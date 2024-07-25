X. Победа X. Победа На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В центре внимания авторского коллектива десятого тома «Победа» находятся как последние операции на советско-германском фронте, так и проблема послевоенного устройства мира победителями. Внешняя политика СССР в конце войны и в мирное время, репатриация перемещенных лиц, феномен партизанского движения, анализ людских потерь и современные дискуссии о войне — вот основные сюжеты, дополняемые публикацией новых документов.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АККОРДЫ «БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

В.М. Фалин К предыстории пакта о ненападении между СССР и Германией

М.А. Мунтян Антигитлеровская коалиция: достижения и проблемы союзнического партнерства

М.М. Наринский Советское руководство и проблема границ и сферы влияния СССР в 1941-1946 гг.

Л.Я. Гибианский Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны: попытка лавирования и ее крах

А.Ю. Тимофеев Контакты СССР с югославским королевским эмигрантским правительством в годы Второй мировой войны

А.М. Филитов «Комиссия Ворошилова» — ведущий орган советского планирования по Германии в период Великой Отечественной войны

А.С. Стыкалин Боевые действия Красной Армии осенью 1944 г. и проблема выхода Венгрии из войны

ДОКУМЕНТЫ

ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮ

М.Ю. Мягков Битва за Берлин

Д. Байерли «60 лет высадки в Нормандии» (Москва, май 2004)

А.С. Сенявский, Е.С. Сенявская Военная повседневность как предмет исторического исследования: теоретико-методологические проблемы

В.А. Пережогин Советское партизанское движение

О.А. Ржешевский, Е.Н. Кульков Народ и война

С.В. Бажанов Экономика великой Победы: итоги и уроки первой модернизации

Ю.В. Кудрина Русская Православная Церковь в годы войны

В.Н. Земсков Репатриация перемещённых советских граждан

В.Е. Мартынов Людские потери во Второй Мировой войне

А.А. Орлов Создание Организации Объединенных Наций — результат победы над фашизмом

Л.В. Поздеева Ленд-лиз для СССР: дискуссия продолжается

А.А. Ахтамзян К историографии Великой Отечественной войны. Полководцы Победы

М.А. Гареев Об объективном освещении военной истории России

М.М. Наринский Сталин и «поворот в Салерно»" href="/uploads/media/default/0001/26/6dae1d7686e84cac7ea52c05371f2e12aa77f160.pdf" target="_blank">Тольятти, Сталин и «поворот в Салерно»

ДОКУМЕНТЫ

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Обложка: обложка десятого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org