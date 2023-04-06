Радищев Александр Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – русский писатель и философ, общественный и государственный деятель, просветитель. Автор остросоциальной повести «Путешествие из Петербурга в Москву».

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – русский писатель и философ, общественный и государственный деятель, просветитель. Автор остросоциальной повести «Путешествие из Петербурга в Москву».

Детство и юность Александра Радищева

Александр Радищев появился на свет 20 (31) августа 1749 года в состоятельной дворянской семье. Об его месте рождения по сей день ведутся дискуссии: по одной версии, это произошло в селе Верхнее Аблязово Саратовской губернии (ныне Радищево в Пензенской области), по другой – в Москве. Детство будущего писателя прошло в родовом поместье Немцово Калужской губернии (ныне деревня Радищево на окраине Малоярославца).

Отец мальчика, Николай Афанасьевич Радищев (1728–1806), был высокообразованным и вместе с тем глубоко религиозным человеком. Он знал несколько иностранных языков и, вероятно, лично учил грамоте своих многочисленных детей – Александр был старшим, вслед за ним родились ещё 10 братьев и сестёр. Мать, Фёкла Степановна Аргамакова (1725–1804), как и отец, происходила из старинного и дворянского рода.

К родственникам со стороны матери Александр Радищев и переехал в Москву, когда ему исполнилось 7 лет. Здесь с мальчиком занимались профессора и преподаватели гимназии при открывшемся в 1755 году Московском университете, первым директором которого стал дядя Радищева Алексей Михайлович Аргамаков.

Когда Александру исполнилось 13 лет, его приняли в Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Проучившись там четыре года, Радищев в числе лучших выпускников сумел поехать в Европу для получения дальнейшего образования в области правоведения. За 1766–1771 гг., проведённые в Лейпцигском университете, молодой человек добился успехов в изучении не только юриспруденции, но и естественных наук и философии. Именно в Лейпциге он познакомился с трудами многих философов-просветителей, что определило дальнейшее мировоззрение писателя.

Жизнь и творчество Александра Радищева

Вернувшись на родину в 1771 году, Александр Радищев получил чин титулярного советника и попал на работу в Сенат, однако рутина сенатского документооборота не понравилась пылкому философу. Некоторое время спустя он перешёл в ведомство генерала Я.А. Брюса, будущего петербургского и московского градоначальника, заняв должность обер-аудитора, следившего за порядком судопроизводства.

В 1775 году Радищев вышел в отставку, но через два года вернулся на службу. В 1777–1780 гг. он трудился в Коммерц-коллегии, а затем устроился в Петербургскую таможню и через 10 лет стал её начальником. Карьера Радищева успешно развивалась, он стал вхож в высшие круги столицы, однако вскоре благополучию пришёл конец. Виной тому стал гнев императрицы, который Радищев вызвал самым знаменитым своим произведением – повестью «Путешествие из Петербурга в Москву».

Словесностью Радищев увлёкся ещё в 1770-х гг.: карьера чиновника и юриста не препятствовала его литературным и философским занятиям. В 1780-х гг. он писал «Путешествие из Петербурга в Москву», а также публиковал стихи и прозу, статьи и переводы в различных литературных журналах. Знаменитая ода «Вольность», увидевшая свет в 1883 году, принесла Радищеву славу тираноборца. В 1789 году Радищев вступил в литературное «Общество друзей словесных наук» и быстро стал одним из его лидеров. В том же году он выпустил небольшую брошюру «Житие Фёдора Васильевича Ушакова», посвящённую рано умершему близкому другу, с которым учился в Лейпциге и считал своим духовным наставником.

Тогда же, в 1789 году, специально для того, чтобы напечатать главную свою книгу, «Путешествие из Петербурга в Москву», Александр Радищев открыл домашнюю типографию. Другие издатели публиковать это неслыханно крамольное произведение отказывались – оно повествовало о тяжёлой жизни крестьян, ставило под сомнение необходимость существования крепостного права, и было близко к прямой критике самодержавия. Тем не менее, сочинение увидело свет – во многом благодаря оплошности цензора. Выступавший в этой роли петербургский обер-полицмейстер генерал Н.И. Рылеев был известен формальным отношением к обязанностям – он не стал читать текст, а лишь пробежался по оглавлению, счёл книгу безобидными путевыми заметками и разрешил публикацию.

Радищев издал «Путешествие…» в мае 1790 года, а к лету о книге говорила уже вся столица. В июне повесть легла на стол самой Екатерины II, и разгневанная императрица назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва». Автора немедленно арестовали и заключили в крепость. Дело Радищева лично вёл тайный советник С.И. Шешковский – грозный бессменный глава политического сыска и доверенное лицо императрицы. Суд приговорил Радищева к смертной казни, которая была заменена десятилетней ссылкой в Сибирь, в страшный Илимский острог.

Граф А.Р. Воронцов, покровитель Радищева со времён его работы в Коммерц-коллегии, всячески помогал ссыльному писателю и его довольно многочисленному семейству по дороге в Сибирь: договаривался с властями губерний, через которые пролегал путь, чтобы те смягчили условия пребывания, высылал деньги. Письма Радищева к Воронцову и «Записки путешествия в Сибирь» сохранили впечатления писателя от этого тяжкого пути. До Илимска Радищев добрался лишь к 1792 году, а всего провёл в ссылке около шести лет.

Потомки императрицы Екатерины II отнеслись к опальному литератору и чиновнику гораздо мягче, чем она сама. Император Павел I после восшествия на престол распорядился вернуть Радищева из ссылки, но в столицу не пустил, а повелел жить в родовом имении – селе Немцово под Малоярославцем. Здесь он продолжил трудиться, в том числе составил трактат «Описание моего владения», где вновь доказывал необходимость отмены крепостного права – теперь уже с экономической точки зрения.

С пришествием к власти Александра I Радищев получил полное прощение: молодой император вызвал опытного юриста и чиновника в столицу и включил его в Комиссию для составления законов – особый орган, занимавшийся кодификацией всех действовавших законов Российской империи и разработкой новых. Здесь Радищев вместе с графом Воронцовым приступил к подготовке «Всемилостивейшей жалованной грамоты» – одного из первых проектов конституции, который император, впрочем, отклонил.

Семья и личная жизнь Александра Радищева

Личная жизнь Радищева вместила немало трагических событий. Он женился дважды, и два раза ему довелось стать вдовцом. Первая его жена Анна Васильевна Рубановская (1752–1783), дочь статского советника В.К. Рубановского, скончалась во время родов. Потеря потрясла писателя, он долго не мог вернуться к прежней жизни и творчеству. В этом браке у Александра Радищева было четыре сына (Василий, Михаил, Николай и Павел), ещё двое детей умерли в раннем детстве.

Второй любовью писателя стала младшая сестра его первой жены Елизавета Васильевна Рубановская (1757–1797), поначалу взявшая на воспитание племянников. В 1790 году молодая женщина вместе с детьми писателя смело последовала за ним в Сибирь. Брак не был признан церковью, но в Илимске у писателя родились дочь Фёкла и сын Афанасий, ещё двое детей умерли в младенчестве. Увы, весной 1797 года при возвращении семейства из ссылки Елизавета Васильевна простудилась и умерла в Тобольске.

Смерть и похороны Александра Радищева

Александр Николаевич Радищев прожил не самую долгую жизнь. Он скончался в возрасте 53 лет 12 (24) сентября 1802 года, вскоре после возвращения в Петербург. Причина смерти Радищева достоверно неизвестна: по официальным источникам, он умер от прозаичного спутника ссыльных и каторжан – чахотки, однако некоторые биографы говорят о несчастном случае. Якобы, писатель случайно сделал глоток из стакана с «царской водкой» – смесью концентрированных азотной и соляной кислот. Существует также версия намеренного самоубийства писателя, однако большинство исследователей считают её неубедительной, да и церковь в этом случае вряд ли дала бы разрешение на захоронение на петербуржском Волковском кладбище.

До наших дней могила Александра Радищева не сохранилась. На Литераторских мостках Волковского кладбища ему установлен скромный памятник-кенотаф, на стене кладбищенской Воскресенской церкви, поблизости от которой, как считается, писатель был похоронен, укреплена мемориальная доска.

Значение творчества Александра Радищева

Александр Радищев вошёл в историю русской литературы как блестящий мыслитель и писатель, мастерски работавший с жанровыми канонами. В произведениях Радищева в строгие формы жития, оды или сентиментального путешествия вложено абсолютно новое, остросоциальное содержание. Он стал одним из первых авторов, открывших российской публике философские, политические и нравственные идеи Просвещения. Нередко Радищева считают предтечей революционной мысли в России, одним из первых русских вольнодумцев.

Библиография произведений Александра Радищева

Поэзия

Песня (1770)

Творение мира (1779)

Вольность (1783)

Эпитафия (1783)

Почто, мой друг, почто слеза… (1791)

Ты хочешь знать: кто я?.. (1791)

Молитва (1792)

Песнь историческая (1795–1796)

Журавли (1797)

Идиллия (1797)

Ода к другу моему (1797)

Час преблаженный (1797)

Бова (1799)

Осьмнадцатое столетие (1801)

Сафические строфы (1801)

Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам (1801–1802)

Проза

Письмо к Другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего (1782)

Житие Фёдора Васильевича Ушакова (1789)

Путешествие из Петербурга в Москву (1790)

Дневник одной недели (1791)

Публицистика и трактаты

Слово о Ломоносове (1788)

Завещание детям (1790)

О человеке, его смертности и бессмертии (1792)

Памятник дактилохореическому витязю (1801)

Дневники

Записки путешествия в Сибирь (1790)

Дневник путешествия из Сибири (1797)

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