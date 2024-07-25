XIV. Линия фронта — история XIV. Линия фронта — история На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. История в современном мире является эффективным научно-публицистическим оружием, формирующим общественное сознание. Авторы заключительного тома серии обращают внимание читателей на факты, о которых европейские оппоненты сейчас предпочитают не вспоминать, стараясь представить войну и действия Советского Союза сугубо в черных тонах. Международное сотрудничество в военные годы, совместные действия, направленные на победу над общим врагом человечества — фашизмом, национально-освободительная война европейских народов — вот что стоит в центре внимания авторского коллектива.

ПОКУШЕНИЕ НА ИСТОРИЮ

М.А. Гареев Об объективном освещении военной истории России

А.А. Ахтамзян К историографии Великой Отечественной войны

Беседа А.В. Серегина с А.Н. Артизовым Архивы на службе историков

А.Ю. Борисов Как рождался послевоенный мир

A.А. Падерин Уроки войны и победы, забвение которых недопустимо

B.В. Штоль Ялта — Потсдам ... Что ждёт мир дальше?

Н.В. Павлов Война в исторической памяти народов

М.М. Наринский «Синдром Мюнхена» и «Синдром 22 июня» в происхождении холодной войны

НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ

C.М. Монин Налаживание военно-экономического сотрудничества СССР с США и Великобританией в 1941 году

С.М. Монин Дорогами ленд-лиза

В.О. Печатнов Коренной перелом в ходе войны и внешняя политика СССР

О.Е. Обичкина Идеология и геополитика в Советской дипломатии периода освобождения

И.Э. Магадеев Советская дипломатия на Московской конференции союзной тройки (19-30 октября 1943 г.)

И.Э. Магадеев Дипломатия Советского Союза на Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 г.)

Д.А. Ларин Организация шифрованной связи во время конференций лидеров союзных государств в 1943-1945 годах

М.А. Сапронова Подъем национально-освободительного движения на Арабском Востоке после Второй Мировой войны

Секретные снимки Великой Отечественной

НАЗАД

Обложка: обложка четырнадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org