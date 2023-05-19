Чижевский Александр Александр Чижевский принадлежал к невеликому числу универсальных гениев, обладавших множеством дарований. В поле его интересов находилась не только естествознание, но и философия, история, поэзия, живопись.

Александр Чижевский принадлежал к невеликому числу универсальных гениев, обладавших множеством дарований. В поле его интересов находилось не только естествознание, но и философия, история, поэзия, живопись. Его идеи о единстве космоса и истории человечества легли в основу гелиобиологии. Он являлся одним из творцов русского космизма. Многие выводы Чижевского – нестандартные и даже радикальные – настолько не вписывались в русло официальной науки, что долгие годы его творчество находилось под негласным запретом.

Детство и юность Александра Чижевского

Александр Леонидович Чижевский родился 26 января (7 февраля) 1897 года в местечке Цехановец Гродненской губернии (ныне территория Польши) в семье офицера-артиллериста Леонида Васильевича Чижевского (1861–1929) и его супруги Надежды Александровны, урождённой Невиандт (1875–1898). Отец, занимавший командные должности и дослужившийся до генеральского звания, не избегал инженерной деятельности – конструировал новые артиллерийские приборы и инструменты, был большим энтузиастом ракетного вооружения. Мать мальчика, которую современники вспоминали как поэтическую и музыкальную натуру, умерла совсем молодой, когда Александру шёл лишь второй год, и важнейшую роль в формировании его личности сыграли тётя по отцу и бабушка – Ольга Васильевна Лесли (1863–1927) и Елизавета Семёновна Чижевская (1828–1910).

В детстве Сашу Чижевского часто вывозили за границу, обучали иностранным языкам и живописи. В августе 1907 года он поступил в гимназию города Бяла-Подляска Седлецкой губернии, где в то время дислоцировалась часть его отца. Получив хорошую домашнюю подготовку, владея немецким и французским языками, он учился без особых усилий. В 1910 году под влиянием частых разговоров об очередном прилёте кометы Галлея у него зародился интерес к астрономии.

В 1913 году, после перевода отца на новое место службы в Калугу, юноша поступил в местное реальное училище, имевшее репутацию лучшего учебного заведения города. К тому времени интерес к астрономии превратился в настоящую страсть. Любознательный ученик перечитал все книги в библиотеке по этой теме, по протекции отца завёл знакомство с жившим в Калуге К.Э. Циолковским.

Сторонние от учёбы интересы охладили интерес юноши к «ненужным» школьным предметам, но желание не расстраивать отца, убывшего на фронт, поддержало Александра – все выпускные экзамены весной 1915 года он сдал на «отлично». Лето того года стало важнейшим этапом в биографии Чижевского: под влиянием прочитанного и личного общения с Циолковским он сформулировал основные принципы, что позднее лягут в основу его учения о влиянии Солнца на земную историю.

Образование Александра Чижевского

В августе 1915 года Александр уехал в Москву, где поступил в Археологический институт. Первый же его доклад «Влияние пертурбаций в электрическом режиме Солнца на биологические явления» вызвал оживлённые дискуссии в научном мире. Подобные споры сопровождали Чижевского всю жизнь. Пребывание в Москве не ограничивалось для талантливого студента лекциями и чтением. Он писал стихи, посещал литературные вечера, где завёл знакомство с И.А. Буниным и В.Я. Брюсовым.

Летом 1916 года студент Чижевский ушёл добровольцем на фронт, где служил в артиллерии. За самоотверженность в бою он удостоился солдатского Георгиевского креста 4-й степени. После ранения и контузии бомбардира Чижевского демобилизовали. В мае 1917 года он окончил институт. Несмотря на крушение прежнего мира и пришедшие гражданскую войну, эпидемии, разруху и голод, Александр продолжал своё образование. С 1918 по 1922 гг. в качестве вольнослушателя он посещал физико-математический и медицинский факультеты Московского университета.

Годы Гражданской войны в целом стали невероятно насыщенными для Чижевского. Он жил то в Москве, то в Калуге, преподавал русский язык и географию на командных пехотных курсах, которые возглавлял его отец, защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса», в 1921 году стал профессором Археологического института. После знакомства с наркомом просвещения А.В. Луначарским Чижевский получил назначение на должность инструктора отдела наркомата и даже стал председателем Калужского губернского союза поэтов. В 1918 и 1919 гг. у него вышло два стихотворных сборника.

Научная деятельность Александра Чижевского

С 1918 год Чижевский, помимо прочего, заинтересовался проблемой аэроионификации – воздействия положительных и отрицательных ионов воздуха на организм человека. Чрезвычайно энергичный и деятельный, он встречается с А.М. Горьким, отстаивает свои идеи по аэроионам в обществе. В 1920-е гг. основным местом работы Чижевского стала лаборатория зоопсихологии Главного управления научными учреждениями Наркомпроса, где он состоял старшим научным сотрудником. Он ставил опыты, выясняющие влияние ионов воздуха на физиологическое состояние и нервную систему животных, совместно с К.Э. Циолковским исследовал воздействие излучения на живые клетки, закладывая основы космической биологии.

Об исследовательской деятельности Чижевского стало известно за рубежом. В 1929–1930 гг. его звали читать лекции Колумбийский и Лионский университеты, приглашали на международные психологические конгрессы, избрали почётным членом несколько научных обществ. Несмотря на возражения некоторых видных учёных (К.А. Тимирязева, А.Ф. Иоффе) работам Чижевского по аэроионизации дали зелёный свет и в СССР. В декабре 1931 года по постановлению Наркомзема была учреждена Центральная научно-исследовательская лаборатория ионификации (ЦНИЛИ), директором которой стал профессор Чижевский.

Однако в декабре 1935 года в газете «Правда» вышли статьи «Против научной халтуры» и «Враг под маской учёного», где научные труды Чижевского подверглись разгрому. Посыпались обвинения в научном шарлатанстве и, что гораздо страшнее, завуалированной критике марксизма: «Не солнечная активность, а рабочий класс определяет ход истории». Возражения Чижевского, что с солнечной деятельностью придётся считаться даже коммунистам, ещё больше раздражали его критиков. В июне 1936 года ЦНИЛИ закрыли, Чижевский остался без работы.

В непростые для себя времена учёный продолжал размышлять, изобретать, исследовать. В конце 1930-х гг. Чижевский подал заявки на несколько патентов по интенсификации химических реакций и методам окраски изделий. В 1939 году казалось, что сгущавшиеся тучи прошли мимо: профессора приняли на работу заведующим лабораторией 3-го Московского медицинского института, но в январе 1942 года по прибытии в эвакуацию в Челябинск его арестовали по доносу и осудили по печально известной статье 58, п.10 – «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти».

За восемь лет лагерей Чижевский побывал в Ивдельлаге на Северном Урале, в Бутырской тюрьме в Москве, в казахстанских лагерях (Карлаг, Долинское, Степлаг). В «шарашке» Карлага он занимался электрическими проблемами крови, открыл структурно-системное движение крови – об этом эпизоде упоминал в своей эпопее «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын. В январе 1950 года учёного освободили и определили на поселение в Караганду, и только в 1958 году Чижевский вернулся в Москву.

Чтобы заработать на жизнь, профессор работал в тресте «Сантехника», в научно-исследовательской лаборатории по ионизации и кондиционированию воздуха. В печати вновь начали выходить книги Чижевского: «Структурный анализ движущейся крови», «Аэроионизация в народном хозяйстве», «Солнце и мы» и другие. В 1962 году учёный встречался с С.П. Королёвым, обсуждал с ним проблемы космонавтики.

Семья и личная жизнь Александра Чижевского

В своих воспоминаниях Чижевский не упоминает о своих супругах, но по разным источникам известно о четырёх его браках. В 1920-е гг. учёный женился на Ирине Александровне Самсоновой, которая родила ему единственную дочь Ирину, впоследствии работавшую на «Союзмультфильме». В 1931 году Чижевский женился во второй раз. Его избранницей стала Татьяна Сергеевна Рощина. Брак фактически распался после ареста профессора.

О третьей жене Александра Леонидовича известно только из архивных справок – вероятно, это был краткосрочный гражданский брак во время пребывания Чижевского на поселении в Караганде. Его последней супругой стала Нина Вадимовна Перешкольник, урождённая Энгельгардт (1903–1982). Супруги познакомились в ссылке. Этот союз скрасил старость Чижевского, последняя жена стала его ангелом-хранителем и помощницей во всех делах.

Смерть и похороны Александра Чижевского

С 1961 года Чижевский находился на пенсии, но продолжал работать. Он писал мемуары о своём общении с Циолковским, научно-популярные брошюры. Смерть наступила 20 декабря 1964 года в возрасте 67 лет.

Вдова учёного вспоминала, что в день кончины Александра Леонидовича в журнале «Партийная жизнь» появился пасквиль «Тёмные пятна» с набором измышлений тридцатилетней давности. Возмущению друзей Чижевского не было предела: через полгода они смогли добиться публикации официального опровержения, но шлейф негатива тянулся за именем профессора вплоть до 1990-х гг. Александра Леонидовича Чижевского похоронили на скромном Пятницком кладбище в Москве.

Вклад Александра Чижевского в науку

Разнообразие научной сферы интересов Чижевского, высокий интерес широкой публики, противоречивые оценки его творчества и наследия создали ему репутацию «Галилея XX века» или «Леонардо XX века». Сейчас учёного ценят прежде всего как мыслителя. Его идеи космизма, высказанные во многих трудах с присущей науке трезвостью и строгостью, и одновременно с благоговейным чувством перед тайной и величием жизни, восприняли тысячи благодарных читателей. Не столько успехи в той или иной науке, но создание цельного мировоззрения космической экологии – главная заслуга учёного.

Два важнейших направления научной деятельности Чижевского, развитию которых он посвятил свою жизнь – гелиобиология и аэроионификация. Он предложил вести учёт космических факторов для анализа земной жизни – в первую очередь солнечной активности, заложил основы космической микробиологии и космической эпидемиологии. Идеи о влиянии отрицательных ионов на живые организмы получили развитие в совершенствовании систем кондиционирования и очистки воздуха.

На определённое время приобрела популярность люстра Чижевского – специальный аппарат для образования аэроионов. Как изобретатель, Чижевский сыграл положительную роль в создании антиобледенительных систем для самолётов, методов электропокраски, электростимулирования химических реакций, получения бетона высокой прочности. Не все открытия и изобретения Чижевского прошли проверку временем и нашли дорогу в будущее, но и те, что внедрены в науку и технику, заслуживают большую благодарность последующих поколений.

Награды и премии Александра Чижевского

С конца 1920-х гг. Чижевский получил признание многих научных учреждений и сообществ. Биографы насчитывают свыше 30 институтов и академий, удостоивших Чижевского почётных званий. Среди них Международная биологическая ассоциация, Тулонская академия наук, Французское академическое общество международной истории, Бельгийское королевское медицинское общество, Французское общество электротерапии и радиологии, Общество сравнительной патологии и общей гигиены, Мексиканское общество плазмогении и общей культуры, Астрономическое общество Франции, Американское общество биофизики, Колумбийская академия наук и другие.