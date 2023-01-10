Беляев Александр Александр Беляев – основоположник российской фантастики. В его произведениях на фоне приключенческого сюжета и романтических коллизий в смелых научно-фантастических гипотезах ставились острые вопросы из самых разных отраслей знания – социологии, биохимии, генетики, трансплантологии, космических путешествий. Талант Беляева принёс ему любовь читателей и имя «русского Жюля Верна».

Александр Беляев – основоположник российской фантастики. В его произведениях на фоне приключенческого сюжета и романтических коллизий в смелых научно-фантастических гипотезах ставились острые вопросы из самых разных отраслей знания – социологии, биохимии, генетики, трансплантологии, космических путешествий. Талант Беляева принёс ему любовь читателей и имя «русского Жюля Верна».

Детство и юность Александра Беляева

Будущий писатель родился 4 (16) марта 1884 года в Смоленске в семье священника Романа Петровича Беляева, служившего настоятелем церкви Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии, и его супруги Надежды Васильевны, в девичестве Черняковской. В семье царила атмосфера набожности и почитания родителей, а потому Александру предстояло пойти по стопам отца: в 1891 году его отдали в духовное училище, в 1895 году – в Смоленскую семинарию. Оба учебных заведения Александр окончил по первому разряду, но наотрез отказался становиться священником, более того – стал убеждённым атеистом.

Во время учёбы Александр увлёкся театром, взахлёб читал: среди его любимых авторов оказались Жюль Верн и Герберт Уэллс. В 1904 году Беляев поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле, погрузившись в изучение гражданского и уголовного права. Как многие молодые люди своего времени, он интересовался политикой, отдавая симпатии партии эсеров. Во время революции 1905 года, когда занятия в лицее прервались, Беляев уехал в Москву и принял участие в декабрьском восстании. Он не стрелял по правительственным войскам, но в самый разгар событий участвовал в возведении баррикад. В 1906 году, когда занятия возобновились, Александр вернулся в родной Смоленск, в 1909 году завершил образование и стал работать помощником присяжного поверенного.

Жизнь Александра Беляева

Поначалу биография Александра Беляева не предвещала будущей литературной карьеры. Он быстро приобретал профессиональный опыт и репутацию, его гонорары росли, позволив совершить путешествие по Европе и подумать об устройстве личной жизни. В свободное время молодой адвокат участвовал в любительских театральных постановках по Горькому, Островскому и Тургеневу, писал театральные и музыкальные рецензии в ежедневную газету «Смоленский вестник».

В июне 1914 года, буквально накануне Первой мировой войны, Беляев получил должность присяжного поверенного при Смоленском окружном суде, а уже в ноябре решил расстаться с юридической практикой и полностью посвятить себя журналистике и литературе, заняв место ответственного редактора «Смоленского вестника». К этому моменту уже состоялся его писательский дебют – летом в Москве была опубликована пьеса «Бабушка Мойра».

Весной 1915 года Беляева поразила страшная болезнь – костный туберкулёз, отягчённый параличом нижних конечностей. В поисках более благоприятного климата он перебрался сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Ялту. Три с половиной года, с ноября 1916 по весну 1920 гг., Беляев был закован в гипсовый корсет. Несмотря на вынужденную неподвижность, он внимательно следил за происходящими в России событиями, сотрудничал с издававшейся кадетами и эсерами газетой «Ялтинский голос», стал свидетелем красного террора в Крыму, но сам счастливо его избежал. Летом 1921 года Беляев заставил болезнь отступить и встал на ноги. Он устроился инспектором в местный уголовный розыск, затем заведовал школой-колонией для беспризорников, подрабатывал библиотекарем.

В 1923 году Беляев с женой переехал в Москву, где устроился в наркомат почт и телеграфов, а вскоре возобновил литературную деятельность. После выхода в 1925 году рассказа «Голова профессора Доуэля» на него обратила внимание читающая публика. Произведения писателя печатали популярные журналы «Всемирный следопыт» и «Вокруг света», газета «Гудок».

В декабре 1928 года Беляев переехал в Ленинград, в сентябре 1929 года, с обострением давних болезней – в более солнечный и тёплый Киев, в сентябре 1931 года вернулся в город на Неве. С января 1932 года он обосновался в Детском Селе (с 1937 года – город Пушкин), где жил до лета 1935 года, когда ему предоставили квартиру на Петроградской стороне. Окончательно в Пушкине писатель осел в 1938 году, когда его здоровье вновь серьёзно пошатнулось.

В 1930-х гг. Беляев встречался со своим кумиром Гербертом Уэллсом, в очередной раз посетившим Советскую Россию, вёл активную переписку с К.Э. Циолковским, глубоко интересовался проблемой межпланетных полётов. В последние годы он много времени уделял детской литературе, писал для популярных тогда журналов «Чиж» и «Ёж».

Творчество Александра Беляева

По-настоящему Александр Беляев взялся за литературу только после 40 лет, но успел написать достаточно много. Главной темой его произведений стали достижения науки и техники далёкого будущего. Рассказ 1925 года «Голова профессора Доуэля», позднее переработанный в роман, привлёк широкое внимание читателей самой идеей конструирования человека без тела, вокруг которой развернулась жаркая дискуссия. Между тем, в основу повествования Беляев положил свой личный опыт многолетнего паралича, когда писатель, по собственным словам, жил вне тела. В 1926 году роман «Остров погибших кораблей», действие которого развивается в Саргассовом море, окончательно закрепил за Беляевым репутацию мастера научно-фантастических историй.

В 1928 году вышел знаменитый роман «Человек-амфибия». Канвой для одной из самых популярных книг Беляева стала история любви живущего в морских глубинах Ихтиандра и земной девушки Гуттиэре, однако, помимо драматического сюжета и психологических переживаний, в ней писатель поднял острые социальные вопросы, заставляя читателя задуматься о нравах людей в капиталистическом обществе.

Во второй половине 1920-х гг. Беляев опубликовал цикл рассказов о гениальном изобретателе профессоре Вагнере – человеке, не тратившем время на сон, умевшем проходить сквозь стены и проверявшем изобретения прежде всего на себе. Романы «Продавец воздуха» и «Властелин мира» были посвящены проблеме власти над миром, а «Человек, потерявший лицо» – истории гениального комика-уродца, поменявшего громкую славу на заурядную внешность и жизнь обывателя. Увлечение Беляева космосом явственно отразилось в произведениях 1930-х гг. – прежде всего, в романах «Прыжок в ничто», «Звезда КЭЦ» и «Лаборатория Дубльвэ». Последний роман Беляева «Ариэль» вышел уже после начала войны, в сентябре 1941 года. В нём он описывал способность человека к левитации – полёту без всяких технических устройств.

Необыкновенные приключения, наполнявшие книги великого фантаста, со временем заинтересовали кинематографистов, однако первые попытки экранизировать произведения Беляева сорвались. Одесская киностудия в 1939 году и Уолт Дисней в 1949 году по разным причинам отказались от съёмок, однако первая же картина, появившаяся на экранах, имела оглушительный успех. В 1962 году фильм «Человек-амфибия» с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской в главных ролях побил все рекорды по числу зрителей в СССР.

Ни одна последующая экранизация «отца отечественной фантастики» не смогла даже близко приблизиться к триумфу «Человека-амфибии», однако несколько картин заслуживают упоминания. Это «Продавец воздуха» (1968), «Завещание профессора Доуэля» (1984) и «Остров погибших кораблей» (1987). К сожалению, киноверсии романов Беляева, вышедшие в последующие 30 лет, по художественным качествам заметно уступали советским картинам и вполне заслуженно не пользовались зрительским вниманием.

Семья и личная жизнь Александра Беляева

Александр Беляев был женат трижды. Первый брак, заключённый в январе 1908 года с Анной Станкевич, оказался недолговечным – уже через год после свадьбы молодая жена ушла к другому мужчине. Вторая жена Вера Былинская также не выдержала и двух лет испытаний трудностями и в 1915 году оставила мужа, как только тот слег с параличом. Писателю принесла счастье только третья супруга – Маргарита Константиновна Магнушевская (1895–1892). Она происходила из петербургской польско-шведской семьи, которая перед Первой мировой войной поселилась в Ялте. Там в 1919 году и произошло знакомство будущих супругов, а в 1921 году они обвенчались.

В браке родились две дочери – Людмила (1925–1931) и Светлана (1929–2017). После смерти писателя немецкие оккупационные власти в феврале 1942 года депортировали его жену и дочь в Германию. Там они содержались в лагерях, а по освобождении весной 1945 года отправились в бессрочную ссылку в Барнаул. Только в 1956 году с Маргариты Константиновны Беляевой сняли все ограничения, и она вернулась в родной Ленинград, где и скончалась в 1982 году. Дочь писателя Светлана прожила долгую жизнь. Она пробовала себя в литературном творчестве, многое сделала для сохранения литературного наследия отца.

Смерть и похороны Александра Беляева

Война застала писателя в Пушкине, где он проживал все последние годы. Плохое состояние здоровья после очередной операции не позволило ему эвакуироваться: когда 20 сентября 1941 года в Пушкин вошли немцы, семья Беляевых оказалась в оккупации. Вскоре в городе начались перебои с продуктами, топливом и товарами первой необходимости. В октябре ударили заморозки, в ноябре наступили лютые холода.

Вскоре надломленный болезнями организм Беляева не выдержал: писатель умер в январе 1942 года (по другим сведениям, в декабре 1941 года). Жена и дочь хотели достойно похоронить главу семейства не в общей, а в индивидуальной могиле, которую попросту некому было копать, и тело пролежало в пустующей соседской квартире всю зиму. Только весной 1942 года завёрнутые в одеяло останки великого писателя-фантаста предали земле чужие люди. Место захоронения Александра Беляева не известно до сих пор.

Библиография Александра Беляева

Библиография произведений Александра Беляева насчитывает 16 романов и 7 повестей, более 60 рассказов, пьесу, сотни газетных и журнальных статей. Перечислим основные из них.

Романы:

Властелин мира (1926)

Остров погибших кораблей (1926)

Борьба в эфире (1927)

Человек-амфибия (1928)

Продавец воздуха (1929)

Человек, потерявший лицо (1929)

Подводные земледельцы (1930)

Прыжок в ничто (1933)

Воздушный корабль (1934)

Чудесное око (1935)

Звезда КЭЦ (1936)

Голова профессора Доуэля (1937)

Лаборатория Дубльвэ (1938)

Под небом Арктики (1939)

Человек, нашедший своё лицо (1940)

Ариэль (1941)

Повести и пьесы:

Бабушка Мойра (1914)

Последний человек из Атлантиды (1925)

Вечный хлеб (1928)

Золотая гора (1929)

Хойти-Тойти (1930)

Земля горит (1931)

Небесный гость (1937)

Замок ведьм (1939)

Рассказы:

Чаши гнева Господня (1916)

В киргизских степях (1924)

Голова профессора Доуэля (1925)

Три портрета (1925)

Белый дикарь (1926)

Гость из книжного шкафа (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1926)

Идеофон (1926)

Ни жизнь, ни смерть (1926)

Среди одичавших коней (1926)

Страх (1926)

Человек, который не спит (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1926)

Над бездной (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1927)

Охота на Большую Медведицу (1927)

Мёртвая голова (1928)

Сезам, откройся!!! (1928)

Амба (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1929)

В трубе (1929)

Верхом на Ветре (1929)

Держи на запад! (1929)

Инстинкт предков (1929)

Легко ли быть раком? (1929)

Мёртвая зона (1929)

О блохах (1929)

Отворотное средство (1929)

Светопреставление (1929)

Случай с лошадью (1929)

Творимые легенды и апокрифы (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1929)

Человек-термо (1929)

Чёртова мельница (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1929)

ВЦБИД (1930)

Город победителя (1930)

Дорогой Чандана (1930)

Нетленный мир (1930)

Рами (1930)

Весёлый Таи (1931)

Воздушный змей (1931)

Заочный инженер (1931)

Каменное сердце (1931)

На воздушных столбах (1931)

Освобождённые рабы (1931)

Сильнее бога (1931)

Солнечные лошади (1931)

Чёртово болото (1931)

Шторм (1931)

«С каждым животным у дедушки Дурова ученье особое…» (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

В цирке (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

Встреча Нового 1954 года (1933)

Игра в животных (1933)

Как дедушка Дуров разговаривает со своими животными? (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

Необычайные происшествия (1933)

Пики (1933)

Рекордный полёт (1933)

Трудовой день (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

Хороша ли память у попугая (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

Храбрый заяц (из цикла «Рассказы о дедушке Дурове») (1933)

Пропавший остров (1935)

Слепой полёт (1935)

Ковёр-самолёт (из цикла «Изобретения профессора Вагнера») (1936)

Мистер Смех (1937)

Подземный город (1937)

Невидимый свет (1938)

Рогатый мамонт (1938)

Визит Пушкина (1939)

«Уйди-Идйу» (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

Анатомический жених (1940)

Кувырком (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

На волнах звука (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

Однажды вечером (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

Скользкий мир (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

Случай в трамвае (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

Сорванный концерт (из цикла «Необычайные приключения профессора Небывалова») (1940)

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