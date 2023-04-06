Радищев Александр
Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – русский писатель и философ, общественный и государственный деятель, просветитель. Автор остросоциальной повести «Путешествие из Петербурга в Москву».
Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – русский писатель и философ, общественный и государственный деятель, просветитель. Автор остросоциальной повести «Путешествие из Петербурга в Москву».
Детство и юность Александра Радищева
Александр Радищев появился на свет 20 (31) августа 1749 года в состоятельной дворянской семье. Об его месте рождения по сей день ведутся дискуссии: по одной версии, это произошло в селе Верхнее Аблязово Саратовской губернии (ныне Радищево в Пензенской области), по другой – в Москве. Детство будущего писателя прошло в родовом поместье Немцово Калужской губернии (ныне деревня Радищево на окраине Малоярославца).
Отец мальчика, Николай Афанасьевич Радищев (1728–1806), был высокообразованным и вместе с тем глубоко религиозным человеком. Он знал несколько иностранных языков и, вероятно, лично учил грамоте своих многочисленных детей – Александр был старшим, вслед за ним родились ещё 10 братьев и сестёр. Мать, Фёкла Степановна Аргамакова (1725–1804), как и отец, происходила из старинного и дворянского рода.
К родственникам со стороны матери Александр Радищев и переехал в Москву, когда ему исполнилось 7 лет. Здесь с мальчиком занимались профессора и преподаватели гимназии при открывшемся в 1755 году Московском университете, первым директором которого стал дядя Радищева Алексей Михайлович Аргамаков.
Когда Александру исполнилось 13 лет, его приняли в Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Проучившись там четыре года, Радищев в числе лучших выпускников сумел поехать в Европу для получения дальнейшего образования в области правоведения. За 1766–1771 гг., проведённые в Лейпцигском университете, молодой человек добился успехов в изучении не только юриспруденции, но и естественных наук и философии. Именно в Лейпциге он познакомился с трудами многих философов-просветителей, что определило дальнейшее мировоззрение писателя.
Жизнь и творчество Александра Радищева
Вернувшись на родину в 1771 году, Александр Радищев получил чин титулярного советника и попал на работу в Сенат, однако рутина сенатского документооборота не понравилась пылкому философу. Некоторое время спустя он перешёл в ведомство генерала Я.А. Брюса, будущего петербургского и московского градоначальника, заняв должность обер-аудитора, следившего за порядком судопроизводства.
В 1775 году Радищев вышел в отставку, но через два года вернулся на службу. В 1777–1780 гг. он трудился в Коммерц-коллегии, а затем устроился в Петербургскую таможню и через 10 лет стал её начальником. Карьера Радищева успешно развивалась, он стал вхож в высшие круги столицы, однако вскоре благополучию пришёл конец. Виной тому стал гнев императрицы, который Радищев вызвал самым знаменитым своим произведением – повестью «Путешествие из Петербурга в Москву».
Словесностью Радищев увлёкся ещё в 1770-х гг.: карьера чиновника и юриста не препятствовала его литературным и философским занятиям. В 1780-х гг. он писал «Путешествие из Петербурга в Москву», а также публиковал стихи и прозу, статьи и переводы в различных литературных журналах. Знаменитая ода «Вольность», увидевшая свет в 1883 году, принесла Радищеву славу тираноборца. В 1789 году Радищев вступил в литературное «Общество друзей словесных наук» и быстро стал одним из его лидеров. В том же году он выпустил небольшую брошюру «Житие Фёдора Васильевича Ушакова», посвящённую рано умершему близкому другу, с которым учился в Лейпциге и считал своим духовным наставником.
Тогда же, в 1789 году, специально для того, чтобы напечатать главную свою книгу, «Путешествие из Петербурга в Москву», Александр Радищев открыл домашнюю типографию. Другие издатели публиковать это неслыханно крамольное произведение отказывались – оно повествовало о тяжёлой жизни крестьян, ставило под сомнение необходимость существования крепостного права, и было близко к прямой критике самодержавия. Тем не менее, сочинение увидело свет – во многом благодаря оплошности цензора. Выступавший в этой роли петербургский обер-полицмейстер генерал Н.И. Рылеев был известен формальным отношением к обязанностям – он не стал читать текст, а лишь пробежался по оглавлению, счёл книгу безобидными путевыми заметками и разрешил публикацию.
Радищев издал «Путешествие…» в мае 1790 года, а к лету о книге говорила уже вся столица. В июне повесть легла на стол самой Екатерины II, и разгневанная императрица назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва». Автора немедленно арестовали и заключили в крепость. Дело Радищева лично вёл тайный советник С.И. Шешковский – грозный бессменный глава политического сыска и доверенное лицо императрицы. Суд приговорил Радищева к смертной казни, которая была заменена десятилетней ссылкой в Сибирь, в страшный Илимский острог.
Граф А.Р. Воронцов, покровитель Радищева со времён его работы в Коммерц-коллегии, всячески помогал ссыльному писателю и его довольно многочисленному семейству по дороге в Сибирь: договаривался с властями губерний, через которые пролегал путь, чтобы те смягчили условия пребывания, высылал деньги. Письма Радищева к Воронцову и «Записки путешествия в Сибирь» сохранили впечатления писателя от этого тяжкого пути. До Илимска Радищев добрался лишь к 1792 году, а всего провёл в ссылке около шести лет.
Потомки императрицы Екатерины II отнеслись к опальному литератору и чиновнику гораздо мягче, чем она сама. Император Павел I после восшествия на престол распорядился вернуть Радищева из ссылки, но в столицу не пустил, а повелел жить в родовом имении – селе Немцово под Малоярославцем. Здесь он продолжил трудиться, в том числе составил трактат «Описание моего владения», где вновь доказывал необходимость отмены крепостного права – теперь уже с экономической точки зрения.
С пришествием к власти Александра I Радищев получил полное прощение: молодой император вызвал опытного юриста и чиновника в столицу и включил его в Комиссию для составления законов – особый орган, занимавшийся кодификацией всех действовавших законов Российской империи и разработкой новых. Здесь Радищев вместе с графом Воронцовым приступил к подготовке «Всемилостивейшей жалованной грамоты» – одного из первых проектов конституции, который император, впрочем, отклонил.
Семья и личная жизнь Александра Радищева
Личная жизнь Радищева вместила немало трагических событий. Он женился дважды, и два раза ему довелось стать вдовцом. Первая его жена Анна Васильевна Рубановская (1752–1783), дочь статского советника В.К. Рубановского, скончалась во время родов. Потеря потрясла писателя, он долго не мог вернуться к прежней жизни и творчеству. В этом браке у Александра Радищева было четыре сына (Василий, Михаил, Николай и Павел), ещё двое детей умерли в раннем детстве.
Второй любовью писателя стала младшая сестра его первой жены Елизавета Васильевна Рубановская (1757–1797), поначалу взявшая на воспитание племянников. В 1790 году молодая женщина вместе с детьми писателя смело последовала за ним в Сибирь. Брак не был признан церковью, но в Илимске у писателя родились дочь Фёкла и сын Афанасий, ещё двое детей умерли в младенчестве. Увы, весной 1797 года при возвращении семейства из ссылки Елизавета Васильевна простудилась и умерла в Тобольске.
Смерть и похороны Александра Радищева
Александр Николаевич Радищев прожил не самую долгую жизнь. Он скончался в возрасте 53 лет 12 (24) сентября 1802 года, вскоре после возвращения в Петербург. Причина смерти Радищева достоверно неизвестна: по официальным источникам, он умер от прозаичного спутника ссыльных и каторжан – чахотки, однако некоторые биографы говорят о несчастном случае. Якобы, писатель случайно сделал глоток из стакана с «царской водкой» – смесью концентрированных азотной и соляной кислот. Существует также версия намеренного самоубийства писателя, однако большинство исследователей считают её неубедительной, да и церковь в этом случае вряд ли дала бы разрешение на захоронение на петербуржском Волковском кладбище.
До наших дней могила Александра Радищева не сохранилась. На Литераторских мостках Волковского кладбища ему установлен скромный памятник-кенотаф, на стене кладбищенской Воскресенской церкви, поблизости от которой, как считается, писатель был похоронен, укреплена мемориальная доска.
Значение творчества Александра Радищева
Александр Радищев вошёл в историю русской литературы как блестящий мыслитель и писатель, мастерски работавший с жанровыми канонами. В произведениях Радищева в строгие формы жития, оды или сентиментального путешествия вложено абсолютно новое, остросоциальное содержание. Он стал одним из первых авторов, открывших российской публике философские, политические и нравственные идеи Просвещения. Нередко Радищева считают предтечей революционной мысли в России, одним из первых русских вольнодумцев.
Библиография произведений Александра Радищева
Поэзия
Песня (1770)
Творение мира (1779)
Вольность (1783)
Эпитафия (1783)
Почто, мой друг, почто слеза… (1791)
Ты хочешь знать: кто я?.. (1791)
Молитва (1792)
Песнь историческая (1795–1796)
Журавли (1797)
Идиллия (1797)
Ода к другу моему (1797)
Час преблаженный (1797)
Бова (1799)
Осьмнадцатое столетие (1801)
Сафические строфы (1801)
Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам (1801–1802)
Проза
Письмо к Другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего (1782)
Житие Фёдора Васильевича Ушакова (1789)
Путешествие из Петербурга в Москву (1790)
Дневник одной недели (1791)
Публицистика и трактаты
Слово о Ломоносове (1788)
Завещание детям (1790)
О человеке, его смертности и бессмертии (1792)
Памятник дактилохореическому витязю (1801)
Дневники
Записки путешествия в Сибирь (1790)
Дневник путешествия из Сибири (1797)
Обложка: https://www.culture.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России