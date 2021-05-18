Жестокость – необходимая реальность? Два товарища полвека спустя Сегодня мы рассказываем об одном из самых ярких историко-революционных фильмов советского кино – «Служили два товарища». В этой рубрике мы вспоминаем самые интересные и значимые фильмы, посвящённые революции и Гражданской войне, стараясь понять, много ли реальной истории в старом кино. На чтение: 2 минуты

Сегодня мы рассказываем об одном из самых ярких историко-революционных фильмов советского кино – «Служили два товарища».

Дважды юбилейный фильм

Премьера кинокартины режиссёра Евгения Карелова «Служили два товарища» состоялась 21 октября 1968 года. В те годы фильмы принято было снимать к круглым датам, а у сразу полюбившейся массовому зрителю истории о приключениях фронтового кинооператора в Гражданскую войну было сразу два повода начать съёмки с неплохим финансированием. Историко-революционная тема была востребована и после того, как в 1967-м с размахом отметили 50-летие Октябрьской революции. А в 1969 году широко праздновали полувековой юбилей советского кино. Отсюда и хорошо заметные сегодня странности сюжета, в котором видную роль в разгроме войск барона Врангеля сыграла именно киносъёмка. «Кино – это же большое дело!» – говорит в картине герой Анатолия Папанова, командир полка. И говорит он в духе известных тогда каждому слов Ленина, висевших в виде лозунга во многих кинотеатрах – о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино ».

Во всём же остальном фильм, посвящённый Перекопско-Чонгарской операции войск Южного фронта РККА против Русской армии Врангеля и последующей Севастопольской эвакуации белых, примечателен своим подходом к историческим событиям и теми художественными решениями, которые его реализуют. Посмотрим, чем эти подходы обусловлены. Часто для понимания фильма недостаточно лишь посмотреть киноленту – необходимо учесть, кто ее создал.

Сценарий к «Служили два товарища» – результат совместной работы двух друзей, Юлия Дунского и Валерия Фрида. Их объединяло очень многое: вместе учились в школе и сценарном факультете ВГИКа, уход добровольцами на фронт в 1944-м, арест в том же году по обвинению в подготовке покушения на самого товарища Сталина , лагеря, поселение в Коми АССР, реабилитация в 1956-м и возвращение в Москву в 1957 году. При учёте этих фактов намного глубже оказывается комический, казалось бы, диалог между Андреем Некрасовым, героем Олега Янковского, и Иваном Карякиным, сыгранным Роланом Быковым: «Тюрьмы мы, конечно, позакрываем… Ну, одну всё же оставим. Для мировой контры, туда-сюда. А прочие все – на слом! Кого в них сажать-то?» - «Найдётся кого».

Белые тоже люди

В конце 1960-х годов, когда советская власть, как казалось, победила навечно, в кино могли уже позволить себе показать врагов этой власти с более-менее человеческим лицом. Отталкиваясь от этого, Карелов, Дунский и Фрид создали по-настоящему масштабную картину, и речь идёт не столько о массовых и батальных сценах (а они и сегодня впечатляют), но и о масштабе отражения человеческих судеб. За 93 минуты фильма зритель видит три различные группы участников Гражданской войны – красные, белые, зелёные (махновцы) – и каждую представляют сложные по натуре персонажи, не позволяющие дать им однозначную оценку.

Не являются совершенными героями даже побеждающие Врангеля красные: они могут быть в чем-то неправы, совершать ошибки, терпеть неудачи. Не являются, как в прежних советских фильмах, совершенными злодеями белые – среди них есть как люди нелепые и изнеженные, так и весьма достойные и заслуживающие уважения. Особенно выделяется поручик Александр Брусенцов, талантливо сыгранный Владимиром Высоцким, его образ – это образ антигероя, человека, имеющего свою правду и готового стоять за неё до конца. Более карикатурно показаны махновцы – сцены с их участием обычно комические – но и зелёные, в конечном счете, производят впечатление людей, которых в данное время и данное место привела жизнь.

Кино на все времена

Жестокость, один из главных реальных исторических признаков Гражданской войны, в фильме изображается не как черта врагов, а как объективная реальность: никто не испытывает сомнений в своей правоте, не чувствует себя виноватым в жертвах, не являвшихся необходимыми – ни поручик Брусенцов, по чистой нелепости убивший сослуживца («Да много вы понимаете! Да. По-идиотски убил приятеля… Так ведь и время идиотское!»), ни Карякин, самовольно (быть может, и без основания, судя по его поспешному осуждению Некрасова) расстрелявший военспеца, ни остальные герои. И даже финал, должный, кажется, поставить яркую – триумфально-героическую – точку в истории, поставил скорее задумчивое многоточие: да, Крым красный; а вот идут парадом улыбающиеся бойцы, снятые на пленку рукой уже погибшего оператора Некрасова, и пойдут они после парада в бой против… Против кого? Таких же людей – верящих в свои идеалы, умеющих любить, но – отчаянно наблюдающих, как надежды рушатся…

Фильм «Служили два товарища» не только раздвинул полвека назад рамки традиционного советского фильма о Гражданской войне. Наш сегодняшний взгляд на те события не так уж сильно отличается от тех мотивов, которые вложили в него тогда создатели картины, а в сочетании с яркой игрой целого созвездия замечательных актёров делает старый фильм вполне пригодным, чтобы предложить его и сегодняшнему зрителю к 100-летию революционных событий.