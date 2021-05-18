Зачем Сталин подарил Рузвельту фильм «Волга-Волга»? Вышедшая на экраны страны в апреле 1938 «Волга-Волга» – одна из первых советских музыкальных комедий – на слуху до сих пор: фильм часто показывают по различным телеканалам. Картину режиссёра Григория Александрова с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях интересно пересматривать и сегодня: что-что, а тупые бюрократы вроде товарища Бывалова, сыгранного Ильинским, в нашей жизни ещё встречаются. Александров рассказывал, что его фильм, удостоенный Сталинской премии 1-й степени, смотрел и президент США Франклин Делано Рузвельт. Случилось это после того, как в 1942 году в Москве трудно шли переговоры об открытии «второго фронта». По версии режиссёра, Сталин сначала посмотрел «Волгу-Волгу» в компании переговорщиков... На чтение: 1 минута

Вышедшая на экраны страны в апреле 1938 «Волга-Волга» – одна из первых советских музыкальных комедий – на слуху до сих пор: фильм часто показывают по различным телеканалам. Картину режиссёра Григория Александрова с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях интересно пересматривать и сегодня: что-что, а тупые бюрократы вроде товарища Бывалова, сыгранного Ильинским, в нашей жизни ещё встречаются.

Александров рассказывал, что его фильм, удостоенный Сталинской премии 1-й степени, смотрел и президент США Франклин Делано Рузвельт. Случилось это после того, как в 1942 году в Москве трудно шли переговоры об открытии «второго фронта». По версии режиссёра, Сталин сначала посмотрел «Волгу-Волгу» в компании переговорщиков Рузвельта Аверелла Гарримана и Гарри Гопкинса, а потом распорядился отослать копию ленты за океан, в подарок американскому лидеру.

Смешного в фильме много, но ведь не для веселья Иосиф Виссарионович прислал его союзнику. В передаче Александрова Рузвельт всё понял, когда услышал перевод песни из фильма о пароходе:

Америка России подарила пароход: С носа пар, колёса сзади, И ужасно, и ужасно, И ужасно тихий ход!

Рузвельт якобы воскликнул: «Всё ясно! Сталин упрекает нас за затяжку с открытием второго фронта!». Ускорить открытие «второго фронта» подарок Сталина не смог – союзники затягивали процесс вплоть до 1944 года.