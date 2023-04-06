Антропов Алексей Портретист и иконописец, автор прекрасных церковных и дворцовых росписей и оформитель праздничных мероприятий, он был ещё и выдающимся педагогом и организатором учебного процесса.

Сложно найти в истории художественной мысли XVIII века, когда ещё не было развитой системы художественного образования, столь разновекторно направленного творчества, какое было у Алексея Петровича Антропова. Портретист и иконописец, автор прекрасных церковных и дворцовых росписей и оформитель праздничных мероприятий, он был ещё и выдающимся педагогом и организатором учебного процесса.

Алексей Петрович родился 14 (по новому стилю – 25) марта 1716 года в Санкт-Петербурге. Его отец, как и у многих художников той эпохи, происходил из солдат, который после выхода в отставку получил место служителя Канцелярии от строений. Это учреждение осуществляло надзорные функции за строительством, заставляя соблюдать установленный порядок застройки, и проектировала планы кварталов. Там работали художники, поскольку архитекторов в России было очень мало, и знакомства отца помогли юноше впоследствии учиться живописи.

Надо отметить, что Антроповых было четверо братьев, и все проявили себя как одарённые люди. Но если старшие, Степан и Иван, пошли по механической части, став соответственно оружейником и часовых дел мастером, то младшие – Алексей и Николай – ушли в творчество. Алексей Петрович начал учиться живописи достаточно поздно – в шестнадцать лет. Его первым наставником стал его родственник, портретист Андрей Матвеевич Матвеев (живописный мастер при дворе Анны Иоанновны), затем он продолжил совершенствоваться под руководством французского художника-миниатюриста Луи Каравака. Завершал же учёбу Алексей Петрович под руководством Ивана Вишнякова, выдающегося живописца и иконописца, и впоследствии поступил на работу в Канцелярию от строений, под руководство всё того же Вишнякова. До наших дней дошло лишь несколько первых портретных работ Антропова, причём писались они в ту эпоху не с натуры, а по памяти.

Внимание знатных особ Антропов привлёк к себе в 1742 году, во время торжественной коронации новой императрицы Елизаветы Петровны. Бригада Вишнякова, в которой работал и он, отвечала за декорирование масштабных празднеств в Санкт-Петербурге, Петергофе и Москве. При участии Антропова расписывались Зимний, Летний и Царскосельский дворцы, создавались декорации для Оперного дома в Царском Селе.

В 1752 году Антропов получил первый крупный самостоятельный заказ на написание икон и роспись церкви Андрея Первозванного, только что построенной в Киеве по проекту Бартоломео Франческо Растрелли. Храм этот, воздвигнутый, по преданию, на месте, где апостол Андрей Первозванный во время своего путешествия на север воздвиг крест, и сегодня считается одним из самых красивых храмов Киева. Интересно, что в киевский период своего творчества Антропов написал собственный вариант знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Вернувшись в Петербург, Антропов продолжил трудиться в Канцелярии от строений. Но требовательный к себе живописец не был удовлетворён собственным мастерством, и, несмотря на сорокалетний возраст, бросил службу и поступил в ученики к Пьетро Ротари – любимому портретисту Елизаветы Петровны. Помимо недостаточности художественного образования, живописец испытывал и финансовые трудности – частные заказы кормили не очень, поэтому пришлось ему вернуться на государственную службу. Уже известного при дворе определили в Святейший Синод, на должность «надзирателя», то есть бригадира художников и одновременно их наставника по «искусному живописному, иконописному и финифтяному мастерству». На этой должности Алексей Петрович работал до самого конца своих дней.

В этот период его учениками стали будущие известные художники Дмитрий Левицкий и Пётр Дрождин. Последний в 1776 году напишет известный портрет Антропова с его сыном около портрета жены Елены Васильевны.

Смена власти не поколебала славы талантливого художника. Антропов написал, вероятно, самый известный портрет нового императора, Петра III, а после его свержения создал целую серию портретов Екатерины II. Декорационное мастерство Антропова также оказалось востребованным новой императрицей – он активно участвовал в оформлении её коронационных торжеств в 1762 году.

Екатерининская эпоха стала золотым веком творчества Антропова. Он писал заказные портреты важных особ, написал десятки икон, некоторые из которых сохранились и до наших дней. Улучшилось и материальное положение Алексея Петровича. Кроме того, появилась возможность заняться педагогической деятельностью, передать накопленный опыт молодым художникам. С 1765 года он на постоянной основе обучал нескольких учеников, позднее их число дорастёт более чем до сотни. Антропов создал свою художественную школу. А в 1789 году он передал собственный дом Приказу Общественного призрения для размещения в нём народного училища, выпросив для себя и своей семьи только право проживания в нём.

Выдающийся мастер портрета Алексей Петрович Антропов скончался 12 (по новому стилю – 23) июня 1795 года. Похоронили его в Александро-Невской лавре, на Лазаревском кладбище. Сегодня многие его работы, сохранившиеся до наших дней, находятся в Государственном Русском музее, есть и представленные в региональных музеях.