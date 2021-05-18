Все книги Владимира Чурова Владимир Чуров родился в Ленинграде в 1953 году в семье морского офицера. Окончил восемь классов обычной школы и два старших класса физико-математической школы. Его жизнь четко разделяется на три периода. Первый, с поступления в 1970 году на физический факультет Ленинградского Государственного Университета и до середины 1991 года был посвящен исследованиям и опытно-конструкторским работам в аэрокосмической отрасли. В 1990 году его избрали, как независимого кандидата, народным депутатом Ленинградского городского Совета. Летом следующего года Анатолий Александрович Собчак предложил, сохраняя мандат депутата, занять должность эксперта в городском Комитете по внешним связям. Так начался второй период в жизни автора этой книги. Получив большой и... На чтение: 8 минут

Владимир Чуров родился в Ленинграде в 1953 году в семье морского офицера. Окончил восемь классов обычной школы и два старших класса физико-математической школы.

Его жизнь четко разделяется на три периода.

Первый, с поступления в 1970 году на физический факультет Ленинградского Государственного Университета и до середины 1991 года был посвящен исследованиям и опытно-конструкторским работам в аэрокосмической отрасли.

В 1990 году его избрали, как независимого кандидата, народным депутатом Ленинградского городского Совета. Летом следующего года Анатолий Александрович Собчак предложил, сохраняя мандат депутата, занять должность эксперта в городском Комитете по внешним связям. Так начался второй период в жизни автора этой книги.

Получив большой и универсальный опыт работы по развитию гуманитарных и культурных международных связей, по существу, работы дипломатической, Чуров занял должность заместителя председателя Комитета по внешним связям. Период работы в Смольном завершился самым активным участием в подготовке и проведении международной программы празднования 300-летия Северной столицы.

Третий период в жизни автора связан с переездом в Москву после избрания в конце 2003 года депутатом Государственной Думы по списку ЛДПР. В Думе он получил пост заместителя председателя Комитета по делам СНГ и работе с соотечественниками, а в 2007 году его делегировали в Центральную избирательную комиссию и избрали ее председателем.

Председателем ЦИК Чуров отработал два полных срока, до марта 2016 года.

В 2016 году пришел на давно ожидаемую работу в Министерство иностранных дел. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Первая книга автора вышла в 2005 году и называлась "Тайна четырех генералов". Затем увидели свет "Путешествие с гвардии генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта до Вены" (2010), "Корзина со старыми театральными программками" (2011), "Любовь к орденам" (журнальный вариант в 2013 году), "Путешествие в Марокко с Анастасом Ивановичем Микояном" (2015), "Университетские встречи" (2015), "Глобализация. Международные гуманитарные стандарты. Суверенитет России" (2015, в соавторстве с Б. С. Эбзеевым), "Награды "Белого генерала" (2018), "Трактат о пользе морских наук" (2020), "Две повести о Скобелеве" (2020), "Исторические записки посла по особым поручениям" (2020).

Владимир Чуров состоит во Всемирном клубе петербуржцев", Российском военно- историческом обществе, Географическом обществе, Обществе потомков участников Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы, знаком отличия "За безупречную службу. ХХ лет", медалями и ведомственными знаками. Удостоен Императорских орденов Святой Анны II степени, Святого Владимира III и IV степеней, медали "400 лет Дома Романовых". Имеет иностранные награды.

Членский билет Географического общества 1979 года подписан академиком А. Ф. Трешниковым

Членский билет Географического общества 2015 года подписан С. К. Шойгу.

Впервые фамилию Чурова услышали в Министерстве иностранных дел еще Советского Союза осенью 1991 года, когда президент Михаил Сергеевич Горбачев указом № VII-2837 от 9 ноября утвердил государственную делегацию Союза ССР для переговоров с Эстонской Республикой.

Руководителем делегации был утвержден член Политического консультативного совета при Президенте СССР, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Собчак. МИД представлял Юрий Викторович Ушаков, тогда - советник-посланник Посольства СССР в Дании. Сейчас он - помощник Президента России. Секретарем делегации Горбачев назначил главного специалиста Комитета по внешним связям мэрии Санкт- Петербурга Владимира Евгеньевича Чурова. Ему поручили организационные вопросы.

Делегация провела первую встречу с эстонской стороной в Усть-Нарве и подготовила проект содержания дальнейших переговоров, то есть проект директив. С помощью заведующего Историко-дипломатическим управлением МИД СССР, выдающегося дипломата Феликса Николаевича Ковалева, Чуров подобрал и приложил к проекту директив набор соответствующих договоров, заключенных ранее СССР с восстановившими независимость государствами, например, с Австрией.

После распада Советского Союза секретарь делегации передал все подготовленные документы в МИД РФ. Предполагалось назначение Владимира Евгеньевича в аппарат министерства помощником главы делегации РФ на переговорах с Эстонией Юрия Владимировича Дубинина, бывшего до этого послом в Испании, США, Франции, постпредом СССР при ООН. Но этого не случилось - Дубинина поставили на украинское направление. (В 2007 году недавно избранный председателем Центризбиркома России Чуров попросил министра Лаврова дать согласие на открытие в ЦИК неформального международного дипломатического клуба "Файф о'клок" во главе с президентом Юрием

Владимировичем Дубининым. Согласие было дано, и до своей кончины в декабре 2013 года Дубинин возглавлял клуб, где проходили встречи с послами различных государств.)

Работая в Петербурге в Комитете по внешним связям, Владимир Чуров постоянно консультировался с департаментами МИДа: Вторым Европейским, СНГ, Общеевропейского сотрудничества, по связям с субъектами Федерации. Ему довелось работать с опытными дипломатами "Школы Громыко": Юрием Евгеньевичем Фокиным, Олегом Алексеевичем Гриневским, Юлием Александровичем Квицинским, Николаем Николаевичем Успенским, Александром Ивановичем Удальцовым, Игорем Ивановичем Студенниковым и другими.

Чуров присутствовал на важных внешнеполитических встречах, был непременным членом российской делегации на министерских сессиях Совета Государств Балтийского моря. Во время одной из таких поездок с ним познакомился Евгений Максимович Примаков и до кончины поддерживал доброжелательные отношения, дарил все свои книги.

Владимир Евгеньевич участвовал в подготовке и проведении в 1994 году Игр Доброй Воли, в 1995 году - 1-ой Спартакиады СНГ, посвященной 50-летию Победы, чемпионата мира по хоккею, празднования 300-летия Российского Флота в 1996 году.

Руководство Петербурга поручило Чурову оказывать содействие открытию в городе многочисленных новых консульских учреждений, а также работе Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Все его способности и практически энциклопедические знания особенно ярко проявились при организации международной программы празднования 300-летия Санкт- Петербурга - четырех с половиной тысяч различных мероприятий в 2001 - 2003 годах с участием более полусотни стран. Владимир Евгеньевич получил нагрудный юбилейный знак "Министерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет", а позднее был награжден нагрудным знаком "За вклад в международное сотрудничество".

В Центризбиркоме России, продолжая линию, обозначенную предшественниками, Владимир Евгеньевич успешно развивал международные связи, неоднократно выезжал наблюдать за выборами в различных государствах, делясь опытом организации голосования с применением электронных устройств и Интернета и изучая полезную практику.

Особенно важным и плодотворным было участие Чурова в работе Бюро по демократическим выборам и правам человека на отдельных встречах и на конференциях в Варшаве и Вене. По его инициативе в Бюро было создано подразделение по изучению способов электронного голосования с использованием Интернета. Министерство иностранных дел содействовало этим поездкам.

С 2016 года Владимир Евгеньевич Чуров работает в МИДе в должности посла по особым поручениям.

Всем известно увлечение автора военной и военно-дипломатической историей, его вдумчивая и весьма удачная работа в архивах. Даже приезжая на выборы в Польшу, на Украину и в Белоруссию, Чуров выбирал для посещения населенные пункты в местах былых сражений и много фотографировал.

Иногда он настолько глубоко и подробно вникает в предмет своего повествования, что переносит самого себя в другую эпоху, примеряет мундир и представляется читателю дореволюционным чиновником или военным, благо среди его предков на протяжении столетий были и те и другие.

О самом себе Владимир Евгеньевич с некоторой долей юмора написал в предисловии к одной из своих книг:

Я начал свое служение по иностранным делам в восьмидесятых годах при аккуратном и немного упрямом Николае Карловиче Гирсе, у Певческого моста в доме

Министерства, выходящем под таким острым углом к Мойке, что с другой стороны реки фасад его кажется плоской картонной декорацией.

Между прочим, мне уже тогда внешняя политика Империи частенько представлялась такой же картонной декорацией, слабо подкрепленной изнутри страны.

(Иногда Ваш покорный слуга настолько глубоко и подробно вникает в предмет своего повествования, что переносит самого себя в другую эпоху, примеряет мундир и представляется читателю дореволюционным чиновником или военным, благо среди его предков на протяжении столетий были и те и другие).

Почтенного старца канцлера Александра Михайловича Горчакова я уж не застал и не видел в коридорах и комнатушках младших чиновников Министерства, но много слышал о нем из уст поступивших на службу ранее меня.

Довелось поработать малое время с графом Владимиром Николаевичем Ламздорфом.

Оба министра, Гирс и Ламздорф, были действительными тайными советниками, особами II класса по Табели о рангах, и пожалованы в статс-секретари Его Императорского Величества с правом ношения специального вензелевого знака на левой стороне груди (или на гражданских погонах).

Спустя много лет поручили мне показать супруге депутата Бундестага от Свободных демократов и бывшего министра экономики Отто графа Ламздорфа (Otto Graf Lambsdorff) графине Александре могилу их родственника, министра иностранных дел России Владимира Ламздорфа, в дальнем углу Смоленского лютеранского кладбища, рядом с могилой канцлера графа Карла Васильевича Нессельроде.

Позднее в Бонне приглашен был на обед с Отто Ламздорфом и графиней Александрой, и приглашением тем воспользовался вместе с двумя другими замечательными особами из России.

В Петербурге, в августе 1914 года переименованном в Петроград, и позже в Париже, встречался с Александром Петровичем Извольским и его преемником Сергеем Дмитриевичем Сазоновым. Извольский и Сазонов, хотя и были министрами, чинов Гирса и Ламздорфа, не говоря уж о Горчакове, не достигли - остались гофмаршалами, вторыми чинами Двора, III класса Табели о рангах. Ровно также и внешняя политика государства при них была "третьего класса".

После революции на долгие годы до самого начала 90-х я отошел от дел, хотя наблюдал за ходом конференции в Лозанне, готовившей новый мирный договор с Турцией и определявшей режим Босфора и Дарданелл. Ограниченная в правах делегация наркома Чичерина присутствовала на конференции; военно-морским экспертом в ней состоял опытный дипломат и разведчик капитан 1 ранга Императорского флота и кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени Евгений Андреевич Беренс 1-й, полтора года командовавший Морскими Силами Республики. Военным же экспертом был Генерального штаба подполковник Императорской армии Борис Михайлович Шапошников, будущий Маршал Советского Союза.

Между тем родственник, один из дядьев отца, Николай или Иван Матвеевич Сорокин, служил в Наркомате иностранных дел на Кузнецком мосту при двух наркомах - Георгии Васильевиче Чичерине и Максиме Максимовиче Литвинове.

Отец мой трижды побывал за границей с военно-дипломатическими миссиями: на Борнхольме, в Атлантике между Ливерпулем и Ньюфаундлендом, и в Марокко.

Мне же довелось изучать историю нескольких морских дипломатических миссий того времени: похода крейсера "Орджоникидзе" весной 1956 года в Англию с Председателем Совета Министров СССР Маршалом Советского Союза Николаем Александровичем Булганиным и Первым секретарем ЦК КПСС генерал-лейтенантом Никитой Сергеевичем Хрущевым на борту; черноморского похода противолодочного крейсера "Ленинград" в августе 1971 года с Генеральным секретарем ЦК КПСС генерал- лейтенантом Леонидом Ильичем Брежневым и руководителями ряда дружественныхстран. Интересовался я и поездкой Брежнева и Председателя Совета Министров Алексея Николаевича Косыгина на Северный флот в конце мая 1967 года, когда создавался не пропагандистки, а по-настоящему могучий, океанский флот нашей страны.

Бурные события конца восьмидесятых и начала девяностых годов вновь привели меня к занятиям международной политикой. Осенью 1991 года пребывавший последние недели в невиданной дотоле должности президента СССР Михаил Горбачев назначил делегацию для переговоров со ставшей независимой Эстонией. В том указе Ваш покорный слуга обозначен ответственным секретарем. Удалось даже провести первый раунд переговоров в Усть-Нарве.

Потом, уже в Российском МИДе, назначен был главой делегации для переговоров с Эстонией опытнейший дипломат Юрий Владимирович Дубинин. Посол Дубинин предложил мне должность своего помощника или советника. Я уже собирал чемодан для переезда в Москву, как вдруг Дубинин позвонил и сообщил, что его "перебросили" на Украину и мое назначение, естественно, отменяется. Я остался экспертом делегации на переговорах с Эстонией, покуда не разошелся во мнениях с ее главой по вопросам раздела имущества и судьбы так называемых "русскоязычных".

В Петербурге, во времена министров Андрея Владимировича Козырева, Евгения Максимовича Примакова и Игоря Сергеевича Иванова, приходилось заниматься разнообразными вопросами: вызволением пассажиров угнанного в 1993 году в Таллин самолета, обустройством многочисленных новых консульских учреждений, соотечественниками за рубежом и еще многим. Тогда я был непременным членом российской делегации в Совете Государств Балтийского моря и в нескольких других региональных организациях.

Особенно уважительные отношения сложились у нас с Евгением Максимовичем Примаковым, и продолжались они вплоть до его кончины. Как-то довелось выступать друг за другом на конференции, сидя рядом, подглядел я, как Евгений Максимович составляет на половинках листа рукописный конспект своего доклада, и попросил записи на память. Получил их после выступления и бережно храню в одной из книг, подаренных Примаковым.

Ко времени назначения министром Сергея Викторовича Лаврова я все же перебрался в Москву и в Государственной Думе в комитете милейшего Андрея Афанасьевича Кокошина занимался делами Содружества Независимых Государств и связями с соотечественниками.

Позднее довелось чуть менее десятка лет развивать международные связи в сфере стандартов и практики демократических выборов.

В 2016 году дождался меня, наконец, скромный кабинет на десятом этаже высотного здания на Смоленской-Сенной площади.

На расшитый золотом по воротнику и обшлагам современный мундир Чрезвычайного и Полномочного Посла я перешил пуговицы с накладными орлами со своего дореволюционного придворного вицмундира.

Но об историях современных и недалекого прошлого рассказывать остерегусь и ограничусь делами давно минувших дней и старины седой преданьями...

Более 100 лет назад, во время Русско-японской войны, будущий маршал и Президент Финляндии Густав Карлович Маннергейм храбро сражался на полях Маньчжурии в составе конно-диверсионного разведывательного отряда генерала Мищенки. Рядом, на желтых холмах, воевал командир батареи подполковник Иосиф Брежнев и военный разведчик, будущий советский генерал-лейтенант, приятель Маннергейма по Кавалергардскому полку граф Алексей Игнатьев.

Пересечению судеб офицеров и генералов русской армии, их влиянию на европейскую политику посвящена эта повесть. В книге использованы уникальные документы и фотографии из государственных и личных архивов.

Книга предназначена для всех любителей военной истории нашего государства.

Книга посвящена Венской стратегической наступательной операции, проходившей с 16 марта 1945 года до середины апреля 1945 года на территории Венгрии и Австрии, прежде всего участию в ней 9-й гвардейской армии особого формирования. Повествование основано на фронтовых альбомах гвардии генерал-майора артиллерии Владимира Иосифовича Брежнева, командовавшего артиллерией 9-й гвардейской армии.

Книга содержит уникальные фотографии, большинство из которых представляется впервые, и подробные характеристики изображенной на них военной техники. Ранее в сокращенном виде рассказы были опубликованы в газете "Красная звезда".

Предисловие к книге - статс-секретаря, заместителя министра обороны генерала армии Николая Александровича Панкова.

Первая часть воспоминаний Владимира Чурова о прошедшем XX веке. Это мемуары театрального зрителя, имевшего счастливую возможность посмотреть множество интереснейших спектаклей, с 1967 по 1982 год побывать почти на всех премьерах в Ленинграде, и на многих - в Москве, сохранившего сотни театральных программок. Автор много лет сотрудничает с Санкт-Петербургским театром-фестивалем "Балтийский дом", ранее носившем имя Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Главным героем книги стал выдающийся режиссер и актер музыкальных спектаклей и фильмов Владимир Егорович Воробьев, бывший несколько лет одним из трех "консулов" - молодых режиссеров во главе театра имени Ленинского комсомола. Книга иллюстрирована фотографиями, любезно предоставленными театрами "Балтийский дом" и Александринским, Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства, а также из собрания автора. Подавляющее большинство фотографий публикуется впервые.

Книга Владимира Евгеньевича Чурова о Марокко относится к серии "Путешествий в ХХ век", начатой "Путешествием с гвардии генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта до Вены" (2010). Рассказчик отлично освоил все способы перемещения во времени и пространстве, некоторые из них доступны только ему. Он использует собственные путевые заметки и фотографии, материалы личных, - дневники, письма, рисунки и фотографии отца, - и государственных архивов. Многие документы были ранее секретными и публикуются впервые, например записи бесед Л. И. Брежнева и А. И. Микояна с королями Марокко. Впервые приводятся детали биографий нескольких советских дипломатов. Эта книга - не история Марокко или советско-

марокканских отношений, но красочная картина жизни в Марокко и Советском Союзе в ХХ веке с несколькими важными историческими находками.

Книга переведена на арабский язык.

Книгу открывают хвалебные отзывы Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра Дзасохова, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимира Орлова и президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского.

Книга остро ставит вопросы правового суверенитета России в условиях глобального мира и европейского "гуманитарного консенсуса", в том числе на примере взаимодействия Конституционного Суда РФ и так называемого Европейского суда по правам человека.

Рассматриваются проблемы глобализации и конституционного опосредования общепризнанных принципов и норм международного права, становления международных гуманитарных стандартов, государственного правового суверенитета России.

Книга написана совместно с выдающимся ученым в области Конституционного права, судьей Конституционного Суда в отставке, доктором юридических наук, профессором Борисом Сафаровичем Эбзеевым.

В книге опубликованы публичные лекции и выступления профессора В. Е. Чурова, состоявшиеся в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов с 2002 по 2014 год.

Охватывается широкий спектр проблем: различные аспекты социально-экономического развития страны, духовно-нравственное становление личности, современное образование и воспитание. Особое внимание уделяется диалогу культур в современном мире.

Значительная часть книги посвящена предмету профессионального интереса автора - развитию демократических институтов в России и за рубежом, в частности избирательным системам разных стран, особенностям избирательного права и практики его применения.

В своих лекциях и выступлениях В. Е. Чуров обращается к молодежи: именно новым поколениям соотечественников предстоит находить ответы на различные вызовы, с которыми сталкивается Россия.

Адресовано широкому кругу читателей.

В книге впервые приводится полное описание всех наград "Белого генерала" М. Д. Скобелева, составленное по его прижизненным изображениям, сохранившимся подлинным наградам, хранящимся в музее "Рязанский кремль", архивным документам и документам из собрания генерала А. В. Кирилина.

Доказано, на основе изучения подлинных германских наград Михаила Дмитриевича Скобелева, его присутствие наблюдателем во время франко-прусской войны. Документально подтверждено, что за самовольное форсирование Дуная в 1877 году, Скобелев получил не выговор, а первую "генеральскую" награду - орден Святого Станислава 1-й степени с мечами.

Книга содержит много иллюстраций.

Под общей редакцией Героя Российской Федерации генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова и директора Российского государственного военного архива Владимира Петровича Тарасова

Авторский коллектив: Виктор Васильевич Хоменко, Таненя Степан Иванович, Арцыбашев Валерий Александрович, Шайкин Владимир Иванович, Владимир Иванович Коротаев, Владимир Евгеньевич Чуров (составитель и автор четырех очерков).

Сборник посвящен славной истории известного не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами старейшего Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Его история начинается с августа 1918 года, когда в Рязани были открыты 1-е Рязанские советские пехотные курсы комсостава РККА. В 1936 году Рязанская пехотная школа имени К. Е. Ворошилова выделила из своего постоянного состава кадр для формирования Рязанской артиллерийской школы, через год обе школы были переименованы в училища. Многие выпускники двух рязанских училищ стали во время войны командирами частей и соединений ВДВ.

В августе 1941 года в Куйбышеве (ныне Самаре) на базе пехотного училища было создано военно-парашютное училище, скрытое под номером войсковой части 75021. Затем десантников готовили во Фрунзе (Бишкек) и Алма-Ате. В 1959 году начался переезд в Рязань.

В книге приводятся документы из архивов, фотографии, многие из которых публикуются впервые. Документальная основа дополняется очерками о людях и событиях.

Книга посвящена морякам, от юнгов до Адмиралов Флота Советского союза, от молодых, только что выпущенных из училища лейтенантов, до седовласых капитанов 1 ранга, профессоров и преподавателей Военно-Морской академии. Она рассказывает в первую очередь о знаменитых и не слишком известных людях, военными и гражданскими трудами которых создавалась история Военно-Морского флота СССР.

В книгу включены уникальные документы из государственных и частных архивов. Она очень подробно иллюстрирована. Большинство фотографий публикуется впервые.

Вступительные слова к книге написали адмирал Виктор Викторович Чирков и доктор военных наук профессор капитан 1 ранга Виктор Михайлович Йолтуховский.

В книгу, использовавшую документы, ордена и Знаки отличия военного ордена из собрания генерала А. В. Кирилина, вошли две повести.

Первая посвящена соратнику Скобелева, купцу, воину и разведчику Александру Егоровичу Громову. Вторая представляет существенно дополненный и расширенный вариант уже публиковавшегося описания всех наград Скобелева. Впервые факсимильно воспроизводятся наградные документы Скобелева, его обращение к туркменским старшинами перед штурмом Геок-Тепе.

В книге размещены многочисленные фотографии памятных мест в Средней Азии, сделанные автором в разное время.

Книга состоит из семи исторических записок - повестей, посвященных эпизодам военно- дипломатической работы до 1917 года. Автор настолько сжился с эпохой и своими героями, что иногда переносит самого себя в кабинеты дореволюционного МИДа. Две повести рассказывают о "Белом генерале" Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843 - 1882), его боевых товарищах и некоторых обстоятельствах службы. Первая посвящена "лихому" купцу Александру Егоровичу Громову, прославившемуся не только поставкой огромного количества верблюдов Скобелеву, но и участим в боях, а также разведывательной работой в Средней Азии и Монголии. Вторая повесть содержит полное описание всех наград М. Д. Скобелева и, на основе архивных материалов, проясняет некоторые эпизоды его службы. История поездок в Россию французского президента Фальера (1841 - 1931) и царя болгар Фердинанда (1861 - 1948) связана с подготовкой военно-политических союзов для участия в 1914 - 1918 году в первой части Мировой войны. Эту историю дополняет рассказ о союзе России и Румынии на примере судьбы румынского офицера Кирицеску.

Предвоенной подготовке и боевым эпизодам Первой Мировой войны посвящена повесть "Генштабисты", основанная на воспоминаниях офицеров Генерального Штаба Владимира Николаевича фон Дрейера (1876 -1967) и Бориса Михайловича Шапошникова (1882 - 1945), будущего Маршала Советского Союза.

Завершает книгу подробный рассказ о предвоенном сотрудничестве России и Германии в области военного кораблестроения, закончившемся, уже после начала войны, обвинением руководителей компании "Шихау" в "шпионстве".

Записки подробно иллюстрированы.

Книгу открывает обращение к читателям министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова.

Справка составлена по состоянию на сентябрь 2020 года.