XIV. Линия фронта — история
XIV. Линия фронта — история
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. История в современном мире является эффективным научно-публицистическим оружием, формирующим общественное сознание. Авторы заключительного тома серии обращают внимание читателей на факты, о которых европейские оппоненты сейчас предпочитают не вспоминать, стараясь представить войну и действия Советского Союза сугубо в черных тонах. Международное сотрудничество в военные годы, совместные действия, направленные на победу над общим врагом человечества — фашизмом, национально-освободительная война европейских народов — вот что стоит в центре внимания авторского коллектива.
ПОКУШЕНИЕ НА ИСТОРИЮ
М.А. Гареев Об объективном освещении военной истории России
А.А. Ахтамзян К историографии Великой Отечественной войны
Беседа А.В. Серегина с А.Н. Артизовым Архивы на службе историков
А.Ю. Борисов Как рождался послевоенный мир
A.А. Падерин Уроки войны и победы, забвение которых недопустимо
B.В. Штоль Ялта — Потсдам ... Что ждёт мир дальше?
Н.В. Павлов Война в исторической памяти народов
М.М. Наринский «Синдром Мюнхена» и «Синдром 22 июня» в происхождении холодной войны
НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ
C.М. Монин Налаживание военно-экономического сотрудничества СССР с США и Великобританией в 1941 году
С.М. Монин Дорогами ленд-лиза
В.О. Печатнов Коренной перелом в ходе войны и внешняя политика СССР
О.Е. Обичкина Идеология и геополитика в Советской дипломатии периода освобождения
И.Э. Магадеев Советская дипломатия на Московской конференции союзной тройки (19-30 октября 1943 г.)
И.Э. Магадеев Дипломатия Советского Союза на Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 г.)
Д.А. Ларин Организация шифрованной связи во время конференций лидеров союзных государств в 1943-1945 годах
М.А. Сапронова Подъем национально-освободительного движения на Арабском Востоке после Второй Мировой войны
Секретные снимки Великой Отечественной
РАССЕКРЕЧЕНО
Обложка: обложка четырнадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org
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