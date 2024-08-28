Зоя Космодемьянская 13 сентября 1923 года, ровно 101 год назад родилась Зоя Космодемьянская. На чтение: 1 минута

Космодемьянская Зоя Анатольевна (Таня) (13.09.1923 – 29.11.1941), военная разведчица, диверсантка, Герой Советского Союза. Родилась в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. В 1930 г. семья Космодемьянских переехала в Москву. В октябре 1941 г. Зоя по собственной инициативе была зачислена рядовой в состав разведывательно-диверсионной воинской части № 9903.

17 ноября 1941 г. появился секретный приказ №0428 Ставки Верховного Главнокомандования, в котором ставилась задача ''выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом''. Для этого приказывалось ''разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог''.

Вскоре командирам диверсионных групп воинской части №9903 было дано задание в течение 5-7 дней сжечь в тылу противника 10 населенных пунктов в Подмосковье, в число которых входила деревня Петрищево Верейского района Московской области. Зоя вместе с другими бойцами была привлечена к выполнению этого задания. Ей удалось поджечь три дома в Петрищево, где расположились оккупанты. Затем она через некоторое время попыталась осуществить второй поджог, но была схвачена фашистами. Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не выдала никого из своих товарищей, не сказала номера части и других сведений, составлявших в то время военную тайну. Она не сказала даже своего точного имени, назвавшись на допросе Таней.

Фашисты для устрашения населения решили повесить Зою на глазах у всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 г. Уже с петлей, накинутой на шею, Зоя успела крикнуть врагам: ''Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят''. Тело Зои немцы долго не разрешали предать земле и глумились над ним.

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Её именем названы улицы ряда городов, установлен памятник на Минском шоссе близ деревни Петрищево.