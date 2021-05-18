X век

Даты, г./гг. События Примечание 907 Поход Олега на Константинополь 911 Заключение русско-византийского мирного договора Очень выгодные условия для Руси. Беспошлинная торговля 912 Киевским князем становится Игорь Рюрикович Сын Рюрика 912–914 Каспийские походы князя Игоря Серия набегов русских на прибрежные города 915 Первое нападение печенегов на Русь 920 Поход Игоря против печенегов 941–944 Русско-византийская война Заключен новый договор с Византией 944 Смерть князя Игоря Убит древлянами во время сбора дани 945–964 Княжение княгини Ольги Упорядочивание сбора дани 957 Крещение княгини Ольги в Константинополе Принимает новое имя – Елена 964–972 Княжение князя Святослава 964–966 Походы князя Святослава на...

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