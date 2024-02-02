Возвращение культуры народу Возвращение культуры народу На чтение: 2 минуты

Министерством культуры РФ выпущен официальный отчет «Культура в России 2012–2019». Выбранный временной интервал ясно говорит о том, что в документе подводятся итоги деятельности ведомства под руководством Владимира Ростиславовича Мединского.

В отчете только цифры и факты. Часто они сравниваются с показателями за предыдущий период работы министерства, и надо сказать, что сравнения эти всегда не в пользу предшественников. Цифры впечатляют, особенно на фоне показателей некоторых министерств и ведомств. Рост средней зарплаты в отрасли в 3,2 раза в сравнении с 2011 годом, построено, отреставрировано и реконструировано более 900 объектов, посещаемость театров выросла на 38%, музеев в 1,7 раза, количество зрителей российского кино увеличилось на 76%. За каждой цифрой – напряженный труд многих и многих коллективов, работавших под руководством министерства культуры РФ.

Наглядные графики, сравнения и цифры близки современному восприятию действительности, но в них невозможно отразить главное достижение – возрождение культуры, которое не всегда может быть выражено в цифрах, хоть и составляет их суть и смысл.

Размышляя над развитием культуры постсоветской России, изучив современные показатели и сравнив их с предыдущими периодами, невольно приходишь к выводу о том, что 2012–2019 гг. были рубежными для нашей культуры. Она стала качественно другой. И главное в том, что культура стала развиваться и вширь, и вглубь. Она не ушла из столиц, но она наконец-то дошла до глубинки, и стала по-настоящему народной. Это важная деталь почему-то нигде не отмечена, но она очень значима для того, чтобы понять произошедшие изменения, – культура в ее лучших образцах вернулась к своему народу.

Российская культура велика и многообразна. В своих выдающихся проявлениях она и народна, и элитарна, и высшие ее образцы создаются там, где эти два направления сливаются, как в шедеврах Пушкина, Толстого, Есенина, Репина, Шолохова, Эйзенштейна... В советское время широкой народной культуре не хватало элитарности, в постсоветское – народности. В последнее десятилетие созданы условия для восстановления гармоничной многонациональной российской культуры.

Многое в проведенной работе зависело от Владимира Мединского, во всяком случае, на всём сделанном в эти годы тот или иной след его идей и действий. Несмотря на разносторонность В. Мединского: он писатель, журналист, публицист, сценарист, глубокий ученый, жесткий руководитель, одновременно, – это цельная личность, во всех проявлениях своих талантов преследующая одну цель – укрепление государства Российского.

Эта цель определяла не только все направления деятельности Мединского как министра, но и влияла на отношения с людьми, причем, по большей части, не с его стороны, а по отношению к нему. Совершив коренной поворот российской культуры в сторону национальных интересов, он, может быть, излишне бескомпромиссно отсекал все то, что, по его мнению, противоречило им. После двух десятилетий тотального безверия во что-либо в околокультурной среде сложился значительный слой псевдоэлиты, часть ее просто глубоко презирает страну и ее историю; другая, «печалясь о народе», хотела бы ему лучшей доли в рамках, невозможного сегодня, западного либерального выбора. И то, и другое направление слилось в страстном желании не допустить сплочения российского народа и укрепления государственности на основе великой истории и подлинно народной культуры.

Все семь лет В. Мединский подвергался нападкам в либеральной прессе, став одним из самых критикуемых министров. Если бы не постоянная поддержка президента В.В. Путина, его наверняка бы убрали, не дав завершить начатое дело преобразования российской культуры. О том, что эта поддержка сохраняется, – свидетельствует назначение В. Мединского помощником президента.

В средствах массовой информации порой проскальзывает мнение, что Мединского «сняли», чтобы он не раздражал «общественность». Это не так. Просто В. Мединский в основном завершил то дело, которое начал в 2012 году. Главные идеи, с которыми он пришел в министерство или выработал в ходе работы в нем, в основном реализованы. Главным результатом этой деятельности, на мой взгляд, стало осознание нашими гражданами себя частью единого российского народа. Основную роль в этом процессе сыграла культура и то великое прошлое, которое всегда отстаивал и защищал В. Р. Мединский. Теперь надо идти дальше. Новый министр Ольга Борисовна Любимова, опираясь на достигнутое и отталкиваясь от него, будет реализовывать новые идеи и решать новые задачи. Очень хотелось, чтобы они были связаны с формированием образа будущего, – нам так не хватает утерянной великой мечты, ради которой стоит жить и умереть.

По словам пресс-секретаря президента Д. Пескова, В. Мединский в должности помощника президента «будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах». Это свидетельствует о повышении внимания президента к культуре, как приоритетному направлению развития общества и государства.

До последнего десятилетия культура была замкнута в узких рамках музейной, театрально-художественной сферы, а ведь именно она во многом формирует важнейшие смыслы человеческого бытия. Сегодняшние наши проблемы в экономической сфере – это не только и не столько нехватка инвестиций, сколько отсутствие внятного образа будущего страны, народа и ее граждан. Отсутствие ясных жизненных целей, ради которых стоит делать сверхусилия в науке, бизнесе, искусстве, ведет к застою, импульс к развитию должен исходить из культурной сферы.

Будущее не предугадывается – оно создается реализацией общенародной мечты напряженным трудом миллионов людей. Для того, чтобы создать привлекательный образ будущего и увлечь им наших сограждан, недостаточно усилий министерства культуры, тут нужны слаженные и скоординированные действия всех ведомств, обеспечивающих воспитание, обучение и распространение информации в обществе. Но главной задачей все же является разработка проекта будущего. Его не найти в прошлом, вместе с тем, нам не подходят и проекты Запада и Востока, у нас свой путь и его надо определить и убедить людей в осуществимости. Решив эту задачу, можно восстановить утерянный смысл существования России и ее народа, как великих субъектов истории. Первый шаг в этом направлении сделан в 2012–2019 гг.: культура возвращена народу.

Герасимов Григорий Иванович, доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия