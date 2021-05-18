Вяземский десант 75: поиск Вяземские леса, бурелом, болота, урочища погибших в войну деревень. Оставшись здесь один, ты запросто можешь представить, что находишься где- то в дикой Сибирской тайге, за сотни километров от цивилизации и людей. Но рядом Москва, рядом автомобильные дороги и живые пока села, рядом кипучая бешенная современная жизнь, а здесь тихо. Тихо и как-то торжественно грустно в этой тишине тем, кто пришел сюда с конкретной целью, с целью вернуть из небытия подвиг и память. На чтение: 4 минуты

Память

Четыре красных гвоздики

Вяземские леса, бурелом, болота, урочища погибших в войну деревень. Оставшись здесь один, ты запросто можешь представить, что находишься где- то в дикой Сибирской тайге, за сотни километров от цивилизации и людей. Но рядом Москва, рядом автомобильные дороги и живые пока села, рядом кипучая бешенная современная жизнь, а здесь тихо. Тихо и как-то торжественно грустно в этой тишине тем, кто пришел сюда с конкретной целью, с целью вернуть из небытия подвиг и память.

Вот они, следы людей, эти следы здесь – следы войны. Вернувшись из полета мысли, в тишине и прелести природы всюду замечаешь эти следы. Обрывки колючей проволоки, ржавые, пробитые осколками и пулями каски, вросшие в вековые сосны стволы винтовок, причудливо изогнутые, исковерканные взрывами и дожившие до наших дней березы. Как много они бы рассказали если бы мы могли их слышать? А может и можем, но не хотим? В их корнях до сих пор лежат кости тех, кто, прикрываясь их, тогда

еще тонкими стволами, досылал обмороженными, негнущимися, черными от гангрены пальцами последний патрон в обледеневший ствол винтовки, отправляя смерть врагу.

Те, кто здесь защищал Москву и Россию. Изучая материалы по Вяземской десантной операции, я думал, какой силой и волей к победе нужно обладать, чтобы, находясь в тылу врага, без прикрытых товарищами флангов, без снабжения и связи, в масштабах развернувшегося на тысячи километров фронта, с его миллионными человеческими ресурсами обеих сторон, заставить лощеного немецкого генерала, ни много ни мало, Начальника Генерального штаба Сухопутных войск Германии впасть в панику, даже находясь за тысячи километров от этих болот и лесов, в теплом Берлинском кабинете.

Он написал в своем дневнике: «Противник продолжает высаживать воздушные десанты (западнее Вязьмы). Шоссе и железная дорога все еще не очищены от противника. Положение войск 4-й армии очень серьезное! Отмечаются трудности со снабжением».

Армии, вы слышите, целой армии!

Армии, торжественным маршем прошагавшей Польшу и Францию, поставившей на колени Варшаву и Париж. Здесь, в этих промерзших, покрытых полутораметровым слоем снега лесах и перелесках, две тысячи советских десантников своими обмороженными кулаками выбили зубы «победителям». Как это почувствовать? Как понять? Как осознать глубину этого подвига?

Просто сесть в машину и оказаться в этом зимнем, молчаливом и прекрасном лесу. Вместо водки и шашлыка взять четыре красных гвоздики, положить их у расколотой снарядом березы, присесть и представить. Представить в своих руках заиндевевший ствол винтовки с последним патроном, промерзшие мокрые от болотной жижи валенки на вздувшихся от обморожения, ничего не чувствующих, ногах. Почувствовать хриплое, в изодранном кашлем горле, дыхание, потрескавшиеся, черные, сухие губы, шелест голых ветвей березы над головой, синее тихое небо, а в нем быстро плывущие, причудливые облака. И как нож в сердце, душу и мозг, до боли, – лающие команды на чужом языке. Увидеть тени перебегающих от дерева к дереву солдат в чужих шинелях, на секунду увидеть хрустнувшую под тяжелым, кованым, ЧУЖИМ сапогом, молодую белую березку, выстрел и тишина! На года, десятилетия, а может быть, навсегда темнота…

Но алыми каплями крови на белом снегу у покалеченной, но выжившей березы лежат гвоздики! Значит там не темнота, значит не зря, значит помнят. Не зря гигантскими одуванчиками висели на деревьях парашюты с телами советских десантников, не зря черные пальцы досылали в винтовочный ствол последний патрон! Значит все было не зря, и не просто так нервничал и трясущимися руками наливал себе коньяк в берлинском кабинете немецкий генерал Гальдер.

Если кто-то может это понять и представить, значит живы люди, жива и будет жить страна. Будет, пока хоть иногда появляются красные гвоздики на снегу здесь, у покалеченной войной березы и еще в тысячах мест по всей необъятной России.

Сергей Мачинский

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75-летию Вяземской воздушно-десантной операции посвящается

5 февраля 2017 года на территории сельского поселения Издешковское Сафоновского района Смоленской области Кубинский военно-исторический клуб (КВИК) «Вечный огонь» провел мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала Вяземской воздушно-десантной операции. В истории Великой Отечественной войны, как и в истории воздушно-десантных войск, не было операций более продолжительной, беспримерной по мужеству и героизму, проявленному в ней советскими воинами.

Вяземская воздушно-десантная операция в истории Великой Отечественной войны не нашла должного отражения из-за отсутствия положительного результата. Про нее нет упоминания в школьных учебниках истории, уходят из жизни последние ее участники, и она будет обречена на забвение. Будет, но пока на местах боев десантников работают поисковые отряды и пока военно-патриотические организации, такие как КВИК, будут привлекать молодёжь, этого не произойдёт.

Проводимые КВИКом мероприятия носят не рекламный и показательный характер, а направлены на изучение истории войны путём «погружения в неё». Поставив нашу подрастающую молодежь на место воинов Красной Армии, воссоздав им соответствующую историческую ситуацию, мы добиваемся более достоверного восприятия истории.

Тот, кто не полз по-пластунски с оружием по заснеженному полю, даже под огнём холостого оружия, кто не бежал в атаку по колено в снегу, кто не снаряжал замерзшими руками лёжа на морозе магазин винтовки Мосина, по-настоящему не сможет оценить величия подвига советских воинов, положивших на алтарь Победы свои жизни. И отношение к оставшимся ветеранам войны становится другим, более ярким и трепетным.

В 9:00 у монумента на месте высадки первых десантников 4 воздушно-десантного корпуса (ВДК) собрались все участники мероприятия — члены военно-патриотических клубов «Вечный огонь» (г.п. Кубинка) и «Илья Муромец» (п. Власиха) Московской области, к которым присоединились ребята из поисковых отрядов Смоленской области из Дорогобужа и Рославля.

Участники привели в порядок памятник, очистив его от снега и льда. С краткой целью и задачами памятных мероприятий выступил руководитель КВИК Кобяков А.Л., после чего он привел краткую историческую справку о начале и первом этапе Вяземской воздушно-десантной операции. В конце митинга участники возложили к памятнику цветы.

Основным этапом проведения памятных мероприятий являлась реконструкции боя группы начальника штаба 8-й воздушно-десантной бригады 4-го ВДК подполковника Сагайдачного Н.И. за д. Курдюмово 8-11 февраля 1942 года.

Реконструкция боя проводилась в ур. Курдюмово на остатках сожжённой деревни и основывалась на воспоминаниях единственного, оставшегося в живых, десантника. Чтобы проводимая реконструкция для участников была более приближена к событиям 75-летней давности постаралась и матушка-природа — снега было много, как в 1942-м.

Одетые в форму и со снаряжением советских воинов периода Великой Отечественной войны, мальчишки и девчонки 10-15 лет несли с собой сухой паёк и массово-габаритные макеты стрелкового оружия. Часть на лыжах, часть пешком по глубокому снегу в поле и в лесу повторяли путь воинов-десантников. Выйдя к окраинам бывшей деревни Курдюмово, ребята чуть перевели дух. А потом пошла команда «Вперёд!»… Сначала короткими перебежками, переползанием по-пластунски, приближались к месту, где для имитации сгоревшей деревни на пепелище бывших домов поставили каркасную палатку и развели костёр «фашисты».

Эту ответственную и не легкую роль взяли на себя взрослые участники КВИК и некоторые родители. Им пришлось и доставлять на себе по снегу палатки и термосы с едой и чаем, и активно «воевать» с десантниками, изображая при собственной малочисленности превосходящие силы врага.

Когда же приближение атакующих было обнаружено, и враг по ним открыл огонь из охолощённого оружия, ребята кинулись в атаку. Тот, кто из участников плохо укрывался, редко падал под огнём противника, был назначен старшим группы раненым или убитым. Они так и оставались лежать на поле. На войне, как на войне…

Деревню захватили, пленный фашист, он же Лёша Москавец, дал ценную информацию о противнике. Десантники, как и 75 лет назад в реальных событиях, стали готовиться к обороне, выносить с поля раненых, оказывать им первую медицинскую помощь.

А потом деревню окружили «фашисты», некоторые из которых уже «ожили» после первого боя за деревню. Начался бой… Хлопали выстрелы винтовок, трещали очереди автоматов, разрывы мин и гранат имитировали петарды, дымовой шашкой имитировали горящие избы. Оставшиеся в живых приняли «последний бой» рядом с местом, где в феврале 1942 года героически погибли десантники 8 воздушно-десантной бригады…

На этом этап реконструкции был завершён. Все участники и зрители собрались у братской могилы погибших десантников и местных жителей. Захоронение привели в порядок, очистили от снега и льда, положили главный символ ВДВ — голубой берет. Руководитель мероприятий Кобяков А.Л. подвел итоги реконструкции, отметил наиболее отличившихся и поблагодарил всех организаторов и участников. В память о павших за свободу и независимость нашей Родины воинах-десантниках и расстрелянных местных жителях, участники преклонили колени, почтили их память минутой молчания. Троекратный салют завершил траурную часть митинга. Самым юным участникам была доверена честь возложить цветы на братскую могилу.

По окончанию построения организаторы накормили всех участников и гостей горячей гречневой кашей с тушёнкой, горячим чаем и хлебом с салом. Все повеселели и обратные полтора километра до машин не показались такими трудными. Разъезжались участники на собственном автотранспорте с чувством честно выполненного долга и в памяти у наших ребят, надеюсь, на всю жизнь останутся моменты похода, боя и минуты молчания у братской могилы.

Организаторы и участники мероприятия благодарят за помощь и поддержку отдел молодежных организаций и программ г. Одинцово и МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Кубинка».

В этом году в планах КВИК продолжить программу «живых» уроков истории, посвященных 75-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Мы планируем увеличить число привлекаемой молодёжи из числа военно-патриотических и поисковых отрядов Смоленской области. Кроме того, клуб планирует обратиться к командованию ВДВ и ветеранским организациям с предложением привести в порядок все имеющиеся захоронения воинов-десантников на территории силами и средствами частей ВДВ и отделением Юнармии из числа членов КВИК.

Алексей Кобяков

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