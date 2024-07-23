Взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский Калининград. На чтение: 3 минуты

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА

Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) - стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 года.

История Кенигсберга - это история создания первоклассной крепости. Оборона города состояла из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг.

Первая полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 километрах от городской черты.

Вторая оборонительная линия проходила по окраинам города. Ее составляли группы зданий, подготовленных к обороне, железобетонные огневые точки, баррикады, сотни километров траншей, минные поля и проволочные заграждения.

Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, железобетонных сооружений, каменных зданий с бойницами, занимала большую часть города и его центр.

Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского фронта,- взять город, до предела сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский большое внимание уделял разведке. Авиация непрерывно бомбила укрепления противника.

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости Кенигсберг. Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона пехоты. Группе придавались саперный взвод, два-три орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность таких небольших, но мобильных группировок.

Историко-художественный музей Калининграда

ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ

В чем же заключались новые способы борьбы, каковы были основные особенности применения различных родов войск в уличных боях?

Пехота

ОПЫТ штурма Кенигсберга показывает, что основное место в боевых порядках пехоты должны занимать штурмовые отряды. Они сравнительно легче проникают в боевые порядки противника, расчленяют их, дезорганизуют оборону и прокладывают дорогу главным силам.

Состав штурмового отряда зависел от характера построек и характера обороны противника в городе. Как показал опыт, эти отряды целесообразно создавать в составе одной стрелковой роты (50-60 человек), усиленной одним - двумя 45 мм противотанковыми орудиями обр. 1942 года, двумя 76 мм орудиями полковой артиллерии обр. 1927 или 1943 года, одним - двумя 76 мм дивизионными орудиями ЗИС-3 обр. 1942 года, одной 122 мм гаубицей М-30 обр. 1938 года, одним - двумя танками (или самоходными артиллерийскими установками), взводом станковых пулеметов, взводом 82 мм батальонных минометов обр. 1937 года, отделением (взводом) саперов и отделением (взводом) огнеметчиков.

По характеру выполняемых задач штурмовые отряды делились на группы:

а) атакующую (одна - две) - в составе 20-26 стрелков, автоматчиков, ручных пулеметчиков, огнеметчиков и отделения саперов;

б) закрепления - в составе 8-10 стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 артиллерийских орудий и отделения саперов;

в) огневую - в составе артиллерийских подразделений, взвода 82 мм минометов, танков и самоходных установок;

г) резерва - в составе 10-15 стрелков, нескольких станковых пулеметов и 1-2 артиллерийских орудий.

Таким образом, штурмовой отряд как бы состоял из двух частей: одна, активно действующая впереди (атакующие группы), имевшая легкое стрелковое вооружение (автоматы, огнеметы, гранаты, винтовки), и вторая, поддерживающая действия первой, имевшая тяжелые виды оружия (пулеметы, пушки, минометы и т. д.).

Атакующая группа (группы), в зависимости от объекта атаки, могла делиться на подгруппы, каждая в составе 4-6 человек.

Подготовка к бою за город

ОСОБЕННОСТИ применения различных родов войск в бою за город обусловили и многообразие форм боевой подготовки войск. При этом особое внимание обращалось на обучение штурмовых отрядов. В ходе этих занятий личный состав учился метать гранаты в окна, вверх, вниз; пользоваться шанцевым инструментом; переползать и стремительно перебегать от укрытия к укрытию; преодолевать препятствия; перепрыгивать через рвы и заборы; быстро влезать в окна домов; вести рукопашный бой в укрепленных зданиях; применять взрывчатые вещества; блокировать и уничтожать огневые точки; штурмовать укрепленные кварталы и дома с улицы и с обходом по дворам, огородам; продвигаться через проломы в стенах; быстро превращать захваченный дом или квартал в мощный опорный пункт; форсировать на подручных переправочных средствах водные преграды в городе.

При этом основной упор делался на отработку вопросов взаимодействия между группами штурмового отряда и внутри групп.

Тактические занятия штурмовых подразделений проводились на специально оборудованных учебных полях. Эти поля, в зависимости от условий, как правило, имели оборонительный рубеж, состоявший из 1-2 линий траншей; проволочных заграждений и минных полей; населенный пункт с прочными каменными строениями и 2-3 опорных пункта для отработки приемов боя в глубине.

Подразделения учились атаке на глубину 3-4 км с выходом на противоположную окраину населенного пункта и закреплением на ней. После занятий проводился разбор, на котором группам практически показывали, как нужно выполнять тот или иной прием или маневр.

Обучение штурмовых отрядов проводилось на основе специально разработанной инструкции по штурму города и крепости Кенигсберг и по форсированию р. Прегель в черте города.

Опыт, оплаченный кровью: Штурм города-крепости Кенигсберг (также: артиллерия, танки, авиация, саперы). Братишка. Январь 2009

ГЛАЗАМИ СОЛДАТА

- В ночь с 5 на 6 апреля мы провели разведку боем. Встретили сильное сопротивление, были, конечно, потери. Еще погода была паршивая: моросил мелкий и холодный дождь. Немцы отступили и заняли первую очередь обороны, там у них был бункер. Наши подошли к нему в 4 часа, на рассвете, подложили взрывчатку и подорвали стену. Выкурили мы оттуда 20 человек. А в 9 утра началась артиллерийская подготовка. Заговорили орудия и мы прижались к земле.

И.Медведев

- 6 апреля мы подошли к Кенигсбергу с южной стороны, там, где ныне Балтрайон. Мы охотились за «кукушками» - отдельными солдатами или группами солдат с радиостанциями, которые передавали информацию о передвижении и сосредоточении наших войск. Таких «кукушек» я ловил дважды: это были группы по три человека. Прятались они в полях, в подвалах на хуторах, в ямах. А над головами нашими постоянно летали самолеты Ил-2, немцы называли их «Черная смерть». Такое количество столько самолетов я видел еще только когда мы Вильнюс брали!

Н.Бацев

Калининградские ветераны вспоминают штурм Кенигсберга. Комсомольская правда, 9 апреля 2009

ГЛАЗАМИ КОМАНДИРА ПОЛКА

Ровно в пять грянул сильнейший залп орудий, за ним - второй, третий, ударили «катюши». Все смешалось и потонуло в невообразимом гуле.

Артиллерия била непрерывно около полутора часов. За это время окончательно рассвело, и можно было разглядеть очертания форта. Два снаряда, один за другим, угодили в главные ворота. Они качнулись и рухнули.

- Стреляй! - крикнул я Щукину.

Адъютант выстрелил из ракетницы. Миг, другой - и солдаты выбрались из траншеи. По всему полю перед фортом загремело «ура».

В рухнувшие ворота первой ворвалась штурмовая группа и ударила в штыки. Преодолели ров третья и шестая роты. А вскоре мы увидели широкое белое полотнище, медленно, нехотя ползущее вверх по флагштоку форта Король Фридрих III.

- Ура-а-а! - кричали офицеры и солдаты.

Телефонисты и радисты торопились передать приказ:

- Враг сдался. Огонь прекратить.

Стрельба стихла. Мы выбрались из траншеи. Кто-то из радистов крикнул:

- Капитан Кудленок передает: фашисты выходят из казематов без оружия, сдаются!

Федотов Ф. С. Полк продолжает бой. М., 1978

ГЛАЗАМИ МАРШАЛА

8 апреля, стремясь избежать бесцельных жертв, я, как командующий фронтом, обратился к немецким генералам, офицерам и солдатам кенигсбергской группы войск с предложением сложить оружие. Однако фашисты решили сопротивляться. С утра 9 апреля бои разгорелись с новой силой. 5000 наших орудий и минометов, 1500 самолетов обрушили сокрушительный удар по крепости. Гитлеровцы начали сдаваться в плен целыми подразделениями. К исходу четвертых суток непрерывных боев Кенигсберг пал:

На допросе в штабе фронта комендант Кенигсберга генерал Лаш говорил:

«Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кенигсберга - это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».

Гитлер не мог примириться с потерей города, объявленного им лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии и «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа», и в бессильной ярости приговорил Лаша заочно к смертной казни.

В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 тыс. пленных (в том числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, большое количество различных складов со всевозможным имуществом.

Пока подсчитывались трофеи, в Москву полетело радостное донесение. И в ночь на 10 апреля 1945 года столица салютовала доблести, отваге и мастерству героев штурма Кенигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.

Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978

«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА»

После окончания войны были учреждены награды за освобождение Красной армией крупных городов Европы. В соответствии с заданием разрабатывались медали: за освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди них, стоит медаль за взятие Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие столицы, а за взятие города крепости.

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже после окончания войны, всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено примерно 760000 человек .

Обложка: 9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский Калининград.

Источник: https://vladlib.ru