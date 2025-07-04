Выступление Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского на церемонии открытия выставки #МЫСТАЛИНГРАД Дорогие друзья! В преддверии Празднования 75-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом искренне приветствую и поздравляю Вас с открытием первой мультимедийной выставки, посвященной событиям тех огненных дней. Как известно, Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась сокрушительным разгромом нашими войсками немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Благодаря блестяще разработанному плану наступательной операции, умелому руководству командующих фронтами и массовому героизму советских солдат, наши войска перешли в решительное контрнаступление в ноябре 1942 года, полностью завершив разгром противника 2 февраля 1943 года. За операциями, проведенными советскими войсками с целью защиты Сталинграда, следил весь мир. Итоги Сталинградской битвы имели катастрофические последствия для Германии и... На чтение: 1 минута

Дорогие друзья!

В преддверии Празднования 75-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом искренне приветствую и поздравляю Вас с открытием первой мультимедийной выставки, посвященной событиям тех огненных дней.

Как известно, Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась сокрушительным разгромом нашими войсками немецко-фашистских захватчиков и их союзников.

Благодаря блестяще разработанному плану наступательной операции, умелому руководству командующих фронтами и массовому героизму советских солдат, наши войска перешли в решительное контрнаступление в ноябре 1942 года, полностью завершив разгром противника 2 февраля 1943 года.

За операциями, проведенными советскими войсками с целью защиты Сталинграда, следил весь мир.

Итоги Сталинградской битвы имели катастрофические последствия для Германии и ее союзников. Это был коренной перелом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне.

На открываемой сегодня выставке #МЫСТАЛИНГРАД вы сможете увидеть хронику Великой битвы глазами известных военных фотокорреспондентов, работавших в Сталинграде осенью-зимой 1942-1943 гг. – Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, Георгия Липскерова и других.

40 представленных снимков являются подлинными авторскими оригиналами. В этих бесценных работах – вся правда фронтовых будней, позволяющая нам сквозь время оказаться в разрушенных кварталах Сталинграда, воочию увидеть горящую Волгу, уличные бои и легендарные сталинградские штурмовые группы.

С фотографий на вас будут смотреть защитники города, которые в те дни стояли насмерть.

Сегодня мировое сообщество не должно забывать, что разгром гитлеровских армий произошел именно на советско-германском фронте и ключевую роль здесь сыграла Битва за Сталинград.

В 1943 году в честь этой Победы на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль вручил Иосифу Виссарионовичу Сталину дарственный меч, на клинке которого была выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Сегодня важно знать и понимать, что современный мир, его благополучие во многом базируется на Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Не будь жертвенного подвига и беспримерного мужества советских воинов, не будь Сталинграда, возможно, вся история человечества пошла бы по совсем другому сценарию.

К сожалению, с каждым годом свидетелей той страшной войны становится всё меньше и меньше, а значит, от нас уходит живая память целого поколения.

Наша главная задача – сохранить и передать ее нашим детям, внукам и правнукам.

Открываемая сегодня мультимедийная выставка #МЫСТАЛИНГРАД – это еще одно свидетельство нашей живой памяти и сердечной благодарности всем тем, кто в тяжелейшие дни испытаний ценою своих жизней отстоял великий город на Волге.

Это первое мероприятие в рамках масштабного празднования знаковой для нашей страны юбилейной даты, которое проводится Российским военно-историческим обществом в Музее военной формы одежды РВИО.

Особые слова благодарности выражаю инициатору и создателю этой выставки: Советнику Председателя РВИО Андрею Владимировичу Назарову, Директору Департамента культурного наследия РВИО Алексею Кондратьеву и их помощникам: Петраковой Виктории, Алексееву Дмитрию и другим.

Мы надеемся, что положенное нами начало отдать дань памяти героическому подвигу защитников Сталинграда будет подхвачено всей нашей страной.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов под мирным безоблачным небом!