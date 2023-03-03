Яйца Фаберже: пасхальная традиция императорской семьи В 1885 году император Александр III преподнёс своей супруге Марии Фёдоровне необычный пасхальный подарок — яйцо с драгоценным сюрпризом. На чтение: 3 минуты

В 1885 году император Александр III преподнёс своей супруге Марии Фёдоровне необычный пасхальный подарок — яйцо с драгоценным сюрпризом.

Подарок произвёл на императрицу такое сильное впечатление, что с тех пор ювелир Карл Фаберже ежегодно к Пасхе изготавливал для неё новое яйцо. Государь поставил лишь 2 условия: уникальность оформления и обязательный сюрприз внутри. Сохранил эту традицию и Николай II. Только он дарил уже 2 яйца — жене и матери.

История ювелира Фаберже

Ювелирный дом Фаберже был открыт в Санкт-Петербурге в 1842 году. Основатель фирмы - Густав Фаберже, чьими предками были балтийские немцы и французские гугеноты. Причём изначально они носили другую фамилию. Но смена мест жительства привела к тому, что Фаври (или Фабри) сначала изменилась на Фабрьер, а в 1825 году превратилась в Фаберже.

Поначалу дела у Густава шли средне. Заказы были, но ни о какой популярности речи не шло. В 1846 году в семье Фаберже произошло пополнение — родился сын Карл. И отец сделал всё, чтобы дать первенцу блестящее образование. Сначала Карл учился в одной из петербургских гимназий, а продолжил обучение в Дрездене. Затем познакомился с лучшими ювелирами Германии, Франции, Англии, посещал музеи и галереи. Однако было понятно, что Карл не станет ювелирным гением. Зато он нашёл себя в другом. К ювелирному мастерству подходил как учёный, изучая всевозможные методики работы с драгоценными камнями и металлами.

В 1864 году Карл вернулся в Санкт-Петербург. Полученные знания позволили ему начать сотрудничество с Эрмитажем. Фаберже серьёзно занялся исследовательской и реставрационными работами, восстанавливая ювелирные изделия. Густав в сыне не разочаровался. Наоборот, он понимал, что Карл сможет руководить семейным делом без его помощи. И поэтому перебрался в Дрезден. А Фаберже-младший унаследовал компанию, в которой трудилось около сотни мастеров из разных европейских стран. Его помощником стал младший брат Агафон.

В 1882 году братья Фаберже представили свои работы на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Там их заметил император Александр III. Экспозиция дома Фаберже вызвала у него восторг. Вскоре Карл стал ювелиром Его императорского Величества и ювелиром Императорского Эрмитажа. Это звание позволило Карлу выйти на новый уровень. Его компания начала получать заказы на украшения не только из России, но и Европы.

Карл управлял компанией, не подозревая, что близиться час триумфа.

Яйцо с сюрпризом

Настала весна 1885 года, приближалась Пасха. По одной версии, именно государь Александр III заказал у Фаберже яйцо с сюрпризом, чтобы порадовать супругу. Однако есть версия, что идея необычного сувенира пришла в голову мастеру Михаилу Перхину. За основу были взяты драгоценные безделушки в форме яйца, принадлежащие датским монархам. Сувенир изготовили и выставили на продажу. Когда государь узнал об этом, он заплатил за ювелирное изделие свыше 4 тысяч рублей, что по тем временам являлось солидной суммой. Мария Фёдоровна на Пасху получила уникальный подарок — драгоценное яйцо. Его «белок» был изготовлен из белой эмали, «желток» - из золота. Внутри «желтка» находилась золотая курочка, которая хранила в себе рубиновую корону. Естественно, Мария Фёдоровна вспомнила о своём датском происхождении и растрогалась. Сам ли император додумался до пасхального яйца или же просто купил его — неважно. С подарком он попал в «яблочко».

С тех пор жизнь самого Карла Фаберже и его компании разделилась на «до» и «после». Он превратился в Поставщика Высочайшего Двора и имел право размещать герб империи на своих изделиях. При этом у Карла было обязательство перед императорской семьёй — каждый год на Пасху от него требовалось новое яйцо. В жёсткие рамки монарх творца не загонял. Александр лишь требовал, чтобы изделие было уникальным и с обязательным сюрпризом внутри.

И дом Фаберже взялся за работу. В следующем году Карл представил государю курочку с сапфировым кулоном внутри. Однако это яйцо стало последним из «простых». В последующие годы мастера Фаберже усложняли изделие. Например, в 1891 году Мария Фёдоровна получила яйцо под названием «Память Азова». В яйце был спрятан одноимённый фрегат, на котором цесаревич Николай с братом Георгом совершили дальневосточное плавание. При создании сувенира ювелиры использовали золото, платину, аквамарин, бриллианты.

Сохраняя традиции

Николай II, сменивший умершего отца на троне осенью 1894 года, продолжил пасхальную традицию. Только теперь Фаберже получил 2 ежегодных заказа на яйца. Одно предназначалось для супруги государя Александры Фёдоровны, второе — для его матери.

Так пасхальные яйца Фаберже окончательно укрепились в статусе символа российской императорской семьи. А ювелиры старались ему соответствовать. В 1898 году Мария Фёдоровна получила яйцо «Пеликан». Оно было покрыто золотом в стиле ампир, а сверху восседал в эмалевом гнезде пеликан. Подарок скрывал внутри платины-миниатюры с изображениями учреждений, которые основала мать государя.

Супруге Николай преподнёс яйцо «Ландыши». Подарок украшали жемчужные цветы, а внутри находились портреты императора, а также дочерей Ольги и Татьяны.

В начале 1900-х годов Российскую империю захлестнула волна революционных потрясений. Однако Фаберже исправно из года в год изготавливал для императора 2 яйца. Единственное исключение — 1904-й и 1905-й. Неизвестно, делал ли вообще ювелир сувениры или нет. Возможно, 2 безымянных яйца были утеряны.

В 1912 году Николай преподнёс матери яйцо «Наполеоновское» в честь 100-летней годовщины Отечественной войны. Ювелиры использовали не только золото, бриллианты и слоновую кость, но ещё бархат и атлас. Супруга же получила сувенир «Царевич». Внутри яйца был спрятан двуглавый орёл с портретом царевича Алексея.

Не прервалась традиция даже во время Первой мировой войны, в которую Российская империя вошла неподготовленной. Тяжёлое положение в стране наложило отпечаток на произведения ювелирного искусства. Особенно хорошо это видно на сувенирах 1916 года. Мария Фёдоровна получила яйцо «Орден Святого Георгия». И хотя мастера использовали золото, хрусталь и серебро, от былой роскоши не осталось и следа. Ещё более скромный подарок достался Александре Фёдоровне — яйцо под названием «Военное стальное». Сувенир был выполнен из стали, на которой ювелиры разместили золотой герб и корону. Внутри находилась миниатюра, изображавшая посещение императора и наследника войск.

После революции

В стране произошла Февральская революция 1917 года. В марте 1917 года Николай II отрёкся от престола. Но, как известно, царскую семью это не спасло. Мария Фёдоровна смогла вырваться из России и вернуться в Данию в 1918 году. С собой она забрала на память лишь 1 яйцо - «Орден Святого Георгия».

За три десятка лет Карл Фаберже и его ювелиры изготовили для монаршей семьи более полусотни пасхальных яиц. Но кроме Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны уникальными сувенирами обладали ещё несколько человек. Как минимум 7 яиц получила в подарок меценатка и благотворительница Варвара Петровна Базанова от своего супруга Александра Кельха. Сувенирами могли похвастать и княгиня Юсупова, герцогиня Мальборо, Ротшильды и несколько других богатых и влиятельных людей.

Пока шла Гражданская война, на пасхальные яйца императорской семьи никто не обращал внимания. Вспомнили о них только в 1925 году. Был составлен каталог ценностей дома Романовых, куда внесли и сувениры. И затем часть из них продали, причём по низкой цене — около 400 долларов за яйцо. Времена были тяжёлые, страна нуждалась в валюте.

Что же касается самого Карла Фаберже, то он сбежал из России в 1918 году. Ювелир понимал, что при новой власти шансов на жизнь у него нет. Революционные события сильно подкосили старика. Он так и не смог оправиться от удара и часто повторял: «Жизни больше нет». Не стало Фаберже в сентябре 1920 года. Покинули Россию и четверо сыновей Карла. Евгений и Александр, обосновавшись в Париже, даже основали фирму «Фаберже и К». Но былого величия им достигнуть не удалось.

Точно неизвестно, сколько яиц было изготовлено ювелирным домом Фаберже. Принято считать, что 71 (императорских - 54). Но до наших дней дошло 65 (императорских - 48). Сейчас они хранятся в государственных музеях и частных коллекциях. Причём не только в России, но и в США, Великобритании, Швейцарии, Монако.

Обложка: static.tildacdn.com