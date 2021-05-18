XX век

Даты, г./гг. События Примечание 1903 II съезд РСДРП Раскол на большевиков и меньшевиков 1904–1905 Русско-японская война Поражение царского правительства. Были выведены войска из Маньчжурии, потеряна половина острова Сахалин 1905–1907 Первая российская революция Кровавое воскресенье. Вооруженное восстание на Пресне 1906 Первое заседание Государственной думы Создана в соответствии с Манифестом от 17 октября 1906 года 1907 Начало аграрной реформы Столыпина Введение частной собственности крестьян на землю. Устранение сословных ограничений в пользовании землей. Увеличение эффективности крестьянского труда 1914 Вступление России в Первую мировую войну Война между «Антантой» – Россией, Англией и Францией – и Тройственным союзом – Германией, Австро-Венгрией и Османской империей 1914...

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