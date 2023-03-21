Фадеев Александр Александр Фадеев – видный представитель соцреализма и советский литературный функционер.

Александр Фадеев – видный представитель соцреализма и советский литературный функционер. Он обладал несомненным писательским талантом, но, поставленный перед выбором, следовать собственному художественному вкусу или официальному курсу партии, не смог в полной мере реализовать свои творческие дарования.

Детство и юность Александра Фадеева

Александр Александрович Фадеев появился на свет 11 (24) декабря 1901 года в небольшом волжском городке Кимры, что под Тверью. Его родители принадлежали к революционной среде. Отец, учитель и фельдшер Александр Иванович Фадеев, отбыл несколько лет ссылки в Сибири как народоволец, мать, Антонина Владимировна Кунц, имевшая большое влияние на сына, работала фельдшером. В 1905 году родители Александра разошлись, в 1907 году Антонина Владимировна вновь вышла замуж. Отчим Глеб Владиславович Свитыч, член РСДРП, стал для Александра Фадеева непререкаемым авторитетом.

В 1908 году семья переехала на Дальний Восток – именно здесь прошли детство и юность Александра Фадеева. Осенью 1911 года он поступил в коммерческое училище во Владивостоке, где учился до 1918 года. Уже подростком Александр участвовал в подпольной работе, а после Февральской революции 1917 года он окунулся в череду бурных событий с головой: вёл агитацию среди учащейся молодёжи, сотрудничал с большевистской газетой «Красное Знамя», в ноябре 1918 года вступил в большевистскую партию.

В 1919–1921 гг. Александр Фадеев принимал непосредственное участие в гражданской войне на Дальнем Востоке. В качестве комиссара сначала стрелкового полка, а затем бригады он сражался против Колчака, атамана Семенова, японских интервентов. В феврале 1921 года Фадеева направили делегатом от Народно-революционной армии Дальнего Востока на X съезд РКП(б) в Москву. Как и многие участники съезда, он участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, и получил тяжёлое ранение в ногу. После лечения Фадеева демобилизовали.

В сентябре 1921 года будущий писатель поступил в Горную академию в Москве. Учёба давалась тяжело: почти всё время занимала партийная и общественная работа. Возможно, Фадеев стал бы ничем не примечательным геологом, но известие о смерти в последних боях на Дальнем Востоке двоюродного брата и лучшего друга И.М. Сибирцева подтолкнуло его к фиксации воспоминаний и впечатлений о боях и товарищах. Фадеев настолько увлёкся этим процессом, что решил оставить учёбу и партийную карьеру, сосредоточившись на литературном труде.

Жизнь Александра Фадеева

Тем не менее, став литератором, Фадеев не перестал верно служить делу, которому свято верил – партии и революции. Его журналистская деятельность началась в 1924 году в качестве заведующего отделом партийной жизни ростовской газеты «Советский Юг». В 1925–1926 гг. он входил в редколлегию местного журнала «Лава», с ноября 1926 года, по переезде в Москву – в редколлегию журнала «Октябрь».

Редакторскую деятельность Фадеев пытался совмещать с творческой. В 1924 году он закончил свою первую повесть «Разлив», а в 1927 году обратил на себя всеобщее внимание романом «Разгром», над которым работал почти два года. Роман широко обсуждали, о нём дискутировали и в итоге признали бесспорным эталоном революционной литературы.

Вскоре имеющий безукоризненную партийную репутацию Фадеев стал одним из руководителей Революционной ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Он выступал как теоретик и критик, много внимания уделяя идеологическим аспектам творческого процесса. Он видел свою задачу в подчинении литературы текущим политическим целям, в службе литературы советскому государству, в продвижении соцреализма как самой нужной формы литературы, в укоренении марксистской эстетики и диалектико-материалистического мировоззрения.

В 1932 году Фадеев вошёл в правление Союза писателей СССР – организации, появившейся после ликвидации РАППа. Как литературно-партийный функционер Фадеев становился всё влиятельнее, занимая должности заместителя председателя оргкомитета и секретаря Союза писателей, его генерального секретаря, члена ЦК КПСС, однако как писатель он испытывал жесточайший кризис.

Административная работа отнимала все силы, и это, безусловно, отражалось на творчестве. Большая эпопея «Последний из Удэге», над которой автор работал более 10 лет в 1930–1940 гг., разочаровала всех – критиков, читателей, и, вероятно, самого Фадеева. Индустриальный роман «Чёрная металлургия» (1950-е гг.) вместо задуманного масштабного полотна оказался грудой разрозненных набросков. Фадеев с горечью вспоминал предостережение А.М. Горького о гибели дарования и от нескончаемой канцелярской работы. Проблеск художественного таланта виден только в романе «Молодая Гвардия», где он нащупал утерянный после «Разгрома» нерв: трагическую историю юных краснодонцев писатель пережил всей душой.

После войны Фадеев, несмотря на оглушительный успех «Молодой гвардии», заметен прежде всего как «начальник советской литературы». Подчиняясь директивам партии и правительства, он громил «космополитов и отщепенцев», пригвождая к позорному столбу Анну Ахматову, Михаила Зощенко, Андрея Платонова и других. Смерть Сталина и особенно разоблачение культа личности напрямую отразились на карьере Фадеева. В 1954 году на посту генерального секретаря Союза писателей его сменил А.А. Сурков, со всех сторон выдвигались претензии за несправедливости и обиды прежнего правления. Это сильно повлияло на душевное состояние Фадеева: он всё чаще уходил в запои, всё меньше вспоминал о своём писательском предназначении.

Творчество Александра Фадеева

Литературный дебют Фадеева пришёлся на 1923 год. В повести «Разлив» и рассказе «Против течения», незрелых по форме, проглядывались черты настоящего писателя, и в то же время – зависимость от идеологических установок. В первом произведении речь идёт о большевизации крестьянских масс, во втором – о боевых эпизодах биографии Фадеева. В романе «Разгром» в образах партизан писатель дал портреты людей «особой породы» – «народного» Морозки, «природного» Метелицы, «мелкобуржуазного» Мечика, «интеллектуального» Левинсона. Все эти типы составляли отдельные грани единого портрета нового человека.

В статьях конца 1920-х – начала 1930-х гг. Фадеев формулировал принципы приоритета революционной морали над художественной красотой, но впоследствии отказался от столь радикальных взглядов, рассуждая о балансе между эстетическим и этическим. Роман «Последний из Удэге», действия которого происходят в Уссурийском крае во время гражданской войны, отнял у Фадеева массу душевных и физических сил. Однако произведение не получилось: экзотические описания в духе любимого писателем Фенимора Купера никак не вязались с общим замыслом о преображении отсталых коренных народов под целительным воздухом революции. Даже удачные страницы и образы (например, Лена Костенецкая или Василий Ланговой) не могли дать цельной картины.

Осенью 1943 года Фадеев вдохновился пронзительным сюжетом героической борьбы и гибели группы юных краснодонцев, оказавшихся под фашистской оккупацией летом 1942 года. Под этим впечатлением он создал знаменитую «Молодую гвардию» – романтически окрашенную, поэтически приподнятую и героическую книгу. Напечатанный в 1945 г. роман сразу завоевал сердца читателей. Позднее, в 1948 году, образы Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой и других героев увековечил снятый по роману прекрасный фильм режиссёра С.А. Герасимова.

Однако в декабре 1947 года среди всеобщей похвалы как гром среди ясного неба прозвучало суровое официальное недовольство на страницах газеты «Правда»: в романе «Молодая гвардия» недостаточно представлена роль партии. Подчинившись, Фадеев значительно переделал и дополнил первоначальную версию. Впоследствии К.М. Симонов, А.Т. Твардовский и другие видные советские литераторы упрекали Фадеева за эти компромиссы, считая их сделкой с совестью. Но если исходить из критериев литературного труда, установленных некогда самим Фадеевым, такие претензии выглядели не вполне обоснованными, а правка текста была ни чем иным как действиями воспринявшего «справедливую критику» писателя-коммуниста.

Семья и личная жизнь Александра Фадеева

Александр Фадеев женился дважды. В 1926 году он заключил брак с начинающей писательницей Валерией Анатольевной Герасимовой (1903–1970), который продлился до 1932 года. В 1937 году Фадеев оформил отношения с известной актрисой МХАТа Ангелиной Осиповной Степановой (1905–2000).

Писатель усыновил маленького сына жены, Александра Александровича Фадеева (1936–1993), впоследствии ставшего актёром, а в 1944 у пары родился и общий ребёнок – сын Михаил Александрович Фадеев, будущий искусствовед и антиквар. Кроме того, от связи с известной поэтессой Маргаритой Алигер Фадеев имел дочь Марию Александровну Фадееву (Алигер-Энценсбергер) (1943–1991).

Смерть и похороны Александра Фадеева

События, последовавшие за смертью И.В. Сталина, и более всего за XX съездом КПСС, с громким разоблачением культа личности, угнетающе действовали на Александра Фадеева. В частных разговорах ему всё чаще бросали в лицо обвинения в содействии репрессиям, дело его жизни последними решениями партии подвергалось сомнению. Сначала писатель искал утешения в алкоголе, но, как честный перед собой человек, вскоре пришёл к выводу, что единственное доступное ему решение – самоубийство.

Последний шаг – совершенно осознанный, тщательно заранее подготовленный, что подтверждается предсмертной запиской и письмами друзьям – писатель предпринял 13 мая 1956 года. В этот день в три часа пополудни на своей даче в Переделкине Александр Фадеев пустил себе пулю в сердце. Похоронили его согласно завещанию – на Новодевичьем кладбище рядом с горячо любимой матерью.

Библиография произведений Александра Фадеева

Против течения (Рождение Амгуньского полка) (рассказ) (1923)

Разлив (повесть) (1923)

Один в чаще (рассказ) (1924)

Смерть Ченьювая (рассказ) (1924)

Таёжная болезнь (повесть, не окончена) (1924)

Разгром (роман) (1927)

Столбовая дорога пролетарской революции (сборник статей) (1929)

Землетрясение (рассказ) (1934)

Пташка (рассказ) (1935)

О бедности и богатстве (рассказ) (1936)

Последний из Удэге (роман, не окончен) (1930–1940)

Ленинград в дни блокады (сборник очерков) (1944)

Молодая гвардия (роман) (1945, 1951)

За тридцать лет (сборник статей) (1953)

Чёрная металлургия (роман, не окончен) (1952–1956)

Обложка: https://interesnyefakty.org