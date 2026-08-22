Юрист, экзаменовавший Ленина Николай Степанович Таганцев – юрист, криминолог, создатель Уголовного уложения 1903 года

Николай Степанович Таганцев, по праву считающийся одним из лучших правоведов и криминологов начала 20 века, происходил из купеческой семьи. Что интересно, его сестра, Любовь Степановна, была основательницей и директором частной гимназии её имени.

Свой путь Николай выбрал с юности. Закончив с серебряной медалью Пензенскую мужскую гимназию, учился на юридическом факультете Петербургского университета, где был оставлен на кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию. Год спустя по личному распоряжению министра народного просвещения направлен в командировку в Германию "для занятий уголовным правом", 4 семестра слушал лекции в Берлинском, Лейпцигском и Гейдельбергском университетах, встречался с лучшими профессорами, изучал германское уголовное право, посещал лично тюрьмы.

По возвращении преподавал с 1867 по 1882 год в Петербургском университете, училище правоведения и Александровском лицее. Защитил магистерскую диссертацию "О повторении преступлений" в 1867г. В 1870г защитил диссертацию на тему "О преступлениях против жизни по русскому праву", получив докторскую степень. Тогда же выходит его исследование об ответственности малолетних преступников по уголовному праву и целый ряд научных работ по юридической тематике.

Участвовал в 1870-х в комиссии о тюремном преобразовании. А в 1881г являлся членом консультации при Министерстве юстиции и участвовал в составлении проекта нового уголовного уложения. В 1890г назначен председателем комиссии, работавшей над пересмотром проекта уголовного законодательства Великого княжества Финляндского. А в 1894г – членом комиссии по пересмотру судебного законодательства и устава уголовного судопроизводства.

Всё это неопровержимо свидетельствует о высочайшем авторитете Николая Степановича в юридической системе Российской империи. В 1876г он получает потомственное дворянство, в 1903г – чин действительного тайного советника и тогда же включается в комиссию по разработке нового Уголовного уложения при Министерстве юстиции. С 1906г являлся членом Государственного Совета, а в 1915-1917гг – почётным председателем Русской группы криминалистов.

Участвуя в рассмотрении уголовных дел, Таганцев зарекомендовал себя как неуклонный борец за верховенство закона и беспристрастность судов. Он был вхож в высшие сферы российского общества и даже читал лекции по правоведению великому князю Сергею Александровичу. Кроме того, возглавлял совет Общества по содействию нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей "Маяк". По свидетельству современников, он всегда оставался человеком чести, отстаивавшим свои принципы даже если это могло иметь дурные последствия для его карьеры.

При этом по убеждениям своим Таганцев придерживался либеральных взглядов. В 1877-1878гг он выступал защитником на "процессе 193-х" по делу пензенских народников, обвинявшихся в антимонархической пропаганде. Кроме того, всегда последовательно выступал за отмену смертной казни, в т.ч. – с трибуны Государственного Совета. Февральскую революцию 1917г встретил сочувственно, особенно одобрил отмену Временным правительством смертной казни.

Что интересно, именно Таганцев в своё время принимал экзамен у Владимира Ульянова (Ленина) в Петербургском университете. И впоследствии, уже после революции, хлопотал перед Лениным о смягчении участи своего сына Владимира Таганцева, обвиняемого по делу о Петроградской боевой организации, когда массовому расстрелу (вместе с убитыми при задержании погибли 103 человека) подверглись представители научной и творческой интеллигенции, в основном – Петрограда. Всего в 1921 году ВЧК было арестовано 833 человека. Расстреляно по приговору или убито при задержании 96 человек (в т.ч. поэт Николай Гумилёв), отправлено в лагеря 83, освобождено из заключения 448, но судьба многих неизвестна. Николай Таганцев направлял Ленину письма о смягчении участи сына, но вождь только велел своему секретарю Фотиевой переслать письма Дзержинскому, а тот ответил, что ничего сделать нельзя. Впоследствии, в 1992г, дело было признано сфальсифицированным.

В 1917 году Николаю Степановичу за вклад в науку уголовного права и другие многочисленные заслуги присвоено членство в Российской Академии Наук. Умер он на 81-ом году своей жизни 22 марта 1923 года и похоронен на Митрофаньевском кладбище в Петрограде. Могила, как и само кладбище, до наших дней не сохранилась, но память о неустанной борьбе Николая Таганцева за гуманизацию российского правосудия навсегда останется в истории формирования юридической системы России.