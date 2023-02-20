Дейнека Александр Александр Александрович Дейнека (1899–1969) – знаменитый советский живописец, график и скульптор, мастер-монументалист, профессор, академик.

Александр Александрович Дейнека (1899–1969) – знаменитый советский живописец, график и скульптор, мастер-монументалист, профессор, академик.

Детство и юность Александра Дейнеки

Будущий художник родился 8 (20) мая 1899 года в Курске в семье железнодорожного рабочего. С детства Александр рос целеустремлённым и трудолюбивым. Он рано почувствовал интерес к творчеству, особенно к графике, но родители мальчика были далеки от искусства и не разделяли увлечений сына. После того, как Александр в 1915 году отказался пойти по стопам отца, после года занятий бросил железнодорожное училище и отправился в Харьков, чтобы учиться рисовать, старший Дейнека перестал поддерживать сына материально.

Юность Александра Дейнеки пришлась на годы Первой мировой войны и революций. После февраля 1917 года занятия в Харьковском художественном училище прервались. Молодой художник добывал кусок хлеба, не отказываясь от любой работы, и активно участвовал в политической жизни. Он оформлял агитационные поезда, создавал декорации к спектаклям, служил учителем в женской гимназии и даже фотографом в уголовном розыске.

Встав на сторону большевиков, в годы Гражданской войны оборонял Курск от войск генерала Деникина, затем руководил местным отделением «Окон РОСТА». В 1919 году он возглавил художественную студию при губернском политуправлении. В армии талант Дейнеки заметили и помогли ему продолжить обучение в Москве. В 1920 году молодой художник поступил на полиграфическое отделение столичных Высших художественно-технических мастерских, где учился у выдающихся российских графиков В.А. Фаворского и И.И. Нивинского. В эти же годы он познакомился с В.В. Маяковским.

Биография и творчество Александра Дейнеки

Уже во время учёбы в Москве Александр Дейнека начал сотрудничать с несколькими журналами, поставляя для них иллюстрации, в том числе сатирические и карикатурные. В середине 1920-х – начале 1930-х гг. Дейнека активно участвовал в художественной и выставочной жизни столицы. Он вступил в несколько творческих объединений, в том числе Общество станковистов (1925–1927), где стал одним из руководителей, Ассоциацию художников-графиков при Доме печати (1926–1929), Объединение новых видов художественного труда «Октябрь» (1928–1930), Российскую ассоциацию пролетарских художников (1931–1932). В эти годы Дейнека часто обращался к исторической тематике – так, в 1928 году он создал знаменитое монументальное полотно «Оборона Петрограда», посвящённое революционным событиям.

Другой значимой темой произведений Дейнеки стал спорт. Художник сам был похож на своих героев-атлетов – он с детства увлекался бегом, гимнастикой, плаванием, волейболом и боксом. Спортивная тема оказалась крайне актуальной для советского искусства 1930-х гг.: пропаганда здорового образа жизни работала в том числе и с помощью соцреалистической живописи: творчество этих лет воспевало сильных, здоровых, крепких телом и духом людей, готовых к трудовым и спортивным свершениям и даже подвигам.

Знания Дейнеки о физических возможностях человеческого тела в совокупности с его талантом рисовальщика и монументального живописца помогли ему создать целую галерею образов спортсменов. Картины Дейнеки удивительно динамичны. С помощью неожиданных ракурсов, сложных поз и композиционных приёмов художник мастерски передавал движение, не изменяя при этом реалистичности. Спортсмены у Дейнеки воплощают собой идеал нового советского человека – здорового физически и духовно, позитивного, целеустремлённого, полного сил и энергии для строительства нового мира. В то же время Дейнека наследовал и вполне архаичной древнегреческой традиции, где телесная красота тесно связывалась с благородством и высокими моральными качествами.

Работы Дейнеки середины 1920-х – начала 1930-х гг. графичны и выразительны. Не случайно в эти годы он, помимо живописи, создал и множество агитационных плакатов, а также иллюстрировал детские книги. Особой тягой к графичности и плакатному стилю отличаются и его работы на общественно-политическую и историческую тематику.

В 1930-х гг. стиль картин Дейнеки поменялся, значительно расширился и набор тем. Теперь художник часто создавал тонкие, лиричные произведения: таковы его пейзажи, портреты и натюрморты, написанные после 1932 года. Знаменитая картина «Мать» отсылает зрителя к классическим живописным образам Мадонны с младенцем, но совершенно по-новому трактует их – через ракурс, композицию, лаконичность цветовой гаммы и особую эмоциональность. В этой нежной работе художнику удалось в индивидуальном образе передать универсальное содержание.

В этом же десятилетии Дейнека написал целую серию работ, посвящённых бурно развивающейся в Советском Союзе авиации и лётчикам. В этих произведениях порой сквозит романтическое настроение, очарованность художника идеей полёта («Будущие лётчики», 1937 год), а порой – чрезвычайное напряжение («Парашютист над морем», 1934 год).

Александр Дейнека стал одним из немногих советских художников, нашедших подлинное признание за рубежом – ему даже удалось совершить продолжительную поездку по Америке и Европе. В 1935 году его персональная выставка прошла в США, тогда же художник побывал во Франции и Италии. Заграничная командировка значительно обогатила творческий багаж Дейнеки, из путешествия он привёз множество пейзажей и городских зарисовок.

В годы Великой Отечественной войны на первый план в творчестве Дейнеки вновь вышла общественно-политическая тематика и, разумеется, военные сюжеты. Он создал множество плакатов для возрождённых с началом боевых действий «Окон ТАСС». Даже городские пейзажи художника стали драматичными и пугающими, без прикрас рисуя все тяготы и ужасы войны. Дейнека выезжал и на фронт, после чего рисовал мрачные рисунки.

Самым ярким произведением Дейнеки военного времени и, вероятно, самым известным вообще, стало написанное в 1942 году огромное, 2×4 метра, полотно «Оборона Севастополя». Полное драматизма, оно написано яркими, контрастными красками – под палящим июльским солнцем по белому мраморному крошеву поднимаются навстречу темно-серой массе врага в последнюю атаку моряки в белых форменках, а за ними спокойное и яркое синее море, горящее красное небо и жирный чёрный дым. Со временем «Оборона Севастополя» стала одной из самых знаковых картин на военную тематику в отечественном искусстве.

Одной из наиболее известных и одновременно противоречивых картин того времени считается также полотно «Сбитый ас», едва не уничтоженное цензурой за очевидный антивоенный пафос. Изображённый на нем сбитый немецкий лётчик неожиданно приобрёл, как и многие персонажи Дейнеки, черты универсальные, всеобщие. Это уже не поверженный враг, которого не жаль, а человек вообще, молодой, почти юный, стремительно летящий к земле, покрытой ржавым и острым железом, и пытающийся заслониться от неминуемой гибели.

После войны Дейнека вернулся к мирным сюжетам, а также увлёкся новым для себя искусством мозаики. По его эскизам были созданы мозаичные портреты великих учёных в фойе актового зала МГУ, масштабные мозаичные панно во Дворце съездов Московского Кремля, а также на станциях метро «Маяковская» и «Новокузнецкая».

На протяжении всей жизни Александр Дейнека неутомимо передавал своё мастерство молодым поколениям советских художников. Более 30 лет он преподавал живопись в нескольких образовательных учреждениях Москвы: Высшем художественно-техническом институте (1928–1930 гг.), Московском полиграфическом институте (1930–1934 гг.), Московском художественном институте им. В.И. Сурикова (1934–1946, 1957–1963 гг.), в Московском институте прикладного и декоративного искусства (1945–1952 гг.), Московском архитектурном институте (1953–1957 гг.).

В 1947 году Академия художеств СССР присвоила Александру Дейнеке звание академика. С 1958 года он был членом президиума, с 1962 года – вице-президентом, с 1966 года – академиком-секретарём отделения декоративных искусств Академии художеств.

Семья и личная жизнь Александра Дейнеки

Александр Дейнека был женат дважды. С первой своей избранницей, Серафимой Ивановной Лычёвой (1912–1991), художник прожил вместе с 1934 по 1948 гг. Он часто рисовал жену, обладавшую привлекательной внешностью, воплощал её облик в скульптуре, неизменно подписывая произведения одними инициалами – «С.И.Л». Несмотря на отношения, длившиеся полтора десятка лет, этот брак никогда не заключался официально.

В 1959 году 60-летний Александр Дейнека женился официально, и вновь супруга оказалась гораздо моложе его. Елена Павловна Волкова (1921–2011) стала надёжной опорой стареющего художника, с которой тот прожил до конца дней. Она занималась организацией его выставок, старалась следить за стремительно ухудшающимся здоровьем мужа. Как и Серафима Лычёва, Елена Волкова была очень красивой женщиной, однако ей с портретами работы супруга не повезло. Оба брака Александра Дейнеки оказались бездетными.

Смерть и похороны Александра Дейнеки

Последнее десятилетие жизни художника оказалось для него очень сложным. С одной стороны, Дейнека оказался в зените славы и официального признания, с другой – это время оказалось для него периодом жёсткой борьбы с интригами в Академии художеств и большей частью безуспешных творческих поисков. Если к 1960 году это был крепкий, активный и полный сил мужчина, то спустя несколько лет он превратился в измученного старика с расшатанными нервами. Проблемы со здоровьем усугублялись алкоголем.

В начале июня 1969 года в Академии художеств открылась большая персональная выставка произведений Дейнеки, приуроченная к его 70-летию, а 10 июня вышел указ о присвоении ему высшего в стране звания Героя Социалистического труда. Однако к этому моменту художник уже лежал в больнице в тяжёлом состоянии, не узнавая близких. Смерть Александра Дейнеки наступила в ночь 12 июня 1969 года. Похороны художника прошли на Новодевичьем кладбище Москвы, где позднее вдова установила массивный памятник работы известного скульптора А.И. Рукавишникова.

Значение творчества Александра Дейнеки

Творческим направлением Дейнеки принято считать социалистический реализм. Однако в рамках этого направления художник никогда не ограничивал себя в выборе жанра или материала. Он чувствовал себя свободно и в книжной графике, и в искусстве плаката, и в масляной живописи. Из-под его руки выходили натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые сцены и монументальные исторические полотна, а также мозаики.

Все произведения Дейнеки проникнуты духом современной ему эпохи, её целями и идеалами. Без всякого преувеличения, он был живописным рупором советского общества, отражал его настроения, и в то же время сам творил эталонные образы. Зачастую именно Александра Дейнеку называют лицом советского изобразительного искусства 1920-х – 1950-х гг.

Известные работы Александра Дейнеки

Живопись и мозаики:

Мальчик в кепке (1914)

Портрет железнодорожника (1914)

Родной дом (1914)

Автопортрет (1916)

Зима в Курске (1916)

Портрет старика (1916)

Портрет студента (1916)

Автопортрет в панаме (начало 1920-х гг.)

Крестьянин и смерть (1922)

Портрет К.А. Вялова (1923)

Эстрадный танец (1923)

Девушка, сидящая на стуле (1924)

Футбол (1924)

В Донбассе (1925)

Курск. После дождя (1925)

Перед спуском в шахту (1925)

Шахтёр (1925)

Гримасы быта. В кондитерской (1926)

Лыжники (1926)

На стройке новых цехов (1926)

Волейбол (1927)

Спортплощадка. У финиша (1927)

Текстильщицы (1927)

Англичане-интервенты (1928)

Демонстрация (1928)

Оборона Петрограда (1928)

Безработные на Западе (1929)

Порт с кораблями (1929–1930)

Крымский пейзаж (1930)

Поезд прошёл (1930)

Бригада в отпуске (1930-е гг.)

Зима. Девочка у окна (1931)

Лыжники (1931)

На балконе (1931)

Наёмник интервентов (1931)

Пейзаж (1931)

Бомбовоз (1932)

В воздухе (1932)

Гражданская авиация (панно) (1932)

Игра в мяч (1932)

Мать (1932)

Полдень (1932)

Спящий ребёнок с васильками (1932)

Утренняя зарядка (1932)

Футболисты (1932)

Бег (1933)

Безработные в Берлине (1933)

Женская бригада в колхозе (1933)

Коммунисты на допросе (В штабе белых) (1933)

Купающиеся девушки (1933)

Ночной пейзаж с лошадьми и сухими травами (1933)

Солнечный день (1933)

Сухие листья (1933)

Бегуны (1934)

Вратарь (1934)

Гидропланы (1934)

Гидропланы над кораблями (1934)

Гроза заходит. Дождь (1934)

Динамо. Севастополь (1934)

Крымские пионеры (1934)

Осень. Водопой (1934)

Парашютист над морем (1934)

Портрет девушки с книгой (Портрет С.И.Л.) (1934)

Севастополь. Порт (1934)

Танец (1934)

Этюд с гидропланами (1934)

Этюд с жеребятами (1934)

Колхозница на велосипеде (1935)

Обеденный перерыв в Донбассе (1935)

Портрет С.И.Л. (1935)

Портрет С.И.Л. в соломенной шляпе (1935)

Американский пейзаж (1935)

Вашингтон. Капитолий (1935)

Дорога в Маунт-Вернон (1935)

Негритянский концерт (1935)

Нью-Йорк (1935)

Нью-Йорк, Центральный парк (1935)

Самолёты над Нью-Йорком (1935)

Танцоры в Гарлеме (1935)

Филадельфия. Старая площадь (1935)

Юноша-негр (1935)

Музей Леже в Антибе (1935)

Париж, набережная Сены (1935)

Париж. В кафе (1935)

Париж. Площадь согласия (1935)

Парижанка (1935)

Сен-Жермен (1935)

Тюильри (1935)

Площадь в Риме (1935)

Стадион в Риме (1935)

Улица в Риме (1935)

Герои первой пятилетки (1936)

Натурщица (1936)

Никитка – первый русский летун (1936)

Скука (1936)

Будущие лётчики (1937)

Знатные люди Страны Советов (1937)

Кросс красноармейцев (1937)

На женском собрании (1937)

Натюрморт с азалией и яблоками (1937)

Портрет Ирины Шервинской (1937)

Стахановцы (1937)

Краснокрылый гигант (1938)

Сутки советского неба (1938)

Окно в мастерской (1939)

Бегущие девушки (1941)

Владимир Маяковский в РОСТА (1941)

Левый марш (1941)

Манеж (1941)

Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года (1941)

Площадь Свердлова в декабре 1941 года (1941)

После боя (1937–1942)

Мятлевское направление (1942)

Оборона Севастополя (1942)

Осенние хляби (1942)

Осень в Царицыне (1942)

Сгоревшая деревня (1942)

Тревожные ночи (1942)

Сбитый ас (1943)

В оккупации (1944)

Женский портрет (Портрет С.И.Л.) 1944

Парашютный десант на Днепре (1944)

Портрет Мирель Шагинян (1944)

Раздолье (1944)

Берлин в день подписания декларации (1945)

Берлин. Разрушенные здания (1945)

Под Курском. Река Тускорь (1945)

Эвакуация колхозного стада (1946)

Вечер. Патриаршие пруды (1946–1947)

Несостоявшееся свидание (1947)

Эстафета по кольцу «Б» (1947)

Автопортрет (1948)

Цветы на ковре (1948)

Выходной день (1949)

Гладиолусы с рябиной (1949)

На просторах подмосковных строек (1949)

Весна (1950)

Лыжники (мозаика) (1950)

Девушка, завязывающая ленту на голове (1951)

Москва (1952)

В Севастополе (1953)

Гладиолусы и яблоки (1953)

Розовые гладиолусы (1953)

Утренний туалет (1953)

Весна. Крыши (1954)

Гладиолусы (1954)

Мать и сестра (1954)

На Донбассе (1954)

Натюрморт. Жёлтые цветы (1954)

Снегурочка (1954)

Натюрморт. Клубника (1955)

Портрет архитектора Тамары Милешиной (1955)

В Крыму (1956)

В Севастополе (1956)

Тракторист (1956)

У моря. Рыбачки (1956)

Лето в Подрезкове (1958)

Хоккеисты (мозаика) (1959–1960)

Хорошее утро (мозаика) (1959–1960)

Юность (1961–1962)

День Гагарина в Париже (1962)

Доярка (мозаика) (1962)

Красногвардеец (мозаика) (1962)

Старый рынок в Ниме (1962)

Баскетбол (витраж) (1964)

Вилла в Риме (1965)

Юный конструктор (1965)

На юге (1966)

Портрет молодого инженера (1966)

Трудное решение (1966)

Все флаги в гости летят к нам (1968)

Плакаты:

Гуляй, работай, читай с охотой (1929)

Китай на пути освобождения от империализма (1930)

Механизируем Донбасс (1930)

Мы требуем всеобщего обязательного обучения (1930)

Ударник, будь физкультурником (1930)

Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу (1931)

Построим мощный советский дирижабль «Клим Ворошилов» (1931)

Работать, строить и не ныть (1933)

Превратим Москву в образцовый социалистический город пролетарского государства (1930–1935)

Скульптуры:

Мальчик, прыгающий в воду (1939)

Голова атлета (1940)

Портрет С.И.Л. (Серафимы Ивановны Лычёвой) (1940)

Эстафета (1945)

Боксёр (1947)

Защита Севастополя (1947)

Стометровка (1947)

Вратарь (1948)

У воды (1952)

После работы (1954)

Девушка у моря (1956)

Толкание ядра (1957)