерла (возможно, покончив с собой), когда Борису исполнилось 14 лет. Именно она была человеком, сумевшим привить сыну любовь к иностранным языкам и родному слову. Благодаря матери Борис Заходер ещё в детстве, занимаясь самостоятельно и с учителями, выучил немецкий.

После окончания средней школы Борис Заходер долго не мог выбрать свой жизненный путь. В 1935 году юноша поступил в Московский авиационный институт, однако год спустя бросил его ради учёбы на биологическом факультете Казанского университета – биологией он увлекался с детства. Вернувшись спустя некоторое время в Москву, будущий писатель продолжил изучать биологию в МГУ, но вскоре оставил и эту специальность. В 1938 году Заходер поступил в Литературный институт, где учился у известного поэта П.Г. Антокольского.

Диплом о высшем образовании Борис Заходер получил лишь в 1947 году – учёбу в Литинституте прервала сначала советско-финская война, а затем Великая Отечественная. Оба раза Борис Заходер уходил на фронт добровольцем, работая в редакциях армейских газет. Демобилизовался старший лейтенант административной службы Заходер только в 1946 году: блестяще владея немецким языком, он оказался востребован как переводчик.

Жизнь и творчество Бориса Заходера

В послевоенные годы Борис Заходер работал преимущественно как детский поэт. Печататься он начал с конца 1940-х гг., однако известность приобрёл только ко второй половине следующего десятилетия. До этого молодой литератор едва сводил концы с концами: гонораров за публикации не хватало, и Борис, чтобы заработать на жизнь, разводил аквариумных рыбок и продавал их на Птичьем рынке. Порой публикаций приходилось ждать очень долго: так, в 1955 году в журнале «Новый мир» вышла стихотворная сказка «Буква Я», написанная Заходером восьмью годами ранее, сразу после окончания института.

Первый в творческой биографии Бориса Заходера сборник произведений под названием «На задней парте», опубликованный в том же 1955 году, принёс писателю популярность. Со второй половины 1950-х и вплоть до 1990-х гг. он регулярно радовал детей и их родителей новыми книгами – добрыми, лиричными и смешными. В своих сказках и стихотворениях Заходеру удавалось удачно увязать традиции отечественной юмористической детской поэзии, английского нонсенса, русского и зарубежного фольклора, всевозможных «нелепиц» с дидактическими требованиями советской детской литературы – его произведения не только смешили и развлекали малышей, но и учили их.

Борис Заходер – не только автор самобытных художественных произведений, но и популяризатор мировой детской литературы. С начала 1950-х гг. он работал над переводами зарубежной поэзии и прозы на русский язык. Первым опубликованным (под псевдонимом Б. Володин) переводом стали рассказы немецкой писательницы Анны Зегерс, изданные в серии «Народная библиотека» журнала «Огонёк» в 1952 году.

Заходер переводил с немецкого, английского, польского и чешского языков. Он ставил перед собой задачу не дословно передать иностранные тексты, а сделать их понятными и интересными для маленьких читателей, а потому зачастую достаточно вольно обращался с оригиналами произведений. Переводчик исключал сложные для детского восприятия фрагменты и заменял малоизвестные в СССР западные реалии более привычными. Так, например, в заходеровской версии «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла пародируются не английские стихотворения, а русские – передать сам дух пародии, сделать её очевидной для читателя Заходеру было важнее, чем сохранить текст подлинника. В строгом смысле, его переводы лучше называть пересказами, на чем настаивал и сам Борис Владимирович – авторская манера, столь живо проявлявшаяся в каждом тексте, делала его скорее соавтором или интерпретатором, нежели переводчиком.

Благодаря Борису Заходеру на книжных полках появились знаменитые «неклассические» переводы и пересказы произведений западноевропейской детской литературы – «Винни-Пух» Алана Александра Милна, «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, «Питер Пэн» Джеймса Барри, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, а также многих стихотворений и сказок польских и чешских писателей и поэтов – Карела Чапека, Юлиана Тувима, Яна Бжехвы.

Особо полюбились советским детям и их родителям приключения медведя Винни-Пуха. Книга «Винни-Пух и все остальные» (в поздних изданиях – «Винни-Пух и все-все-все») вышла в свет в 1960 году, через два года после того, как Бориса Заходера приняли в Союз писателей СССР. В 1969 году по сказке был снят первый из трёх мультфильмов – «Винни-Пух», в 1971 году последовало продолжение под названием «Винни-Пух идёт в гости», в 1972 году трилогию завершила серия «Винни-Пух и день забот». Над сценариями Борис Заходер и режиссёр Фёдор Хитрук работали вместе, хотя, по воспоминаниям общих знакомых, настолько не сходились во взглядах на совместную работу, что под конец вовсе перестали разговаривать друг с другом. Тем не менее, их «Винни-Пух» стал классикой отечественной мультипликации.

Помимо сценариев мультфильмов, в том числе и по собственным художественным произведениям («Кит и кот», «Птичка Тари» и другие), Борис Заходер писал детские пьесы по мотивам историй о любимых героях: «Мэри Поппинс вернётся!», «Пиргорой Винни-Пуха», «Приключения Алисы в Стране чудес».

Писал Борис Заходер и для взрослых: стихотворения, прозу. На протяжении всей жизни он работал над переводами и переложениями поэзии Иоганна-Вольфганга Гёте – своего любимого автора. Эти переводы в неискажённом виде были собраны и опубликованы лишь после смерти Заходера его супругой в 2008 году, в советские годы многие из выходивших переводов подвергались, вопреки воле переводчика, суровой редактуре. «Взрослое» наследие Заходера до сих пор мало изучено и не слишком популярно у читателей: его книги «Листки», «Почти посмертное» и «Заходерзости» вышли в 1990-е гг. совсем небольшими тиражами.

Творчество Бориса Заходера ценится не только на родине, но и за рубежом. Его труды были отмечены Международной премией детских писателей имени Ганса-Христиана Андерсена в 1978 году, а в 2000 году писателя удостоили Государственной премии Российской Федерации. Оригинальные произведения Бориса Заходера переведены на многие языки мира и опубликованы в разных странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Чехии и Польше.

Семья и личная жизнь Бориса Заходера

Борис Заходер был женат трижды. Первой его избранницей была Нина Ефимовна Зозуля, дочь советского журналиста и литератора Ефима Давидовича Зозули. Второй супругой (с 1945 года) стала Кира Петровна Смирнова, певица и актриса, артистка эстрады, исполнявшая пародии на известных деятелей искусства. Многие произведения из её репертуара написал Борис Заходер. Третья жена, с которой писатель прожил с 1967 года и до конца своих дней – Галина Сергеевна Романова, фотограф, литератор, популяризатор наследия Заходера и его биограф. Детей у знаменитого детского писателя не было.

Смерть и похороны Бориса Заходера

Смерть Бориса Заходера наступила в ночь на 7 ноября 2000 года. Писатель скончался в Центральной городской больнице города Королева после долгой болезни в возрасте 82 лет. Похороны литератора прошли в Москве, на Троекуровском кладбище.

Надгробный памятник на могиле писателя изображает раскрытую книгу, на странице которой воспроизведена трогательная иллюстрация к «Винни-Пуху» в исполнении британского художника Эрнеста Хауэрда Шепарда.

Библиография произведений Бориса Заходера

Оригинальные произведения для детей

На задней парте (1955)

Мартышкино завтра (1956)

Буква Я (1958)

Никто и другие (1958)

Четвероногие помощники (1959)

Кто на кого похож (1960)

Товарищам детям (1962)

Кит и кот (1964)

Русачок (1967)

Школа для птенцов (1970)

Добрый носорог (1977)

Считалия (1979)

Моя Вообразилия (1980)

Если мне подарят лодку (1981)

Про всех на свете (1990)

Трава-везде-растунья (1994)

Остров Гдетотам (1995)

Оригинальные произведения для взрослых (сборники)

Листки (1996)

Почти посмертное (1996)

Заходерзости (1997)

Сценарии к фильмам, мультфильмам и спектаклям

Винни-Пух (1969)

Кит и кот (1969)

Сказка про доброго носорога (1970)

Винни-Пух идёт в гости (1971)

Винни-Пух и день забот (1972)

Про всех на свете (1974)

Фантик. Первобытная сказка (1975)

Птичка Тари (1976)

Кто ж такие птички? (1978)

Мэри Поппинс (фильм-спектакль) (1979)

Как несли стол (1979)

Топчумба (1980)

Отшельник и Роза (1980)

Страна Считалия (1982)

Про всех на свете (1984)

Приключения Алиски в Вообразилии (фильм-спектакль) (1987)

Переводы, пересказы и переложения

Анна Зегерс. Дочь делегатки. Пристанище. Саботажники (1952)

Карел Чапек. Дашенька, или История щенячьей жизни. Как фотографировать щенка. Большая докторская сказка. Бродяжья сказка. О людях. О собачьих обычаях. Почему терьеры роются в земле. Почтальонская сказка. Про Алика. Про Фокса. Про борзых и других собак. Про доберманов. Птичья сказка. Разбойничья сказка. Сказка про водяных. Сказка про собачий хвост. Собачья сказка. Сказки для Дашеньки, чтобы сидела смирно (1957)

Алан Милн. Винни-Пух и все остальные (1958–1960)

Ян Бжехва. Очень Вежливый Индюк. Как тюлень стал тюленем. Лесные сплетни. Муравей. Муха-чистюха. На Горизонтских островах. Помидор. Про Стоножку. Энтличек-пентличек (1961)

Ян Бжехва. Волшебник Ковальский. Дырки в сыре. Клей. Сомомнение. Сорока. Хитрый Вол (1962)

Дъердь Сюди. Бал в мастерской (1962)

Юлиан Тувим. Про пана Трулялинского (1962)

Джо Уоллес. Разговор в сумерках (1962)

Ванда Хотомская. Сказка про ёжика (1962)

Карел Чапек. Большая кошачья сказка. Большая полицейская сказка (1963)

Овсей Дриз. Юла (1963)

Ежи Брошкевич. Одно другого интересней (1964)

Иоганн-Вольфганг Гёте. Стихотворения (1966)

Памела Линдон Трэверс. Дом №17 (1967)

Памела Линдон Трэверс. Мэри Поппинс возвращается (1968)

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране Чудес (1971)

Джеймс Барри. Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел расти (1971)

Людвик Ежи Керн. Мордочка, хвост и четыре ноги (1972)

Ян Грабовский. Рекся и Пуцек. Гусыня Малгося. Друзья. Жаба. Крушинка. Метка. Муц, безногий воробей. Университет на ясене. Чёрный петух (1973)

Вильгельм Гримм, Якоб Гримм. Доктор Всезнайка. Дух в бутылке. Бабушка вьюга. Бременские музыканты. Ленивый Ганс. Сладкая каша. Три счастливца. Удалой портняжка (1976)

Ян Бжехва. Как приходит лето (1977)

Уильям Джей Смит. Маленький Енот (1977)

Уильям Джей Смит. Кошки. Почему? Про летающую Корову. Потехе час (1980)

Иоганн Вольфганг Гёте. Стихотворения (1982)

Ян Грабовский. Европа (1983)

Якоб Гримм, Вильгельм Гримм. Принц-лягушонок, или Генрих Железное Сердце. Соломинка, Уголёк и Боб. Три брата (1984)

Алан Милн. Винни-Пух и все-все-все (1985, цикл)

Иоганн Вольфганг Гёте. «Время — критик искусства (1986)

Памела Линдон Трэверс. Мэри Поппинс (1992, цикл)

Уильям Джей Смит. Мистер Смит (1993)

Алан Милн. Винни-Пух знакомится с Тигрой (1998)

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