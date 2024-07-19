Здоровье Петра I Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Благодаря роману А.К. Толстого «Петр Ι» и снятым по его мотивам фильмам «Петр Ι» (1937 г.), «Юность Петра» (1980 г.) и «В начале славных дел» (1980 г.) у обывателей создается впечатление крепкого и сильного здоровья Петра Ι. Во многом на основе этих фильмов у молодежи воспитывались чувства патриотизма и гордости за родину. Роман был написан в период с 1929 по 1945 гг. Стоит заметить, что год начала написания пришелся на год «великого перелома», на год, в который началась политика индустриализации. И необходимо заметить, что А.Н. Толстой проводил аналогии между событиями романа и современными ему событиями. А царь, поднявший Россию с колен, не мог выглядеть слабым и больным человеком. По фильмам Петр — огромный человек с богатырским здоровьем.

Действительность

Исследователь жизни Петра Ι Н. И. Павленко отмечает, что Петр Ι не отличался богатырским здоровьем. Болел он почти ежегодно, причем болезни приковывали его к постели на продолжительное время. Иногда он пользовался услугами врачей, но, находясь в пути лечил себя сам и возил с собой аптечку. Он при росте 2 метра 4 сантиметра был неимоверно худым, даже сохранившаяся до нас одежда Петра Ι показывает, что он действительно выделялся ростом, но не могучим телосложением.

Современник Петра Ι Юст Юль, посланник Дании в России в своем сочинении «Записки датского посла при Петре Великом» показывает описание поведения царя: «Мы вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами, быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но всё продолжал делать… страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован». Автор указал, что эти страшные движения врачи называют конвульсиями.

Еще современники указывали, что поведение Петра I отличалось некоторыми аномалиями. На двадцатом году жизни у него стала трястись голова, а на красивом круглом лице в минуты долгого раздумья появлялись судороги.

Историки отмечают две причины такого поведения царя. Это детский страх, испытанный им при стрелецком бунте в 1682 году, и кутежи в Немецкой слободе. Н.И. Павленко также обращает внимание на то, что здоровье Петра Ι сильно подтачивала его кипучая деятельность. Это и бесконечные переезды во время Северной войны по разным точкам государства. Ведь с его точки зрения главной чертой правителя было служение отечеству.

А.С. Пушкин в «Истории Петра» рисует многочисленные намеки на простудные заболевания, лихорадки и горячки. Как уже отмечалось выше, сам Петр Ι никогда не отличался богатырским здоровьем, а непрерывные труды и разъезды, связанные с ведением Северной войны привели к тому, что в 1708-1709 гг. он по нескольку недель страдал страшной лихорадкой.

Также нам известно, что царь неоднократно прибегал к лечению минеральными водами как в России, так и за рубежом: в Бадене в 1698 и 1708 годах, в Карлсбаде в 1711 и 1712-м.

Кроме того, по сообщениям современников Петру Ι были свойственны внезапные вспышки гнева, судорожные припадки и непроизвольные движения. Более того, приступы ярости у государя происходили довольно часто. Они возникали внезапно под воздействием неприятных известий или каких-то иных внешних раздражителей, но иногда и без видимой причины. Припадки гнева императора мог снимать только один человек – его супруга, будущая императрица Екатерина Ι. Граф Геннинг-Фридрих Бассевич в своих записках указывает, что она « сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым». Некоторые ученые приписывали это наличию у Петра Ι. Н.Н. Пуховcкий предполагает, что Петр Ι страдал локализованной эпилепсией.

Как представляется, на основании только вышеупомянутых, выборочных известий можно с полной уверенность развеять миф о «богатырском» здоровье Петра Ι. Во многом это объяснимо, ведь сами реформы, тяжелая Северная война приносили тяжелые эмоциональные и психологические потрясения императору.

Источники и литература

Павленко П.И. Петр Ι М., 2010.

Юст Юль. Записки датского посланника при Петре Великом // Лавры Полтавы. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001 .

Пуховский Н.Н. Император и государь всея Руси Петр I Алексеевич Романов Великий // Психология элиты. 2009. №4. С. 83.

Записки графа Бассевича

Обложка: Жан-Марк Натье. Портрет Петра I , 1717 год. Эрмитаж.

Источник: https://commons.wikimedia.org