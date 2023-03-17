Пастернак Борис Творчество Бориса Пастернака принадлежит к вершинам русской культуры XX века.

Творчество Бориса Пастернака принадлежит к вершинам русской культуры XX века. Обладая невероятным талантом, обширными знаниями и превосходным чувством языка он сумел привнести в отечественную поэзию остроту наблюдения, новизну выражения и особое звучание «красоты низких истин».

Детство и юность Бориса Пастернака

Борис Леонидович Пастернак родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве в семье Леонида Осиповича Пастернака и Розалии Исидоровны Кауфман. Его родители принадлежали к культурной элите России: отец – видный художник, мать – талантливая пианистка. Одним из первых воспоминаний детства Бориса стало посещение их дома Л.Н. Толстым в ноябре 1894 года. Среди завсегдатаев семейных вечеров Пастернаков были живописец Н.Н. Ге и композитор А.Н. Скрябин. Впоследствии поэт вспоминал, что впитывал «высокое и исключительное» как часть домашнего обихода. Не удивительно, что в такой атмосфере у него рано развился неподдельный интерес к искусству.

Первые серьёзные увлечения мальчика рисованием и музыкой относятся к 1903 году, ко времени учёбы в 5-й Московской гимназии. Большое значение для формирования внутреннего мира Бориса Пастернака имели летние дачные месяцы, которые семья проводила в Одессе и в Подмосковье. Борис учился видеть и слушать природу, чувствовать дыхание земли и воздуха, что затем ярко проявилось в его поэзии. В 13 лет в одну из летних поездок Пастернак чуть не погиб, когда упал с лошади. Результатом неправильно сросшегося перелома правой ноги стала хромота, которую поэт скрывал с помощью специальной обуви и особых упражнений.

Всю юность Пастернак искал своё предназначение. Несколько лет он целенаправленно занимался музыкальной композицией у Ю.Д. Энгеля и Р.М. Глиэра, но бросил музыку, несмотря на ободряющие слова Скрябина, посчитав, что та не даёт ему полноты самовыражения. По окончании в 1908 году гимназии с золотой медалью Пастернак поступил на юридический факультет Московского университета. Впрочем, уже через год Борис перевёлся на историко-филологический факультет, где штудировал античную и немецкую классическую философию, посещал марбургские семинары Германа Когена.

Вскоре, однако, последовало разочарование в академической среде, а за ним – тяжёлый внутренний кризис 1912 года, вызванный неудачными отношениями с И.Д. Высоцкой. Это поставило крест на научной карьере молодого человека. Пастернак окончил университет в 1913 году с дипломом первой степени, но никогда не пользовался им «за ненадобностью». С этого момента он полностью посвятил себя литературе.

Жизнь Бориса Пастернака

Первые поэтические опыты Пастернака относятся к студенческой поре. В тетрадках университетских лекций за 1910–1913 гг. сохранились его черновые стихотворные наброски. Но настоящий литературный дебют поэта стоит отнести к 20 декабря 1913 года, когда в издательстве «Лирика» вышел авторский сборник «Близнец в тучах». В нём не только отразилось увлечение Пастернака творчеством Александра Блока, Андрея Белого, Райнера-Марии Рильке, но и проглядывались самостоятельные нотки, собственный голос.

В годы Первой мировой войны Пастернак работал гувернёром и домашним учителем в московских семействах, конторщиком на уральских заводах, но главная его жизнь заключалась в литературе. Он совершенствовал свой стиль, издал второй сборник, увлёкся переводами, завёл многочисленные знакомства среди молодых поэтов. Летом 1917 года Пастернак написал поэтический цикл «Сестра моя жизнь», получивший широкий положительный отклик в профессиональной среде. Его тут же признали независимой величиной русской литературы – говорили даже, что молодые поэты подражают Борису Пастернаку больше, чем Владимиру Маяковскому или Игорю Северянину.

1920-е гг. в биографии Пастернака отмечены значительными творческими достижениями. Он создал пронизанные автобиографическими мотивами поэмы «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот Пятый год», роман в стихах «Спекторский», сотрудничал с Наркоминделом, совершил несколько поездок в Германию. К середине десятилетия относится также знаменитый «поэтический роман» Бориса Пастернака с Мариной Цветаевой.

В 1930-е гг. поэт в больших объёмах переводил европейскую классику, что приносило основную часть его доходов. В тяжёлую пору «Большого террора» 1937–1938 гг. он отказывался подписывать требования о расстрелах «врагов народа» – напротив, сам писал прошения И.В. Сталину и его приближенным с просьбами об освобождении арестованных деятелей искусств.

Начало Великой Отечественной Пастернак встретил в Москве. В 1941 году его с семьёй эвакуировали в Чистополь, что в Татарии, но июне 1943 года Пастернаки вернулись в Москву. В августе того же года поэт добился разрешения на поездку на фронт в составе писательской бригады.

В ноябре 1945 года Борис Пастернак приступил к созданию главного труда своей жизни – романа «Доктор Живаго», работа над которым растянулась на 10 лет. К этому времени он попал под негласный издательский запрет: после 1945 года оригинальные произведения Пастернака при жизни автора больше не издавались, хотя переводы выходили регулярно, почти сразу признаваясь классическими.

В 1958 году в связи с публикацией за рубежом «Доктора Живаго» и присуждением за него Нобелевской премии вокруг имени Пастернака вспыхнул грандиозный скандал. Его исключили из Союза писателей СССР, всячески обсуждали и неустанно обличали на разного рода собраниях. Травля в прессе и «дружное возмущение общественности» с возникшим именно тогда знаменитым изречением «не читал, но осуждаю» вынудили Пастернака написать покаянное письмо и публично отказаться от премии. Последние годы жизни поэт практически безвыездно провёл на даче в Переделкине, где, пока позволяло здоровье, работал над новой книгой.

Творчество Бориса Пастернака

Литературная деятельность Бориса Пастернака развивалась в трёх ипостасях – поэта, прозаика и переводчика. Как поэт Пастернак дебютировал в 1913 году, был замечен читающей публикой, но истинное признание получил только в 1917 году, после обнародования сборника «Сестра моя жизнь». Любопытно, что из печати книга вышла лишь спустя пять лет, в 1922 году, но к тому времени широко разошлась в списках. Лексический словарь Пастернака, его образы, метафоры, поэтическое остроумие оказали влияние даже на таких сложившихся поэтов как Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Валерий Брюсов.

Стихи Пастернака того периода были лишены футуристической «зауми», но острый аналитический взгляд, присущая поэту свежесть восприятия «человека, природы и вселенной» делают их сложными для неподготовленного читателя. В последующем Пастернак, мечтая о «неслыханной простоте», пытался достичь большей ясности изложения, стараясь при этом сохранить личную интонацию.

Рубеж 1920-х и 1930-х гг. стал для Пастернака временем мучительной эволюции. Он искал точку схождения поэзии и прозы, особенно в романе в стихах «Спекторский» о судьбе русского интеллигента в переломную эпоху. Поздняя лирика поэта – например, сборник написанных в 1936–1941 гг. стихов «На ранних поездах» – отмечена естественностью и прозрачностью, избавлена от избыточной ассоциативности прежнего творчества.

Как прозаик Пастернак реализовался прежде всего в романе «Доктор Живаго». Книга о судьбе талантливого московского врача на фоне грандиозных исторических событий первой половины XX века полна автобиографического символизма, христианских реминисценций и горьких размышлений. Роман представляет собой сложную систему взаимопереплетения жизненных мотивов, тематических линий и образных рядов. Считается, что Пастернак развил новый тип романа-эпопеи, где несколько текстов наслаиваются один на другой и в итоге придают объем всему произведению.

Как переводчик Пастернак подарил русскоязычному читателю многие бессмертные шедевры мировой литературы. Он превосходно владел несколькими европейскими языками, что в совокупности с его художественным даром позволило создать непревзойдённые образцы перевода. Среди самых больших удач – переводы трагедий Уильяма Шекспира и «Фауста» Иоганна-Вольфганга Гёте. Пастернак также переводил с грузинского, французского, испанского, итальянского языков.

Семья и личная жизнь Бориса Пастернака

Личная жизнь Пастернака оказалась наполненной эмоциональными влюблённостями, многократно отражёнными в его лирической поэзии. Среди муз его молодости – Ида Высоцкая и Надя Синякова, среди поэтическо-платонических увлечений – Анна Ахматова и Марина Цветаева. Первый раз поэт женился в 1922 году на 24-летней художнице Евгении Владимировне Лурье (1898–1965). Брак просуществовал девять лет, до отъезда жены в Германию. В этом союзе родился старший сын поэта Евгений (1923–2012), который стал литературоведом, исследователем творчества отца.

В 1932 году Пастернак женился на Зинаиде Николаевне Нейгауз (1897–1966), в девичестве Еремеевой. Их роман завязался летом 1930 года под Киевом, на даче мужа Зинаиды пианиста Г.Г. Нейгауза, сопровождался мучительными встречами и расставаниями, попыткой Пастернака покончить с собой на глазах избранницы, и в итоге, после тяжёлых разводов с обеих сторон, завершился свадьбой. В 1938 году на свет появился второй сын Пастернака, Леонид (1938–1976).

В 1946 году в редакции журнала «Новый мир» состоялось знакомство Пастернака с Ольгой Всеволодовной Ивинской (1912–1995), вскоре переросшее в серьёзное взаимное увлечение. Эти отношения разрушили второй брак поэта, но Ольга стала его поддержкой и опорой во время травли 1958 года. Официально брак не оформлялся.

Смерть и похороны Бориса Пастернака

10 февраля 1960 года Борис Пастернак отпраздновал своё 70-летие, а 25 апреля слёг в постель от сильных болей в сердце. Кардиограмма показала инфаркт. Поэт отказался от госпитализации, предпочитая умереть дома, а дальнейшее обследование показало последнюю стадию рака лёгких. Великий писатель скончался 30 мая 1960 года в 23 часа 30 минут на своей даче в Переделкине. Похоронили его 2 июня на местном кладбище. Проводить великого мастера слова в последний путь среди прочих приехали Ф.Г. Раневская, Б.Ш. Окуджава, В.А. Каверин, Л.К. Чуковская.

Библиография произведений Бориса Пастернака

Книги

Близнец в тучах (1914)

Сестра моя жизнь: Стихи. Лето 1917 года (1917)

Детство Люверс (1918)

Три главы из повести (1922)

Темы и варьяции: Четвёртая книга стихов (1923)

Рассказы (1925)

Две книги: Стихи (1927)

Девятьсот пятый год (1927)

Поверх барьеров: Стихи разных лет (1929)

Охранная грамота (1929)

Спекторский (1931)

Второе рождение: Стихи (1932)

Воздушные пути (1933)

Грузинские лирики (1935)

На ранних поездах (1943)

Доктор Живаго (1957)

Когда разгуляется. Цикл стихотворений (1961)

Стихотворения и поэмы (1961)

Стихотворения и поэмы. В 2-х томах (1990)

Переписка Бориса Пастернака (1990)

Земной простор (1990)

Не я пишу стихи... Переводы из поэзии народов СССР (1991)

Избранные сочинения (1998)

Письма к родителям и сёстрам (2004)

Важнейшие переводы

Бен Джонсон. Алхимик

Генрих фон Клейст. Принц Фридрих Гомбургский

Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин

Генрих фон Клейст. Роберт Гискар

Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фауст

Педро Кальдерон. Стойкий принц

Уильям Шекспир. Антоний и Клеопатра

Уильям Шекспир. Гамлет

Уильям Шекспир. Генрих IV

Уильям Шекспир. Король Лир

Уильям Шекспир. Макбет

Уильям Шекспир. Отелло

Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта

Фридрих Шиллер. Мария Стюарт