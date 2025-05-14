Ярослав - мудрейший из князей 20 февраля, согласно летописной датировке, исполняется 971 год со дня смерти одного из самых почитаемых древнерусских князей – Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси Владимира Святославовича. На чтение: 5 минут

20 февраля, согласно летописной датировке, исполняется 965 лет со дня смерти одного из самых почитаемых древнерусских князей – Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси Владимира Святославовича.

Ярослав Мудрый прожил долгую жизнь и правил в стольном граде Киеве без малого 40 лет – с 1016 по 1054 годы (первый период с 1016 по 1018 гг. и второй – 1019-1054 гг.). За это время он снискал славу крупнейшего государственного деятеля и полководца, сплотил разрозненные племена в единую Русь, основал многие города, при нём в Киеве и Новгороде были заложены величественные храмы святой Софии.

Начало правления

Летопись повествует о рождении Ярослава в 978 году, это означает, что умер он на 76-м году жизни. По другим версиям, князь появился на свет между 983 и 986 годами. Он был третьим сыном Владимира Святославовича от Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода. Отец посадил юного Ярослава на княжение в Ростов. С его именем связывают основание в 1010 году на берегу Волги города, который получил название Ярославль. В 1011 году отец выделяет сыну княжение в Новгороде.

В 1014 году Ярослав решил показать свой независимый характер и решил не платить ежегодный урок (дань) Киеву в размере 2000 гривен. Всё это вызвало гнев у Владимира, и он даже собирался вразумить сына походом на Новгород, но не успел, вскоре заболел и в июле 1015 года умер.

К власти в Киеве пришёл старший брат Ярослава Святополк, учинивший расправу над младшими братьями Борисом и Глебом, войдя в русскую историю под именем Окаянного. Ярослав включился в борьбу с Киевом. Осенью 1016 года встретились два войска. У Любеча на Днепре Ярослав разбил войско Святополка, который бежал в Польшу к своему тестю Болеславу Храброму. Ярослав вступил в Киев. Надо отметить, что Ярослава активно поддержали новгородцы, и этот союз продержался долгое время. Именно новгородцам Ярослав выдал «Древнейшую Правду», правовой кодекс преимущественно уголовных и процессуальных норм, явившийся ранней частью Русской правды. Правление Ярослава в Киеве в тот раз было недолгим.

Амбициозный польский князь Болеслав помог своему союзнику Святополку в августе 1018 года захватить Киев. Однако власть Святополку не досталась, Болеслав решил сам закрепиться в Киеве. Бесчинства поляков вскоре привели к тому, что восставшие горожане выбили их из города, и Святополк лишился всякой военной помощи. Весной 1019 года Ярослав при поддержке новгородцев собрал новое войско и вновь отправился на Киев. В битве на реке Альте Святополк был разбит, бежал и умер по дороге в Польшу.

С той поры Ярослав окончательно стал великим князем и в том же 1019 году женился на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа Шётконунга. Молодая жена в качестве подарка мужа по случаю бракосочетания получила Ладогу с прилегающими землями, после чего эти земли получили название Ингерманландии (земли Ингигерды).

Князь-полководец

Правление Ярослава Владимировича в Киеве было исполнено военных тревог и угроз. Приходилось постоянно отражать нападения как иноземных захватчиков, так и собственных родственников из дома Рюриковичей. Победа доставалась мудрому правителю не только военным путем, но и хитростью, дипломатией, ловким умением использовать ошибки противника. Ярослав активно укреплял древнерусскую государственность и продолжал внешнюю политику своего отца Владимира и деда Святослава. Дальновидный хозяин киевского стола успешно скреплял военные победы с династическими браками своих дочерей с норвежским, венгерским и французским монархами (О последней истории в 1970-е годы был снят увлекательный советский фильм «Ярославна, королева Франции»).

Но воевать всё-таки приходилось, ведь по-другому в те далёкие времена практически невозможно было усилить авторитет княжеской власти.

В 1020 году племянник Ярослава, полоцкий князь Брячислав Изяславич решил позаимствовать у дяди часть новгородских земель. Ему удалось взять Новгород, ограбить его и увести в плен часть жителей. Узнав, что Ярослав приближается к городу, нападавший покинул его, был настигнут грозным дядей на реке Судоме. Ярослав разбил войска племянника и освободил пленных, после чего с родственником замирился, отдав ему в удел Витебск.

Много неудобств доставил Ярославу и его младший брат Мстислав Владимирович Тмутараканский. Несколько лет они противостояли друг другу. Дело доходило до боевых столкновений: Мстислав захватил Чернигов и левобережье Днепра, а в 1024 году под Лиственом (возле Чернигова) победил войско Ярослава и перенёс свою столицу в Чернигов. Мстислав направил послов к Ярославу и предложил разделить земли по Днепру и прекратить войны. «Садись в своём Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона». Уже в 1029 году Ярослав помог Мстиславу, совершил поход против племени ясов и выгнал их из Тмутаракани. Всё кончилось замирением.

В 1030 году Ярослав утвердил свою власть на берегах Чудского озера и основал город Юрьев (ныне Тарту в Эстонии). В том же году он отвоевал у поляков Перемышль и Червен, которые были захвачены Болеславом Храбрым ещё в 1018 году.

Войска Ярослава совершили также успешные походы на племена ятвягов и литовские племена. Самое большое впечатление на современников произвели решительные действия против печенегов. В 1036 году он нанёс им решительное поражение под Киевом и избавил русские земли от набегов этих кочевников.

В 1043 году русские рати под предводительством сына Ярослава Владимира ходили походом на Византию. Поход не увенчался решительной победой, но в порядке замирения в 1046 году другой сын Ярослава Всеволод стал законным супругом византийской принцессы. В этом браке родился Владимир Мономах – внук Константина IX Мономаха.