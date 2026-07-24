Второй "мистер НЕТ" Андрей Андреевич Громыко – министр иностранных дел СССР в 1957-1985 гг.

Если первым "мистером НЕТ" американцы прозвали Вячеслава Молотова, который, будучи главой нашего МИД, бескомпромиссно отстаивал интересы СССР, то вторым министром иностранных дел, удостоившегося от них подобного (почётного с нашей точки зрения) прозвища был Андрей Андреевич Громыко.

Родился будущий глава советского МИД в белорусском селе Старые Громыки Гомельского уезда в 1909г. На формирование его личности значительное влияние оказали родственники. Прежде всего – отец, успевший поработать в Канаде, затем воевавший на Русско-японской и Первой Мировой войнах – с 13 лет Андрей с ним вместе ходил на заработки – они рубили и сплавляли по реке лес.

Серьёзное влияние оказали и братья Алексей, Фёдор и Дмитрий, воевавшие и погибшие в Великую Отечественную (двое погибли, третий умер от ран). Именно их памятью, уже став Министром иностранных дел, Громыко объяснял сыну свою неуступчивость на переговорах 1955г с германским канцлером Аденауэром: " Не будем менять итоги войны. Если мы им уступим, то прокляты будем всеми замученными и убитыми ".

Сам Андрей Андреевич, начав со скромной должности директора сельской школы (учась при этом в институте заочно и сдавая экзамены экстерном), он закончил а спирантуру при Академии наук БССР, защитил диссертацию, а в 1938 году стал учёным секретарём Института экономики Академии наук СССР. При этом всегда занимался самообразованием: серьёзно учил английский язык, изучал экономику по материалам советских и иностранных изданий (особенное впечатление произвели на него мемуары премьер-министра Сергея Витте), читал лекции рабочим и колхозникам, при этом участвовал в соревнованиях по стрельбе (выполнил норму "Ворошиловский стрелок") и даже пытался поступить в лётное училище, но не прошёл по возрасту. Что интересно, по воспоминаниям В.Фалина, даже спустя десятилетия мог на память страницами цитировать Евангелие.

В конце 1930-х, когда репрессии значительно проредили кадры МИД, Громыко попадает на дипломатическую службу как молодой, правильного происхождения и свободно владеющий английским. Весной 1939г он стал заведующим Отделом американских стран НКИД, а затем после весьма позитивной личной беседы со Сталиным получил назначение советником при посольстве СССР в США. При этом неформальным наставником его был начальник отдела внешних отношений Генштаба сотрудник ГРУ генерал-лейтенант Александр Васильев, который консультировал Андрея Андреевича и в 1944г, когда тот возглавлял советскую делегацию на конференции по созданию ООН.

А вот нормальных отношений с послом СССР в США Максимом Литвиновым у Громыко не получилось, и когда в 1943г за свою излишне прозападную позицию Литвинов был отозван, его место посла (до 1946г) занял Громыко, одновременно являясь послом на Кубе. Он принимал активное участие в подготовке таких важнейших дипломатических событий, как Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции глав государств-союзников (в Ялтинской и Потсдамской принял участие лично).

В 1946-1948гг Громыко – первый из советских дипломатов постоянный представитель СССР при ООН, возглавлявший делегацию СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. В 1946-1949гг – замминистра иностранных дел, причём, даже журнал "Time" писал о его "умопомрачительной компетенции". Правда, в 1950г Андрей Андреевич, неосмотрительно под нажимом Госплана и Минфина (но без консультации со Сталиным) завизировал межгосударственное соглашение с Китаем о соотношении рубля и юаня, после чего был переведён послом в Лондон. В 1951г возглавлял советскую делегацию на Сан-Францисской конференции, пытаясь добиться (к сожалению, безуспешно) признания США и Великобританией принадлежности СССР Северных Курильских островов. После смерти Сталина, когда главой МИД стал Молотов, вернулся на должность замминистра.

В 1954г готовил советский проект общеевропейского договора по коллективной безопасности, который СССР предлагал обсудить одновременно со своей заявкой на вступление СССР в НАТО. Это была тонкая дипломатическая провокация – ведь формально блок создан был как "оборонительный" и, якобы, не направленный против СССР и его союзников. Запад, естественно, отказал.

И, наконец, в 1957-1985гг Громыко бессменно занимал пост главы МИД СССР. Именно в этот период были заключены такие важнейшие соглашения как Договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трёх средах, Договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия, Договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия, Договоры по ПРО 1972 года, ОСВ-1, а также Соглашение 1973 года о предотвращении ядерной войны. Именно на Громыко легла тяжелейшая задача дипломатического "разруливания" Карибского кризиса 1962г, переговоры по которому сам Андрей Андреевич в своих мемуарах назовёт самыми тяжёлыми в своей дипломатической карьере.

С именем Громыко связаны такие важнейшие договоры как Московский договор между СССР и ФРГ о "незыблемости границ", Договор 1963г о запрете испытания ядерного оружия в трёх средах, договор о нераспространении ядерного оружия и Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он всегда говорил: " Лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны". Громыко в качестве представителя СССР в Совбезе ООН сыграл важную роль в принятии резолюции о создании в Палестине и еврейского, и арабского государства. Он вёл переговоры в Ташкенте по урегулированию военного конфликта Индии и Пакистана из-за Кашмира. В 1973г при его участии заключено положившее конец войне соглашение о восстановлении мира во Вьетнаме.

Его дипломатический стиль отличался жёсткостью и безупречной предварительной подготовкой. Он не боялся затяжных переговоров (мог вести их многие часы), массу информации держал в уме – в отличие от американских коллег, важнейшие места зачитывавших по бумажкам. Он говорил: " Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было — тогда можете считать себя дипломатом ".

После смерти генсека Константина Черненко на Пленуме 11 марта 1985 года именно Громыко предложил кандидатуру Горбачёва на должность Генерального секретаря, хотя, по свидетельству его сына Анатолия Громыко, поддерживал он не Горбачёва лично, а необходимость перемен, и впоследствии высказывался о Горбачёве как о некомпетентном руководителе. Горбачёв же после избрания поставил на пост главы МИД Эдуарда Шеварнадзе, Громыко же дали церемониальную должность председателя Президиума Верховного Совета СССР, которую он освободил 1 октября 1988 года по своей просьбе из-за состояния здоровья. Умер Андрей Андреевич Громыко 2 июля 1989 года от осложнений, связанных с болезнью. Ни на прощание с ним в Центральном доме Советской Армии, ни на похороны ни Горбачёв, ни Шеварнадзе не явились.

Похоронили Андрея Андреевича, согласно его завещанию, не в Кремлёвской стене, а на Новодевичьем кладбище. Над могилой установлен мемориал, созданный народным художником СССР И.Рукавишниковым с всё объясняющей надписью "Служил Отчизне полвека".