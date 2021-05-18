Время либеральных репрессий Закон о тождестве нацизма и сталинизма может иметь непредсказуемые для России последствия Сенатор Людмила Нарусова готовит законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма к оправданию нацизма, сообщает «Интерфакс». «В ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — заявила она. Инициатива госпожи Нарусовой юридически безграмотна. В отношении нацизма у нас есть правовая опора в лице приговора Нюрнбергского трибунала. Именно к этому основополагающему документу апеллировали наши юристы, формулируя статью 354 УК. А с чем мы имеем дело в случае с пресловутым сталинизмом? С чрезвычайно расплывчатым термином, который в устах историков, политологов, политиков, да и просто проходимцев, несмотря на частое употребление, так не получил общепринятой трактовки даже в рамках исторической науки, что уж тут говорить о юристах. По сути, сталинизм так и остался просто ругательством — если хочешь обругать наше... На чтение: 1 минута

Закон о тождестве нацизма и сталинизма может иметь непредсказуемые для России последствия

Сенатор Людмила Нарусова готовит законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма к оправданию нацизма, сообщает «Интерфакс». «В ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — заявила она.

Инициатива госпожи Нарусовой юридически безграмотна. В отношении нацизма у нас есть правовая опора в лице приговора Нюрнбергского трибунала. Именно к этому основополагающему документу апеллировали наши юристы, формулируя статью 354 УК.

А с чем мы имеем дело в случае с пресловутым сталинизмом? С чрезвычайно расплывчатым термином, который в устах историков, политологов, политиков, да и просто проходимцев, несмотря на частое употребление, так не получил общепринятой трактовки даже в рамках исторической науки, что уж тут говорить о юристах. По сути, сталинизм так и остался просто ругательством — если хочешь обругать наше прошлое, назови это «проклятым сталинизмом». Коннотации однозначно негативные, но что конкретно тебе не нравится, каждый волен понимать, как ему вздумается.

Право наказывать кого-то за трактовку термина «сталинизм» — это право преследовать инакомыслящих, право на полный произвол: мне не нравится, что ты говоришь про Сталина и СССР, поэтому я обзову тебя недобитым сталинистом и на этом основании затку тебе рот… Или посажу в тюрьму. Вот о чем мечтает Нарусова. Непонятно, смеяться или плакать: обличители Сталина и «массовых репрессий» мечтают о возврате к временам преследования инакомыслящих, вернуться в 1937 год!

Увековечивая память жертв политических репрессий, 30 лет критикуют формулировки статьи 58-й УК РСФСР (о деятельности, направленной на подрыв основ социалистического строя), за недостаточную конкретность, за возможность их произвольного расширительного толкования… Так формулировки статьи 58 сталинского УК — просто шедевр юридической мысли по сравнению с предложением Нарусовой!

Можно допустить, правда, что за ее предложением скрывается идея провести судебный процесс над Сталиным и «сталинизмом», — Нюрнберг-2 — и уже после него, с опорой на приговор, запретить реабилитировать то, что осуждено судом.

Но понимает ли Нарусова и ей подобные, что Нюрнбергский процесс означал прекращение суверенитета Третьего рейха и «переучреждение» немецкого государства? Понимают, но требуют того же в отношении России — правопреемника СССР? Результатом Нюрнберга-2 в отношении Сталина и «сталинизма» станет делегитимация границ России, проблематизация места России в Совете безопасности ООН, делегитимация права на обладание ядерным оружием, и много чего еще. Понимает ли это Нарусова и ей подобные?

Если да, то это уже совсем не смешно. За это действительно надо судить… Или проще вернуть в наше законодательство возможность обеспечить нуждающихся принудительной психиатрической помощью? Добровольно то они не обратятся, так ведь?

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