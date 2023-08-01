Сахаров Андрей Академик Андрей Сахаров принадлежит к числу наиболее знаковых фигур отечественной истории второй половины XX века. Создатель «царь-бомбы» и ядерного щита СССР, позднее яростный критик правящего режима и диссидент, правозащитник и «совесть нации» – он продемонстрировал удивительное внутреннее перерождение, мало кого оставившее равнодушным.

Академик Андрей Сахаров принадлежит к числу наиболее знаковых фигур отечественной истории второй половины XX века. Создатель «царь-бомбы» и ядерного щита СССР, позднее яростный критик правящего режима и диссидент, правозащитник и «совесть нации» – он продемонстрировал удивительное внутреннее перерождение, мало кого оставившее равнодушным. Для одних академик Сахаров стал ярким примером внутреннего освобождения, другие поспешили заклеймить его как предателя.

Детство и юность Андрея Сахарова

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве в семье институтского преподавателя физики Дмитрия Ивановича Сахарова и дочери генерала-артиллериста царской армии Екатерины Алексеевны Софиано. Род Сахаровых происходил от священников Нижегородской губернии, и только дед Андрея Дмитриевича выслужил дворянство.

Детство будущего академика прошло в Гранатном переулке, в большой коммунальной квартире, куда родители переехали в конце 1922 года. Отец семейства был большим выдумщиком и отличным педагогом. Он поощрял интерес сыновей Андрея и Юрия к загадкам, фокусам, шарадам, шахматам и любым другим способам развития нестандартного мышления. Летние месяцы семья проживала на подмосковной даче.

Образование Андрея Сахарова

С 6 до 13 лет Андрей Сахаров учился дома: его отец собрал группу детей своих друзей и родственников, и пригласил вести уроки для них знакомых учителей. К началу занятий с учителями способный мальчик уже умел бегло читать, особенно полюбив сказки и приключения. Домашнее обучение прервалось осенью 1934 года, и Андрей без труда поступил в 7-й класс 3-й образцовой московской школы. Учился он легко, особенно хорошо постигая физику и математику. Единственное затруднение вызывали уроки труда – способному пареньку никак не давалось столярное дело.

Вскоре пришло увлечение физическими опытами: впоследствии Сахаров вспоминал, что неумение мастерить он замещал причудливым изобретательством. В старших классах у подростка возник серьёзный интерес к научной литературе. Научно-популярные книги Я.И. Перельмана Андрей знал чуть ли не наизусть, среди любимых также числились «Полет в мировое пространство как техническая возможность» Макса Валье, «Числа и фигуры» Ганса Радемахера и Отто Теплица, «Вселенная вокруг нас» Джемса Джинса.

Как отличник, Сахаров имел право поступить в любой институт без экзаменов, и он выбрал физический факультет МГУ. С осени 1938 до лета 1941 гг. Андрей учился в Москве, в 1941–1942 гг. – в эвакуации в Ашхабаде, где с отличием окончил университет. С первого курса он проявил блестящие способности в теоретической физике. Порой доходило до того, что экзаменаторам – маститым профессорам – приходилось признавать, что студент Сахаров знает предмет лучше их.

С началом войны Сахаров, непригодный к строевой службе по состоянию здоровья, чинил радиоаппаратуру для фронта, разгружал вагоны, участвовал в субботниках, а после окончания учёбы осенью 1942 года получил направление на патронный завод в Ульяновск. Работая в лаборатории при заводе, Андрей Дмитриевич, сделал своё первое изобретение – устройство для контроля качества бронебойных сердечников. Осенью 1944 года молодого физика приняли в аспирантуру Физического института Академии наук СССР в группу к выдающемуся учёному И.Е. Тамму. Кандидатская диссертация «Теория ядерных переходов типа 0–0», защищённая в 1947 году, продемонстрировала колоссальный потенциал Сахарова как физика-ядерщика, и в следующем году его включили в «специальную теоретическую группу».

Научная деятельность Андрея Сахарова

Перед группой, в которой под руководством И.Е. Тамма работали также Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, В.Л. Гинзбург и другие перспективные специалисты, поставили амбициозную задачу: в кратчайшие сроки разработать новый тип вооружения – водородную бомбу. В течение нескольких лет, с 1950 по 1953 гг., группа в обстановке полной секретности работала на объекте КБ-11 в Сарове. Именно Сахаров предложил технологический приём, ставший ключевым – т.н. «слойку Сахарова». Чередующиеся слои дейтерия и урана-238 в плотной урановой оболочке позволяли существенно повысить концентрацию и температуру дейтерия, а, значит, осуществить термоядерную реакцию.

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне прошло испытание первой советской водородной бомбы РДС-6с. После очевидного успеха на Сахарова буквально пролился дождь званий, премий и наград. В 32 года его избрали академиком АН СССР, присвоили звание Героя Социалистического Труда. Он продолжал работать в Сарове до 1968 года, участвуя в проектах по созданию советской атомной подводной лодки, первой термоядерной бомбы РДС-37, «изделия 602» (АН-602) – самого мощного взрывного устройства в истории человечества, известного как «царь-бомба», и т.д.

С начала 1960-х гг. важным направлением исследовательской деятельности А.Д. Сахарова стали проблемы космологии. Он издал несколько объёмных статей о физической природе Большого взрыва, гравитационной неустойчивости вещества, барионной асимметрии Вселенной и т.д. Но уже с середины 1950-х гг. всё сильнее проявлялась другая важная линия в биографии Сахарова – правозащитная. Для многих метаморфоза, произошедшая с обласканным властью учёным, казалась совершенно необъяснимой. Между тем, ещё в 1948 году он отказался вступать в коммунистическую партию, а во времена «оттепели» совершенно свободно высказывал свои взгляды. Среди академиков это было в порядке вещей: понимая свою незаменимость, они могли позволить себе определённую независимость суждений, но Сахаров пошёл дальше.

Поражённый мощью ядерного оружия, учёный все больше проникался пацифистскими настроениями. Он выступал за мораторий в атомных испытаниях, публиковал статьи, освещающие губительный вред радиации, опасность заражения окружающей среды. В 1961 году на совещании физиков-ядерщиков в Кремле между А.Д. Сахаровым и Н.С. Хрущёвым произошёл конфликт. Генсек был взбешён: Сахаров лезет из науки в политику и пытается диктовать, что делать! Только после Карибского кризиса, в результате подписания Московского договора 1963 года, ядерные испытания ограничили подземными взрывами.

До 1965 года политические протесты ограничивались сферой научных интересов Сахарова, но после политического процесса диссидентов А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля он полностью переключился на общественные вопросы. Важнейшую роль в подобном понимании гражданского долга и моральной ответственности сыграло знакомство с самиздатом – по сути, запрещённой литературой. С этого времени Андрей Дмитриевич – активный участник всех правозащитных акций. 5 декабря 1966 года он участвовал в «немой демонстрации» на Пушкинской площади, 11 февраля 1967 года открыто выступил в защиту инакомыслящих, летом того же года принял участие в экологической акции по защите Байкала, в 1968 году его «Размышления о прогрессе и мирном сосуществовании» опубликовали около 30 западных периодических изданий. Академика пытались вразумить, но ничего не помогало. В итоге его отстранили от секретных работ как неблагонадёжного. В 1969 году местом работы Сахарова вновь стал ФИАН, сотрудником которого он числился до самой смерти.

В 1970-е гг. голос Сахарова звучал всё громче. Он сотрудничал с комитетом по правам человека, открыто критиковал советское руководство за несоблюдение конституции, устраивал голодовки, поддерживал введение поправки Джексона – Вэника, сотрудничал с Московской Хельсинской группой и т.д. За деятельностью учёного активно наблюдали за рубежом, его борьбе за права человека сочувствовали. В 1975 году Нобелевский комитет назвал Сахарова «выразителем совести человечества» и присудил ему премию мира.

До 1980 года в СССР против Сахарова устраивали газетную травлю, установили постоянное наблюдение с прослушкой и т.д., но самого пока не трогали. Когда же он публично выступил против ввода советских войск в Афганистан, терпение властей лопнуло. Академика лишили государственных наград и сослали в Горький – в народе шутили, что политбюро решило подсластить жизнь горьковчан.

В ссылке правозащитник пробыл шесть лет, пока после знаменитого личного звонка Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва 16 декабря 1986 года не вернулся в Москву. В 1989 году Сахаров стал одним из самых ярких деятелей I съезда народных депутатов СССР. Он восемь раз выступал с трибуны, нарушая регламент, демонстративно отказывался встать при исполнении советского гимна, требовал немедленной смены конституции. Его освистывали и высмеивали, но Сахаров продолжал твёрдо верить в правоту своего дела.

Семья и личная жизнь Андрея Сахарова

Андрей Дмитриевич Сахаров был женат дважды. С первой женой, Клавдией Алексеевной Вихиревой (1919–1969), он познакомился в ноябре 1942 года во время работы на Ульяновском патронном заводе. В июле 1943 года пара поженилась. Клавдия стала верной женой и всегда поддерживала мужа, родила ему троих детей – дочерей Татьяну (1945) и Любовь (1949), сына Дмитрия (1957), но рано умерла от рака. После смерти супруги Андрей Дмитриевич познакомился со знаменитой диссиденткой Еленой Георгиевной Боннэр (1923–2011), с которой в 1972 году официально оформил отношения. Эта сильная и волевая женщина имела большое влияние на своего мужа.

Смерть и похороны Андрея Сахарова

Утром 14 декабря 1989 года Сахаров готовился к выступлению на II съезде народных депутатов СССР, участвовал в заседании Межрегиональной депутатской группы, призывал с трибуны к отмене 6-й статьи конституции, дал многочасовое интервью для документального фильма – такие насыщенные дни стали для академика после возвращения из ссылки нормой. Когда же Сахаров поздно вечером вернулся к себе домой на улицу Чкалова, у него случился сердечный приступ, за которым последовала смерть.

17 декабря в Московском дворце молодёжи прошла гражданская панихида. Попрощаться с правозащитником пришли десятки тысяч москвичей. 18 декабря к гробу, перевезённому к зданию Президиума АН СССР, пришёл лично М.С. Горбачёв. Третья панихида прошла в тот же день в Лужниках. Вечером 18 декабря 1989 года академика Сахарова похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

Награды и премии Андрея Сахарова

Вклад Сахарова в науку и укрепление обороноспособности страны был отмечен тремя золотыми звёздами Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), орденом Ленина (1954) и несколькими медалями, а также Сталинской премией I степени (1953) и Ленинской премией (1956). 8 января 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР его лишили всех государственных наград, однако Сахаров отказался сдать регалии и документы к ним, а во время перестройки, напротив, отказался от юридического принятия их до освобождения всех политзаключённых. Кроме Нобелевской премии мира 1975 года, учёный удостоился итальянской премии Чино дель Дука (1974), американской премии Лео Силарда (1983), международной физической премии Томалла (1984) и других.

В 2000 году в результате широкого опроса общественного мнения имя Сахарова вошло в десятку самых выдающихся россиян XX века. В 1988 была учреждена европейская премия его имени, десятки улиц в России названы в честь прославленного ученного и правозащитника. Памятники Сахарову установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сарове. В 2021 году в России широко отметили 100-летие со дня рождения выдающегося соотечественника.

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