#ЗаЗою В 2018 начинаются съемки художественного фильма «Страсти по Зое» о подвиге легендарной партизанки Зои Космодемьянской. Вы можете стать участником этого проекта, внеся свое пожертвование на любую сумму ЗДЕСЬ, а также распространив информацию о сборе средств. Сделать это очень просто: СКАЧАЙТЕ ПЛАКАТ О ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ и разместите его в своих социальных сетях, отправьте его своим друзьям и знакомым, чтобы они, в свою очередь, поделились им со своими близкими. Ваше неравнодушие защитит светлую память Зои от надругательств. Только так можно возродить память о наших героях и сохранить ее для будущих поколений! На чтение: 1 минута

В 2018 начинаются съемки художественного фильма «Страсти по Зое» о подвиге легендарной партизанки Зои Космодемьянской. Вы можете стать участником этого проекта, внеся свое пожертвование на любую сумму ЗДЕСЬ , а также распространив информацию о сборе средств. Сделать это очень просто: СКАЧАЙТЕ ПЛАКАТ О ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ и разместите его в своих социальных сетях, отправьте его своим друзьям и знакомым, чтобы они, в свою очередь, поделились им со своими близкими.

Ваше неравнодушие защитит светлую память Зои от надругательств. Только так можно возродить память о наших героях и сохранить ее для будущих поколений!