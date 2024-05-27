Выход в свет. Как жили дворяне и интеллигенция в Санкт-Петербурге в первой четверти XVIII века Перед Петром I стояла непростая задача. Россия к началу XVIII столетия сильно отставала от европейских стран. Причём это касалось практически всех сфер жизнедеятельности государства. На чтение: 6 минут

Реформы Петра Великого: изменения облика

Перед Петром I стояла непростая задача. Россия к началу XVIII столетия сильно отставала от европейских стран. Причём это касалось практически всех сфер жизнедеятельности государства. И царь решил бороться с этим самыми радикальными методами. Его стремление разрушить всё старое, а на этом месте возвести новое появилось после длительного путешествия по Европе. Тогда государь понял, что пришло время перемен, время просвещения. И дворянство одним из первых приняло на себя удар царских реформ.

На протяжении долгого времени дворяне являлись главенствующим сословием в Русском государстве. И никто не посягал на их статус. Дворяне представляли собой эдакое «государство в государстве». У них были свои обычаи, традиции и привилегии, положенные только благодаря фамилии. И Петра такое положение вещей категорически не устраивало.

Историк, публицист и журналист XIX века Владимир Осипович Михневич так охарактеризовал изменение государства при Петре: «Волшебник-режиссёр одним мгновением до неузнаваемости меняет сцену, костюмы и как бы переносит нас на ковре-самолёте из Азии в Европу, из сумрачных кремлёвских палат в сверкающие модой и роскошью версальские. На исторические подмостки врывается шумная, пёстрая толпа раззолоченных, последнего парижского фасона, кургузых кафтанов и камзолов, пышно вздутых фижм, завитых, напудренных париков и щегольских треуголок… Не сон ли это?»

Первым делом Пётр решил избавиться не только от архаичных нарядов, но и соответствующего внешнего вида. Уже в конце 1700 года был принят указ «О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви». Цель закона была одна – искоренить старомодную русскую одежду. А альтернативу по распоряжению прогрессивного государя вывесили на всеобщее обозрение у стены московского Кремля. Обозначены были и сроки обновления гардероба. Мужчинам необходимо было облачиться с немецкие и венгерские наряды с 1 декабря 1700 года, а женщинам – с 1 января 1701 года. Однако несмотря на закон, народ очень болезненно воспринял перемены. И попытался их игнорировать. Но Пётр I был слишком упрям и целеустремлён, чтобы отступать. Сначала в Москве, потом и в других городах Русского государства появились специальные люди, которые следили за исполнением указа. Они взимали деньги на ношение устаревшей одежды, могли её испортить.

Однако постепенно всё же происходили перемены. И спустя некоторое время дворяне всё же обновили гардеробы. Теперь знатный мужчина носил башмаки, рубашки, камзолы, кафтаны, короткие штаны и чулки. Женщины обзавелись пышными юбками, платьями, корсажами. Дополнял образ массивные, пудренные причёски. А мужчины использовали парики. Пышная одежда стала едва ли не главным атрибутом дворянства.

Однако не только в одежде и внешнем облике произошли изменения. По требованию Петра дворяне должны были не только хорошо выглядеть, но и вести себя подобающим образом. Знатные люди учились хорошим манерам, умению поддержать светскую беседу, элегантной походке.

Пришлось менять поведение и дворянкам. В новых платьях у них оставались открытыми руки и шея, что ещё совсем недавно считалось недопустимым. А теперь женщинам необходимо было смириться с этим, учиться грациозной походке, а также непринуждённому, лёгкому общению с представителями противоположного пола. Позволять мужчинам целовать их руки и принимать этот знак внимания как само собой полагающееся, а не что-то вульгарное.

В 1705 году, когда уже был основан Санкт-Петербург и вовсю шла война со Швецией, появился Указ «О бритье бород и усов всякого чина людям». Естественно, многие знатные мужчины сопротивлялись. Однако государь был непреклонен. За ношение бороды предусматривался большой штраф, поэтому дворянам приходилось подстраиваться под новые реалии. Тем же, кто до последнего цеплялся за традиции, бороды сбривали насильно.

Хорошие манеры и повседневная жизнь

Спустя несколько лет после начала реформ, Пётр понял, что одними новыми костюмами и хорошими манерами не обойтись. Просвещение должно быть полноценным. Соответственно, необходимо было образование. Хорошее, качественное, находящееся если и не на европейском уровне, то где-то рядом с ним. В государстве (в первое время только в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых крупных городах) стали появляться начальные школы, училища, появились учебники. А дети дворян могли отправиться на учёбу в какое-либо европейское государство. Особый упор был сделан на воспитание и образование подрастающего поколения. Для этой цели в 1717 году была издана книга - «Юности честное зерцало». По факту, это являлся первым в Российском государстве учебником этикета. В нём рассказывалось о том, как нужно себя вести парням и девушка. По задумке государя, «Юности честное зерцало» должно было со временем сформировать у нового поколения правильное поведение светского человека, который бы не отступал от хороших манер.

Считается, что за основу учебника были взяты западноевропейские издания, посвящённые этикету. В особенности, немецкие книги. Однако есть предположение, что в процессе перевода и составление «Юности», к работе приложил руку и сам Пётр I. Он вносил некоторые дополнения и изменения.

«Юности честное зерцало» оказалось очень популярным у подрастающего поколения. Поэтому в том же 1717 году учебник пришлось издать дополнительным тиражом.

Параллельно при Петре началось формирование в Российском государстве такого понятия, как досуг. До этого к свободному от службы или работы времени относились иначе. Теперь же, начиная с XVIII столетия, дворян начали постепенно приучать к тому, что досуг — это обязательная часть жизни. И он должен быть ярким, насыщенным. Особенно сильно это проявилось в 1712 году, когда начался процесс переноса столицы государства из Москвы в Санкт-Петербург. Именно в городе на Неве Пётр Великий показал всю широту грянувших перемен. А их, пожалуй, главным атрибутом на какое-то время стали фейерверки и маскарады. Причём маскарады могли быть в виде костюмированных шествий или демонстрации карнавальных костюмов. А всевозможные театральные представления прославляли государя.

Реформы Петра сильно повлияли на жизнь дворянства. В выходные от службы дни представитель знатной фамилии утром отправлялся на прогулку. Если он жил в Санкт-Петербурге, то излюбленным местом являлся Невский проспект. Дворяне неспешно прогуливались, демонстрируя встречным свои наряды. Они общались друг с другом, заводили новые знакомства. Важной частью в распорядке дня являлся обед. Обед мог проходить дома, но в обязательном порядке с гостями. Либо же представитель знати сам отправлялся к кому-то по приглашению. В соответствии с правилами, обед растягивался на неопределённое время. Затем наступало время отдыха, который сменяли какие-либо развлечения.

При Петре сильно изменился уклад жизни дворянок. Теперь они также являлись частью общества, а значит не могли больше находиться за спинами своих супругов и отцов. Они принимали участие в светских беседах и танцевали на балах. Светская жизнь подразумевала высокий уровень образования. Дворянки читали книги, следили за своим внешним видом, учились играть на музыкальных инструментах. При этом, несмотря на все дела, главным для женщины оставались её дети.

Общепринятые нормы первой четверти XVIII столетия полностью определяли быт столичной дворянки. И вела она себя исходя от финансового положения. Если в семья являлась обеспеченной, то женщина не задумывалась о деньгах. Её больше волновало убранство дома, подготовка к приёму гостей, количество нарядов, которые в обязательном порядке должны были полностью соответствовать тенденциям моды. И поэтому солидные суммы тратились дворянками на платья.

В Санкт-Петербурге, как в столице, дворяне строго соблюдали этикет и «правильный» распорядок дня. А вот, например, в Москве к этому относились проще. По воспоминаниям современников, светская жизнь в бывшей столице начиналась вечером, а утро и день можно было проводить как угодно. В Санкт-Петербурге так жить не получалось. Соответственно, жизнь жительницы столицы проходила на людях. А каждое утро неизменно начиналось с макияжа. Особой популярностью пользовались румяна. Затем наступало время лёгкого завтрака, состоящего из простокваши и каких-нибудь фруктов. После этого дворянка выбирала наряд. Жизнь в городе, особенно в столице, накладывала особый отпечаток. Женщина даже в рядовой, будний день не могла позволить себе выглядеть плохо. Обязательно платье, туфли на каблуках, причёски.

Ассамблеи

В конце 1718 года Пётр I решил взять под полный контроль времяпрепровождение всех дворян. Для этой цели было создано новое развлечение — ассамблеи. В указе государь объяснил, что ассамблея «значит некоторое число людей, собравшихся вместе или для своего увеселения, или для рассуждения и разговоров дружеских». На это мероприятие могли попасть только представители избранного общества, по приглашениям. Чаще всего, ассамблеи начинались в четыре или пять часов вечера, а завершались около десяти часов. На хозяев дома, где происходил светский раут, возлагалась большая ответственность. Им необходимо было не только обеспечить многочисленных гостей помещениями, но и развести их так, чтобы никто никому не мешал. К тому же, подразумевалось и угощение пришедших людей. Например, какие-то напитки, сладости, табак. В отдельной комнате устанавливались столики для игры в шахматы или шашки. В других помещениях гости разговаривали, танцевали. Ассамблеи посещал и сам Пётр.

Однако гармония и идиллия были достигнуты далеко не сразу. Первые годы дворянам было сложно перестроиться, отказаться от привычного хода жизни. Соответственно, поначалу на ассамблеях царила мрачная, гнетущая и удручающая атмосфера. Женщины и мужчины находили порознь, боясь друг с другом разговаривать, до танцев дело доходило крайне редко. Обычно люди просто молча смотрели друг на друга и ждали момента, когда можно будет уйти. И неважно, проходили ассамблеи в доме какого-то дворянина или у самого Петра I. Обстановка везде была примерно одинаковой. Но затем, медленно и постепенно, ситуация менялась. Важную роль в этом сыграло, конечно, обучение манерам. После чего уже под другим углом дворяне взглянули на главное украшение ассамблей — танцы. Причём не те, которые были распространены в Российском государстве, а европейские. Правда, изначально выбор государя пал на церемониальные и английские. Это связано прежде всего с музыкальными инструментами. Сначала на ассамблеях были трубы, фаготы и литавры, то есть, духовые и ударные инструменты. А вот в 1721 году появился уже полноценный струнный оркестр.

По решению государя ассамблеи устраивались, чаще всего, зимой. Но иногда и летом, на открытом воздухе. Устраивал празднества и сам Пётр. Ассамблеи проходили либо в Летнем саду, либо в Петергофе. Назначил он и ответственного за проведения балов — графа Павла Ивановича Ягужинского, получившего прозвище «царь балов». И он строго следил за соблюдением этика поведения на празднестве. Современники вспоминали: «Коли Ягужинский приказывал пить, то все должны были делать это, хотя бы количество тостов и обязательное за ними осушение бокалов превышало всё, что можно считать вероятным. Если Ягужинский после подобного обеда, став «шумён», приказывал плясать до упаду, то можно было быть уверенным, что все двери хорошо заперты и охранены и что гостям придётся плясать до упаду. Ассамблеи при таком принудительном пьянстве и пляске делались тяжёлой и даже опасной для здоровья повинностью».

Отвечал Ягужинский и за посещаемость мероприятия. Поскольку Пётр распорядился, что в обязательном порядке на ассамблеи должны приходить дворяне вместе с жёнами, Павел Иванович сверял списки приглашённых с присутствующими. Естественно, поначалу некоторые знатные семейства пытались проигнорировать балы, поскольку в их мировоззрении это являлось чем-то неприличным. Самыми яростными противниками ассамблей стали женщины. Но страх перед государем был сильнее. И постепенно количество «бунтарей» практически сошло на «нет». Большую помощь Петру I в его инициативе по продвижению балов сыграла молодёжь. Юные дворяне относились к увеселительным мероприятиям гораздо проще, не как их взрослые родственники. И поэтому для них балы, проходящие раз в две недели в домах богатых и именитых дворян, являлись настоящим праздником.

Европейские танцы

Вскоре большую популярность на ассамблеях завоевали Танцы Польские, которые сейчас именуются полонезами. Их появление – это заслуга самого Петра Великого. Он любил их и хорошо танцевал. А научился государь танцам на пирах, которые устраивал Франц Лефорт. Пётр часто бывал в доме у своего ближайшего помощника и советника.

Те балы, проходившие в конце XVI века, представляли собой сугубо мужское мероприятие. В Российском царстве женщины были заняты другими делами: занимались домом, семьёй, посещали церкви. Соответственно, на пирах присутствовали только мужчины. И полонезы они танцевали друг с другом.

Государю танцы понравились. Не понравилось лишь то, что на балах присутствовали исключительно кавалеры. И с появлением ассамблей эта ситуация изменилась. Теперь на балах были и мужчины, и женщины. И танцевали они вместе. В те времена существовало множество вариаций полонезов. Начиная от торжественного шествия, заканчивая лихими прыжками и скачками.

Чаще всего начинались ассамблеи торжественными и благородными танцами. Но затем темп всё ускорялся и ускорялся, а люди прыгали, бегали и кружились. Обычно танцевали на три или на пять пар. Существовал ещё вариант на четыре пары, но его лично забраковал Пётр, поэтому так танцевали шведы.

Польские танцы пользовались большой популярностью. В первую очередь, благодаря разнообразию. В Европе не существовало чёткого определения того, как нужно танцевать. И в каждой стране полонезы обрастали какими-то своими элементами. Это произошло и в России. Однако несмотря на разнообразие вскоре появилась потребность в других танцах. И здесь пригодились пленные шведы. Война со Швецией всё ещё продолжалась и в Россию попадали иностранные офицеры, которым как-то было нужно зарабатывать деньги на жизнь. Тем, кто знал модные танцы, повезло. Они устраивались в дворянские семьи учителями, делились своими званиями. Пользовались популярностью и другие иностранцы, способные учить танцам. В особенности, менуэт. Танец французских королей пришёлся по душе и Петру, и дворянам. Особенностью менуэта являлось то, что, несмотря на большую популярность в Европе, танцевали его приблизительно одинаково. По факту, французский танец представлял собой азы танцевального искусства. Люди учились красиво и грациозно ходить, изящно подавать руки, держать осанку и смотреть друг на друга. После того, как российское дворянство привыкло к полонезам и немного раскрепостилось, менуэт уже не воспринимался, как что-то постыдное. Наоборот, пристальные взгляды, плавные движения и элегантность стали выражением истинного благородства. И спустя какое-то время, танцы на ассамблеях начинались обязательно с менуэтов, на которые могли выйти одновременно двенадцать пар.

Фридрих Берхгольц в своём «Дневнике камер-юнкера» писал: «Около девяти часов, когда вынесли вон столы, уставленные сластями, начались танцы в той же галерее, где танцевали в день празднования коронации. Его величество царь с царицею, его высочество со старшею принцессою и князь Меншиков с младшею открыли бал немецким танцем, после которого его высочество танцевал со старшею принцессою менуэт. Потом танцевали: она же с генералом Ягужинским, младшая принцесса сперва с ним, потом с его высочеством, его высочество с одною из дам, и так как общество было многочисленно, то танцы продолжались до двенадцатого часа ночи. Но его величество царь тотчас после первого танца (то есть первого менуэта, который его высочество танцевал с старшею принцессою) удалился к мужчинам».

Спустя некоторое время на ассамблеях стали появляться английские танцы – контрдансы. Обычно несколько пар становились в колонну. Первая пара танцевала сначала со второй и третьей. А когда она переходила к четвёртой, танцевать начинали вторая пара с третьей. И так все по очереди друг с другом. От первой пары до последней. Отличительной чертой контрдансов являлись весёлые и разнообразные элементы. И поэтому эти танцы очень нравились молодёжи.

Обязательными на ассамблеях были и немецкие танцы, которые являлись модными благодаря Петру. Люди вставали либо в колонную, круг или цепочку. После чего ведущий начинал исполнять какой-либо элемент, а остальные повторяли.

Обычно ассамблеи начинались чинными и благородными танцами, но постепенно они сменялись весёлыми и задорными, больше напоминающими игры. Здесь от участников бала требовалось не только быстро ориентироваться и проявлять изобретательность, но и ловко подхватывать неизвестные ранее движения.

Вот как описывал это Берхгольц: «После нескольких часов танцевания император начал со всеми стариками один танец… Их было 8 или 9 пар… Император, будучи очень весел, делал одну за другою каприоли обеими ногами. Так как старики сначала путались и танец поэтому всякий раз должно было начинать снова, то государь сказал наконец, что выучит их весьма скоро, и затем, протанцевав им его, объявил, что если кто теперь собьётся, тот выпьет большой штрафной стакан. Тогда дело пошло отлично на лад».

Несмотря на сопротивление, которые ассамблеи вызвали в начале своего появления, они очень быстро стали популярными. Особенно трудно было переломить себя отцам семейств, привыкших к определённому укладу жизни. Однако личным пример государя и его фанатичное стремление изменить устои, не оставили им выбора. Пришлось соответствовать духу времени. И постепенно перестроились все. Более того, ассамблеи стали неотъемлемой частью жизни дворянства. После смерти Петра I ситуация не изменилась. Балы прочно укоренились. Что же касается русских танцев, то во времена Петра Великого они оставались уделом низших слоёв общества. Дворяне их не танцевали, поскольку старались соответствовать европейской моде. И только при Анне Иоанновне русские народные танцы проникли во дворец, их танцевали во время праздничных маскарадов.

Обложка: Ассамблея при Петре І. Станислав Хлебовский, живопись, 1858г.

Источник: wikipedia.org